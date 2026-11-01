11米高糖果聖誕樹竟然會飄香！台茂聖誕節加碼整點燈光秀、最高5萬元好禮抽獎。窩客島資深編輯李維唐指出，糖果香氣與拍照送禮，是這次活動最值得關注的亮點。

台茂購物中心今年聖誕節直接把11米高的糖果聖誕樹搬進商場，最特別的是，這棵聖誕樹不只能拍照，現場還能聞到甜甜的糖果香氣，每到整點更有浪漫燈光秀，讓聖誕打卡多了不同的感官體驗。除了夢幻聖誕樹，台茂還準備百萬聖誕好禮大抽獎，將選出20名幸運兒，每人最高有機會獲得5萬元好禮。想拿免費聖誕禮物也有機會，只要與糖果聖誕樹合照並完成社群指定任務，就能兌換糖果色星星手機支架，拍美照、拿贈品一次滿足。

▲來台茂拍糖果聖誕樹，別忘了留意這次的「星願好禮甜蜜送」。粉紅、粉藍與紫色系的星星手機支架，每款都有不同的可愛圖案與配色，光看就很有收藏慾。只要與聖誕樹合照，分享至指定社群平台並完成活動任務，就能依規定兌換，把這份甜甜的聖誕紀念帶回家。圖／台茂購物中心提供；窩客島整理



台茂11米糖果聖誕樹登場

今年台茂以「CANDY CHRISTMAS TREE糖果繽紛聖誕」為主題，將高達11米的糖果聖誕樹變成商場裡最吸睛的聖誕焦點。不同於一般以燈飾、緞帶或聖誕球為主的節慶佈置，這次直接把繽紛糖果元素搬上聖誕樹，讓整棵樹充滿甜點般的童趣感。無論是喜歡夢幻場景的情侶，還是準備帶小朋友出門拍照的家庭，都能把這棵巨型糖果聖誕樹排進今年的聖誕行程。

更讓人想親自到現場感受的，就是這棵糖果聖誕樹竟然還會散發甜甜的糖果香氣。走近聖誕樹，除了欣賞繽紛裝飾，還能透過嗅覺感受不同於一般聖誕佈置的趣味。對喜歡拍照打卡的人來說，11米高的聖誕樹也相當適合安排不同角度取景，無論想拍下整棵聖誕樹，或是讓人物與糖果裝飾一起入鏡，都能留下充滿節慶感的照片。

▲台茂11米高糖果聖誕樹真的太吸睛，滿滿彩色棒棒糖、繽紛糖果球堆疊成夢幻聖誕樹，連最上方都放上可愛星星裝飾。拍完美照還能參加「星願好禮甜蜜送」，完成指定社群打卡任務，就能依活動規則兌換糖果色星星手機支架。圖／台茂購物中心提供；窩客島整理

台茂聖誕樹整點燈光秀必拍

白天可以欣賞糖果聖誕樹的繽紛造型，到了整點，還有另一個不能錯過的亮點。台茂特別安排整點燈光秀，讓巨型糖果聖誕樹隨著燈光變化展現不同的節慶氣氛。原本就充滿童趣的糖果造型，在燈光襯托下又多了浪漫感，對於想拍聖誕情侶照、家庭合照，或是準備更新社群照片的人來說，都是值得等待的拍照時刻。

如果不想只是匆匆拍完聖誕樹就離開，也可以把整點燈光秀安排進逛街行程。先欣賞糖果聖誕樹的裝飾細節，再等待燈光秀登場，讓同一個場景留下不同氛圍的照片。尤其11米高的聖誕樹本身就相當醒目，搭配燈光效果，更適合成為今年聖誕節的打卡主角。

▲從樓上往下看更能感受到11米糖果聖誕樹的驚人高度，粉紅、紫色、綠色與橘色的螺旋糖果一路堆疊，搭配白色星星糖果球，整棵聖誕樹就像放大版的糖果樂園。周圍還有聖誕燈飾點綴，站在不同樓層都能拍出不一樣的夢幻畫面。圖／台茂購物中心提供；窩客島整理



台茂百萬聖誕抽獎最高5萬元

除了拍照，台茂今年還準備了相當有吸引力的「百萬聖誕好禮大抽獎」，直接把聖誕許願變成抽獎活動。這次將選出20名幸運兒，每人最高有機會獲得價值5萬元的好禮，對於已經開始盤算聖誕節想買什麼、想收到什麼禮物的人來說，絕對值得留意。

最有趣的就是活動以聖誕願望清單為概念，讓大家把心裡想要的禮物寫進清單。可能是一直想入手卻還沒下手的商品，也可能是準備送給自己的一份年末禮物，都能成為參與活動的理由。不過，實際抽獎資格、參加方式及獎品內容仍須依台茂官方活動辦法為準，想參加的民眾記得先確認規則，別讓抽獎機會擦身而過。

台茂聖誕打卡免費送手機支架

想要有實際拿得到的聖誕小禮物，這次也有「星願好禮甜蜜送」活動。台茂推出糖果色星星手機支架，只要與11米高糖果聖誕樹合照，再將照片分享至Facebook、Instagram或Threads，依照活動規定完成指定任務，就有機會兌換這款可愛的聖誕贈品。

星星造型搭配糖果色系，呼應今年糖果繽紛聖誕的主題，比起單純拍照留念，還多了一份可以帶回家的節慶紀念。對喜歡蒐集限定小物的人來說，這類兼具實用性與可愛造型的手機支架相當有吸引力。只是要特別注意，單純上傳照片不代表已經完成全部兌換條件，仍須確認官方指定任務及贈品兌換規則，才能順利把星星手機支架帶回家。

桃園聖誕節景點台茂打卡攻略

今年想找桃園聖誕節拍照景點，不妨把台茂購物中心列入行程。11米高糖果聖誕樹有繽紛外型，也有少見的糖果香氣體驗，加上每到整點登場的燈光秀，讓聖誕佈置不只是路過拍一張照片，而是能特別安排時間欣賞的節慶場景。

想參加活動的人，可以先確認百萬聖誕好禮大抽獎的參加資格，再準備手機拍下糖果聖誕樹，完成社群打卡任務，爭取兌換糖果色星星手機支架。無論是情侶約會、親子出遊，還是朋友相約逛街，都能把聖誕拍照、抽獎與贈品活動安排在同一趟行程裡，為今年的聖誕節多留下一份甜甜的回憶。

▲超萌巨型聖誕老人直接在台茂購物中心揮手迎接大家，紅通通的聖誕帽、圓滾滾的粉紅鼻子，搭配招牌白鬍子與可愛笑臉，光是站在前面合照就充滿聖誕氣氛，逛街也能順便拍一張超有節慶感的打卡照。圖／台茂購物中心提供；窩客島整理





台茂11米糖果聖誕樹與整點燈光秀

活動名稱：CANDY CHRISTMAS TREE糖果繽紛聖誕

活動地點：台茂購物中心

活動時間：展出起訖日期尚待確認

11米糖果聖誕樹：以繽紛棒棒糖、糖果球與星星裝飾組成，現場還能聞到甜甜的糖果香氣。

整點聖誕燈光秀：每到整點登場，搭配巨型糖果聖誕樹，營造夢幻聖誕拍照氛圍。

台茂百萬聖誕好禮大抽獎

活動名稱：百萬聖誕好禮大抽獎



活動獎項：抽出20名幸運兒，每人最高有機會獲得價值5萬元的聖誕好禮。

參加方式：將想要的聖誕禮物寫進願望清單，實際參加資格與抽獎辦法依官方公告為準。

台茂星願好禮甜蜜送

活動名稱：星願好禮甜蜜送

活動時間：11月12日起，換完為止，依現場活動告示。

．活動贈品：糖果色星星手機支架，共有6款造型，實際款式依現場提供為準。

．參加方式：與11米糖果聖誕樹合照，分享至Facebook、Instagram或Threads，完成指定任務即可依規定兌換。

．兌換限制：贈品數量有限，實際兌換資格、數量及方式依官方公告為準。

台茂糖果繽紛聖誕活動資訊

．活動地點：台茂購物中心。

．活動亮點：11米糖果聖誕樹、糖果香氣體驗、整點燈光秀、百萬聖誕抽獎與星星手機支架贈品。

．活動詳情：https://pse.is/9v3tg9

．打卡攻略：https://pse.is/9v3tqw

今年聖誕節還有哪些期間限定燈光秀、拍照景點與節慶好康值得安排進行程？

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