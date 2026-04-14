2026母親節蛋糕推薦！誠品行旅「緋霧盛綻」紅玉紅茶慕斯與限量花束預購開跑。

誠品行旅於2026年母親節以「花神」為靈感，將松菸花園的自然語彙轉化為精緻甜點與花藝，不僅展現深厚的美學底蘊，更提供大中華料理等多樣化餐飲選擇 。資深編輯李維唐表示，誠品行旅成功將飯店品牌與藝文場域深度結合，透過跨部門職人合作，讓節慶贈禮不再只是消費，而是一場充滿敘事感與情感溫度的文化體驗。

在繁華的台北市中心，松山文創園區猶如一片靜謐的都市綠洲，而與之相連的誠品行旅，始終致力於將人文與藝術融入日常生活。2026年母親節，誠品行旅以「花神」為設計靈感，結合松菸花園的自然意象，由點心房研發推出茶系節慶蛋糕「緋霧盛綻」。這不僅是一份甜點，更是一份對母親最深沉的謝意。誠品行旅希望透過職人的手作溫度，讓花朵在生活中綻放，讓每一份心意都能被細細承接。

▲誠品行旅母親節蛋糕《緋霧盛綻》以不同形式呈現，對應各式相聚時刻，讓花園意象延伸至餐桌之上。圖／誠品行旅提供；窩客島整理



舌尖上的春日花園

「緋霧盛綻」蛋糕展現了極致的工藝美學，點心房以手工製作出細緻且富有生命力的花瓣造型，層層疊疊如春日繁花。這款蛋糕內層極具巧思，選用帶有天然木質與薄荷香氣的紅玉紅茶製成慕斯與戚風蛋糕，並與清新的檸檬香堤、香柚奶餡相互平衡。為了增加風味的深度，主廚特別加入莓果巧克力甘納許，茶香與果香在口中交織出優雅的層次感，宛如漫步於晨霧繚繞的花園中。

▲誠品行旅推出母親節限定 5.5 吋蛋糕《緋霧盛綻》，以手工花瓣造型呈現，內含紅玉紅茶慕斯與果香層次。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

首席花藝師的優雅表述

除了舌尖的享受，誠品行旅花藝房首席花藝師Ursula更親自操刀，創作出限量30組的節慶花束。Ursula擅長利用花材與空間進行深度對話，她選用粉色康乃馨為主調，輔以當季花材，並刻意保留了低飽和的色系與自然的呼吸感，完美延續松菸花園的自然語彙。這束花不只是視覺的點綴，更透過留白的藝術感，轉化為關於時間與情感的靜謐表述。即日起至4月15日止，消費者可選擇單購5.5吋蛋糕或搭配花束的早鳥優惠方案，後者更提供限量珍藏機會。

▲誠品行旅首席花藝師 Ursula 親手設計的花束，延續松菸花園的自然語彙，為節日添上一抹靜謐心意。圖／誠品行旅提供；窩客島整理



多元場域的節慶味蕾體驗

誠品行旅亦整合館內外餐廳空間，延伸「松菸花園」的主題。5月9日至5月10日期間，TheChapter與InBetween之間餐廳皆推出母親節特別方案。凡消費達5500元門檻，即贈送精緻的3.5吋「緋霧盛綻」蛋糕，讓美味驚喜成為餐後記憶。此外，聚聚樓松菸店與新店店也於5月1日至5月10日提供專屬菜單。由主廚林秉宏掌勺，推出包含經典大中華料理的合菜與桌菜。聚聚樓新店店更額外加碼，凡點選指定合菜或包廂桌菜，再加贈最高1500元的餐飲折價券，滿足家庭聚餐的多元需求。

誠品行旅母親節蛋糕與限量花束預購

活動時間：即日起至04.15（早鳥預購期）；05.01-05.17（提領期）

活動內容：

A方案：5.5吋「緋霧盛綻」蛋糕，早鳥價1,062元（原價1,180元） 。

B方案：5.5吋「緋霧盛綻」蛋糕搭配首席花藝師限量花束，早鳥價2,280元（原價2,680元），限量30組 。

誠品行旅與聚聚樓母親節餐飲優惠

活動時間：05.01-05.10（依餐廳而異）

活動內容：