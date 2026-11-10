翰林珍奶40元還能去冰補滿！雙11日出茶太買一送一，英格莉莉2份燉飯現省380元

雙11不只網購省錢，連珍奶、燉飯都能買一送一！翰林大杯熊貓珍奶40元、英格莉莉雙人燉飯380元。窩客島資深編輯李維唐提醒，部分優惠須提前訂位或使用會員點數，別錯過限時好康。

雙11美食優惠這次連珍珠奶茶、手搖飲和餐廳主餐都能買一送一！六角國際旗下翰林茶館、翰林茶棧、Chatime日出茶太與英格莉莉，接力推出2026雙11美食優惠，其中最吸引珍奶控的，就是翰林40週年會員限定活動，只要使用1點加40元，就能喝到原價100元的大杯熊貓珍奶，現省60元。日出茶太則在11月11日推出金桔系列飲品買一送一，英格莉莉更直接讓2份原價共760元的燉飯，只要380元就能吃到。從下午茶到朋友聚餐都有優惠，不過各品牌的活動時間與使用方式不同，想省錢可得先把規則看清楚。

▲翰林茶館40週年連外帶杯都換上新裝，清新森林插畫與經典深綠色杯身各有特色。這次會員只要使用1點加40元，就能喝到原價100元的大杯熊貓珍奶，去冰補滿還不加價，珍奶控可別錯過。圖／翰林茶館提供；窩客島整理



翰林熊貓珍奶40元喝大杯

說到台灣珍珠奶茶，翰林茶館一直是不少珍奶控熟悉的品牌，這次迎接40週年，直接把人氣熊貓珍奶變成會員專屬優惠。即日起至2026年12月31日，只要是六角美食通APP會員，使用會員點數1點，再加價40元，就能兌換原價100元的大杯熊貓珍奶，等於直接省下60元。

熊貓珍奶最有辨識度的地方，就是杯中黑白雙色珍珠的視覺特色，搭配奶茶一起入口，也讓整杯飲品多了咀嚼的樂趣。這次活動還有一個讓習慣喝去冰的消費者開心的小細節，就是去冰補滿不加價，不用因為調整冰量而多付錢。不過優惠限定會員使用，每位會員只能兌換1次，想用40元喝大杯珍奶，記得先確認自己的會員點數。



翰林會員大杯飲品下殺4折

如果平常就習慣到翰林買飲料，除了40元熊貓珍奶，另一項值得留意的就是會員限定大杯飲品4折優惠。即日起至2027年1月31日，六角美食通APP會員可領取專屬優惠券，享有全品項任選1杯大杯外帶飲品4折優惠，對於平常喜歡換不同口味的茶飲控來說，多了一次用優惠價點飲料的機會。

這項活動適用全台翰林門市，每位會員限領取1張優惠券，而且只能核銷1次，使用後就會失效。結帳前也必須主動出示優惠券，不能等到付款完成才要求補用。想喝原創珍珠奶茶，或是挑選其他大杯飲品，都可以先看看APP內的優惠內容，再決定這次要把4折機會留給哪一杯。

翰林週年慶珍奶40元限量搶

翰林40週年不只有會員回饋，指定百貨門市的週年慶活動也有優惠。配合百貨週年慶，活動首4日推出大杯原創珍珠奶茶40元優惠，每日限量50杯。對於喜歡經典珍奶的人來說，這次可以直接鎖定熟悉的原創口味，不必特別挑選新品，就有機會用40元喝到大杯珍珠奶茶。

除了飲品，翰林也推出40週年限定周邊，提供69元起的加價購選擇，讓喜歡品牌紀念商品的消費者多了收藏機會。另一項常態優惠則是每月第1個與第3個星期二的翰林品牌日，全台翰林茶館、茶棧及鍋物門市，單筆消費可享整筆訂單9折。不過品牌日優惠不能與其他優惠券、會員折扣或促銷活動併用，實際適用範圍仍以官方公告為準。

▲翰林40週年周邊連日常穿搭都顧到了。米白色帆布包搭配深綠色拼接設計，還有繽紛圖案與珍珠奶茶小圖樣，帶出門買飲料、逛街都很適合。這款40週年紀念帆布包加價購只要99元，喜歡實用小物的人可以留意。圖／翰林茶館提供；窩客島整理

日出茶太金桔飲買一送一

手搖飲控的雙11重頭戲，則是Chatime日出茶太在11月11日當天推出的指定金桔系列買一送一。這次不是只能買同一款口味，而是「百香珍桔利」與「金桔蘋果芙緹」兩款飲品都能任選搭配，想一次喝到不同果香，或是找朋友一起分飲料，都有更多選擇。

喜歡酸甜果香的人，可以留意結合百香果與金桔風味的「百香珍桔利」，而「金桔蘋果芙緹」則以金桔與蘋果的水果組合呈現另一種清爽風味。比起濃郁奶茶，這兩款飲品更適合想換換口味、偏愛水果系手搖飲的消費者。尤其雙11當天兩杯只需支付一杯的價格，對於平常會和同事、朋友一起訂飲料的人來說，相當值得把握。



日出茶太雙11優惠價格公開

這次日出茶太的優惠價格也有區分街邊店與商場店。「百香珍桔利」街邊店售價65元、商場店70元，「金桔蘋果芙緹」街邊店70元、商場店75元。活動當天購買指定飲品即可享買一送一，每人每筆最多購買5組，若選擇相同價格的飲品搭配，等於用原本1杯的價格就能帶走2杯。

不過這項優惠只限11月11日門市現場消費，並不是所有門市都能使用。其中基隆百福、竹北享平方及高雄文橫門市不適用，準備趁雙11揪朋友一起喝飲料，最好先確認附近門市是否參與活動，才不會到了現場才發現無法使用優惠。

▲手搖飲控雙11準備開喝。日出茶太推出百香珍桔利、金桔蘋果芙緹買一送一，金黃色茶飲搭配水果與冰塊，看起來格外清爽。11月11日限定2款任選搭配，揪朋友一起買最剛好。圖／日出茶太提供；窩客島整理



英格莉莉燉飯買一送一

如果雙11不只想喝飲料，還想找朋友坐下來好好吃一餐，英格莉莉這次推出的主餐買一送一就很值得注意。11月11日至11月12日，指定「羅勒雞腿燉飯」與「檸檬海魚燉飯」推出買一送一，原價每份380元，活動期間2份只要380元，等於一組現省380元，平均每份只要190元。

兩款燉飯各有不同的風味方向，羅勒雞腿燉飯以羅勒香氣搭配雞腿料理，檸檬海魚燉飯則結合檸檬與海魚元素。無論偏好香草風味的雞肉料理，或是想吃帶有柑橘風味的海鮮燉飯，都能從這次指定主餐中挑選。對於想安排雙人午餐、姐妹聚會或下班後約吃飯的人來說，2份主餐直接省下一份的價格，確實是這波雙11優惠中相當有感的一項。

▲雙11揪朋友吃燉飯直接省380元。英格莉莉推出羅勒雞腿燉飯與檸檬海魚燉飯買一送一，香煎雞腿搭配綠色羅勒燉飯，另一款則以金黃魚排搭配燉飯與繽紛蔬菜，2份只要380元，記得提前電話訂位。圖／英格莉莉提供；窩客島整理

英格莉莉訂位要說通關密語

不過想吃到英格莉莉買一送一，不能直接在活動當天走進餐廳就要求優惠。品牌規定必須在用餐日前一天或更早完成電話訂位，並且在訂位時主動告知通關密語「我要雙11買一送一」，才符合優惠資格。活動當日才訂位不適用，因此如果打算11月11日用餐，最晚就必須在11月10日完成電話預約。

另外，這項優惠每店每日只有20組，每桌也限兌換1組，並不是無限量供應。想安排雙11聚餐的人，最好先確認用餐日期、訂位情況與指定主餐內容，避免到了餐廳才發現優惠已額滿。相較於當天到店就能購買的手搖飲優惠，英格莉莉更適合提前安排好時間，與朋友一起享受2份380元的限定主餐。

雙11美食優惠怎麼選最划算

這次六角國際旗下品牌的雙11活動，最有感的優惠分成3種不同情境。如果只是想買杯珍奶犒賞自己，可以選擇翰林會員1點加40元兌換大杯熊貓珍奶，優惠一路持續到12月31日，不必全部擠在雙11當天。喜歡水果系手搖飲的人，則可以鎖定日出茶太11月11日限定買一送一，趁當天找朋友一起喝。

至於想把雙11變成一場聚餐的人，英格莉莉2份燉飯380元的優惠更適合雙人同行。不過別忘了，翰林需要會員點數，日出茶太有門市限制，英格莉莉則必須提前電話訂位並說出通關密語。把這些條件先確認好，才能真正享受到這波雙11美食優惠。

▲珍奶控連徽章都能收藏。翰林40週年推出珍珠奶茶杯造型與綠色品牌標誌徽章，亮面設計搭配經典配色，小巧又有辨識度，別在帆布包或日常配件上都很有特色。加價購69元起，想收藏40週年紀念小物可以從這款入手。圖／翰林茶館提供；窩客島整理





六角國際2026雙11美食優惠活動整理

翰林茶館40週年熊貓珍奶40元

活動時間：即日起至2026年12月31日

優惠品項：大杯熊貓珍奶原價100元，六角美食通APP會員使用1點加40元即可兌換，現省60元。

會員限制：每位會員限兌換1次，去冰補滿不加價。

翰林茶館會員大杯飲品4折

活動時間：即日起至2027年1月31日

優惠內容：六角美食通APP會員可享全品項任選1杯大杯外帶飲品4折優惠。

適用門市：全台翰林門市皆適用。

使用限制：每位會員限領1張專屬優惠券，限使用1次，核銷後失效。

注意事項：須於結帳前出示優惠券，逾期恕不受理。

翰林茶館週年慶珍奶40元

活動時間：指定百貨門市週年慶首4日

優惠品項：大杯原創珍珠奶茶優惠價40元，每日限量50杯。

限定周邊：翰林40週年紀念商品69元起加價購。

注意事項：指定百貨門市與實際優惠日期，原始新聞稿未提供完整名單。

翰林茶館品牌日全單9折

活動時間：每月第1個及第3個星期二

優惠內容：全台翰林茶館、翰林茶棧及鍋物門市，單筆消費享整筆訂單9折。

使用限制：不得與其他優惠券、會員折扣及促銷活動併用。

注意事項：實際適用範圍依官方公告為準。

日出茶太雙11金桔飲買一送一

活動時間：2026年11月11日

百香珍桔利：街邊店原價65元、商場店原價70元，參與指定飲品買一送一。

金桔蘋果芙緹：街邊店原價70元、商場店原價75元，參與指定飲品買一送一。

優惠內容：2款指定金桔系列飲品任選搭配買一送一，每人每筆限購5組。

最高優惠：以每組省75元計算，單筆購買5組最多現省375元。

活動通路：限門市現場消費，基隆百福、竹北享平方及高雄文橫門市不適用。

英格莉莉雙11燉飯買一送一

活動時間：2026年11月11日至11月12日

羅勒雞腿燉飯：原價每份380元，參與指定主餐買一送一。

檸檬海魚燉飯：原價每份380元，參與指定主餐買一送一。

優惠內容：指定2款燉飯買一送一，2份優惠價380元，現省380元。

活動數量：每店每日限量20組，每桌限兌換1組。

訂位規定：須於用餐日前一天或更早電話訂位，活動當日訂位不適用。

通關密語：訂位時須告知「我要雙11買一送一」，才符合優惠資格。

六角國際官方網站

https://www.lakaffagroup.com.tw

雙11除了珍奶和燉飯買一送一，超商咖啡、速食套餐還有哪些省錢選擇？

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