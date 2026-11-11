抹茶控新飲料！萬波Ｘ得利塗料「棲心綠奶茶」雙茶混搭，折10元、雙杯再送多多狗杯套

編輯 鄭雅之 表示：

手搖控的下午茶名單又有全新亮點可以踩點嘗鮮，萬波島嶼紅茶特別攜手國際知名品牌得利塗料，把近年最受矚目的居家美學色調轉化為杯中美味，聯手打造兼具視覺與喉韻的全新話題飲品「棲心綠奶茶」，全台門市自11月13日起正式登場，讓上班族在繁忙步調中隨時享有片刻放鬆時光。



▲萬波攜手得利塗料跨界打造「棲心綠奶茶」，將2027年度空間趨勢色融入杯身設計與茶飲風味中，全台門市開賣。(攝影：鄭雅之)

▲萬波推出門市限量滿額贈活動，購買兩杯「棲心綠奶茶」即免費贈送超萌的多多狗造型杯套，每店限量13個。(攝影：鄭雅之)

得利塗料年度色變成萬波飲料

這次跨界合作的靈感源自得利塗料所發表的2027年度居家色彩，以柔和且充滿生命力的綠色調性為核心，期盼能替緊繃的都會生活注入安定心靈的力量，萬波巧妙將這份空間美感轉譯為日常飲品，鼓勵大家在忙碌工作之餘給自己一杯茶的時間，細細品味生活裡最純粹簡單的自在幸福。



▲萬波聯名得利塗料推出限定新品「棲心綠奶茶」，以人氣「宣橋奶綠」融合濃郁抹茶，打造層次豐富的漸層系茶飲。(攝影：鄭雅之)

全新「棲心綠奶茶」抹茶、綠茶雙重茶香

風味亮點落在經典基底的昇華，萬波特別選用高人氣的「宣橋奶綠」為靈魂架構，大膽融入微苦回甘的抹茶元素，第一口能先啜飲到綠茶本身的清新優雅，緊接著厚實奶香溫柔包覆味蕾，最後則由抹茶的甘醇底蘊畫下完美句點，冷熱交織出極富層次的高級茶感，每一口都讓人格外驚豔。



▲「棲心綠奶茶」完美交織綠茶清香、滑順奶韻與微苦甘醇的抹茶風味，為忙碌日常帶來放鬆沉澱的美好時光。(攝影：鄭雅之)





現折10元優惠！超限量多多狗杯套免費拿

全新限定飲品「棲心綠奶茶」單杯售價65元且只販售大杯規格，甜度與冰塊都能依照個人喜好調整，除了11月16日起官方釋出會員專屬10元折價券之外，11月20日更祭出話題滿滿的滿額贈活動，只要臨櫃購買2杯指定飲品就能免費把多多狗杯套帶回家，每間門市限量13個送完為止。



▲萬波「棲心綠奶茶」全台門市大杯限定開賣，除了可享會員折價優惠，指定期間購買兩杯還能把限量多多狗杯套帶回家。(攝影：鄭雅之)

萬波Ｘ得利塗料「棲心綠奶茶」聯名資訊

開賣日：11月13日起全台門市開賣

售價：65元，僅供大杯，甜度與冰量皆可依照喜好調整。





萬波Ｘ得利塗料聯名優惠

11月16日至11月22日期間，加入萬波官方LINE領取會員專屬券，至全台門市購買棲心綠奶茶每杯皆可現折10元，每位會員最多可領取2張，全台限量10萬張，送完為止。

限量滿額好禮：自11月20日開始，凡至門市購買2杯棲心綠奶茶，即可免費獲得超萌多多狗杯套1個，每間門市配額僅有13個，數量極少，送完為止。





抹茶控要喝的話題新品！

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