台南聖誕節最美13米藍金聖誕樹亮了！奇美博物館百攤異國美食、法老派對連玩2週末，預售票300元

奇美博物館聖誕週末12月回歸，13米藍金聖誕樹、百攤異國市集與法老派對一次登場。窩客島資深編輯李維唐提醒，預售票300元，比現場購票省50元，12歲以下兒童免費入場。

台南聖誕節最讓人期待的奇美博物館「2026聖誕週末」終於回來了！今年12月12日起連續2個週末登場，預售票只要300元，就能逛超過100攤異國美食市集、欣賞近100場精彩活動，還有13米高的藍金聖誕樹、戶外星光電影與聖誕大舞會，12歲以下兒童更可免費入場。今年特別以「世紀大派對」為主題，讓聖誕老公公邀請古埃及法老一起狂歡，從白天的藝術展覽、異國美食，一路玩到晚上10點，準備把整座奇美博物館變成充滿音樂、美食與節慶驚喜的聖誕樂園。

▲奇美博物館13米高的「幸福聖誕樹」正式點亮，滿滿燈光在夜色中閃閃發亮，搭配後方氣勢十足的白色博物館建築，隨手一拍就有濃濃的歐洲聖誕氣氛。每天17：30至22：00點燈，想拍夜景的人可別錯過。圖／奇美博物館提供；窩客島整理



奇美博物館13米聖誕樹點燈

還沒等到聖誕節，奇美博物館最受歡迎的拍照地標就已經搶先亮相。高達13米的「幸福聖誕樹」今年換上藍金配色，與大英博物館特展「埃及之王：法老」相互呼應。層層向上延伸的樹身點綴藍色裝飾，靈感來自古埃及的天空與尼羅河，象徵生命、宇宙與重生，底座則加入金色與古埃及象形文字，讓熟悉的聖誕樹多了一份神祕又華麗的異國氣息。

想拍出最有聖誕氣氛的照片，傍晚之後絕對值得安排時間停留。幸福聖誕樹每天17：30至22：00點燈，當藍金裝飾隨著燈光閃耀，整座聖誕樹也成為園區夜晚最醒目的焦點。展期一路延續至2027年1月12日，即使沒有趕上12月的聖誕週末，仍有機會安排一趟台南聖誕樹拍照行程。

▲天色漸暗，奇美博物館的幸福聖誕樹也跟著亮起來。13米高的樹身掛滿細緻燈飾，頂端還有一顆發光星星，搭配博物館的古典建築，讓整個廣場充滿浪漫的聖誕氣息。圖／奇美博物館提供；窩客島整理

▲想拍出最有氣氛的聖誕樹美照，可以把握傍晚天空轉成粉紫色的時刻。奇美博物館13米幸福聖誕樹在燈光映照下格外亮眼，前方水池還能拍到完整倒影，讓聖誕樹與博物館建築一起入鏡。圖／奇美博物館提供；窩客島整理

百攤聖誕市集吃遍異國美食

逛聖誕市集最期待什麼？當然是邊走邊吃，把平常不一定吃得到的異國料理一次收進美食清單。奇美博物館今年集結超過100家風格攤位，從充滿歐洲節慶氣息的烤雞、熱紅酒、肉桂捲、煙囪捲，到沙威瑪、墨西哥捲等異國特色料理通通找得到。光是想像手裡拿著熱紅酒，搭配香料氣息鮮明的肉桂捲，再慢慢穿梭於聖誕市集之間，就很有歐洲聖誕旅行的氛圍。

喜歡鹹食的人可以把烤雞、沙威瑪列入口袋名單，偏愛甜點則不能錯過肉桂捲與煙囪捲，想吃得清爽一點，現場也安排多家精緻蔬食攤位。從下午逛到夜晚，不用急著決定只吃哪一家，反而可以留點胃口，和朋友分食不同國家的特色料理，讓這趟聖誕旅行多了美食探索的樂趣。

聖誕老公公與法老世紀大派對

今年奇美博物館聖誕週末最特別的安排，就是讓聖誕老公公化身派對主人，邀請神祕嘉賓「法老」一起參加「世紀大派對」。活動橫跨不同年代的音樂與舞蹈，從鋼琴、豎琴、打擊樂、爵士樂，到節奏感十足的DJ電音派對，讓整個園區隨著不同音樂風格轉換氣氛。舞蹈表演也相當有看頭，包含埃及旋轉舞、西洋劍展演、搖擺舞與芭蕾，讓聖誕節不再只有聖誕歌曲，還能一次感受不同時代的表演魅力。

喜歡熱鬧互動的遊客，可以留意聖誕老公公與法老及好朋友們的見面會，還有邀請大家一起加入的廣場聖誕大舞會。12月19日更安排全新羅馬士兵互動遊行，12月20日則有「大阪關西學院千里國際學校弦樂團」快閃演出。想看異國舞蹈、聽現場音樂，或是帶小朋友一起參加派對，都能依照喜歡的節目安排遊園時間。

▲聖誕老公公帶著復古裝扮的舞者來到奇美博物館，準備用熱鬧的歌舞迎接2026聖誕週末。今年以「世紀大派對」為主題，12月12日起連續2個週末登場，讓大家一起感受歡樂的聖誕氣氛。圖／奇美博物館提供；窩客島整理

戶外星光電影與旋轉木馬

白天逛市集、看表演，晚上還能留在奇美博物館看電影。今年戶外星光電影準備了多部適合親子同樂的熱門作品，包括「超級瑪利歐銀河電影版」、「動物方城市2」、「聖誕快遞」以及「博物館驚魂夜3」。在聖誕節氣氛包圍的園區欣賞電影，和一般走進電影院的感受不同，也讓情侶約會、朋友聚會或親子出遊多了一個可以一起停下腳步的活動。

帶小朋友來玩的家庭，還能安排「快閃美術館」動手畫畫，或是體驗聖誕週末限定旋轉木馬，單次加購價格為50元。喜歡收藏旅行紀念的人，也別忘了尋找活動限定紀念章。從互動遊戲、藝術創作到節慶遊樂設施，讓不同年齡層的遊客都能找到適合自己的聖誕玩法。

埃及之王法老特展280件文物

今年的奇美博物館聖誕週末，還能順便安排一趟古埃及文明之旅。年度特展「埃及之王：法老」集結280件來自大英博物館的珍貴文物，也是歷年埃及法老文物來台規模最大的一次。展覽透過7大主題，帶領觀眾認識法老在古埃及文明中的不同角色。對喜歡歷史、藝術與古文明的人來說，白天先看展覽，傍晚再走進聖誕市集，剛好能把文化旅行與節慶活動排進同一天。

想把古埃及冒險變得更有臨場感，還有VR沉浸式體驗「消失的法老」。戴上裝置後，就能透過虛擬實境走進金字塔，甚至登上塔頂，感受不同於一般展櫃欣賞的探索方式。要特別留意，「埃及之王：法老」特展與「消失的法老」VR體驗都需要另外購票，現場加購價格分別為400元及500元，並未包含在聖誕週末活動門票內。

奇美博物館常設展免費開放

除了付費特展，今年聖誕週末也有適合親子安排的免費展覽內容。活動期間，奇美博物館常設展將配合開放，已購買聖誕週末入園門票的遊客，可以把欣賞館藏排進當天行程。逛完熱鬧的戶外市集，再走進博物館看看藝術作品，讓整趟聖誕出遊不只有吃喝玩樂，也能多一點藝術體驗。

館方另外規劃動物廳「王者之姿」主題導覽，帶領觀眾認識不同動物如何在生存競爭中，逐漸演化出各自獨特的本領。對帶著孩子出門的家庭來說，可以先在展廳認識動物世界，再回到戶外參加聖誕活動，讓孩子從觀察、聆聽到實際互動，都能找到不同的學習樂趣。

奇美博物館聖誕週末門票300元

想參加這場台南聖誕派對，記得先買預售票。奇美博物館2026聖誕週末將於12月12日、13日、19日及20日舉辦，每天14：00至22：00開放，活動範圍涵蓋館內與戶外園區，入園就需要門票。預售票每人300元，現場票350元，提早購票可以省下50元。12歲以下兒童持有效證件可免費入場，身心障礙人士及陪同者也享有免費資格。

預售票販售至12月19日，可透過奇美博物館官網、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統、Klook及KKday購買。若想現場購票，也能前往奇美博物館白橋票口或文賢路票口。無論是想拍13米聖誕樹、吃遍百攤異國美食，還是和家人一起欣賞星光電影，都可以先選好日期，再依照喜歡的表演與展覽安排遊園路線，享受從午後一路延續到夜晚的台南聖誕假期。

▲今年奇美博物館幸福聖誕樹的細節很有看頭，深綠色樹身纏繞著銀白色星光裝飾，頂端則以藍色星星點綴，後方還能看到「埃及之王：法老」特展的大型布幔。聖誕樹與古埃及主題巧妙搭配，白天拍照也相當吸睛。圖／奇美博物館提供；窩客島整理



奇美博物館2026聖誕週末活動資訊

活動名稱：奇美博物館2026聖誕週末

活動日期：2026年12月12日、12月13日、12月19日、12月20日

活動時間：14：00至22：00

活動地點：奇美博物館館內與戶外園區

活動票價：

．預售票：300元，販售至2026年12月19日。

．現場票：350元，可於白橋票口及文賢路票口購買。

．免費資格：12歲以下兒童、身心障礙人士及陪同者。



現場加購項目：

．埃及之王：法老特展：400元。

．消失的法老VR體驗：500元。

．聖誕週末旋轉木馬：50元。



售票通路：奇美博物館官網、7-ELEVEN門市ibon售票系統、Klook、KKday。

官方網站：www.chimeimuseum.org

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