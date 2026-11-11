高雄福華雙11吃到飽2人只要811元！波士頓龍蝦65折、麵包第2件50元，5大餐廳優惠一次看

高雄福華雙11優惠開跑，麗香苑晚餐2人只要811元，波士頓龍蝦65折、麵包第2件50元。窩客島資深編輯李維唐提醒，5大餐廳優惠分為當日限定與整月活動，想省錢聚餐可先確認適用日期。

高雄福華大飯店雙11優惠真的可以先約吃飯了。11月11日當天，麗香苑自助餐廳晚餐推出2人同行只要811元，30樓Smile One精緻涮涮鍋更祭出活體波士頓龍蝦65折，原價1,780元的龍蝦也能趁機享優惠。想吃得簡單一點，HOVII Café還有麵包第2件50元、美式咖啡與紅茶外帶每杯80元。這次飯店一口氣集結5大餐廳，從自助餐、火鍋、港式料理到咖啡輕食都有好康，部分優惠一路延續整個11月，無論是情侶約會、朋友聚餐，還是下班買晚餐，都能找到適合自己的省錢吃法。

▲天氣一轉涼，就想揪人吃鍋。高雄福華江南春招牌酸菜白肉鍋，滿滿白肉片、鮮蝦、蛤蜊與蔬菜在鍋裡熱騰騰上桌，光看就讓人食指大動。11月整月優惠價650元，內用、外帶都能享優惠，雙11當天還有搭配蔥油餅的750元限定組合。圖／高雄福華大飯店提供；窩客島整理



高雄福華麗香苑雙11晚餐2人811元

雙11想找朋友吃頓好的，高雄福華麗香苑這波優惠值得先放進聚餐清單。11月11日當天晚餐時段，只要2人同行，合計餐費811元，換算下來每人只要405.5元，就能享用飯店自助餐。比起平常各自找餐廳吃飯，這次直接相約吃Buffet，從選擇自己喜歡的餐點到坐下來慢慢聊天，也讓雙人聚餐多了一個選擇。

這項優惠並非只限2人使用，同行人數可以依照優惠方式增加，每組最多10人，特別適合朋友揪團或家庭聚餐。不過，活動不適用餐券及團體，也不能與其他優惠專案合併使用。想趁雙11安排自助餐晚餐，建議提前確認訂位情況與實際收費規定。

▲雙11想找朋友吃飯店Buffet，高雄福華麗香苑可以先收進口袋。溫暖燈光搭配木質調空間，舒適沙發座位很適合約會或朋友聚餐。11月11日晚餐推出2人同行只要811元，平均每人405.5元，想趁雙11吃頓好的，記得提前確認訂位。圖／高雄福華大飯店提供；窩客島整理

Smile One波士頓龍蝦65折

喜歡海鮮的人，這次可以把目光轉向高雄福華30樓的Smile One精緻涮涮鍋。餐廳以高空景觀搭配精緻鍋物，坐在高樓層享用熱騰騰的火鍋，特別適合秋冬約會或慶祝聚餐。11月11日當天更推出活體波士頓龍蝦單點65折優惠，原價每份1,780元，折扣後為1,157元，讓平常想吃龍蝦卻還在猶豫的海鮮控，多了一個安排聚餐的理由。

除了雙11限定龍蝦優惠，Smile One整個11月也有加購活動。只要內用同桌消費滿1,000元，就能以每份111元的價格，加購美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤，3種食材擇1，每桌限享1次。喜歡肉片搭配鍋物的人，可以選擇牛五花或黑蜜豬，偏愛海味則能選擇綜合海鮮盤，讓原本的火鍋聚餐多一道自己喜歡的配料。

▲朋友聚餐最開心的就是圍著一鍋熱騰騰的火鍋聊天。高雄福華30樓Smile One精緻涮涮鍋，桌上擺滿肉片、蔬菜與鍋物配料，邊煮邊吃特別有聚餐氣氛。雙11當天活體波士頓龍蝦單點65折，11月內用同桌消費滿1,000元，還能以111元加購指定肉品或海鮮盤。圖／高雄福華大飯店提供；窩客島整理



江南春酸菜白肉鍋11月650元

天氣逐漸轉涼，最適合約家人朋友一起吃鍋。高雄福華江南春的招牌酸菜白肉鍋，每到冬季每月熱銷上千鍋，這次也加入雙11優惠行列。整個11月，酸菜白肉鍋推出每份650元的限定價格，而且內用、外帶都適用。不管想坐在餐廳裡慢慢吃，還是帶回家與家人分享，都能趁這段時間安排一餐。

如果剛好11月11日想吃酸菜白肉鍋，還能選擇搭配蔥油餅的限定組合。原價980元，當天優惠750元，現省230元。酸菜白肉鍋本身帶有酸香風味，搭配蔥油餅一起享用，從熱湯到麵點都能吃到，也很適合喜歡中式料理的人安排一場暖呼呼的秋冬聚餐。

珍珠坊芋香米粉鍋440元

不想吃一般火鍋，也可以試試帶有古早味的芋香米粉鍋。高雄福華珍珠坊這次推出原價550元的古早味芋香米粉鍋，優惠價440元。米粉搭配芋頭與鍋物配料，呈現熟悉的台式家常料理風格，特別適合想吃熱食，又偏好傳統風味的人。

11月11日當天，珍珠坊還推出外帶限定組合，將古早味芋香米粉鍋與鮮蝦腐皮捲搭配販售，原價740元，優惠價620元，現省120元。熱騰騰的米粉鍋搭配港式點心，無論是下班後帶回家當晚餐，還是與家人一起分享，都比單點多了一份餐點選擇。

▲芋頭控看到這鍋真的很難忍住。高雄福華珍珠坊古早味芋香米粉鍋，細米粉鋪滿鍋底，搭配大塊芋頭、香酥配料與繽紛小湯圓，滿滿台式古早味。原價550元，優惠只要440元，雙11當天外帶搭配鮮蝦腐皮捲更只要620元。圖／高雄福華大飯店提供；窩客島整理

HOVII Café麵包第2件50元

雙11不一定要安排大餐，想買個麵包、喝杯咖啡，也能享有飯店優惠。位於高雄福華1樓的HOVII Café，11月11日推出麵包第2件50元活動，而且不限購買組數，售完為止。對於習慣買麵包當早餐，或想順手帶幾個回家的人來說，這波活動相當實用。

當天外帶美式咖啡及紅茶，每杯優惠80元，禮盒則享85折優惠，寄賣商品不適用。想趁雙11準備伴手禮，或下午經過飯店想買點心，都能順便看看有哪些適合帶走的選擇。咖啡搭配麵包的組合，也很適合忙碌工作日裡，留一點時間給自己的下午茶。

HOVII Café外帶餐點360元起

除了雙11當天的麵包與飲品優惠，HOVII Café也同步推出外帶主餐優惠。青醬雞腿義大利麵與泰式椒麻雞飯，原價皆為420元，優惠價360元。喜歡義大利麵的人可以選擇青醬雞腿義大利麵，想吃帶有泰式風味的米飯料理，則有泰式椒麻雞飯可以選擇。

如果偏好蔬食料理，什錦蔬菜炒飯也推出300元優惠價。想留在咖啡廳坐坐的人，內用點購飲品並搭配200元以上切片蛋糕，還能折抵50元。從午餐、下午茶到外帶晚餐，HOVII Café這次提供多種消費選擇，不必特別等到11月11日才有機會享優惠。

▲下午茶就是要找個舒服的地方慢慢坐。高雄福華1樓HOVII Café，粉嫩霓虹燈搭配垂墜花藝，和朋友點杯飲料、吃點甜食，聊天也能很有儀式感。雙11當天麵包第2件50元，美式咖啡與紅茶外帶每杯80元，內用飲品搭配200元以上切片蛋糕還能折抵50元。圖／高雄福華大飯店提供；窩客島整理



高雄福華雙11優惠訂位注意事項

高雄福華大飯店這次雙11活動，最大的特色就是優惠時間分成11月11日當天限定，以及11月整月適用2種。想吃麗香苑雙人811元自助晚餐、Smile One波士頓龍蝦65折，或購買HOVII Café麵包第2件50元，都要把握11月11日。若想吃酸菜白肉鍋、加購111元火鍋配料，則可依各餐廳公告安排11月其他日期前往。

需要注意的是，各餐廳優惠規定不同，部分餐點需另加原價10％服務費，特殊節慶不適用，實際內容以餐廳公告為準。建議提前訂位或預購，尤其是雙11當天限定的自助餐與龍蝦優惠，先確認供應及訂位情況，才不會到了現場才發現無法使用優惠。









高雄福華大飯店雙11優惠活動整理

麗香苑自助餐雙11晚餐2人811元

活動時間：2026年11月11日，晚餐時段。

雙人晚餐優惠：2人同行合計811元，平均每人405.5元。

同行人數限制：優惠人數以此類推，每組最多10人。

使用限制：不適用餐券及團體，不得與其他優惠專案合併使用。

Smile One精緻涮涮鍋龍蝦65折

活動時間：2026年11月1日至11月30日，部分優惠限11月11日。

活體波士頓龍蝦：11月11日單點原價1,780元，65折優惠價1,157元。

美國牛五花：內用同桌消費滿1,000元，可享每份111元加購優惠。

台灣黑蜜豬：內用同桌消費滿1,000元，可享每份111元加購優惠。

綜合海鮮盤：內用同桌消費滿1,000元，可享每份111元加購優惠。

加購限制：3款食材擇1，每桌限享1次加購優惠。

江南春酸菜白肉鍋優惠650元

活動時間：2026年11月1日至11月30日，組合優惠限11月11日。

招牌酸菜白肉鍋：11月整月優惠價650元，內用及外帶皆適用。

酸菜白肉鍋搭配蔥油餅：11月11日限定，原價980元，優惠750元，現省230元。

珍珠坊芋香米粉鍋優惠440元

活動時間：2026年11月，組合優惠限11月11日。

古早味芋香米粉鍋：原價550元，優惠價440元，現省110元。

芋香米粉鍋搭配鮮蝦腐皮捲：11月11日外帶限定，原價740元，優惠620元，現省120元。

HOVII Café雙11麵包第2件50元

活動時間：2026年11月11日限定。

麵包優惠：第2件50元，不限購買組數，售完為止。

美式咖啡：外帶每杯優惠80元。

紅茶優惠：外帶每杯優惠80元。

禮盒優惠：享85折優惠，寄賣商品除外。

HOVII Café外帶主餐及下午茶優惠

活動時間：2026年11月，實際適用日期依餐廳公告。

青醬雞腿義大利麵：外帶原價420元，優惠360元，現省60元。

泰式椒麻雞飯：外帶原價420元，優惠360元，現省60元。

什錦蔬菜炒飯：外帶優惠價300元。

切片蛋糕優惠：內用點購飲品，搭配200元以上切片蛋糕，可折抵50元。

高雄福華大飯店雙11活動注意事項

各餐廳優惠內容與使用條件不同，實際活動規定以餐廳現場公告為準。

部分優惠需另加原價10％服務費，特殊節慶不適用，結帳前應先確認。

雙11限定優惠僅適用11月11日，建議提前訂位或預購，以免向隅。

麗香苑雙人811元優惠不得使用餐券，也不能與其他優惠專案合併。

高雄福華大飯店訂位資訊

高雄福華大飯店

訂位電話：07－2362323轉各餐廳

官方活動詳情：https://reurl.cc/aEWjpZ

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