萬華老城美學大升級！艋舺公園打造最美鏡面水池，散步逛夜市再拿免費抵用券

編輯 鄭雅之 表示：艋舺公園也變得太漂亮了吧！不管白天散步、還是夜晚水舞秀都很適合來晃晃～

台北萬華老城區散步地圖再加一，放假又有新地標可以衝！捷運龍山寺站旁的「艋舺公園」迎來超級大升級，透過減法美學打造通透綠意，不只視野直通百年古蹟，現場還有唯美銅雕與聲光水舞。園區自10月17日開幕後更祭出限定好康票券，邀請大家一起散步逛市集。



▲艋舺公園親水廣場定時呈現璀璨聲光水舞表演，為萬華老城區夜晚增添動態視覺亮點。

▲風雨迴廊引進明亮通透的自然天光，營造結合歷史街區文化底蘊與都會美學的打卡新視角。





艋舺公園全新亮點一次看

出站就能抵達的「艋舺公園」正式改頭換面，全區打通遮蔽視線的死角，並種下43株綠樹迎來滿滿綠意，整體視野一路通往對面的百年國定古蹟「龍山寺」。現場不僅換上超好拍的玻璃遮陽步道，還重現傳奇的美人照鏡水景，甚至連週末逛夜市的加碼票券都準備齊全，快來安排萬華散步行程。



▲全園新植43株喬木大幅增加綠蔭景觀，串聯南向廊道與捷運龍山寺站周邊街區動線。





通透長廊灑落唯美天光

這次翻新最讓人驚艷的就是景觀視野大解放，團隊徹底拆除過去厚重壓迫的舊式遮棚，換成輕透的強化玻璃長廊，讓自然天光隨意灑落在平整步道上。漫步其間不僅視野明亮舒適，抬頭還能遠眺歷史悠久的寺廟飛簷建築，全區更打造成宛如城市客廳般的親民空間，讓路過的旅人都能隨時停下腳步。



▲風雨迴廊換裝輕盈透光的安全膠合玻璃，卸除厚重感後讓台北暖陽灑落綠蔭休憩廊道。





天空之鏡倒映百年龍山寺古蹟

除了開闊步道，改造後的噴水廣場更是不能錯過的打卡點。團隊填平原本切割動線的凹池，重現經典「美人照鏡池」意象，水面平靜時宛如一面天空之鏡，能清楚倒映古典建築之美，特定時間更會有動態音樂水舞展演，加上地方廟宇致贈的「三面觀音像」坐鎮，替熱鬧的街區帶來一份祥和氛圍。



▲親水廣場填平改建後重現美人照鏡池風水意象，平靜水面宛如天空之鏡完美倒映龍山寺之美。

▲龍山寺捐贈戶外裝置藝術三面觀音銅雕坐鎮園區，為萬華歷史人文據點注入莊嚴祥和的宗教美學。





週末逛老城領好康票券

趁著舒適微涼時節造訪萬華正是時候，現場自10月17日開園起連續舉辦多場週末精彩主題活動，包含能深入探索在地文化轉型的成果發表日。最吸引人的莫過於現場加碼的免費票券好康，走訪美麗綠意地景之餘，還能順道拿著票券暢遊周邊夜市商圈，大口品嚐在地老字號排隊美食。



▲艋舺公園透過減法美學拆除視覺阻礙，開展出筆直通往百年古蹟龍山寺的全新景觀中軸線。

▲園區完整保留既有九重葛花廊綠意，桃粉花瀑盛開時吸引許多遊客前來取景拍照。

艋舺公園 交通指南

搭乘捷運：捷運龍山寺站1號出口即達艋舺公園

搭乘公車： 1、38、38區、49、201、231、234、245、264、265、310、568、651、656、658、701、705、9089、綠17、藍28，「捷運龍山寺站」 或 「龍山寺（康定路）」 站牌下車，步行1分鐘即達艋舺公園。





艋舺公園 開幕活動

活動期間：10月17日至11月7日，每週六、日

精彩活動：11月1日與11月7日舉辦艋舺再造店家成果發表會

優惠好康：活動期間的每週六與週日，將於艋舺公園現場限量發放商圈抵用券與夜市消費券，數量有限，發完為止

交通方式：搭乘捷運至龍山寺站1號出口即達；或搭乘公車至捷運龍山寺站或龍山寺康定路站下車，步行1分鐘即可抵達





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