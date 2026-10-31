重度抹茶控要吃！植物奶冰淇淋「BACK BACK」三種日本抹茶、味噌焦糖，新品這樣免費吃

編輯 鄭雅之 表示：

冰淇淋控又有口福了！BACK BACK主廚找來法式團隊研發，用燕麥奶代替一般牛奶跟鮮奶油，做出來的口感綿密不厚重。首波直接鎖定大人系胃口，推出重度抹茶跟味噌焦糖兩種口味，不管是純素族還是乳糖不耐症朋友，都能輕鬆開吃。



▲結合法式甜點工藝打造的燕麥奶冰淇淋，搭配蕎麥粒與抹茶餅乾堆疊出多層次味蕾享受。

▲時髦包裝設計的BACK BACK植物奶冰淇淋禮盒組，官網正式開賣並同步推動浪浪公益回饋。





重度抹茶控必吃「Matcha-G 抹茶基因冰淇淋」

抹茶控看到這款真的會暴動，「Matcha-G 抹茶基因冰淇淋」直接加了三種日本抹茶粉調配。一入口先是滿滿茶香跟微微苦味，吞下去後甘甜味慢慢跑出來。上面還撒了烤過的蕎麥粒，咬起來脆脆的帶點穀物香，讓整杯吃起來更有口感，下午茶吃上一杯超級療癒。



▲嚴選三款日本抹茶調配的Matcha-G抹茶基因冰淇淋，搭配烘烤蕎麥粒增添爽脆口感。





鹹甜涮嘴亮點「Miso Lab 味噌焦糖冰淇淋」

想來點不一樣的重口味，挑「Miso Lab 味噌焦糖冰淇淋」準沒錯。主廚把日本味噌加進手炒焦糖裡面，鹹香滋味剛好化解焦糖的甜膩，旁邊還貼心附上抹茶餅乾增添咬勁。鹹甜交織的味道越吃越順口，完全打破大家平常對純素冰淇淋滋味不夠濃郁的既定印象。



▲跳脫傳統鮮奶油製作，BACK BACK以燕麥奶研發出絲滑綿密的精品級植物奶冰淇淋。





吃甜點兼做愛心「BACK BACK」線上逛

除了吃冰解嘴饞，「BACK BACK」官方網站開張還同步做公益。只要在官網下單，品牌就會提撥1%收入幫助流浪動物。現在買不僅有早鳥折扣，每月8日還會抽一位幸運兒享整單免費招待，追蹤社群更有機會把限量實體專輯帶回家，喜歡嘗鮮的冰淇淋控手腳要快。



▲台灣精品植物奶冰淇淋BACK BACK首波主打重度抹茶與味噌焦糖兩款純素甜點。

▲打破乳製品框架的大人系純素冰淇淋，兼具濃厚茶韻與鹹甜焦糖層次，打造秋冬療癒甜品新提案。

BACK BACK 新品推薦

品項：Matcha-G 抹茶基因冰淇淋、Miso Lab 味噌焦糖冰淇淋

售價：477元





BACK BACK 優惠

早鳥優惠禮盒組：Matcha-G 抹茶基因冰淇淋3入禮盒組早鳥價420元（原價477元）、Miso Lab 味噌焦糖冰淇淋3入禮盒組早鳥價420元（原價477元）

每月會員專屬驚喜：每月8日推出粉絲限定回饋活動，官方隨機抽出1筆訂單由品牌直接買單

公益愛心回饋行動：每筆在官網完成的訂單，品牌皆會提撥1%營收捐助給台灣動物緊急救援小組

限定社群抽獎好禮：即日起至11月8日止，追蹤品牌社群並參與活動，即有機會抽中鼓鼓呂思緯 Vitamin G 限定版實體專輯





甜點控要吃的最新甜點！

推薦閱讀：抹茶控名單快更新！法朋×辻利茶舗14款抹茶甜點，22階草莓千層、抹茶布丁百匯都要吃

推薦閱讀：藏有整顆麝香葡萄生甜甜圈！EATDONUT聯名甜點2大推薦，慶尚北道麝香葡萄好吃秘密曝

推薦閱讀：脆上爆紅新甜點！奧瑪烘焙「髒髒巧克力、牽絲起司」麻糬甜甜圈開賣，這樣回烤更推