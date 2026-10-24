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脆上爆紅新甜點！奧瑪烘焙「髒髒巧克力、牽絲起司」麻糬甜甜圈開賣，這樣回烤更推

甜甜圈高雄甜點奧瑪烘焙Alwayss donut!
2026-10-24 20:20文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:奧瑪烘焙
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：日本紅到台灣的麻糬甜甜圈！髒髒巧克力口味根本是復刻甜點，要先搶這款啊～

高雄老字號烘焙名店「奧瑪烘焙」又出招！推出全新「Alwayss donut!麻糬甜甜圈」聯名新系列，主打如日式麻糬般彈牙好嚼的獨特口感，首發主打有起司、巧克力、花生與紫薯芋香等4種甜鹹選擇，不管是上班族偷閒下午茶還是外帶回家犒賞自己，都能輕鬆享受滿分療癒感。

▲奧瑪烘焙攜手Alwayss donut!推出話題麻糬甜甜圈，一口氣端出起司、巧克力、花生等多款甜鹹風味，超Ｑ彈咀嚼感是下午茶首選。
▲奧瑪烘焙攜手Alwayss donut!推出話題麻糬甜甜圈，一口氣端出起司、巧克力、花生等多款甜鹹風味，超Ｑ彈咀嚼感是下午茶首選。
▲三種起司麻糬甜甜圈揉入起司片與乳酪丁，大口撕開能感受扎實又具彈性的麻糬麵體，層次感十足。
▲三種起司麻糬甜甜圈揉入起司片與乳酪丁，大口撕開能感受扎實又具彈性的麻糬麵體，層次感十足。

一口咬下秒懂日式極致Ｑ彈感

深耕南部多年的奧瑪烘焙向來是許多麵包迷的口袋名單，從席捲社群的軟法、秒殺可頌蛋塔到各式創意點心，每每推出都能掀起熱烈討論，這次烘焙師傅再度發揮職人手藝，特別研發出話題新品麻糬甜甜圈，跳脫傳統油炸圈體的油膩印象，精心打造顛覆味蕾的午後點心。這系列點心最迷人的靈魂在於特殊麵體，入口輕盈又帶著不可思議的彈潤勁道，一次網羅鹹甜4種截然不同的個性，讓不論偏愛厚重奶香、苦甜可可，還是喜歡傳統穀物甘甜的甜點胃，都會被這Ｑ彈的麻糬甜甜圈口感擄獲。

▲結合在地芋香與紫薯風味的濃芋紫薯麻糬甜甜圈，粉紫色夢幻切面吸睛好拍，入口滿是柔和香甜滋味。
▲結合在地芋香與紫薯風味的濃芋紫薯麻糬甜甜圈，粉紫色夢幻切面吸睛好拍，入口滿是柔和香甜滋味。

熱熱吃牽絲起司與苦甜黑巧最犯規

起司控絕對不能錯過「三種起司麻糬甜甜圈」，從麵糰深處到外皮融入不同層次的乳酪精華，回烤後甚至能拉出罪惡牽絲。而巧克力控則要鎖定「髒髒巧克力」，苦甜可可醬與細緻可可粉裹滿彈嫩圈體，濃醇深邃卻甜而不膩，口口都是奢華享受。

▲起司控必收的三種起司麻糬甜甜圈，經過烤箱回烤後能拉出誘人牽絲，滿滿乳酪鹹香撲鼻而來超罪惡。
▲起司控必收的三種起司麻糬甜甜圈，經過烤箱回烤後能拉出誘人牽絲，滿滿乳酪鹹香撲鼻而來超罪惡。

午後放鬆少不了顆粒花生與夢幻紫薯

偏愛傳統風味的朋友必定會愛上「雙重花生」，在原味圈體上鋪滿香醇滑順花生醬與酥香顆粒，帶來酥脆與彈韌的交疊快感，外型亮眼的「濃芋紫薯」則巧妙融和在地芋香與紫薯，溫潤甜味搭配夢幻紫色，隨手一拍就是社群焦點，分享共食更是儀式感十足。

▲濃芋紫薯麻糬甜甜圈輕輕拉開便能看見極致彈潤的纖維，宛如麻糬般的彈牙口感讓人越嚼越香。
▲濃芋紫薯麻糬甜甜圈輕輕拉開便能看見極致彈潤的纖維，宛如麻糬般的彈牙口感讓人越嚼越香。


奧瑪烘焙ＸAlwayss donut!麻糬甜甜圈 口味

口味：起司、巧克力、花生與紫薯芋香
售價：65元

奧瑪烘焙ＸAlwayss donut!麻糬甜甜圈 活動優惠

  • 單顆特價55元，原價65元
  • 任選4入優惠價199元，原價260元

奧瑪烘焙ＸAlwayss donut!麻糬甜甜圈 販售門市

  • 高雄重愛門市
  • 高雄明仁門市
  • 高雄武廟門市

奧瑪烘焙ＸAlwayss donut!麻糬甜甜圈 美味回烤建議

建議使用烤箱以180度回烤3至5分鐘，溫熱享用更添酥香與牽絲口感，實際時間可依設備與各包裝指示調整

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