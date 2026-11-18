編輯 鄭雅之 表示：又快到月底吃土的時候！還有有漢堡有買一送一優惠券～

每逢年底總有許多節日聚會讓小資族荷包大失血，懂吃的速食控早就鎖定漢堡王最新推出的兩大省錢神券，從即日起同步開跑「感雞有你」感恩節限定餐與「年終吃堡狂歡優惠券」，集結炸物買一送一與49元銅板組合，一路陪伴大家從11月開心吃到2027年元旦。



▲漢堡王即日起同步推出「感雞有你」感恩節限定套餐與「年終吃堡狂歡優惠券」兩大年末省錢優惠活動，一路陪伴速食控吃到2027年元旦假期。 (攝影：鄭雅之)

▲11月16日至11月29日期間限定「感雞有你」專屬套餐，點購「國王辣雞腿堡」套餐升級雙份雞肉炸物只要229元。 (攝影：鄭雅之)





套餐升級雙份雞肉炸物最高省82元

配合11月感恩節溫馨氛圍，漢堡王在11月16日至11月29日推出為期14天的期間限定企劃，只要點購「皇家華堡」或「國王辣雞腿堡」專屬套餐，配餐直接升級成「雞薯條」加上「6塊雞塊」的豪華雙拼，再搭配中杯飲料最低只要229元，現省82元就能享受大口吃肉的快感。



▲「年終吃堡狂歡優惠券」祭出5款人氣點心買一送一，包含雞塊、薯條、辣薯球與洋蔥圈全都份量直接翻倍。 (攝影：鄭雅之)





年終狂歡優惠券5大點心買一送一49元輕鬆吃

想在月底精打細算又不委屈肚子，一定要把可用到2027年1月1日的「年終吃堡狂歡優惠券」收進口袋，不僅有「雞塊」、「薯條」、「辣薯球」與「洋蔥圈」等5款點心買一送一，最受歡迎的1加1自由配更祭出49元起銅板價，點「小華堡」或「花生培根牛肉堡」配飲料比單點更便宜。



▲2026年漢堡王「年終吃堡狂歡優惠券」完整優惠內容與品項一覽，活動一路持續至2027年1月1日。 (攝影：鄭雅之)





隱藏版烤牛堡驚喜回歸雙堡自由配129元超飽足

針對平時在常態菜單上找不到心頭好的老饕，這次優惠券也特別讓「田園烤牛堡」、「西部小華堡」與「雙起士牛肉堡」等多款人氣漢堡重磅回歸，單人餐最低只要109元就能輕鬆飽餐一頓，食量較大的朋友還能選擇人氣漢堡4選2只要129元，或是揪團點199元雙人餐最高現省149元。



▲小資族必收「1+1自由配」銅板價49元起，點購「小華堡」或「花生培根牛肉堡」搭配飲料比單點更划算。 (攝影：鄭雅之)

漢堡王 感雞有你感恩節限定套餐

活動時間：2026年11月16日至2026年11月29日

活動內容：皇家華堡套餐259元、國王辣雞腿堡套餐229元、皆含雞薯條與6塊雞塊及中杯飲料、最高現省82元

不適用門市：機場店、兒童樂園店、科技廠店





漢堡王 年終吃堡狂歡優惠券

活動時間：2026年11月16日至2027年1月1日

活動內容：5款人氣點心買一送一、1加1自由配49元起、人氣漢堡4選2優惠129元、單人餐109元起、雙人餐199元起、最高現省149元

不適用門市：機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區





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