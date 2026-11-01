竟然賣草莓巧克力派！6款beard papa’s新品只賣30天，草莓泡芙也強勢回歸

編輯 鄭雅之 表示：beard papa’s除了要搶限定泡芙，現在還要搶限定巧克力派～
甜點控口袋名單準備大洗牌，日本人氣泡芙專家beard papa’s在11月端出華麗陣容，包含敲碗回歸的「草莓泡芙」與香氣撲鼻的「經典榛果泡芙」，同步推出兩款濃郁可可派皮，加上雙連概念店獨賣的成熟柑橘系風味，全方位滿足下午茶味蕾，快把握整月滿額集點免費吃的好康。
經典榛果濃醇香滿分
想要驅散冬日涼意，選這顆溫潤內餡準沒錯，師傅嚴選義大利頂級果實細磨出「經典榛果泡芙」，揉進招牌滑順卡士達醬與鮮奶油中，炭焙穀物香氣與濃醇乳香完美交融，入口甜潤卻絲毫不厚重，在嘴裡留下迷人的木質堅果餘韻，每顆85元起全台開賣，是辦公室下午茶療癒自己的極品首選。
草莓泡芙酸甜超夢幻
每年冬天掀起粉紅打卡熱潮的明星商品重磅登場，每顆90元起的「草莓泡芙」，將微酸莓果顆粒溫柔拌入柔滑鮮奶油，酸甜平衡拿捏得恰到好處，咬下爆漿瞬間滿是清新果香，吃整顆都不顯膩口，粉嫩內餡搭配酥脆外皮更添層次，草莓愛好者把握這個月快衝限定門市品嘗這口初戀滋味。
可可派皮多層次驚艷
除了誘人內餡，換上深色外衣的限定餅皮更是行家必試，表面反覆烤出糖脆口感的「巧克力派」每顆90元起，裡面包夾整條苦甜可可，另一款「黑日式派皮」每顆75元起，外酥內軟散發內斂巧克力香，兩者包入榛果或草莓內餡，都能演繹出宛如精緻法式甜點的高級口感，完全不甜膩。
門市限定藏獨家驚喜
想探索特別口味的饕客不能漏掉雙連限定，添入酒漬果乾的「甜橙巧克力泡芙」每顆85元起，微苦濃醇搭配微醺柑橘清香，層次豐富極具大人韻味，同店還有每組140元起的「迷你可頌三入組」，金黃酥脆的層次包裹爆餡卡士達，小份量精巧好入口，是漫步商圈解饞外帶的極佳散步點心。
beard papa’s 11月限定泡芙
- 經典榛果泡芙
售價：85元起／顆
販售期間：11月1日至11月30日
販售通路：全台門市，數量有限，售完為止
草莓泡芙
售價：90元起／顆
販售期間：11月1日至11月30日
販售通路：限定門市販售，數量有限，售完為止
- 甜橙巧克力泡芙
售價：85元起／顆
販售期間：11月1日至11月30日
販售通路：僅雙連概念店販售，內含酒漬柳橙丁，數量有限，售完為止
- 黑日式泡芙
售價：75元起／顆
販售期間：11月1日至11月30日
販售通路：全台門市販售，數量有限，售完為止
- 巧克力派
售價：90元起／顆
販售期間：11月1日至11月30日
販售通路：限定門市販售，數量有限，售完為止
- 迷你可頌三入組
售價：140元起／組
販售期間：11月份常態延續販售
販售通路：雙連概念店限定販售，數量有限，售完為止
beard papa’s 11月優惠活動
- 初冬甜點禮盒限時開賣
販售期間為11月1日至11月30日，全台門市推出草莓饗芙禮盒、榛果饗芙禮盒，並首度開賣綜合饗芙禮盒，整盒打包經典香草與當季限定口味享優惠折扣。
- 會員集點免費換泡芙
活動時間自11月1日起至11月30日止，會員於全台各門市單筆消費滿99元可得1點，每人每日限集1點，累積滿3點即可免費兌換日式香草泡芙兌換券1張。
- 百貨週年慶限定禮盒特惠
配合全台各大百貨週年慶檔期，專櫃門市限量開賣PAPA芙袋禮盒與日式香草禮盒，最低可享84折起回饋，各店詳細優惠時間以官方最新公布為主。
甜點控要吃的新選擇！
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