翰林珍奶40元還能去冰補滿！雙11日出茶太買一送一，英格莉莉2份燉飯現省380元

雙11不只網購省錢，連珍奶、燉飯都能買一送一！翰林大杯熊貓珍奶40元、英格莉莉雙人燉飯380元。窩客島資深編輯李維唐提醒，部分優惠須提前訂位或使用會員點數，別錯過限時好康。
雙11美食優惠這次連珍珠奶茶、手搖飲和餐廳主餐都能買一送一！六角國際旗下翰林茶館、翰林茶棧、Chatime日出茶太與英格莉莉，接力推出2026雙11美食優惠，其中最吸引珍奶控的，就是翰林40週年會員限定活動，只要使用1點加40元，就能喝到原價100元的大杯熊貓珍奶，現省60元。日出茶太則在11月11日推出金桔系列飲品買一送一，英格莉莉更直接讓2份原價共760元的燉飯，只要380元就能吃到。從下午茶到朋友聚餐都有優惠，不過各品牌的活動時間與使用方式不同，想省錢可得先把規則看清楚。
翰林熊貓珍奶40元喝大杯
說到台灣珍珠奶茶，翰林茶館一直是不少珍奶控熟悉的品牌，這次迎接40週年，直接把人氣熊貓珍奶變成會員專屬優惠。即日起至2026年12月31日，只要是六角美食通APP會員，使用會員點數1點，再加價40元，就能兌換原價100元的大杯熊貓珍奶，等於直接省下60元。
熊貓珍奶最有辨識度的地方，就是杯中黑白雙色珍珠的視覺特色，搭配奶茶一起入口，也讓整杯飲品多了咀嚼的樂趣。這次活動還有一個讓習慣喝去冰的消費者開心的小細節，就是去冰補滿不加價，不用因為調整冰量而多付錢。不過優惠限定會員使用，每位會員只能兌換1次，想用40元喝大杯珍奶，記得先確認自己的會員點數。
翰林會員大杯飲品下殺4折
如果平常就習慣到翰林買飲料，除了40元熊貓珍奶，另一項值得留意的就是會員限定大杯飲品4折優惠。即日起至2027年1月31日，六角美食通APP會員可領取專屬優惠券，享有全品項任選1杯大杯外帶飲品4折優惠，對於平常喜歡換不同口味的茶飲控來說，多了一次用優惠價點飲料的機會。
這項活動適用全台翰林門市，每位會員限領取1張優惠券，而且只能核銷1次，使用後就會失效。結帳前也必須主動出示優惠券，不能等到付款完成才要求補用。想喝原創珍珠奶茶，或是挑選其他大杯飲品，都可以先看看APP內的優惠內容，再決定這次要把4折機會留給哪一杯。
翰林週年慶珍奶40元限量搶
翰林40週年不只有會員回饋，指定百貨門市的週年慶活動也有優惠。配合百貨週年慶，活動首4日推出大杯原創珍珠奶茶40元優惠，每日限量50杯。對於喜歡經典珍奶的人來說，這次可以直接鎖定熟悉的原創口味，不必特別挑選新品，就有機會用40元喝到大杯珍珠奶茶。
除了飲品，翰林也推出40週年限定周邊，提供69元起的加價購選擇，讓喜歡品牌紀念商品的消費者多了收藏機會。另一項常態優惠則是每月第1個與第3個星期二的翰林品牌日，全台翰林茶館、茶棧及鍋物門市，單筆消費可享整筆訂單9折。不過品牌日優惠不能與其他優惠券、會員折扣或促銷活動併用，實際適用範圍仍以官方公告為準。
日出茶太金桔飲買一送一
手搖飲控的雙11重頭戲，則是Chatime日出茶太在11月11日當天推出的指定金桔系列買一送一。這次不是只能買同一款口味，而是「百香珍桔利」與「金桔蘋果芙緹」兩款飲品都能任選搭配，想一次喝到不同果香，或是找朋友一起分飲料，都有更多選擇。
喜歡酸甜果香的人，可以留意結合百香果與金桔風味的「百香珍桔利」，而「金桔蘋果芙緹」則以金桔與蘋果的水果組合呈現另一種清爽風味。比起濃郁奶茶，這兩款飲品更適合想換換口味、偏愛水果系手搖飲的消費者。尤其雙11當天兩杯只需支付一杯的價格，對於平常會和同事、朋友一起訂飲料的人來說，相當值得把握。
日出茶太雙11優惠價格公開
這次日出茶太的優惠價格也有區分街邊店與商場店。「百香珍桔利」街邊店售價65元、商場店70元，「金桔蘋果芙緹」街邊店70元、商場店75元。活動當天購買指定飲品即可享買一送一，每人每筆最多購買5組，若選擇相同價格的飲品搭配，等於用原本1杯的價格就能帶走2杯。
不過這項優惠只限11月11日門市現場消費，並不是所有門市都能使用。其中基隆百福、竹北享平方及高雄文橫門市不適用，準備趁雙11揪朋友一起喝飲料，最好先確認附近門市是否參與活動，才不會到了現場才發現無法使用優惠。
英格莉莉燉飯買一送一
如果雙11不只想喝飲料，還想找朋友坐下來好好吃一餐，英格莉莉這次推出的主餐買一送一就很值得注意。11月11日至11月12日，指定「羅勒雞腿燉飯」與「檸檬海魚燉飯」推出買一送一，原價每份380元，活動期間2份只要380元，等於一組現省380元，平均每份只要190元。
兩款燉飯各有不同的風味方向，羅勒雞腿燉飯以羅勒香氣搭配雞腿料理，檸檬海魚燉飯則結合檸檬與海魚元素。無論偏好香草風味的雞肉料理，或是想吃帶有柑橘風味的海鮮燉飯，都能從這次指定主餐中挑選。對於想安排雙人午餐、姐妹聚會或下班後約吃飯的人來說，2份主餐直接省下一份的價格，確實是這波雙11優惠中相當有感的一項。
英格莉莉訂位要說通關密語
不過想吃到英格莉莉買一送一，不能直接在活動當天走進餐廳就要求優惠。品牌規定必須在用餐日前一天或更早完成電話訂位，並且在訂位時主動告知通關密語「我要雙11買一送一」，才符合優惠資格。活動當日才訂位不適用，因此如果打算11月11日用餐，最晚就必須在11月10日完成電話預約。
另外，這項優惠每店每日只有20組，每桌也限兌換1組，並不是無限量供應。想安排雙11聚餐的人，最好先確認用餐日期、訂位情況與指定主餐內容，避免到了餐廳才發現優惠已額滿。相較於當天到店就能購買的手搖飲優惠，英格莉莉更適合提前安排好時間，與朋友一起享受2份380元的限定主餐。
雙11美食優惠怎麼選最划算
這次六角國際旗下品牌的雙11活動，最有感的優惠分成3種不同情境。如果只是想買杯珍奶犒賞自己，可以選擇翰林會員1點加40元兌換大杯熊貓珍奶，優惠一路持續到12月31日，不必全部擠在雙11當天。喜歡水果系手搖飲的人，則可以鎖定日出茶太11月11日限定買一送一，趁當天找朋友一起喝。
至於想把雙11變成一場聚餐的人，英格莉莉2份燉飯380元的優惠更適合雙人同行。不過別忘了，翰林需要會員點數，日出茶太有門市限制，英格莉莉則必須提前電話訂位並說出通關密語。把這些條件先確認好，才能真正享受到這波雙11美食優惠。
六角國際2026雙11美食優惠活動整理
翰林茶館40週年熊貓珍奶40元
活動時間：即日起至2026年12月31日
- 優惠品項：大杯熊貓珍奶原價100元，六角美食通APP會員使用1點加40元即可兌換，現省60元。
- 會員限制：每位會員限兌換1次，去冰補滿不加價。
翰林茶館會員大杯飲品4折
活動時間：即日起至2027年1月31日
- 優惠內容：六角美食通APP會員可享全品項任選1杯大杯外帶飲品4折優惠。
- 適用門市：全台翰林門市皆適用。
- 使用限制：每位會員限領1張專屬優惠券，限使用1次，核銷後失效。
- 注意事項：須於結帳前出示優惠券，逾期恕不受理。
翰林茶館週年慶珍奶40元
活動時間：指定百貨門市週年慶首4日
- 優惠品項：大杯原創珍珠奶茶優惠價40元，每日限量50杯。
- 限定周邊：翰林40週年紀念商品69元起加價購。
- 注意事項：指定百貨門市與實際優惠日期，原始新聞稿未提供完整名單。
翰林茶館品牌日全單9折
活動時間：每月第1個及第3個星期二
- 優惠內容：全台翰林茶館、翰林茶棧及鍋物門市，單筆消費享整筆訂單9折。
- 使用限制：不得與其他優惠券、會員折扣及促銷活動併用。
- 注意事項：實際適用範圍依官方公告為準。
日出茶太雙11金桔飲買一送一
活動時間：2026年11月11日
- 百香珍桔利：街邊店原價65元、商場店原價70元，參與指定飲品買一送一。
- 金桔蘋果芙緹：街邊店原價70元、商場店原價75元，參與指定飲品買一送一。
- 優惠內容：2款指定金桔系列飲品任選搭配買一送一，每人每筆限購5組。
- 最高優惠：以每組省75元計算，單筆購買5組最多現省375元。
- 活動通路：限門市現場消費，基隆百福、竹北享平方及高雄文橫門市不適用。
英格莉莉雙11燉飯買一送一
活動時間：2026年11月11日至11月12日
- 羅勒雞腿燉飯：原價每份380元，參與指定主餐買一送一。
- 檸檬海魚燉飯：原價每份380元，參與指定主餐買一送一。
- 優惠內容：指定2款燉飯買一送一，2份優惠價380元，現省380元。
- 活動數量：每店每日限量20組，每桌限兌換1組。
- 訂位規定：須於用餐日前一天或更早電話訂位，活動當日訂位不適用。
- 通關密語：訂位時須告知「我要雙11買一送一」，才符合優惠資格。
六角國際官方網站
https://www.lakaffagroup.com.tw
雙11除了珍奶和燉飯買一送一，超商咖啡、速食套餐還有哪些省錢選擇？
推薦閱讀：連3天喝買一送一！CoCo「咖啡特調、百香雙響炮」0元多一杯，雙11優惠飲料先喝
推薦閱讀：樂雅樂雙11太狂！日式御膳第二份只要111元、秋田A5和牛299元加購，連續3天揪朋友吃大餐更划算