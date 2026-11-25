編輯 鄭雅之 表示：北台灣終於有Pokemon Play Lab！要逛、要買～

週末想找地方放鬆兼血拚，新北林口又有全新打卡熱點可以排進行程了！玩具反斗城看準現代人下班後需要療癒陪伴，特別選在今日於MITSUI OUTLET PARK林口打造全台首間IP旗艦店。店內打破傳統陳列方式，一口氣規劃出7大特色主題空間，集結人氣角色與科技互動裝置，無論是親子家庭或年輕收藏家都能逛到捨不得離開。



▲玩具反斗城林口IP旗艦店匯集人氣角色周邊，打造跨世代粉絲必訪的潮流收藏新地標。(攝影：鄭雅之)

▲AI智能玩具專區集結旗艦級智能互動機器人品牌Robosen，展現未來感十足的科技玩樂體驗。(攝影：鄭雅之)





路遙圓創打造萌貓互動裝置

台灣本土原創品牌路遙圓創同樣在玩具反斗城林口店帶來滿滿驚喜！現場特別設置了台灣限定的萌貓互動裝置，讓大小朋友可以親手打造專屬萌貓，享受獨一無二的互動樂趣。一旁展售區更推出將經典國寶縮小的「HelloTaiwan故宮文物系列」，從熱鬧的清明上河圖到人氣翠玉白菜、肉形石，通通變成掌心大小的療癒公仔，讓大家輕鬆把迷你故宮搬回家。



▲台灣原創品牌路遙圓創進駐玩具反斗城，同步販售「貓的抱抱娃娃版2變裝派對盲盒」。(攝影：鄭雅之)





動漫獵人拍照牆熱血登場

熱血動漫迷與科技控也能在玩具反斗城林口店找到專屬樂趣！門市特別為經典動漫獵人打造沉浸式主題形象牆，讓粉絲盡情拍照留念，現場更開放預購具備金屬立體質感的「HUNTER黃金獵人執照典藏版」。另一側的AI智能玩具專區則充滿未來感，除了適合親子共創的「AOSEED X-MAKER JOY AI兒童智慧3D列印機」，還有內建正版原聲音效、關節靈活的「Robosen迷你機器人」，顛覆大家對傳統玩具的想像。



▲玩具反斗城林口旗艦店打造《獵人》動漫主題形象牆，提供粉絲沉浸式拍照打卡與周邊選購。(攝影：鄭雅之)





北台灣首座Pokemon Play Lab進駐

寶可夢粉絲走進玩具反斗城林口店，第一站絕對要直衝北台灣首座Pokemon Play Lab！現場不僅擺滿了柔軟好抱的「百變怪絨毛玩偶」與「夢幻存錢筒」，卡牌專區更是誠意十足，直接引進全包皆為閃卡規格的「30th CELEBRATION擴充包」，以及收錄完整伊布進化家族的「太晶慶典ex高級擴充包」。未來門市還會定期舉辦新手教學與對戰活動，讓訓練家們隨時都能來此切磋牌技。



▲北台灣首座Pokemon Play Lab進駐玩具反斗城林口IP旗艦店，集結豐富寶可夢周邊與卡牌商品。(攝影：鄭雅之)

▲北台灣首座Pokemon Play Lab網羅多款寶可夢絨毛玩偶與生活雜貨，滿足全齡粉絲的收藏樂趣。(攝影：鄭雅之)





FUFUSOUL香氛怪獸首度設櫃

喜歡香氛與懷舊萌物的消費者，在玩具反斗城林口店也能找到滿滿驚喜。全台首間FUFUSOUL主題區把可愛玩偶結合淡雅香氣，還推出門市限定的「TOY"R" US X FUFUSOUL限量聯名款」，放在辦公桌或床頭都超舒壓。一旁的經典角色Monchhichi蒙奇奇專區同樣人氣爆棚，從40公分高的「蒙奇奇吸奶嘴BIG玩偶」到出門超吸睛的「蒙奇奇大臉口金肩背包」一應俱全，讓人忍不住想通通帶回家。



▲玩具反斗城林口店打造FUFUSOUL療癒主題區，粉嫩可愛的香氛小怪獸自帶迷人香氣。(攝影：鄭雅之)

▲Monchhichi蒙奇奇專屬主題區推出「蒙奇奇大臉口金肩背包」，柔軟絨毛造型喚起滿滿童心。(攝影：鄭雅之)





韓國JOGUMAN恐龍厭世社畜語錄吊飾超有共鳴

想替通勤包換上新吊飾，千萬別錯過首度進駐玩具反斗城的韓國人氣設計師IP JOGUMAN！呆萌草食恐龍搭配超貼近上班族心聲的幽默設計，像是應景的「JOGUMAN變裝吊飾組棒球好夥伴款」，或是精準還原社畜日常的「JOGUMAN絨毛吊飾不想上班款」，另外還有超可愛的「JOGUMAN絨毛磁吸盲盒」，每一款都讓人愛不釋手，無論送禮或自用都超級吸睛。



▲韓國人氣設計師IP JOGUMAN首度進駐玩具反斗城，推出厭世社畜語錄「不想上班絨毛吊飾」。(攝影：鄭雅之)

▲韓國設計師IP JOGUMAN首度進駐玩具反斗城林口旗艦店，推出多款恐龍小夥伴「絨毛磁吸盲盒」。(攝影：鄭雅之)





三麗鷗與咖波獨家周邊齊發

除了7大主題區，玩具反斗城架上還有許多讓人少女心噴發的實用新品，包含暗黑甜美風格的三麗鷗「夢幻甜點鬼屋系列玩偶吊飾」、兼具保暖與抱枕功能的「天使惡魔美樂蒂酷洛米毛毯娃」，以及獨家販售的「咖波好朋友手提雙層陶瓷保溫杯」，霧面灰墨色質感滿分。為了讓民眾買玩具更方便，品牌也同步串聯Uber Eats外送與24小時線上商城，就算沒空親自跑一趟MITSUI OUTLET PARK林口，在家動動手指也能輕鬆把快樂送到家。



▲三麗鷗新品「天使惡魔美樂蒂酷洛米毛毯娃」，具備居家蓋毯與抱枕收納雙重功能。(攝影：鄭雅之)

▲玩具反斗城獨家販售「咖波好朋友手提雙層陶瓷保溫杯」，霧面灰墨色搭配可愛黑貓蟲插畫。(攝影：鄭雅之)

玩具反斗城 MITSUI OUTLET PARK 林口店 店家資訊

地址：新北市林口區文化三路一段356號2樓





玩具反斗城 林口三井OUTLET店 7大必逛亮點

北台灣首座Pokemon Play Lab：販售30th CELEBRATION擴充包、太晶慶典ex高級擴充包、百變怪絨毛玩偶、夢幻存錢筒

全台首家FUFUSOUL主題區：販售TOY"R" US X FUFUSOUL限量聯名款

Monchhichi蒙奇奇專屬主題區：販售蒙奇奇吸奶嘴BIG玩偶40cm、蒙奇奇大臉口金肩背包

路遙圓創互動區：設有台灣限定萌貓互動裝置、販售貓的抱抱娃娃版2變裝派對盲盒、HelloTaiwan故宮文物系列

獵人動漫主題形象牆：提供沉浸式拍照區、開放預購HUNTER黃金獵人執照典藏版

AI智能玩具專區：販售AOSEED X-MAKER JOY AI兒童智慧3D列印機、3DOODLER 3D列印筆經典盒組、Robosen迷你機器人

韓國設計師IP JOGUMAN專區：販售JOGUMAN變裝吊飾組棒球好夥伴款、JOGUMAN絨毛吊飾不想上班款、JOGUMAN絨毛磁吸盲盒





玩具反斗城 林口三井OUTLET店必買推薦

寶可夢30th CELEBRATION擴充包

寶可夢太晶慶典ex高級擴充包

百變怪絨毛玩偶

寶可夢夢幻存錢筒

TOY"R" US X FUFUSOUL限量聯名款

蒙奇奇吸奶嘴BIG玩偶40cm

蒙奇奇大臉口金肩背包

貓的抱抱娃娃版2變裝派對盲盒

HelloTaiwan故宮文物系列

HUNTER黃金獵人執照典藏版

AOSEED X-MAKER JOY AI兒童智慧3D列印機

3DOODLER 3D列印筆經典盒組

Robosen迷你機器人

JOGUMAN變裝吊飾組棒球好夥伴款

JOGUMAN絨毛吊飾不想上班款

JOGUMAN絨毛磁吸盲盒

夢幻甜點鬼屋系列玩偶吊飾

天使惡魔美樂蒂酷洛米毛毯娃

天使與惡魔酷洛米美樂蒂髮帶

咖波好朋友手提雙層陶瓷保溫杯（灰墨色）





更多療癒小物新品都要買！

推薦閱讀：三麗鷗控衝全家！買熱飲免費拿美樂蒂聖誕杯套，白金版醜魚、帕洽狗吊飾99元必收

推薦閱讀：Threads爆紅台灣動物玩偶線上買！25公分石虎娃娃、山雀娃娃超萌，朝隈俊男聯名上班族水獺盲盒必收

推薦閱讀：史努比變身列車長與驗票員！史努比兄弟姊妹快閃店首站進駐臺中火車站，一路到2027免費逛





看更多玩具反斗城 MITSUI OUTLET PARK 林口店

▲玩具反斗城林口IP旗艦店引進多元人氣設計師IP與盲盒公仔，打造跨世代玩樂新據點。(攝影：鄭雅之)

▲玩具反斗城林口IP旗艦店集結多元話題玩具與大型打卡裝置，全面滿足全齡玩樂需求。(攝影：鄭雅之)

▲玩具反斗城林口IP旗艦店匯聚多款人氣動漫周邊，打造跨世代粉絲必訪的潮流收藏新據點。(攝影：鄭雅之)

▲Pokemon Play Lab規劃寶可夢集換式卡牌教學區，未來將定期舉辦新手教學與卡牌對戰活動。(攝影：鄭雅之)

▲玩具反斗城林口店歡慶寶可夢30週年，陳列百變怪絨毛玩偶與多款紀念限定商品供訓練家收藏。(攝影：鄭雅之)

▲玩具反斗城引進多元話題玩具與趣味造型玩偶，全方位擴展全年齡層的玩樂廣度與深度。(攝影：鄭雅之)

▲玩具反斗城林口旗艦店打造AI智能玩具專區，引進內建正版原聲音效的「Robosen迷你機器人」。(攝影：鄭雅之)