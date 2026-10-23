7-11光復連假買一送一！咖啡、韓國泡麵0元多一件，日本Loveez聯名先喝雪淋霜奶霜飲

編輯 鄭雅之 表示：Loveez小情侶檔攻佔小七！超萌飲料杯要先打卡啊～

秋天就是要快樂吃喝過生活！日本爆紅的Loveez小情侶檔正式進駐7-11，這次帶著滿滿甜蜜氛圍登場，不僅帶來軟萌視覺，還有滿滿話題商品要攻佔大家的心，除了超可愛的情侶包裝，還有霜淇淋創新吃法與多款聯名美食，同時搭配秋季出遊與萬聖節等多重好康，讓人隨時都能補給滿滿幸福感，準備好衝一波踩點買爆。



▲CITY TEA現萃茶與不可思議茶BAR全面換上Loveez主題杯，並同步推出加料優惠與第二杯折扣活動。

▲全新聯名包裝包含御飯糰、起司四合奏與藍莓三明治等多款美食，搭配專屬飲料杯讓日常用餐充滿滿滿幸福感。





Loveez聯名新品！雪淋霜奶霜飲新登場

這次特別找來日本爆紅 Loveez 合作，像是加入冰牛奶特調的雪淋霜奶霜飲，濃郁好喝又好拍，還有酸甜藍莓三明治與香麻椒心芝愛拌麵，購買指定品項還能享點數10倍送，另外配合萬聖節與秋季補給，OPENPOINT行動隨時取推出特大杯拿鐵10杯480元、美式360元，還有指定熱飲與茶飲7杯333元等划算組合，天天喝都不傷荷包。



▲冷藏三明治與熱門圓形飯糰換上質感成雙成對包裝，凡購買兩件指定品項還能享有OPENPOINT點數10倍送。





買一送一超殺優惠大集合

除了實體門市的促銷，LINE禮物也推出7-11特選美式冰咖啡與大杯冰精品美式買一送一，絕對是上班族的醒腦救星，同時門市限時祭出農心辛拉麵辣白醬與韓式粉紅醬同品項買一送一，還有不倒翁切達起司炒麵買一送一，連舒潔三層抽取衛生紙都有買一串送兩串的驚人折扣，大家趕緊抓緊時間採買囤貨，一口氣省下超多生活開銷。



▲CITY CAFE配合萬聖節與秋季出遊推出限時優惠，特大杯拿鐵與美式咖啡組合下殺，每天早晨來一杯省荷包又醒腦。





粉紅主題門市萌感爆表

全台好幾間小7門市化身為Loveez的甜蜜天地，像是台北圓泉門市主打十大約會情境，鑫武昌門市則呈現居家溫馨日常，還有台中一中門市與高雄巨漢門市等也都會閃亮登場，店門口與牆面佈滿皮皮和琪琪的放閃日常，非常適合找朋友一起去拍照打卡，感受戀愛的粉紅泡泡，生活裡多了一份可愛小確幸，拍照拍到手機記憶體都不夠用呢。



▲7-ELEVEN打造主題門市，店外與牆面呈現皮皮與琪琪的戀愛日常，吸引粉絲專程前往打卡拍照。

▲限定門市推出創新雪淋霜奶霜飲，將現擠霜淇淋加入冰牛奶調製，帶來濃郁好喝的新穎品嚐體驗。





限定貼圖免費下載

除了實體商品之外，只要在10月27日當天登入LINE，就能免費下載16款超實用的Loveez貼圖，把甜蜜撒嬌小語傳給另一半或好朋友，另外品牌還特別與臺鐵公司合作，在車站售票機買區間車票就能拿到限定印花票券，讓日常通勤或是小旅行都變得特別有收藏價值，這波獨家活動真的太貼心，心動的朋友一定要準時搶起來。



▲限時推出超實用Loveez情侶初登場LINE貼圖免費下載，內含16款萌趣造型與日常生活語錄。

▲思樂冰換上化身愛神邱比特的Loveez心動造型主題杯，搭配雪碧清爽檸檬風味打造淡雅活潑視覺。

7-11 優惠資訊

LINE禮物與門市限時買一送一 / 買二送一優惠

LINE禮物： 7-ELEVEN特選美式冰咖啡、大杯冰精品美式買 1 送 1。

門市優惠（至 10/25 止）：

統一 PH9.0 鹼性離子水 1450ml 買 2 送 1。

不倒翁切達起司風味炒麵（包）原味／香辣任選買 1 送 1。

農心辛拉麵（包）辣白醬風味／韓式粉紅醬同品項買 1 送 1。

舒潔三層抽取衛生紙（6包＊90抽）買 1 串送 2 串。





7-11 OPENPOINT 行動隨時取優惠

活動時間：10/22~10/31

優惠內容：

CITY CAFE 特大杯拿鐵 10 杯組：480 元（現省 220 元，限量 10 萬組）

CITY CAFE 特大杯美式 10 杯組：360 元（現省 240 元，限量 10 萬組）

CITY PRIMA 中杯冰精品香椰厚拿鐵 / 精品冰燕麥拿鐵任選 10 杯組：600 元（現省 500 元，限量 5 萬組）

CITY TEA 香鑽水果茶 10 杯組：450 元（現省 250 元，限量 5 萬組）

CITY PEARL 咖啡珍珠歐蕾 10 杯組：500 元（現省 250 元，限量 5 萬組）

CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶 / 珍珠奶茶任選 10 杯組：360 元（現省 240 元，限量 5 萬組）





7-11萬聖節不買就搗蛋優惠

活動時間：10/25~10/31，OPENPOINT行動隨時取

優惠內容：

CITY CAFE 大杯燕麥拿鐵 6 杯 333 元（限量 5 萬組）

CITY CAFE 風味熱飲指定系列（香草焦糖瑪奇朵、太妃糖、伯爵紅茶、濃抹茶、濃焙茶、好時可可）任選 7 杯 333 元（限量 5 萬組）

CITY TEA 一顆檸檬青 / 紅 / 青梅冰茶任選 9 杯 333 元（限量 5 萬組）

CITY TEA 冰淇淋紅茶 8 杯 333 元（限量 5 萬組）

CITY TEA 黃金蕎麥茶 / 奶茶任選 7 杯 333 元（限量 5 萬組）





7-11ＸLoveez聯名新品與優惠

雪淋霜奶霜飲： 10/28~12/08 限時特價 59 元（原價 69 元）。

點數加碼： 凡購買兩件 Loveez 指定品項，享 OPENPOINT 點數 10 倍送。

不可思議茶BAR： 10/28~11/03 純茶、指定茶拿鐵加原味珍珠、雙色圓或黑糖粉粿，享優惠價最低 45 元起。

CITY TEA 現萃茶： 10/28~11/03 黃金蕎麥系列享同品項第 2 杯 10 元。

免費 LINE 貼圖： 10/27 11:00 至 11/26，免費下載「日本超人氣 Loveez 情侶初登場」16 款貼圖。

臺鐵限定車票： 10/28 至 11/03，於全台車站窗口及自動售票機購買「臺鐵區間車車票」，印有 Loveez 獨家肖像。

主題門市踩點： 台北圓泉門市、台北鑫武昌門市、台中一中門市、淡溝門市、高雄巨漢門市。





吃更多連假優惠！

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