瑞芳海景咖啡廳推薦！海立方 廢墟風歐式古堡超好拍，坐擁東北角無敵陰陽海景。

瑞芳海景咖啡廳推薦！隱身北海岸的「海立方」擁有廢墟風歐式古堡紅磚牆，坐擁東北角無敵陰陽海景，快來放空打卡。
台灣東北角海岸線向來是看海渡假的聖地，而在眾多朝聖熱點中，位於新北市瑞芳區濱海公路旁的「海立方」，一直是內行人才知道的經典老屋咖啡廳。這家隱身在海濱路三巷的低調店家，憑藉獨樹一格的頹廢建築美學，在瑞芳海景咖啡廳推薦名單中佔有一席之地。無論是經常往返九份金瓜石的資深旅人，還是喜歡沿著北海岸尋找靜謐角落的攝影愛好者，都把這裡當作遠離喧囂、極致放空的私房基地。
瑞芳海景咖啡廳推薦「海立方」北海岸秘境口袋名單！
走進「海立方」咖啡廳，最引人注目的就是那面充滿歐式古堡感、由粗獷紅磚砌成的拱形牆面。斑駁的磚牆與歲月留下的線條相呼應，也是老饕們口中百拍不厭的經典地標。雖然擁有無敵景觀，但「海立方」的餐點多年來始終維持平實價格與好口碑，店內基本消費僅需 150 元。這裡提供各式香醇咖啡、特調氣泡飲與手作甜點，是下午茶時段的放鬆首選。
瑞芳海景咖啡廳推薦「海立方」瑞芳一日遊必去！
整體而言，「海立方」不只在建築美學上展現了時間沉澱的獨特魅力，極佳的觀海視角與高CP值的餐飲體驗，更讓它在競爭激烈的東北角海景咖啡廳中屹立不搖。店家鄰近瑞芳火車站與基隆公車路線，不管是開車自駕，還是搭乘 791、886 公車在「海濱路三巷」站下車都相當便利。下回再次規劃瑞芳一日遊或北海岸輕旅行時，不妨來這邊體驗海景畢竟的魅力。
瑞芳海景咖啡廳推薦 新北美食推薦 海立方
地址：新北市瑞芳區海濱路三巷
營業時間：11:00–19:00；週二公休
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