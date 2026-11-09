洗版IG的超萌鹽山！台南七股山山山屋亮相，舊賞鳥亭翻轉黑面琵鷺觀光景點

想趁著假日安排趟愜意的西濱輕旅行嗎？台南七股頂山濕地近期登場的全新地景《山山山屋》，絕對是不可錯過的質感打卡亮點！

台南七股頂山濕地的全景視覺有了嶄新面貌！交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處將昔日因氣候與歲月毀損的賞鳥亭舊址，重新規劃並導入藝術創作，正式發表全新地景設施山山山屋。創作者運用純白陶片進行馬賽克拼貼，建構出3座造型俐落的白色雕塑。視覺上巧思重現七股鹽場經典的鹽堆輪廓，同時將在地沿海生態與黑面琵鷺的意象融入整體造型，為西濱海岸添增了一處充滿視覺質感的打卡焦點，一啟用就引發打卡熱潮。

▲藍天大海配上這三座純白的小山屋，遠看就像萌萌的迷你鹽山佇立在頂山濕地，頂端還綴著童趣可愛的裝置藝術，隨手一拍就是仙氣滿滿的夢幻大片。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供；窩客島整理

追溯地方史料轉化海岸命名由來

座落於水塭地形包圍中的頂山聚落，名稱常讓初訪旅客好奇。而地名背景可追溯至早期的沿海漁業生活，當時出海捕魚的居民常將由海面上遠眺的陸地稱為山頂。由於頂山聚落位於海岸線相對北端的位置，隨後發展出頂山仔的稱呼。隨著山山山屋的建立，這段過去連結曬鹽與養蚵產業的地景歷史與在地故事，得以再次轉化為遊客旅遊體驗的一部分。



▲簡潔明亮的故事解說牆旁特別設計了視角極佳的幾何框景，讓大家一邊閱讀頂山聚落的曬鹽與養蚵歷史，一邊還能將無敵的濕地水景收進眼底。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供；窩客島整理

引導社區共創呈現新舊世代記憶

這處空間創作不僅著重外觀美感，同時包含濃厚的在地參與精神。團隊在設計籌備階段，深入邀請社區長輩分享昔日鹽田歲月的點滴，並同步舉辦在地學童的繪畫活動。長者的生活記憶與孩童的在地觀察在此交會，孩童創作的線條與圖案被轉化為陶瓷細節永久留在雕塑上，使整座作品擁有深厚的人文底蘊。





▲小朋友們湊在山屋的框景視窗前熱情招呼，從這個角度拍過去不只能捕捉到最天真爛漫的笑容，背景還能襯著可愛的山屋景致，絕對是親子同遊必拍的可愛角度。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處

順遊賞鳥季安排港灣生態輕旅行

隨著山山山屋正式亮相，過去功能受限的舊觀景台順利獲得全新價值。逢秋冬黑面琵鷺來台度冬的大景季節，前往七股頂山區域的造訪者，除了能夠拍出兼具幾何與美感的水岸窗景照，還能沿著濕地路線安排半日賞鳥與聚落漫步行程，體驗台南沿海豐富的自然生態與休閒氛圍。



▲小朋友們湊在山屋的框景視窗前熱情招呼，從這個角度拍過去不只能捕捉到最天真爛漫的笑容，背景還能襯著可愛的山屋景致，絕對是親子同遊必拍的可愛角度。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供；窩客島整理

台南七股頂山濕地《山山山屋》地景藝術

地點通路：台南七股頂山濕地（原受損賞鳥亭舊址）

官方網站：雲嘉南濱海國家風景區管理處

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