年底出國先領免費網路！Klook最高送50GB eSIM流量。資深編輯李維唐提醒，剩餘流量可跨國續用，效期180天，還能分享給親友。

年底準備飛日本賞雪、到韓國逛街，還是去泰國度假，出國前記得先領免費網路。旅遊預訂平台Klook推出年末旅遊好康，只要到活動網站抽選禮物盒，就能免費領取最高50GB的eSIM錢包流量，還能獲得相同額度的流量分享給親友。這次更讓經常出國玩的人心動的是，Klook全新推出的「eSIM錢包」功能，讓旅途中符合條件的剩餘流量不必跟著行程結束而消失，這次去日本沒用完，下次飛韓國、泰國還能接著用，就連購買網路吃到飽方案也能累積流量。

▲台灣人出國有多愛買大容量網路，回國才發現根本用不完，一年下來浪費的eSIM流量換算成登機證疊起來，竟然足足有20座台北101這麼高，實在太驚人。圖／Klook提供；窩客島整理



Klook免費送最高50GB

年底出國的旅人先把這個好康收起來。Klook自2026年11月24日起推出免費領取eSIM流量活動，只要前往指定活動網站，隨機挑選1個禮物盒，就有機會獲得0.5GB至50GB的免費eSIM錢包流量。抽到的流量還能再獲得相同額度分享給親友，假如抽中50GB，除了自己可以獲得50GB，也能將另外50GB分享給親友。無論是年底安排日本賞雪之旅，還是已經開始規畫明年的海外假期，都可以先將流量存起來。和朋友一起出國時，從查詢餐廳、確認交通路線，到拍下旅途中的美食照片傳給家人，這些看似簡單的日常動作，都少不了網路流量。

台灣人浪費5,120萬GB

每次出國買網路，是不是總擔心流量不夠用，乾脆直接選擇大流量或吃到飽方案？出發前想著要隨時查地圖、滑社群、上傳旅遊影片，等到搭上回台灣的飛機，才發現原本購買的網路流量根本沒有用完，剩下的額度也只能眼睜睜看著它到期失效。Klook依據2025年eSIM使用者及訂單數據，並參考交通部觀光署公布的出境旅遊數據，以全年1,890萬趟出境旅次推估，台灣旅客1年浪費的已購買eSIM流量高達5,120萬GB。如果將每1GB流量想像成1張登機證，全部堆疊起來的高度，相當於20座台北101。

旅遊剩餘流量有多驚人

這些被浪費的網路流量究竟可以做多少事？按照Klook的換算，相當於5,120萬小時的視訊通話、5,700萬小時的HD寵物影片分享，或是傳送260億則旅遊照片訊息。想像一下，走在日本街頭遇見今年的第1場雪，忍不住打開手機和家人視訊分享，或是在泰國夜市拍下滿桌美食，傳給沒有一起出國的朋友。這些原本已經付費購買、卻沒有充分使用的流量，其實還能陪伴旅人記錄更多旅行回憶。

Klook eSIM錢包跨國續用

Klook於2026年9月推出的「eSIM錢包」，就是要讓旅客把原本可能浪費掉的流量重新存起來。當Klook eSIM方案結束後，符合條件的剩餘流量會自動存入Klook App內的eSIM錢包，下次購買Klook eSIM時，就能免費使用先前保存的流量。最實用的地方在於，保存的流量不會因為前後2趟旅程的目的地不同而失效。這個月到東京逛街、吃拉麵，沒用完的流量可以先存著，下次飛首爾逛咖啡廳，或是到曼谷吃美食，都能在購買Klook eSIM後繼續使用。自2026年9月功能上線以來，台灣旅客已累積保存179萬GB流量。

eSIM總量型方案剩多少存多少

平常出國習慣購買固定流量方案的人，可以特別留意總量型方案的保存方式。當方案結束後，所有未使用的流量都能存入eSIM錢包。舉例來說，如果出國前購買10GB的總量型方案，整趟旅程實際只使用6GB，剩餘的4GB就能存入eSIM錢包。即使下次旅行安排的是完全不同的國家，也不用因為換了旅遊目的地，就讓這4GB流量白白浪費。

eSIM每日流量方案也能存

如果平常出國習慣按照每天的上網需求選擇方案，Klook的每日流量方案同樣適用eSIM錢包功能。每日1GB方案每天可存入0.1GB，每日3GB方案每天則可存入0.5GB。以5天的旅遊行程為例，選擇每日1GB方案，按照上述規則可累積0.5GB流量，選擇每日3GB方案則可累積2.5GB。每日流量方案與總量型方案的保存規則不同，並非將每天所有未使用的流量全數存入，購買前可以依照自己的上網習慣比較。

eSIM吃到飽每天存1GB

喜歡在旅途中拍攝大量短影音、隨時上傳社群，或是經常需要和家人視訊通話的人，即使選擇Klook eSIM吃到飽方案，也能累積下次旅行使用的網路流量。每使用1天吃到飽方案，就可以存入1GB流量。假如安排5天4夜的海外旅行，並使用5天吃到飽方案，就能累積5GB流量。對於經常安排海外旅行、出國時又不想一直查看剩餘流量的人來說，多了1種兼顧當下上網需求與下次旅遊的選擇。

eSIM流量效期180天

存進eSIM錢包的流量也有使用期限，每筆保存的流量效期為180天。不過，每當有新的流量存入錢包時，錢包內所有流量的效期都會重新計算180天，並不是只有新存入的流量才能延長效期。對於1年安排多次海外旅行的人來說，可以在每趟旅行結束後，將符合條件的流量持續累積起來。如果短期內沒有出國計畫，也要記得留意錢包內的流量效期，避免好不容易存下來的網路流量再次到期。

▲出國看到雪白富士山配火紅楓葉，瘋狂拍照打卡卻還是剩一堆網路沒用完嗎，現在只要透過Klook eSIM錢包就能把剩餘流量存起來，下次飛別的國家也能直接跨國繼續用，完全不浪費。圖／Klook提供；窩客島整理

Klook流量還能分享給親友

自己的eSIM錢包累積了不少流量，近期卻沒有出國計畫，也可以將錢包內的流量分享給即將出國的親友，讓對方在下次購買Klook eSIM時使用。像是家人準備到日本泡溫泉、朋友即將飛韓國追星，或是另一半計畫到海外度假，都能把暫時用不到的流量分享出去。從原本只能隨著旅遊方案到期而消失的網路額度，變成可以留給自己、也能分享給親友的旅遊資源。

Klook免費流量領取攻略

準備參加這次年末免費流量活動的旅客，只要進入Klook指定活動網站，隨機抽選1個禮物盒，就能免費獲得0.5GB至50GB的eSIM錢包流量，並獲得相同額度的流量分享給親友。要特別注意的是，eSIM錢包內保存的流量，須於下次購買Klook eSIM時使用，並非領取後就能直接取代原本需要購買的海外上網方案。年底準備出國的人，可以先領取免費流量，再依照旅遊天數、目的地與平常使用手機的習慣，選擇適合自己的eSIM方案。





Klook年末免費eSIM流量活動

活動時間：2026年11月24日起

免費流量：隨機抽選禮物盒，可免費獲得0.5GB至50GB的eSIM錢包流量。

好友好康：可額外獲得相同額度的流量分享給親友，最高各獲得50GB。

總量型方案：方案結束後，所有未使用的流量皆可存入eSIM錢包。

每日流量方案：每日1GB方案可存入0.1GB，每日3GB方案可存入0.5GB。

吃到飽方案：每使用1天方案，即可存入1GB流量。

流量保存期限：180天，每次有新流量存入，錢包內所有流量效期重新計算180天。

跨國使用：下次購買Klook eSIM時，可免費使用先前保存的流量，不受前後旅程目的地不同限制。

官方活動網站：https://www.klook.com/zh-TW/esim/databank/GTM2026

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