埃及木乃伊真跡來台！台北史博館埃及木乃伊特展 早鳥票開賣，木乃伊、彩繪棺木上百件文物。

埃及木乃伊來台！國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》特展6/18開展，編輯鄭亦庭表示：台北史博館《埃及木乃伊》特展早鳥票先搶。

埃及木乃伊真跡來台！國立歷史博物館國際特展《埃及木乃伊—永生傳說》，即將在6月18日至9月28日於史博館1、2樓展出，展品精選義大利佛羅倫斯國立考古博物館，展出木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、聖甲蟲等超過百件珍貴文物，展覽完整呈現古埃及防腐技術、信仰，同步於5月30日推出「終章未完」特展，早鳥票即日起開賣，有埃及木乃伊真跡必須衝史博館一波。



▲埃及木乃伊真跡來台！國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》特展，早鳥票即日起開賣。





埃及木乃伊真跡來台

國立歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》展覽珍貴文物來自佛羅倫斯國立考古博物館，展出人類與動物的木乃伊真跡，以及各種喪葬文物，更有精美的莎草紙、彩繪棺木、心臟聖甲蟲等，展現古埃及描繪亡者接受「心臟稱量審判」試煉的情景，古埃及人常將刻有銘文的聖甲蟲放於亡者胸前，希望以魔法庇佑亡者順利通關，讓觀眾可以透過文物了解古埃及道德、信仰與來世觀。



▲國立歷史博物館埃及木乃伊特展！義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之卡諾皮克箱。





台北歷史博物館埃及木乃伊特展五大亮點

古埃及人為亡者打造嚴密的防護網，展場中可以看到彩繪棺木、卡諾皮克罐與荷魯斯之眼、安卡等護身符，並且為確保在來世仍能豐衣足食，墓室中備有頭枕、涼鞋、化妝品甚至棋具，其中被視為死者替身的沙布提人偶，拿著農具、刻有《死者之書》咒語，隨時準備在來世甦醒代為服勞役，展現了當時鮮明的社會階級差異與對豐足生活的渴望。



▲埃及木乃伊特展五大亮點！展出人類與動物的木乃伊真跡、彩繪棺木，以及各種喪葬文物必拍



史博館終章未完特展同步登場

除了《埃及木乃伊—永生傳說》特展，史博館也將在5月30日推出《終章未完—穿越生死的文化觀想》特展，從台灣本土的佛教、道教、儒家及原住民等文化脈絡切入，透過各式代表性文物，與古埃及特展展開一場東西方生死觀的深度對話，史博館《埃及木乃伊—永生傳說》早鳥票即日起正式開賣，快把握時間搶票去見埃及木乃伊。



▲埃及木乃伊特展五大亮點！展場重現神祕的心臟稱量審判，透過彩繪棺木與莎草紙揭開古埃及人的來世信仰。





埃及木乃伊—永生傳說

展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（臺北市中正區南海路49號）

展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日

開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。

售票網站： mediasphere.com.tw





終章未完—穿越生死的文化觀想

展覽地點：國立歷史博物館5樓展廳（臺北市中正區南海路49號）

展覽日期：2026年5月30日至2026年9月20日

2026必逛台北展覽預售票開賣

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