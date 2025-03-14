瑞芳車站必吃芋圓！「保雲芋圓」在地超過60年，復古店面超好拍。說到芋圓，許多人第一個想到的總是九份，但其實，芋圓的發源地就在瑞芳。「保雲芋圓」如今已傳承至第三代，這邊雖然沒有九份的熱鬧喧囂，卻憑藉著道地的手工風味，與濃厚的歷史情懷，吸引著大家前來朝聖。



▲瑞芳車站必吃芋圓！「保雲芋圓」在地超過60年，芋圓的發源地就在這 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲瑞芳車站必吃「保雲芋圓」推薦菜單：牛奶嫩仙草(兩種配料) $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

瑞芳車站必吃 保雲芋圓

瑞芳車站必吃「保雲芋圓」座落於瑞芳老街，位在瑞芳車站後站。本身是間超過60年的老店，從外觀便散發濃厚的復古氣息。木製櫃台、紅底黑字的菜單、懷舊燈籠以及1946年的字樣，都透露著它的歷史價值。店內展示著芋圓製作過程，還保留了老攤車與戲院看板，彷彿時光倒流，讓人一邊品嚐美食，一邊感受歲月的故事。推薦閱讀： 牛肉麵當早餐吃！瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」在地人公認吃這間，牛肉大塊超過癮。

▲瑞芳車站必吃「保雲芋圓」座落於瑞芳老街，位在瑞芳車站後站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「保雲芋圓」的招牌菜單，自然是手工芋圓。不同於市面上的芋圓，這裡的芋圓顆粒感十足，入口Q彈綿密。可以選擇「牛奶嫩仙草(兩種配料)」一次搭配兩種配料，滑順仙草吸進嘴裡，實在療癒。「花生湯＋碰餅」熱騰騰的花生湯，配上浸泡在裡頭的碰餅，香氣撲鼻，口感軟糯。▲瑞芳車站必吃「保雲芋圓」推薦菜單：花生湯＋碰餅 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝瑞芳不僅擁有迷人的山城風光，更是隱藏了許多令人驚艷的傳統美味。「保雲芋圓」不僅是一碗甜品，更承載著瑞芳老街的歷史記憶，與三代人的手藝堅持。下次來到瑞芳車站，別錯過這家飄香已久的老店，感受那一口傳承至今的古早味。▲下次來到瑞芳車站，別錯過這家飄香已久的老店「保雲芋圓」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：新北市瑞芳區瑞芳街8號

營業時間：10:00–20:00；週一公休

瑞芳車站必吃 保雲芋圓 推薦菜單

推薦菜單：花生湯＋碰餅 $70、牛奶嫩仙草(兩種配料) $50