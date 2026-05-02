漢堡王2大優惠！母親節雙人餐現省179元，優惠券15塊雞塊只要99元。

漢堡王母親節雙人餐限時299元，外帶回家慶祝現省179元，加碼15塊雞塊只要99元。編輯 鄭雅之表示：在家過母親節就是輕鬆！

每到母親節慶祝餐廳總是一位難求，甚至還得忍受人擠人的擁擁擠感，這時候選擇去漢堡王外帶一份豐盛大餐回家慶祝，既溫馨又自在。漢堡王推出誠意滿滿母親節優惠，即日起至5月14日，特別祭出超值的雙人套餐。這次主打人氣爆棚的經典堡款，只要299元就能輕鬆帶走兩份主食與豐富點心，算下來最高竟然能省下179元，絕對是今年最有感的過節新選擇。



▲漢堡王母親節雙人餐內含經典華堡與各式點心，豐盛組合滿足速食控胃口。(攝影：鄭雅之)

▲漢堡王捲捲德腸堡與經典堡款任選2種口味，成為母親節慶祝大餐的新選擇。(攝影：鄭雅之)





經典華堡與脆口德腸任你挑

想要一次吃到漢堡王最經典的美味，絕對不能錯過這次的主餐陣容。首推人氣霸主皇家華堡，5吋超大特製麵包夾入經火烤後的4盎司純牛肉，搭配爽口蔬菜讓人一吃就上癮。若是喜歡層次口感的讀者，則可以選擇脆彈多汁的捲捲德腸堡，或是起士風味超濃郁的勁濃培根烤腿堡。只要從這三款熱門口味中任選兩款不重複的漢堡，搭配上中份薯條與6塊雞塊，就能讓媽媽在家吃得心滿意足。



▲漢堡王母親節限定雙人餐299元開吃，爽吃經典華堡還能現省179元。





隱藏版挖堡優惠券點心超便宜

除了專屬的母親節套餐，漢堡王更霸氣加碼推出了限時25天的「挖堡再加碼優惠券」，活動持續到5月17日為止。這波優惠主打點心族最愛的57折起，像是挑戰全台最低價的15塊雞塊只要99元，平均下來每塊不到7元。另外還有薯條控最愛的雞薯條雙份89元優惠，甚至連大人小孩都瘋狂的香甜蘋果派，也推出雙份79元的超值價。這些隱藏版好康讓下午茶時光變得更加平價且精緻。



▲漢堡王推出限時優惠，雞塊15塊只要99元，平均每塊不到7元超划算。(攝影：鄭雅之)





雙人漢堡組合119元起吃超飽

對於食量較大的肉食主義者來說，這次的雙堡加倍爽組合簡直是福音。漢堡王一口氣推出多款雙堡搭配，價格僅需119元起，最令人震撼的莫過於雙層火烤牛肉堡配上雙層小華堡只要149元，一次就能大口品嚐到4片火烤牛肉的鮮甜滋味。喜歡海陸風味的朋友也能選擇華鱈魚堡搭配花生脆雞堡的組合。這次優惠券陣容強大且多樣化，讓小資族在犒賞媽咪的同時，也能照顧好自己的荷包。



▲漢堡王挖堡再加碼優惠券，包括雞塊與雞薯條等熱門點心下殺57折起。(攝影：鄭雅之)

▲漢堡王雙堡加倍爽組合119元起。(攝影：鄭雅之)

漢堡王 母親節優惠活動

活動日期： 2026/4/27 - 2026/5/14

優惠內容： 299元享「3選2漢堡（皇家華堡/捲捲德腸堡/勁濃培根烤腿堡）」＋中薯＋6塊雞塊＋中杯飲品2杯

不適用門市： 機場店、科技廠店、兒童樂園店





漢堡王 挖堡再加碼優惠券

活動日期： 2026/4/23 - 2026/5/17

必買推薦： 15塊雞塊99元、雞薯條兩份89元、蘋果派兩份79元

堡類精選： 雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡 149元、雙層田園華鱈魚堡＋美式花生雙層脆雞堡 159元

不適用門市： 機場店、科技廠店、南投服務區、兒童樂園店





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