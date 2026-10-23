台南五星飯店住宿殺到21折！香格里拉雙人房3,899元起、家庭房省近3.7萬元，豪華閣加700元升等

台南五星飯店住宿下殺21折！台南遠東香格里拉線上旅展開搶，雙人房每晚3,899元起。窩客島資深編輯李維唐提醒，選購前應比較早餐內容、入住加價與票券效期，才能挑到適合自己的住宿優惠。

台南五星飯店住宿優惠直接下殺21折，想安排台南美食小旅行、親子度假，現在就能先把明年的住宿買起來。台南遠東香格里拉飯店推出「2026線上旅展」，即日起至11月24日限時開賣6款住宿優惠券，雙人客房平均每晚3,899元起，家庭房最低約21折，還有加價700元就能升等豪華閣、享受貴賓廊早餐與黃昏雞尾酒禮遇的住宿選擇。這次住宿券使用期限一路延長至2027年9月30日，無論想搭火車來趟台南美食之旅，或是提前安排親子假期，都能趁著旅展先把五星飯店住宿優惠收進口袋。

▲一早醒來就能從大片窗景欣賞府城風光，台南遠東香格里拉特選尊榮客房以舒適大床搭配簡約質感空間，雙人平日住宿優惠4,599元，還包含遠東Café雙人自助早餐，想住五星飯店又想悠閒吃早餐，這款可以列入清單。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



台南香格里拉住宿優惠3,899元起，五星飯店雙人房最低23折

想住五星飯店，又想把更多旅費留給台南小吃，這次最值得關注的就是「尊榮客房雙人平日住宿券」。台南遠東香格里拉推出兩張組優惠價7,798元，原價34,650元，換算約23折，平均每張只要3,899元，就能入住尊榮客房一晚。相較於過往動輒需要購買多張住宿券的旅展方案，這次兩張組的設計，也讓雙人旅行或分次入住更容易安排。

這款住宿券特別採取不含早餐的設計，對喜歡探索台南在地美食的旅客來說，反而多了一份自由。早上可以把時間留給府城街頭的牛肉湯、傳統早餐與在地小吃，不必為了飯店早餐趕時間。飯店距離台南車站步行約1分鐘，搭乘台鐵抵達後，就能輕鬆展開台南小旅行，晚上再回到五星飯店休息，兼顧住宿品質與美食行程。

▲入住五星飯店，當然也要好好享受貴賓廊時光。台南遠東香格里拉豪華閣住宿券每張5,299元，除了專屬早餐，還能享受黃昏雞尾酒與精緻小點，在挑高空間與溫暖燈光陪伴下，替台南假期增添悠閒的度假儀式感。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理

台南五星飯店含早餐4,599元，遠東Café自助早餐吃得到牛肉湯

如果習慣在飯店慢慢享用早餐，可以選擇「特選尊榮客房雙人平日住宿券」，單張優惠價4,599元，原價19,932元，約23折。除了入住高樓層特選尊榮客房一晚，還包含兩位成人的遠東Café自助早餐，適合想在飯店享受完整住宿體驗的情侶、夫妻或雙人旅客。

遠東Café自助早餐融入台南在地飲食特色，包含現沖牛肉湯等府城料理，還設有現點現做餐檯。早晨不用急著出門尋找早餐，就能從一碗熱騰騰的台南牛肉湯開始一天行程。搭配高樓層客房的城市視野，讓原本只是睡一晚的台南旅行，多了在飯店慢慢享受早餐的悠閒時光。

▲住五星飯店也能吃到台南經典牛肉湯。台南遠東香格里拉遠東Café早餐提供現沖牛肉湯，鮮紅牛肉片搭配薑絲與熱湯，光看就讓人想趕快喝上一口，想在飯店裡慢慢品嚐府城早餐風味，這道絕對值得留意。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



台南香格里拉豪華閣5,299元，加700元升等享貴賓廊雞尾酒

想讓台南住宿更有度假儀式感，這次人氣住宿券「豪華閣尊榮客房雙人平日住宿券」也值得留意。原價20,790元的住宿方案，旅展期間單張優惠價5,299元，約25折。與4,599元的特選尊榮客房含早餐方案相比，只要多花700元，就能升等行政樓層，享受更完整的豪華閣貴賓廊服務。

豪華閣住宿包含專屬貴賓廊早餐、黃昏雞尾酒時光與精緻小點，還提供客房迷你吧免費飲品、專人辦理入住與退房、免費服裝整燙，以及預約制會議室免費使用2小時。對於喜歡在飯店享受休閒時光的旅客來說，下午可以安排府城散步，傍晚回到貴賓廊享用小點與飲品，不必把行程排得滿滿，也能感受到五星飯店的度假氛圍。

▲不想把台南行程排得太滿，留點時間在飯店享受也很可以。台南遠東香格里拉豪華閣貴賓廊以挑高空間、綠意植栽與舒適沙發營造放鬆氛圍，入住指定豪華閣客房或雅仕套房，就能享受專屬早餐、黃昏雞尾酒與精緻小點。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理

台南香格里拉雅仕套房6,200元，一房一廳享完整豪華閣禮遇

想住得更寬敞，台南遠東香格里拉這次也把「雅仕套房雙人平日住宿券」納入旅展優惠，單張6,200元，原價27,720元，換算約22折。雅仕套房採一房一廳格局，擁有獨立客廳與臥室，讓住宿不只是回房間睡覺，還能擁有更自在的休息與相處空間。

這款套房同樣包含豪華閣貴賓廊完整禮遇，從專屬早餐、黃昏雞尾酒到精緻小點，都能一併享受。相較於5,299元的豪華閣尊榮客房，兩者價差901元，適合希望擁有獨立客廳、重視住宿空間的旅客，也能作為雙人慶祝旅行或台南慢遊的住宿選擇。

▲想住得更寬敞，直接把五星飯店套房排進旅行清單。台南遠東香格里拉雅仕套房採一房一廳設計，獨立客廳配置沙發、茶几與餐桌，無論聊天或放空都很自在，旅展優惠每晚6,200元，還能享有完整豪華閣貴賓廊禮遇。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



台南親子住宿家庭房21折，4人早餐平均每晚4,899元

親子家庭這次也有專屬優惠，而且還是整檔住宿券折扣最深的方案。「尊榮家庭房平日住宿券」兩張組原價46,794元，旅展優惠價9,798元，約21折，整組價差36,996元，平均每張4,899元。每張住宿券包含尊榮家庭房一晚，以及遠東Café兩位成人與兩位未滿7歲兒童的自助早餐。

對於帶著孩子出遊的家庭來說，這款方案可以一次安排兩晚住宿，也能將兩張住宿券分次使用，讓台南親子旅行更有彈性。飯店設有戶外心型泳池與健身中心，除了外出探索府城景點，也能把部分時間留在飯店享受休閒設施。若是親友家庭想一起安排台南假期，也能依照各自的住宿需求規劃使用。

▲台南度假不一定要整天往外跑，飯店泳池就很有度假感。台南遠東香格里拉戶外心型泳池搭配湛藍池水、池畔躺椅與休憩座位，想在台南旅途中安排一段悠閒時光，也能把泳池與飯店設施納入行程。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理

台南香格里拉全週住宿券5張29,995元，週末入住不用只看平日

如果經常往返台南，或是習慣利用週末安排旅行，這次還有「特選尊榮客房雙人住宿券」五張組可以選擇。原價99,660元，旅展優惠價29,995元，約3折，平均每張5,999元。最大特色就是週一至週日皆可適用，不必將住宿日期侷限在平日。

這款方案適合一年多次造訪台南的旅客、返鄉探親族群，也能作為企業年終採購或福委會獎勵的住宿選項。對於平日不容易請假、經常利用週末出遊的上班族來說，全週適用的安排更有彈性，不過實際入住仍須留意住宿券相關規定與指定日期限制。

▲喜歡吃到飽的人，看到這一桌應該很難不心動。台南遠東香格里拉遠東Café以現場料理餐檯搭配多款熱食，烤肉、海鮮與繽紛配菜擺滿檯面，光看就讓人食慾大開，這次線上旅展也同步推出自助餐優惠券，聚餐可以先列入口袋名單。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



台南香格里拉餐券73折起，遠東Café吃到飽與醉月樓烤鴨同步優惠

除了住宿券，台南遠東香格里拉這次線上旅展也同步推出5款餐飲優惠券，最低約73折起，讓不打算住宿、單純想安排五星飯店聚餐的民眾，也能趁旅展選購餐飲優惠。餐券涵蓋遠東Café自助平日午晚餐與早餐、醉月樓烤鴨六人海陸美饌、大廳茶軒輕食，以及聯合餐飲抵用券等不同選擇。想吃自助餐、安排家族聚餐，或是與朋友相約享用飯店料理，都能依照用餐人數與需求挑選。餐券使用期限至2027年6月30日，購買前仍須確認各款餐券的適用日期與使用條件。





台南香格里拉線上旅展11月24日截止，住宿券可用到2027年9月

這次「2026線上旅展」自10月21日開賣，銷售至11月24日止，所有住宿券使用期限至2027年9月30日，等於今年先買好住宿優惠，明年安排台南旅行時還能使用。飯店主打單張與兩張組住宿券，讓旅客不必一次負擔過高的套票金額，也能依照旅遊習慣挑選房型。

不過，購買前要特別留意入住日期與加價規定。平日住宿券主要適用週一至週四，週五或週日入住每晚加價300元起，週六則加價1,800元起，連續假期與指定日期另依券面規定辦理。想把住宿券用在週末或連假，建議先確認可預訂日期與實際加價金額，再決定購買哪一款方案。

台南遠東香格里拉坐落台南車站站前第一排，步行約1分鐘即可抵達，對搭乘大眾運輸前往台南的旅客來說相當方便。無論想安排台南美食旅行、親子度假，或是入住高樓層套房享受城市景觀，這次旅展都提供不同價位的住宿選擇。優惠券於飯店官方線上商城販售，數量有限，售完為止。

▲早餐控最喜歡的就是這種現點現做餐檯。台南遠東香格里拉遠東Café準備多款麵食、蔬菜與配料，從麵條、豆腐到各式佐料都能看得到，熱騰騰的料理搭配台南在地特色早餐，讓入住飯店的早晨多了不少美食期待。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理





台南香格里拉2026線上旅展活動條列整理

台南遠東香格里拉住宿優惠21折起

活動時間：2026年10月21日至11月24日

住宿券效期：即日起至2027年9月30日

尊榮客房雙人平日住宿券：兩張組7,798元，平均每晚3,899元，原價34,650元，約23折，不含早餐。

特選尊榮客房雙人平日住宿券：單張4,599元，原價19,932元，約23折，含雙人自助早餐。

豪華閣尊榮客房雙人平日住宿券：單張5,299元，原價20,790元，約25折，含豪華閣貴賓廊禮遇。

雅仕套房雙人平日住宿券：單張6,200元，原價27,720元，約22折，含一房一廳及豪華閣禮遇。

尊榮家庭房平日住宿券：兩張組9,798元，平均每晚4,899元，原價46,794元，約21折，含2大2小早餐，兒童須未滿7歲。

特選尊榮客房雙人住宿券：五張組29,995元，平均每晚5,999元，原價99,660元，約3折，週一至週日皆可適用。

台南遠東香格里拉餐飲優惠73折起

活動時間：2026年10月21日至11月24日

餐券效期：即日起至2027年6月30日

遠東Café自助餐：平日午餐、晚餐及早餐優惠券。

醉月樓烤鴨套餐：六人海陸美饌優惠方案。

大廳茶軒：輕食餐飲優惠券。

聯合餐飲抵用券：可依票券規定使用的餐飲優惠方案。

餐券優惠：共推出5款餐飲票券，最低約73折起。

台南香格里拉旅展住宿券使用注意事項

平日住宿券適用週一至週四，週五或週日入住每晚加價300元起。

週六入住每晚加價1,800元起，連續假期及指定日期依票券規定辦理。

住宿券效期至2027年9月30日，餐券效期至2027年6月30日。

線上旅展優惠數量有限，實際訂房與使用條件以飯店官方公告及票券內容為準。

官方購買網址：https://sltn.tw/4BNxb

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