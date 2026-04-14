碧潭水舞秀確定了！300秒煙火、水上鋼鐵人超震撼，新店人約會去。

新店碧潭水舞季強勢回歸，帶來震撼水上鋼鐵人秀與三百秒璀璨煙火，搭配浪漫百米草浪，快來享受視聽饗宴。編輯 鄭雅之表示：每到初夏就是新店人耍浪漫約會的日子！

新店碧潭今年夏天變得更浪漫了！備受矚目的 2026 碧潭水舞季即將於 5/1 華麗回歸，這次不僅展演期長達1.5個月，官方更準備了震撼力十足的水上鋼鐵人飛板秀與繽紛的300秒壓軸煙火，搭配岸邊首次亮相的百米光色草浪裝置藝術，讓碧潭從水面到河岸都充滿迷人的光影魅力，成為不少雙北人期待已久的初夏盛會，絕對是情侶約會或全家大小散步的好去處。



▲彩色煙火閃耀碧潭夜空，與河岸景觀餐廳交織成最適合情侶約會的初夏浪漫節慶現場。

▲彩色律動噴泉搭配磅礡音樂，感受每晚六場準時上演的碧潭水舞秀帶來極致視聽饗宴。





水上特技與網美草浪美翻天

今年開幕戰由超吸睛的水上鋼鐵人打頭陣，這項充滿驚險感的飛板秀會讓觀眾體驗到熱血沸騰的感官衝擊，瞬間炒熱現場氣氛。如果不喜歡太刺激的表演，岸邊精心規劃的百米光色草浪更是拍照首選，宛如地上的螢火蟲般閃爍著溫柔光芒，讓遊客漫步在河岸時，隨便捕捉都能拍出質感滿分的網美大片，這種沉浸式的光影設計感，預計會成為社群媒體上最熱門的打卡關鍵字，讓大家重新認識夜晚碧潭的唯美面貌。



▲碧潭草浪打卡美景，浪漫燈海裝置藝術吸引網美拍照。





每晚六場水舞秀陪你過初夏

為了讓大家下班後能好好放鬆，今年的水舞展演從5/1起一直持續到6/14，每天晚上18點30分到21點，每隔半小時就會準時啟動噴泉秀。特別準備了 4 首風格迥異的曲目，每場 5 分鐘的演出將燈光、音樂與水柱律動完美融合，不管是動感快歌還是抒情旋律，都能讓觀眾在微涼的河風吹拂下，享受一段愜意的視聽時光，天天都有不同驚喜，就算多來幾次碧潭散步也完全不會覺得膩。



▲聲光效果全開的動態水舞表演，水舞季曲目結合火焰特效與幻彩燈光營造熱鬧氛圍。

閉幕壓軸煙火點亮新店夜空

最讓人期待的壓軸重頭戲，莫過於活動尾聲登場的 300 秒璀璨煙火秀，這次煙火將結合水舞同步演出，讓絢麗的花火與動感的水柱在夜空中交織成最美畫面，這種視覺震撼力絕對值得大家提前去河岸卡位搶好視角。這場活動不僅帶動了當地的生活儀式感，更讓碧潭變成了一個充滿藝術氣息的夏日舞台，無論是想拍帥氣的鋼鐵人還是浪漫的煙火，記得先標記好行事曆，帶上親朋好友一起到碧潭水岸邊迎接最璀璨的夜晚。



▲閉幕限定三百秒煙火秀預備卡位，金色花火與水舞噴泉同步綻放點亮新店最強夜色。

▲碧潭煙火秀日期先存起來，壯觀的高空煙火展演吸引眾多遊客聚集水岸碼頭共同朝聖。

2026 碧潭水舞季 活動資訊

活動日期： 2026 年 5 月 1 日至 6 月 14 日

水舞表演： 每晚 18：30、19：00、19：30、20：00、20：30、21：00

展演曲目： 共有 4 首不同曲目輪流上演，每場長達 5 分鐘





2026 碧潭水舞季 表演活動

2026 碧潭水舞季 打卡點

開幕亮點： 邀請「水上鋼鐵人」演出驚險飛板秀。閉幕加碼： 300 秒超壯觀璀璨煙火秀。

常設打卡點： 碧潭岸邊設有「百米光色草浪」裝置藝術。

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