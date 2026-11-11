高雄福華雙11吃到飽2人只要811元！波士頓龍蝦65折、麵包第2件50元，5大餐廳優惠一次看

高雄福華雙11優惠開跑，麗香苑晚餐2人只要811元，波士頓龍蝦65折、麵包第2件50元。窩客島資深編輯李維唐提醒，5大餐廳優惠分為當日限定與整月活動，想省錢聚餐可先確認適用日期。
高雄福華大飯店雙11優惠真的可以先約吃飯了。11月11日當天，麗香苑自助餐廳晚餐推出2人同行只要811元，30樓Smile One精緻涮涮鍋更祭出活體波士頓龍蝦65折，原價1,780元的龍蝦也能趁機享優惠。想吃得簡單一點，HOVII Café還有麵包第2件50元、美式咖啡與紅茶外帶每杯80元。這次飯店一口氣集結5大餐廳，從自助餐、火鍋、港式料理到咖啡輕食都有好康，部分優惠一路延續整個11月，無論是情侶約會、朋友聚餐，還是下班買晚餐，都能找到適合自己的省錢吃法。
高雄福華麗香苑雙11晚餐2人811元
雙11想找朋友吃頓好的，高雄福華麗香苑這波優惠值得先放進聚餐清單。11月11日當天晚餐時段，只要2人同行，合計餐費811元，換算下來每人只要405.5元，就能享用飯店自助餐。比起平常各自找餐廳吃飯，這次直接相約吃Buffet，從選擇自己喜歡的餐點到坐下來慢慢聊天，也讓雙人聚餐多了一個選擇。
這項優惠並非只限2人使用，同行人數可以依照優惠方式增加，每組最多10人，特別適合朋友揪團或家庭聚餐。不過，活動不適用餐券及團體，也不能與其他優惠專案合併使用。想趁雙11安排自助餐晚餐，建議提前確認訂位情況與實際收費規定。
Smile One波士頓龍蝦65折
喜歡海鮮的人，這次可以把目光轉向高雄福華30樓的Smile One精緻涮涮鍋。餐廳以高空景觀搭配精緻鍋物，坐在高樓層享用熱騰騰的火鍋，特別適合秋冬約會或慶祝聚餐。11月11日當天更推出活體波士頓龍蝦單點65折優惠，原價每份1,780元，折扣後為1,157元，讓平常想吃龍蝦卻還在猶豫的海鮮控，多了一個安排聚餐的理由。
除了雙11限定龍蝦優惠，Smile One整個11月也有加購活動。只要內用同桌消費滿1,000元，就能以每份111元的價格，加購美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤，3種食材擇1，每桌限享1次。喜歡肉片搭配鍋物的人，可以選擇牛五花或黑蜜豬，偏愛海味則能選擇綜合海鮮盤，讓原本的火鍋聚餐多一道自己喜歡的配料。
江南春酸菜白肉鍋11月650元
天氣逐漸轉涼，最適合約家人朋友一起吃鍋。高雄福華江南春的招牌酸菜白肉鍋，每到冬季每月熱銷上千鍋，這次也加入雙11優惠行列。整個11月，酸菜白肉鍋推出每份650元的限定價格，而且內用、外帶都適用。不管想坐在餐廳裡慢慢吃，還是帶回家與家人分享，都能趁這段時間安排一餐。
如果剛好11月11日想吃酸菜白肉鍋，還能選擇搭配蔥油餅的限定組合。原價980元，當天優惠750元，現省230元。酸菜白肉鍋本身帶有酸香風味，搭配蔥油餅一起享用，從熱湯到麵點都能吃到，也很適合喜歡中式料理的人安排一場暖呼呼的秋冬聚餐。
珍珠坊芋香米粉鍋440元
不想吃一般火鍋，也可以試試帶有古早味的芋香米粉鍋。高雄福華珍珠坊這次推出原價550元的古早味芋香米粉鍋，優惠價440元。米粉搭配芋頭與鍋物配料，呈現熟悉的台式家常料理風格，特別適合想吃熱食，又偏好傳統風味的人。
11月11日當天，珍珠坊還推出外帶限定組合，將古早味芋香米粉鍋與鮮蝦腐皮捲搭配販售，原價740元，優惠價620元，現省120元。熱騰騰的米粉鍋搭配港式點心，無論是下班後帶回家當晚餐，還是與家人一起分享，都比單點多了一份餐點選擇。
HOVII Café麵包第2件50元
雙11不一定要安排大餐，想買個麵包、喝杯咖啡，也能享有飯店優惠。位於高雄福華1樓的HOVII Café，11月11日推出麵包第2件50元活動，而且不限購買組數，售完為止。對於習慣買麵包當早餐，或想順手帶幾個回家的人來說，這波活動相當實用。
當天外帶美式咖啡及紅茶，每杯優惠80元，禮盒則享85折優惠，寄賣商品不適用。想趁雙11準備伴手禮，或下午經過飯店想買點心，都能順便看看有哪些適合帶走的選擇。咖啡搭配麵包的組合，也很適合忙碌工作日裡，留一點時間給自己的下午茶。
HOVII Café外帶餐點360元起
除了雙11當天的麵包與飲品優惠，HOVII Café也同步推出外帶主餐優惠。青醬雞腿義大利麵與泰式椒麻雞飯，原價皆為420元，優惠價360元。喜歡義大利麵的人可以選擇青醬雞腿義大利麵，想吃帶有泰式風味的米飯料理，則有泰式椒麻雞飯可以選擇。
如果偏好蔬食料理，什錦蔬菜炒飯也推出300元優惠價。想留在咖啡廳坐坐的人，內用點購飲品並搭配200元以上切片蛋糕，還能折抵50元。從午餐、下午茶到外帶晚餐，HOVII Café這次提供多種消費選擇，不必特別等到11月11日才有機會享優惠。
高雄福華雙11優惠訂位注意事項
高雄福華大飯店這次雙11活動，最大的特色就是優惠時間分成11月11日當天限定，以及11月整月適用2種。想吃麗香苑雙人811元自助晚餐、Smile One波士頓龍蝦65折，或購買HOVII Café麵包第2件50元，都要把握11月11日。若想吃酸菜白肉鍋、加購111元火鍋配料，則可依各餐廳公告安排11月其他日期前往。
需要注意的是，各餐廳優惠規定不同，部分餐點需另加原價10％服務費，特殊節慶不適用，實際內容以餐廳公告為準。建議提前訂位或預購，尤其是雙11當天限定的自助餐與龍蝦優惠，先確認供應及訂位情況，才不會到了現場才發現無法使用優惠。
高雄福華大飯店雙11優惠活動整理
麗香苑自助餐雙11晚餐2人811元
活動時間：2026年11月11日，晚餐時段。
- 雙人晚餐優惠：2人同行合計811元，平均每人405.5元。
- 同行人數限制：優惠人數以此類推，每組最多10人。
- 使用限制：不適用餐券及團體，不得與其他優惠專案合併使用。
Smile One精緻涮涮鍋龍蝦65折
活動時間：2026年11月1日至11月30日，部分優惠限11月11日。
- 活體波士頓龍蝦：11月11日單點原價1,780元，65折優惠價1,157元。
- 美國牛五花：內用同桌消費滿1,000元，可享每份111元加購優惠。
- 台灣黑蜜豬：內用同桌消費滿1,000元，可享每份111元加購優惠。
- 綜合海鮮盤：內用同桌消費滿1,000元，可享每份111元加購優惠。
- 加購限制：3款食材擇1，每桌限享1次加購優惠。
江南春酸菜白肉鍋優惠650元
活動時間：2026年11月1日至11月30日，組合優惠限11月11日。
- 招牌酸菜白肉鍋：11月整月優惠價650元，內用及外帶皆適用。
- 酸菜白肉鍋搭配蔥油餅：11月11日限定，原價980元，優惠750元，現省230元。
珍珠坊芋香米粉鍋優惠440元
活動時間：2026年11月，組合優惠限11月11日。
- 古早味芋香米粉鍋：原價550元，優惠價440元，現省110元。
- 芋香米粉鍋搭配鮮蝦腐皮捲：11月11日外帶限定，原價740元，優惠620元，現省120元。
HOVII Café雙11麵包第2件50元
活動時間：2026年11月11日限定。
- 麵包優惠：第2件50元，不限購買組數，售完為止。
- 美式咖啡：外帶每杯優惠80元。
- 紅茶優惠：外帶每杯優惠80元。
- 禮盒優惠：享85折優惠，寄賣商品除外。
HOVII Café外帶主餐及下午茶優惠
活動時間：2026年11月，實際適用日期依餐廳公告。
- 青醬雞腿義大利麵：外帶原價420元，優惠360元，現省60元。
- 泰式椒麻雞飯：外帶原價420元，優惠360元，現省60元。
- 什錦蔬菜炒飯：外帶優惠價300元。
- 切片蛋糕優惠：內用點購飲品，搭配200元以上切片蛋糕，可折抵50元。
高雄福華大飯店雙11活動注意事項
- 各餐廳優惠內容與使用條件不同，實際活動規定以餐廳現場公告為準。
- 部分優惠需另加原價10％服務費，特殊節慶不適用，結帳前應先確認。
- 雙11限定優惠僅適用11月11日，建議提前訂位或預購，以免向隅。
- 麗香苑雙人811元優惠不得使用餐券，也不能與其他優惠專案合併。
高雄福華大飯店訂位資訊
高雄福華大飯店
訂位電話：07－2362323轉各餐廳
官方活動詳情：https://reurl.cc/aEWjpZ
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