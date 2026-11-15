> 美食 > Threads瘋傳轉運飲料！50嵐、迷客夏、清心3大轉運飲料這樣點，網友直呼喝完衰事原地消失

Threads瘋傳轉運飲料！50嵐、迷客夏、清心3大轉運飲料這樣點，網友直呼喝完衰事原地消失

轉運飲料50嵐迷客夏清心福全
2026-11-15 07:00文字：編輯 鄭雅之 
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：台灣玄學又進化了！這次竟然喝手搖飲轉運，我要去喝一杯試試～

最近社群平台Threads瘋傳一股「轉運飲料」熱潮，台灣人日常最愛的手搖飲竟搖身一變成開運神器，其中老字號品牌50嵐的「波霸鮮奶茶」更是討論度爆表，據傳只要在點餐時說出神秘的甜度與溫度組合，就能替自己招來好運氣，吸引大批民眾跟風搶買，就連迷客夏與清心福全也有專屬的開運喝法。

▲迷客夏大正紅茶拿鐵加珍珠，為網友私房推薦的連鎖手搖開運飲品。
▲迷客夏大正紅茶拿鐵加珍珠，為網友私房推薦的連鎖手搖開運飲品。

Threads掀手搖開運熱潮，上班族實測50嵐迎來好消息

這波飲料話題源自於社群上的一則互動貼文，原本只是大家在閒聊擺脫低潮的個人經驗，沒想到有熱心網友在底下留言，建議遇到瓶頸時可以去買一杯50嵐「波霸鮮奶茶」，這句話意外引發廣大共鳴，許多近期諸事不順的上班族紛紛跟進購買，甚至有人開心分享喝完後業績真的順利達標。

▲50嵐波霸鮮奶茶中杯三分糖溫飲，成Threads爆紅手搖飲轉運神器。
▲50嵐波霸鮮奶茶中杯三分糖溫飲，成Threads爆紅手搖飲轉運神器。

解鎖50嵐神級點單公式，中杯三分糖溫飲最受網友推崇

想在門市正確點出這杯話題飲品，結帳時必須掌握幾個關鍵細節，根據網路上流傳的點單攻略，除了指定50嵐的「波霸鮮奶茶」之外，杯型要選中杯，甜度調整為三分糖，並且一定要做成溫熱飲用，留言者更笑稱這招只適合在運氣特別差的時候救急，雖然純屬生活趣味，卻也讓買飲料多了一份儀式感。

▲近期遇上水逆或工作不順，不少上班族跟風買50嵐波霸鮮奶茶轉換好運氣。
▲近期遇上水逆或工作不順，不少上班族跟風買50嵐波霸鮮奶茶轉換好運氣。

迷客夏與清心福全也上榜，三大連鎖手搖私房喝法總整理

除了50嵐成為近期討論度最高的飲料店，不少手搖愛好者也大方分享其他品牌的隱藏版喝法，像是迷客夏的「大正紅茶拿鐵」加入「珍珠」，或是清心福全的「無糖綠茶」混合「紅茶」，都是許多人覺得最近很衰或遇到小人時的救星，下回工作不順心想轉換磁場，不妨走進熟悉的飲料店點上一杯，為自己迎來好運氣。

▲清心福全無糖綠茶加紅茶，同樣上榜Threads熱議的招好運飲料清單。
▲清心福全無糖綠茶加紅茶，同樣上榜Threads熱議的招好運飲料清單。


50嵐 轉運飲料點法

  • 波霸鮮奶茶，容量中杯、甜度三分糖、溫度溫的

迷客夏 轉運飲料點法

  • 大正紅茶拿鐵，額外加珍珠

清心福全 轉運飲料點法

  • 無糖綠茶加紅茶


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