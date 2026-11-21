編輯 鄭雅之 表示：超巨卡比獸已經躺在新光三越站前廣場了！可愛到不行誒～

卡比獸攻佔北車！新光三越台北站前店2026週年慶將於11月26日壓軸登場，一樓廣場打造寶可夢星光耶誕祭，3米巨型卡比獸超吸睛，13米高耶誕樹也預計12月4日浪漫點燈一路展到明年1月3日。全館同步祭出點數換購物金、寶可夢30週年集點、明星公益抽獎與耶誕美饌。



▲新光三越台北站前店2026週年慶壓軸開跑，一樓廣場特別打造3米巨型卡比獸超吸睛，成為北車商圈最萌打卡亮點。(攝影：鄭雅之)

▲寶可夢30週年集點活動人氣爆發，新光三越推出多款限定紀念好物，讓訓練家把可愛的皮卡丘周邊通通帶回家。(攝影：鄭雅之)

週年慶最強壓軸回饋，啦啦隊熱舞開場與30點換300元

作為全台新光三越週年慶最終站，台北站前店在11月26日開門慶當天，邀請台北戰神啦啦隊三位女神熱力開舞炒熱氣氛。活動期間更祭出年度最強優惠，包含扣30點兌換300元購物金、星級住宿最低33折起，還有天天送卡友禮與每日30點神兌換，讓民眾趁著年末輕鬆補貨搶好康。



▲新光三越台北站前店週年慶祭出年度最強回饋，包含扣30點換300元購物金、星級住宿33折起與每日點數神兌換，年末補貨超划算。(攝影：鄭雅之)





寶可夢30週年集點壓軸，皮卡丘零錢包與行李箱必搶

寶可夢粉絲快準備好手中的點數，新光三越集點送迎來最終波壓軸好禮，除了有19款寶可夢層層進化收納櫃之外，11月26日起率先推出皮卡丘造型零錢包悠遊卡，12月1日更有超實用的20吋前開式行李箱與電鍋接力登場，無論居家收納或出國旅行都超級適合，訓練家絕對不能錯過。



▲新光三越收好生活集點送集結19款寶可夢層層進化收納櫃，即日起至12月31日扣2000點或30點加299元即可輕鬆兌換。(攝影：鄭雅之)





9大明星捐私物做公益，扣100點抽盧廣仲與蘇慧倫好禮

想收藏偶像的貼身小物趁現在，11月20日起只要在應用程式扣100點，就有機會抽中盧廣仲充電燈、蘇慧倫保養禮、丁噹演唱會服裝等9位藝人的珍藏私物與親簽賀卡。全台集氣突破指定點數門檻，還會解鎖拍立得、智慧音箱與最新遊戲主機等5重夢幻大獎，點數將全數捐助偏鄉孩童圓夢。



▲年末節慶儀式感升溫，新光三越集結多款人氣聖誕倒數月曆與星級住宿點數兌換優惠，讓民眾輕鬆犒賞自己與規劃出遊。(攝影：鄭雅之)



▲新光三越台北站前店推出寶可夢限定卡友禮，超實用的旅行壓縮收納袋滿額即可帶回家，陪伴粉絲開心出遊。(攝影：鄭雅之)





全台15店耶誕樹互動任務，拍照分享保證100%中獎

今年逛百貨拍美照還能順便試手氣，11月20日至12月25日前往全台15家分店，掃描耶誕樹旁的專屬條碼體驗擴增實境濾鏡遊戲，並將美照分享到社群平台，就能參加轉轉樂活動。這次活動保證通通有獎，最大獎甚至有機會把最新手機、藍牙耳機與10萬點數直接帶回家。



▲新光三越台北站前店一樓廣場矗立13米高耶誕樹，預計12月4日浪漫點燈一路展至明年1月3日，點亮歲末節慶氛圍。(攝影：鄭雅之)

耶誕儀式感與星級美食，年末聚餐還能免費換限量童書

年末犒賞自己當然少不了美妝倒數月曆、日常輕奢珠寶與節慶限定大餐，無論想吃頂級和牛燒肉、地中海料理，還是浪漫的義式與歐式雙人套餐都應有盡有。此外，12月3日起只要持綁定兒童卡的應用程式不限金額消費，還能幫家裡寶貝免費兌換一本限量互動繪本。



▲居家生活家電在週年慶期間祭出破盤優惠，不論想升級廚房家電或採買年末換新好物，都能趁著壓軸檔期一次購足。(攝影：鄭雅之)

新光三越北車站前 周年慶活動

台北站前店2026週年慶壓軸回饋：11月26日起推出扣30點換300元購物金、星級住宿最低33折起、天天送卡友禮及每日30點神兌換；一樓廣場展出3米巨型卡比獸與定時飄雪秀，13米耶誕樹預計12月4日點燈展至明年1月3日。





寶可夢30週年收好生活集點送：即日起至12月31日，扣2000點或30點加299元可換寶可夢收納櫃；11月26日起扣3500點或30點加459元可換皮卡丘造型零錢包悠遊卡；12月1日起扣15000點或30點加1599元可換前開式行李箱、扣35000點或30點加3599元可換電鍋。





暖心耶誕禮明星私物抽獎：11月20日至12月25日，於應用程式扣100點可抽一次明星私物與親簽賀卡，11月20日至12月3日為白安、品冠、盧廣仲、魏嘉瑩、蘇慧倫，12月4日至12月18日為丁噹、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、蕭景鴻，12月25日上午11點公布得獎名單。





公益集氣星願大獎：點數收益依100點等於10元捐助世界和平會偏鄉圓夢計畫，累積達20萬、40萬、60萬、80萬及100萬點，依序解鎖拍立得、智慧音箱、電影感拍立得、最新遊戲主機及閨蜜機第二代。





全台耶誕樹擴增實境挑戰：11月20日至12月25日，於全台15店掃描耶誕樹條碼完成互動遊戲並分享至社群平台，即可參加100%中獎轉轉樂，有機會獲得最新手機、藍牙耳機、藍牙喇叭與10萬點數。





兒童卡限定贈禮：12月3日至12月27日，持已綁定兒童卡之應用程式於當店單卡不限金額消費，即可兌換限量互動繪本魔法百貨尋寶記一本。





耶誕美妝與餐飲推薦優惠：美妝推出多款倒數月曆與限量禮盒最低59折起，餐飲則有義式雙人套餐特價1685元、歐式雙人套餐特價3780元等歲末限定優惠。





2026冬季最新打卡點要拍！

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