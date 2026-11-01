連水煮蛋撒一下都能提鮮，日本爆紅調味粉堀西熱銷1,475萬瓶。窩客島資深編輯李維唐點評，台灣限定白胡椒配方與迷你悠遊卡是2大亮點。

連水煮蛋撒一下都變超好吃？這瓶從日本露營圈一路爆紅到家庭廚房，被日本網友封為「魔法調味粉」的日本國民調味粉「堀西」，全球累計熱銷已突破1,475萬瓶。這次更攜手擁有49萬粉絲的日本料理研究家KAZU及其創立的品牌「本間家HONMAYA」，首度為台灣開發專屬配方，將過去經典的黑胡椒改為台灣人熟悉的白胡椒，再加入濃郁的鰹魚高湯鮮味。從早餐的水煮蛋、晚餐的炒青菜到清蒸海鮮，不用花時間熬高湯，簡單撒一下就能替料理提鮮。更讓人意外的是，這次連調味粉瓶身都變成迷你造型悠遊卡，11月23日起於嘖嘖開放集資，限量超早鳥12瓶揪團組享69折，平均每瓶只要360元。

▲餐桌聚會只要有這瓶台灣限定神級調味粉坐鎮，簡單幾道原型料理就能變身質感日料，輕鬆征服全家人的胃。圖／本間家提供；窩客島整理



日本爆紅魔法粉熱銷1,475萬瓶

平常在家煎肉、炒菜，總覺得少了那麼一點味道，又不知道該加什麼調味料？這瓶源自日本和歌山的「堀西」，最初是由戶外用品店Outdoor Shop Orange為露營野炊所開發的萬用調味粉。原本是為了解決戶外料理調味的需求，沒想到簡單撒上就能替料理增添風味的特色，讓它從日本露營圈一路紅進家庭廚房，更被日本網友封為「能把料理變好吃的魔法調味粉」。

截至2026年10月底，堀西全球累計銷量已突破1,475萬瓶，更曾獲得日本食品評鑑最高獎與OMOTENASHI SELECTION 2024肯定。從戶外露營時的料理調味，到平時在家準備的家常菜，堀西讓原本需要準備多種香料的料理多了一種簡單選擇。這次更將全球首發的舞台選在台灣，推出品牌首次為海外市場開發的專屬風味。

▲深藍色包裝印上KAZU專屬監修標誌，一瓶在手就能把日式高湯靈魂帶回家，廚房新手也能秒變大廚。圖／本間家提供；窩客島整理

連水煮蛋撒一下都能提鮮

每天早上吃水煮蛋，吃久了總想換點不一樣的味道。這次堀西推出的台灣限定鰹魚高湯風味調味粉，就是從這些看似簡單的日常料理出發。水煮蛋切開後撒上一點調味粉，讓鰹魚高湯的鮮味與白胡椒的溫潤香氣搭配蛋本身的風味，不需要準備複雜的醬汁，也能替早餐增加不同的味道。

不只是水煮蛋，平時吃的炒時蔬、溫沙拉、清蒸海鮮也都是KAZU推薦的搭配方式。這款調味粉主打的並不是用濃烈香料蓋過食材原本的味道，而是透過鰹魚高湯的鮮味，襯托蔬菜的甘甜與海鮮本身的鮮味。對於平時喜歡簡單下廚，又不想每餐都吃得太過單調的人來說，這正是高湯系調味粉與一般辛香調味粉不同的地方。

▲平常吃水煮蛋怕沒味道，只要輕輕撒上一層堀西鰹魚高湯風味調味粉，溫潤白胡椒交織濃郁鰹魚鮮味瞬間帶出蛋黃香甜，連簡單的原型食物都能秒變質感日料美味。圖／AI提供；窩客島整理



日本堀西首度為台灣破例

為什麼在日本熱銷多年的堀西，這次偏偏要為台灣改配方？關鍵就在台灣人熟悉的白胡椒。長年在台灣分享日式家常料理、擁有49萬粉絲的料理研究家KAZU，本身就是堀西的愛用者。他觀察到，相較於黑胡椒較為強烈的辛香，台灣人的飲食習慣更偏好白胡椒帶來的溫潤口感。

這個想法讓堀西迎來品牌歷史上的2大突破，首度打破過去全系列以黑胡椒為基底的調味慣例，改以白胡椒為核心，同時首次挑戰日式料理相當重要的高湯系鮮味。將台灣人熟悉的白胡椒香氣與日本經典鰹魚高湯結合，讓這瓶台灣限定款在既有堀西系列之外，多了一種更適合海鮮、蔬菜及原型食物的調味選擇。

▲為了調出最完美的黃金比例，KAZU直接飛往日本實驗室反覆試味，從數十種香料中找出白胡椒與鰹魚香氣的最佳平衡。圖／本間家提供；窩客島整理

KAZU親赴日本調配鰹魚高湯

想讓簡單的水煮蛋、炒青菜吃出更多風味，KAZU認為關鍵就在高湯。對於日式料理來說，高湯是整道菜的重要基底，只要掌握高湯本身的鮮味，即使僅加入少量鹽巴，也能讓料理呈現不同的味道與層次。為了將自己對高湯的講究放進這瓶調味粉，KAZU更親自飛往日本，走進堀西的研發實驗室，與開發團隊從數十種香料中逐一測試。從白胡椒的比例拿捏，到鰹魚高湯香氣的呈現，都經過反覆討論與調整。希望讓平時沒有時間熬煮高湯的人，也能透過簡單的調味方式，在日常餐桌上感受到日式高湯的鮮美。

調味粉起鍋後撒才是推薦吃法

買了日本人氣調味粉，究竟應該在炒菜時加入，還是等料理完成後再撒？KAZU與堀西研發團隊特別分享，這款鰹魚高湯風味調味粉最推薦在料理起鍋、盛盤後撒上，更能完整感受鰹魚高湯與白胡椒交織的溫潤風味。像是剛起鍋的炒青菜，保留蔬菜原本的甘甜，再透過調味粉增加高湯鮮味。清蒸海鮮也不必另外準備繁複的調味方式，盛盤後簡單撒上即可。就連早餐的水煮蛋、午餐的溫沙拉，都能用同一瓶調味粉搭配。從早到晚的家常料理，不必每次都重新思考該怎麼調味，也是這次新品希望帶給下廚族的便利性。

▲看著KAZU在料理完成後帥氣撒粉，香氣彷彿透過螢幕飄出來，讓人迫不及待想開動品嚐這份高湯鮮味。圖／本間家提供；窩客島整理



調味粉瓶身竟然變成悠遊卡

這次堀西與KAZU的聯名，除了讓人好奇水煮蛋撒上調味粉會是什麼味道，還有一款讓收藏控忍不住多看幾眼的限定周邊。原本應該放在廚房調味架上的堀西調味粉，竟然被等比例縮小，變成可以帶著出門的「堀西造型悠遊卡」。深藍色限定標籤、黑色瓶蓋與日文字樣，通通保留在迷你瓶身上，與正常尺寸的100公克調味粉擺在一起，就像一大一小的收藏組合。這次聯名還同步推出以鰹魚高湯為靈感的「鰹魚刺繡貼」與簡約風格的「本間家帆布包」，共3款限定周邊，集資期間另提供專屬滿額加購優惠。除了廚房裡的美味，連平時外出使用的小物都能一起收藏。

▲粉絲必收的堀西造型悠遊卡同步亮相，等比例縮小還原聯名限定瓶身，掛在包包上出門嗶卡超有型。圖／本間家提供；窩客島整理

嘖嘖超早鳥69折揪團每瓶360元

想搶先試試這瓶連水煮蛋都能搭配的日本人氣調味粉，本間家比照堀西在日本透過Makuake推出新品的方式，選擇台灣群眾集資平台「嘖嘖」作為全球首發第一站。集資期間自2026年11月23日起至12月25日止，並推出限量超早鳥優惠。其中「辦公室揪團組」一次購入12瓶享限時69折優惠，平均每瓶只要360元，換算整組為4,320元。平時習慣自己準備早餐、帶便當，或是家裡經常煎煮炒菜的人，可以找同事、親友一起揪團分購。商品預計於2027年1月起依序出貨，想知道這瓶從日本露營圈紅到家庭廚房的魔法調味粉，搭配水煮蛋、炒青菜究竟有什麼不同風味，可以趁這次台灣限定款首發優惠入手。

▲廚房料理台擺上一瓶堀西鰹魚高湯風味調味粉，無論是露營野炊還是居家下廚，隨手一撒就能享受道地日式美味。圖／本間家提供；窩客島整理











日本國民調味粉「堀西（ほりにし）」 × 日料研究家 KAZU 創立品牌「本間家 HONMAYA」

推出新品：堀西 ほりにし 旨味だし－鰹魚高湯風味（100g，全球首發台灣限定款）。

集資平台：嘖嘖 zeczec（專案網址：https://www.zeczec.com/projects/honmaya）。

集資期間：2026 年 11 月 23 日（一）至 2026 年 12 月 25 日（五）。

預計出貨：2027 年 1 月起依序出貨。

優惠方案與限定周邊

限量超早鳥優惠：推出「辦公室揪團組（12 入）」限時 69 折，平均單入 360 元。

三款聯名限定周邊（提供專屬滿額加購優惠）：

堀西造型悠遊卡：將聯名限定瓶身等比例縮小還原。

鰹魚刺繡貼：以高湯靈魂為主題設計。

本間家帆布包：簡約質感設計。

最近有哪些日本爆紅美食、人氣聯名新品與台灣限定商品值得搶先入手嗎？

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