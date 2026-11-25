編輯 鄭雅之 表示：北台灣終於有Pokemon Play Lab！要逛、要買～
週末想找地方放鬆兼血拚，新北林口又有全新打卡熱點可以排進行程了！玩具反斗城看準現代人下班後需要療癒陪伴，特別選在今日於MITSUI OUTLET PARK林口打造全台首間IP旗艦店。店內打破傳統陳列方式，一口氣規劃出7大特色主題空間，集結人氣角色與科技互動裝置，無論是親子家庭或年輕收藏家都能逛到捨不得離開。
路遙圓創打造萌貓互動裝置
台灣本土原創品牌路遙圓創同樣在玩具反斗城林口店帶來滿滿驚喜！現場特別設置了台灣限定的萌貓互動裝置，讓大小朋友可以親手打造專屬萌貓，享受獨一無二的互動樂趣。一旁展售區更推出將經典國寶縮小的「HelloTaiwan故宮文物系列」，從熱鬧的清明上河圖到人氣翠玉白菜、肉形石，通通變成掌心大小的療癒公仔，讓大家輕鬆把迷你故宮搬回家。
動漫獵人拍照牆熱血登場
熱血動漫迷與科技控也能在玩具反斗城林口店找到專屬樂趣！門市特別為經典動漫獵人打造沉浸式主題形象牆，讓粉絲盡情拍照留念，現場更開放預購具備金屬立體質感的「HUNTER黃金獵人執照典藏版」。另一側的AI智能玩具專區則充滿未來感，除了適合親子共創的「AOSEED X-MAKER JOY AI兒童智慧3D列印機」，還有內建正版原聲音效、關節靈活的「Robosen迷你機器人」，顛覆大家對傳統玩具的想像。
北台灣首座Pokemon Play Lab進駐
寶可夢粉絲走進玩具反斗城林口店，第一站絕對要直衝北台灣首座Pokemon Play Lab！現場不僅擺滿了柔軟好抱的「百變怪絨毛玩偶」與「夢幻存錢筒」，卡牌專區更是誠意十足，直接引進全包皆為閃卡規格的「30th CELEBRATION擴充包」，以及收錄完整伊布進化家族的「太晶慶典ex高級擴充包」。未來門市還會定期舉辦新手教學與對戰活動，讓訓練家們隨時都能來此切磋牌技。
FUFUSOUL香氛怪獸首度設櫃
喜歡香氛與懷舊萌物的消費者，在玩具反斗城林口店也能找到滿滿驚喜。全台首間FUFUSOUL主題區把可愛玩偶結合淡雅香氣，還推出門市限定的「TOY"R" US X FUFUSOUL限量聯名款」，放在辦公桌或床頭都超舒壓。一旁的經典角色Monchhichi蒙奇奇專區同樣人氣爆棚，從40公分高的「蒙奇奇吸奶嘴BIG玩偶」到出門超吸睛的「蒙奇奇大臉口金肩背包」一應俱全，讓人忍不住想通通帶回家。
韓國JOGUMAN恐龍厭世社畜語錄吊飾超有共鳴
想替通勤包換上新吊飾，千萬別錯過首度進駐玩具反斗城的韓國人氣設計師IP JOGUMAN！呆萌草食恐龍搭配超貼近上班族心聲的幽默設計，像是應景的「JOGUMAN變裝吊飾組棒球好夥伴款」，或是精準還原社畜日常的「JOGUMAN絨毛吊飾不想上班款」，另外還有超可愛的「JOGUMAN絨毛磁吸盲盒」，每一款都讓人愛不釋手，無論送禮或自用都超級吸睛。
三麗鷗與咖波獨家周邊齊發
除了7大主題區，玩具反斗城架上還有許多讓人少女心噴發的實用新品，包含暗黑甜美風格的三麗鷗「夢幻甜點鬼屋系列玩偶吊飾」、兼具保暖與抱枕功能的「天使惡魔美樂蒂酷洛米毛毯娃」，以及獨家販售的「咖波好朋友手提雙層陶瓷保溫杯」，霧面灰墨色質感滿分。為了讓民眾買玩具更方便，品牌也同步串聯Uber Eats外送與24小時線上商城，就算沒空親自跑一趟MITSUI OUTLET PARK林口，在家動動手指也能輕鬆把快樂送到家。
玩具反斗城 MITSUI OUTLET PARK 林口店 店家資訊
地址：新北市林口區文化三路一段356號2樓
玩具反斗城 林口三井OUTLET店 7大必逛亮點
- 北台灣首座Pokemon Play Lab：販售30th CELEBRATION擴充包、太晶慶典ex高級擴充包、百變怪絨毛玩偶、夢幻存錢筒
- 全台首家FUFUSOUL主題區：販售TOY"R" US X FUFUSOUL限量聯名款
- Monchhichi蒙奇奇專屬主題區：販售蒙奇奇吸奶嘴BIG玩偶40cm、蒙奇奇大臉口金肩背包
- 路遙圓創互動區：設有台灣限定萌貓互動裝置、販售貓的抱抱娃娃版2變裝派對盲盒、HelloTaiwan故宮文物系列
- 獵人動漫主題形象牆：提供沉浸式拍照區、開放預購HUNTER黃金獵人執照典藏版
- AI智能玩具專區：販售AOSEED X-MAKER JOY AI兒童智慧3D列印機、3DOODLER 3D列印筆經典盒組、Robosen迷你機器人
- 韓國設計師IP JOGUMAN專區：販售JOGUMAN變裝吊飾組棒球好夥伴款、JOGUMAN絨毛吊飾不想上班款、JOGUMAN絨毛磁吸盲盒
玩具反斗城 林口三井OUTLET店必買推薦
- 寶可夢30th CELEBRATION擴充包
- 寶可夢太晶慶典ex高級擴充包
- 百變怪絨毛玩偶
- 寶可夢夢幻存錢筒
- TOY"R" US X FUFUSOUL限量聯名款
- 蒙奇奇吸奶嘴BIG玩偶40cm
- 蒙奇奇大臉口金肩背包
- 貓的抱抱娃娃版2變裝派對盲盒
- HelloTaiwan故宮文物系列
- HUNTER黃金獵人執照典藏版
- AOSEED X-MAKER JOY AI兒童智慧3D列印機
- 3DOODLER 3D列印筆經典盒組
- Robosen迷你機器人
- JOGUMAN變裝吊飾組棒球好夥伴款
- JOGUMAN絨毛吊飾不想上班款
- JOGUMAN絨毛磁吸盲盒
- 夢幻甜點鬼屋系列玩偶吊飾
- 天使惡魔美樂蒂酷洛米毛毯娃
- 天使與惡魔酷洛米美樂蒂髮帶
- 咖波好朋友手提雙層陶瓷保溫杯（灰墨色）
更多療癒小物新品都要買！
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