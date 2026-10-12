史上最大泰迪Lu華山快閃店！Teddy LuLu雜貨店免費入場送周邊，台灣限定黑長毛泰迪Lu必買

泰迪罐頭豬LuLu華山快閃店！免費逛超大型泰迪Lu氣偶、3大互動體驗，編輯鄭亦庭表示：臺灣限定款泰迪Lu超可愛。

華山泰迪罐頭豬LuLu快閃店免費逛！史上最大Teddy LuLu全球首展即日起至11/1在華山免費入場，這次罐頭豬LuLu化身泰迪Lu帶來115坪Teddy LuLu展區「Teddy LuLu時空療癒雜貨店」，超大型泰迪Lu氣偶、120公分泰迪Lu全都免費拍，集結多款臺灣限定款周邊、泰迪Lu新品，也有復古報紙拍照機、抽卡機等互動體驗，不限金額消費送泰迪LuLu周邊，快衝華山泰迪罐頭豬LuLu快閃店逛起來。



▲罐頭豬LuLu變泰迪！Teddy LuLu時空療癒雜貨店即日起至11/1快閃華山，115坪超大復古雜貨店免費入場。



巨型泰迪Lu、120公分大泰迪Lu免費拍

▲華山泰迪Lu快閃店打卡點！超大隻泰迪Lu氣偶、立體公仔、120公分毛絨泰迪Lu，全部都免費拍。





華山泰迪Lu快閃店三大互動體驗

▲華山泰迪Lu快閃店三大互動體驗！「紀念郵務小驛站」可以寫明信片寄給朋友。





26公分臺灣限定泰迪LuLu要收

▲華山泰迪Lu快閃店臺灣限定周邊！26公分黑色毛絨泰迪LuLu、泰迪LuLu Hug系列公仔必買。



▲華山泰迪Lu快閃店！50公分大原色款Giant Hug泰迪LuLu系列周邊。





全新泰迪Lu周邊推薦必買

▲全新泰迪Lu周邊推薦必買！12色泰迪LuLu生日熊、熊熊相伴系列盲盒超可愛。



▲罐頭豬LuLu泰迪Lu周邊推薦必買！上百款泰迪Lu周邊在華山快閃店登場。





泰迪Lu華山快閃店送周邊

▲華山泰迪Lu快閃店限定！泰迪Lu造型冰棒2款口味，讓粉絲們吃冰打卡。



▲華山泰迪Lu快閃店送周邊！只要加入LINE官方帳號不限金額消費就送泰迪Lu周邊。





罐頭豬LuLu |Teddy LuLu 時空療癒雜貨店 活動資訊

罐頭豬LuLu |Teddy LuLu 時空療癒雜貨店 入場特典禮

1、2026/10/12 - 10/22 加入LINE官方帳號並任意消費，即可獲得 1 份「泰迪LuLu浮雕果凍貼紙」（情書款）（每日限量100份）

2、2026/10/23 - 11/01 加入LINE官方帳號並任意消費，即可領取 1 份「泰迪LuLu購物袋（S）（每日限量100份）。



罐頭豬LuLu |Teddy LuLu 時空療癒雜貨店 滿額贈活動資訊

2026/10/12 - 11/01 單筆消費滿NTD 2,000 即贈「罐頭豬LuLu-泰迪LuLu購物袋（L）」

※滿額贈好禮單筆現領一份，數量有限送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。





罐頭豬LuLu |Teddy LuLu周邊推薦 Big Hug 泰迪LuLu（星閃紫) / (星閃藍）NTD 2,200 Mini Hug 泰迪LuLu（金讚）NTD 800 泰迪LuLu26cm膠臉毛絨擺件玩偶（黑色）NTD 1,500 罐頭豬LuLu – 熊熊相伴系列經典盲盒 NTD 360 泰迪LuLu系列 – 生日陪伴熊 NTD 420 Mini Hug 泰迪LuLu（原色） NTD 800 Big Hug 泰迪LuLu（原色） NTD 2,200 Giant Hug 泰迪LuLu（原色/奶茶色） NTD 13,500

▲罐頭豬LuLu變身毛茸茸的泰迪Lu，養豬人快衝華山「Teddy LuLu 時空雜貨店」。華山泰迪Lu快閃店「Teddy LuLu時空療癒雜貨店」罐頭LuLu豬化身毛絨絨泰迪Lu，帶大家穿越到1903年世界，穿過復古櫥窗就像走進百年前的時光隧道，眼前就是泰迪Lu當店長的115坪雜貨店，泰迪Lu懶洋洋地趴在現場等大家，首次登場的超大隻泰迪Lu氣偶、立體公仔，還有舒服窩在沙發上的120公分毛絨泰迪Lu，通通免費讓粉絲們隨便拍個夠，整個超療癒。華山泰迪Lu快閃店現場推出三大互動區，「紀念郵務小驛站」可以在明信片寫下心裡話、蓋上超精美的火漆印章寄給朋友，每天還有限量套色酷卡可以蓋章，「復古報紙拍照機」讓養豬人一秒化身百年前的報紙頭條主角，跟泰迪Lu拍下復古合照，這次更首次引進「時光碎片抽卡機」，30款以上收藏卡，現場也同步開賣專屬卡簿，讓養豬人一次收集。臺灣限定款周邊必搶26公分黑色毛絨泰迪LuLu登場，泰迪系列裡唯一的黑色長毛造型，帶牠回家前店員還會現場做專屬的「梳毛儀式」、噴上香香的香氛，另一款臺灣限定周邊「泰迪LuLu Hug系列公仔」手腳都能動，全部地區限定原色款「Giant Hug泰迪LuLu」系列更放大到50公分，牛奶糖磚配色加上植絨觸感，養豬人絕對要收藏。這次全新《熊熊相伴系列》植絨盲盒，有6款常規、2款隱藏版，每隻泰迪Lu都捧著祝福，也推出12色生日熊「泰迪LuLu生日陪伴熊」系列，12種專屬色還掛著誕生石、燙金絲帶的模樣超可愛，現場還有上百款生活周邊，快到華山把超可愛的泰迪Lu帶回家。除了滿滿的泰迪Lu周邊外，華山快閃店更推出百香果、草莓兩種口味的快閃限定造型冰棒，讓粉絲們吃冰打卡，這次也與CHARGESPOT合作，3款超萌的熊熊造型行動電源，活動期間只要在店內租借、打卡，就能參加社群抽獎，有機會帶走泰迪限定商品，10/22前只要加入LINE官方帳號不限金額消費，送泰迪浮雕果凍貼紙，12/23~11/1則送泰迪購物袋，單筆滿2000元，還能把放大版泰迪LuLu購物袋扛回家。活動地點：華山文創園區 中4A展售日期：即日起 - 11/1（日）入場方式：10/12 - 11/1免費入場營業時間：依快閃店公告之營業時間

來華山順路逛超人氣IP台北快閃店

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▲華山泰迪Lu快閃店三大互動體驗！復古報紙拍照機與泰迪Lu合影，還有抽卡機、專屬卡簿。

