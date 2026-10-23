連假衝華山插畫市集！首度登台「首爾插畫展SIF」快閃開逛，160位韓國創作者超好買

韓國規模最大「首爾插畫展」首度登台！編輯鄭亦庭表示：超過160位韓國人氣插畫創作者，光復連假衝華山開逛。

韓國首爾插畫展首度登台！韓國規模最大「首爾插畫展SIF」首度跨海來台，超過160位韓國人氣插畫創作者，將於10月25日至10月26日光復連假期間在台北華山展出(因應薔琵颱風來襲，原訂展期10/23、10/24將暫定開放)，展覽以「Seoul meets Taipei 當首爾遇見台北」為概念，從主題策展、創作者交流，到插畫作品、限定周邊等，讓大家不用飛韓國，在台北華山就能一次逛個夠。



▲韓國規模最大插畫展「首爾插畫展SIF」首度跨海來台，於10月25日起快閃華山。



▲首爾插畫展台北站以「Seoul meets Taipei」為主題，集結超過160位韓國創作者，免飛韓國就能一次逛。





首爾插畫展首次來台！超過160位韓國人氣創作者

▲首爾插畫展首次來台！集結Crayon rabbit、NOMA等超過160位韓國人氣創作者。





台北站限定周邊

▲首爾插畫展台北站特別打造「當首爾遇見台北」限定主視覺，更推出多款台北站限定周邊。





首爾插畫展台北站2大主題展區

▲首爾插畫展特別針對台北站量身打造2大專屬主題展區。





LINE WEBTOON、Compose Coffee跨界合作

▲首爾插畫展特別針對台北站量身打造2大專屬主題展區。

SIF in Taipei 首爾插畫展 台北站 展覽資訊

首爾插畫展台北站集結超過160位韓國創作者，包含超人氣插畫家Crayon rabbit、NOMA、SHINKIRU、veryberrybap與Mr.Donothing等都來到華山園區，帶來插畫作品、角色IP、明信片、貼紙與各種生活雜貨等周邊，不管是追韓國插畫的資深粉絲，還是第一次接觸韓國插畫的新觀眾，都能在展場中尋寶，把原汁原味的韓國插畫帶回家。為呼應首爾插畫展SIF首度來台，本次主視覺特別以「Seoul meets Taipei」為靈感，將台北、首爾兩座城市的文化特色融入設計，象徵台韓文化交流的創意火花，現場更推出多款台北站限定周邊，包括明信片、PET膠帶、鍵帽鑰匙圈等周邊商品，將韓國插畫創作變成可以日常使用的生活小物。本次首爾插畫展特別針對台北站量身打造專屬主題展區，邀請多位韓國人氣創作者，以「台北氣候」與「跨越語言的連結」為切入點，呈現「心的密度：相遇」與「悄悄話：一張畫作，延伸說不完的故事」兩大主題，透過藝術家眼中的台北感受圖像情感，在主題展區中走進創作者的世界裡。本次SIF IN TAIPEI也攜手人氣韓漫平台LINE WEBTOON，以及韓國知名連鎖咖啡品牌Compose Coffee等品牌跨界合作，大家來插畫展欣賞創作者作品、主題展區後，也別忘了到館內的「贈品兌換區」領取限定好禮，從插畫、韓漫到韓國人氣咖啡品牌，讓大家在台灣就能感受滿滿的韓國文化。展覽地點：華山1914文化創意產業園區東2館展覽日期：2026年10月23日(五) - 10月26日(一)，注意事項：原訂10/23、10/24，因應薔琵颱風放假，當天暫停開放。開放時間：每日10:00 – 18:00，最晚入場時間17:00





SIF in Taipei 首爾插畫展 台北站 售票資訊

指定售票平台：ibon 售票系統、ACCUPASS、Klook單日全票：220元優惠票(僅供現場販售)：125元身心障礙者(及其必要陪同者一位)，以及 7-19 歲參觀者，需於現場出示證明購買此票劵入場。免票入場：6 歲(含)以下之兒童(需一位大人持票陪同入場)及 65 歲(含)以上之年長者，出示證明可免費入場。

來華山首爾插畫展，順路逛華山快閃店、華山展覽

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