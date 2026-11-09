Hello Kitty台灣感性華山快閃店開箱！台灣限定長腿Kitty、水果Kitty周邊，6大台味打卡點帶你看

Hello Kitty台灣感性華山快閃店開了！編輯鄭亦庭表示：超可愛台味Kitty打卡點、台灣限定Kitty周邊帶你開箱。
Hello Kitty台灣感性華山快閃店周邊搶先看！Hello Kitty 台灣感性華山快閃店即日起至12月12日在台北華山展開，打造6大Kitty台灣感性打卡點，並推出多款台灣限定Hello Kitty周邊，包括超可愛長腿Hello Kitty吊飾、30公分抱珍奶Kitty絨毛娃娃、飲料背袋，連藍白拖、茄芷袋與台灣小吃也變成超可愛Kitty周邊，台味Hello Kitty打卡點、限定Kitty周邊帶你一次開箱。
Hello Kitty 台灣感性華山快閃店六大展區走進Hello Kitty 台灣感性華山快閃店，就能看到台灣感性專車，帶粉絲進入台灣感性復古街景，規劃公車亭、冰果室小吃攤、復古電視機、照相館、雜貨店及造型郵筒等六大打卡展區，大家不僅能坐進公車候車椅、電話亭擺拍，還能坐在小吃攤味上拍照，展場更同步展出粉絲與創作者的攝影作品，滿滿的台灣感性Hello Kitty超好拍。
台灣限定長腿Hello Kitty娃娃吊飾Hello Kitty台灣感性快閃店周邊區特別打造成Kitty可愛柑仔店，推出多款台灣限定周邊，鐵粉首推必搶3款全新造型「長腿Hello Kitty吊飾」，經典款身穿藍色洋裝配紅長靴與格紋蝴蝶結，休閒條紋款搭上牛仔短褲與紅白拖，手提迷你茄芷袋還戴上愛心墨鏡，時尚豹紋款混搭復古喇叭褲、揹上相機，每款造型都很欠收。
珍奶Hello Kitty周邊超可愛Hello Kitty華山快閃店也將珍奶元素加入周邊裡，推出30公分大抱珍珠奶茶的Hello Kitty絨毛娃娃，讓Kitty換上限量格紋洋裝，抱著立體珍珠奶茶杯，同時也有抱珍奶Kitty造型飲料提袋，袋身融入茄芷配色，充滿台灣元素巧思。
Hello Kitty台味周邊Hello Kitty台灣感性快閃店將台灣在地元素變成周邊小物，從水果造型Kitty吊飾、套上牛皮紙袋的Kitty吊飾、Hello Kitty手提茄芷袋、郵筒造型搖擺徽章、10公分Hello Kitty茄芷袋絨毛吊飾，到超軟萌的絨毛藍白拖、連帽披肩毯，讓Kitty粉們外出、在家裡都能被Kitty包圍。
Hello Kitty街道盲盒、台味小吃盲盒盲盒控絕對要抽「街道系列盲盒」，Hello Kitty變身成三角錐、防撞桿及郵筒造型，「台味小吃盲盒系列」則變身成糖葫蘆、蔥油餅、刈包，以及可以剝皮的地瓜Kitty造型，每人限購4個，快來拼人品，此外，台灣感性限定燈箱、落肩T恤、國小作業簿風Kitty護照套等周邊。
Hello Kitty台灣感性快閃店 活動資訊活動期間：2026/11/09 - 12/12
活動時間：11:00 －19:00（最後入場時間 18:30）
活動地點：華山1914文化創意產業園區中5B(鍋爐室)
Hello Kitty台灣感性快閃店 周邊推薦造型長腿吊飾系列
絨毛娃娃30cm-珍珠奶茶
絨毛飲料提袋
多功能絨毛吊飾 Hello Kitty 款
台味經典小吃盲盒 / 共4款
街道系列盲盒 / 共4款
絨毛吊飾10cm系列
燈箱系列
燈箱吊飾
造型搖擺徽章系列
絨毛藍白拖
連帽披肩毯
落肩T恤
護照套
Hello Kitty台灣感性快閃店 滿額贈活動11/9起於快閃店消費滿1,999元，即送「Hello Kitty 台灣感性造型平安符蘋果吊飾」乙個，不限平假日，每日滿額皆有限量贈送，當日發完將於現場「公告通知」。
注意事項
1、消費累計不包含機台消費之金額
2、消費金額恕無法拆單，亦不累積贈送
3、贈品為每日限量，當日發送完畢恕不補發
人氣IP快閃店一次收
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