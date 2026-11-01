竟然賣草莓巧克力派！6款beard papa’s新品只賣30天，草莓泡芙也強勢回歸

編輯 鄭雅之 表示：beard papa’s除了要搶限定泡芙，現在還要搶限定巧克力派～

甜點控口袋名單準備大洗牌，日本人氣泡芙專家beard papa’s在11月端出華麗陣容，包含敲碗回歸的「草莓泡芙」與香氣撲鼻的「經典榛果泡芙」，同步推出兩款濃郁可可派皮，加上雙連概念店獨賣的成熟柑橘系風味，全方位滿足下午茶味蕾，快把握整月滿額集點免費吃的好康。



▲beard papa’s初冬限定甜點齊發，「草莓泡芙」、「經典榛果泡芙」與酥脆「巧克力派」打造豐富下午茶饗宴。

▲反覆烘烤的酥脆「巧克力派」包覆整條濃醇巧克力，與beard papa’s「經典榛果」內餡交織出雙重可可堅果香。

經典榛果濃醇香滿分

想要驅散冬日涼意，選這顆溫潤內餡準沒錯，師傅嚴選義大利頂級果實細磨出「經典榛果泡芙」，揉進招牌滑順卡士達醬與鮮奶油中，炭焙穀物香氣與濃醇乳香完美交融，入口甜潤卻絲毫不厚重，在嘴裡留下迷人的木質堅果餘韻，每顆85元起全台開賣，是辦公室下午茶療癒自己的極品首選。



▲招牌日式雙層派皮灌入滿滿義大利榛果卡士達，beard papa’s「經典榛果泡芙」重現溫潤香甜的初冬美味。





草莓泡芙酸甜超夢幻

每年冬天掀起粉紅打卡熱潮的明星商品重磅登場，每顆90元起的「草莓泡芙」，將微酸莓果顆粒溫柔拌入柔滑鮮奶油，酸甜平衡拿捏得恰到好處，咬下爆漿瞬間滿是清新果香，吃整顆都不顯膩口，粉嫩內餡搭配酥脆外皮更添層次，草莓愛好者把握這個月快衝限定門市品嘗這口初戀滋味。



▲beard papa’s冬季草莓季限時回歸，夢幻粉色草莓卡士達搭配多款人氣派皮，酸甜果香滿足草莓控味蕾。





可可派皮多層次驚艷

除了誘人內餡，換上深色外衣的限定餅皮更是行家必試，表面反覆烤出糖脆口感的「巧克力派」每顆90元起，裡面包夾整條苦甜可可，另一款「黑日式派皮」每顆75元起，外酥內軟散發內斂巧克力香，兩者包入榛果或草莓內餡，都能演繹出宛如精緻法式甜點的高級口感，完全不甜膩。



▲微甜酥脆千層派皮夾入整條苦甜巧克力，beard papa’s限定「巧克力派」搭上酸甜草莓內餡，層次超驚豔。





門市限定藏獨家驚喜

想探索特別口味的饕客不能漏掉雙連限定，添入酒漬果乾的「甜橙巧克力泡芙」每顆85元起，微苦濃醇搭配微醺柑橘清香，層次豐富極具大人韻味，同店還有每組140元起的「迷你可頌三入組」，金黃酥脆的層次包裹爆餡卡士達，小份量精巧好入口，是漫步商圈解饞外帶的極佳散步點心。



▲低調質感的beard papa’s限定「黑日式派皮」，微苦可可外皮搭配濃郁「經典榛果」內餡，甜美沉穩不搶味。

beard papa’s 11月限定泡芙

經典榛果泡芙

售價：85元起／顆

販售期間：11月1日至11月30日

販售通路：全台門市，數量有限，售完為止

草莓泡芙

售價：90元起／顆

販售期間：11月1日至11月30日

販售通路：限定門市販售，數量有限，售完為止

甜橙巧克力泡芙

售價：85元起／顆

販售期間：11月1日至11月30日

販售通路：僅雙連概念店販售，內含酒漬柳橙丁，數量有限，售完為止





售價：85元起／顆 販售期間：11月1日至11月30日 販售通路：僅雙連概念店販售，內含酒漬柳橙丁，數量有限，售完為止 黑日式泡芙

售價：75元起／顆

販售期間：11月1日至11月30日

販售通路：全台門市販售，數量有限，售完為止





售價：75元起／顆 販售期間：11月1日至11月30日 販售通路：全台門市販售，數量有限，售完為止 巧克力派

售價：90元起／顆

販售期間：11月1日至11月30日

販售通路：限定門市販售，數量有限，售完為止





售價：90元起／顆 販售期間：11月1日至11月30日 販售通路：限定門市販售，數量有限，售完為止 迷你可頌三入組

售價：140元起／組

販售期間：11月份常態延續販售

販售通路：雙連概念店限定販售，數量有限，售完為止





beard papa’s 11月優惠活動

初冬甜點禮盒限時開賣

販售期間為11月1日至11月30日，全台門市推出草莓饗芙禮盒、榛果饗芙禮盒，並首度開賣綜合饗芙禮盒，整盒打包經典香草與當季限定口味享優惠折扣。





販售期間為11月1日至11月30日，全台門市推出草莓饗芙禮盒、榛果饗芙禮盒，並首度開賣綜合饗芙禮盒，整盒打包經典香草與當季限定口味享優惠折扣。 會員集點免費換泡芙

活動時間自11月1日起至11月30日止，會員於全台各門市單筆消費滿99元可得1點，每人每日限集1點，累積滿3點即可免費兌換日式香草泡芙兌換券1張。





活動時間自11月1日起至11月30日止，會員於全台各門市單筆消費滿99元可得1點，每人每日限集1點，累積滿3點即可免費兌換日式香草泡芙兌換券1張。 百貨週年慶限定禮盒特惠

配合全台各大百貨週年慶檔期，專櫃門市限量開賣PAPA芙袋禮盒與日式香草禮盒，最低可享84折起回饋，各店詳細優惠時間以官方最新公布為主。





甜點控要吃的新選擇！

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