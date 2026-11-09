Hello Kitty台灣感性華山快閃店開箱！台灣限定長腿Kitty、水果Kitty周邊，6大台味打卡點帶你看

Hello Kitty台灣感性華山快閃店開了！編輯鄭亦庭表示：超可愛台味Kitty打卡點、台灣限定Kitty周邊帶你開箱。

Hello Kitty台灣感性華山快閃店周邊搶先看！Hello Kitty 台灣感性華山快閃店即日起至12月12日在台北華山展開，打造6大Kitty台灣感性打卡點，並推出多款台灣限定Hello Kitty周邊，包括超可愛長腿Hello Kitty吊飾、30公分抱珍奶Kitty絨毛娃娃、飲料背袋，連藍白拖、茄芷袋與台灣小吃也變成超可愛Kitty周邊，台味Hello Kitty打卡點、限定Kitty周邊帶你一次開箱。



▲Hello Kitty 台灣感性華山快閃店即日起至12/12登場，台灣感性打卡展區、台灣限定周邊開箱。(攝影：鄭亦庭)



▲Hello Kitty華山打卡點！Hello Kitty台灣感性6大打卡點，吸引粉絲朝聖。(攝影：鄭亦庭)





Hello Kitty 台灣感性華山快閃店六大展區

▲Hello Kitty 台灣感性華山快閃店打卡點！六大台灣復古Kitty展區，打造台灣公車亭、電話亭等打卡點。(攝影：鄭亦庭)





台灣限定長腿Hello Kitty娃娃吊飾

▲Hello Kitty台灣感性華山快閃店！3款台灣限定長腿Hello Kitty娃娃。(攝影：鄭亦庭)





珍奶Hello Kitty周邊超可愛

▲Hello Kitty華山快閃店周邊！30公分大抱珍珠奶茶Hello Kitty絨毛娃娃。(攝影：鄭亦庭)



▲Hello Kitty華山快閃店周邊！抱珍奶Kitty造型飲料提袋、Hello Kitty街道系列盲盒。(攝影：鄭亦庭)





Hello Kitty台味周邊

▲Hello Kitty華山快閃店台味周邊！套上牛皮紙袋的Kitty吊飾超可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲Hello Kitty華山快閃店周邊水果Kitty吊飾。(攝影：鄭亦庭)





Hello Kitty街道盲盒、台味小吃盲盒

▲Hello Kitty台味小吃盲盒打造糖葫蘆、蔥油餅、刈包造型Kitty，地瓜Kitty還能剝皮，每人限購4個。(攝影：鄭亦庭)



▲Hello Kitty華山快閃店周邊！手提茄芷袋、國小作業簿風Kitty護照套等。(攝影：鄭亦庭)





Hello Kitty台灣感性快閃店 活動資訊

Hello Kitty台灣感性快閃店 周邊推薦

Hello Kitty台灣感性快閃店 滿額贈活動

走進Hello Kitty 台灣感性華山快閃店，就能看到台灣感性專車，帶粉絲進入台灣感性復古街景，規劃公車亭、冰果室小吃攤、復古電視機、照相館、雜貨店及造型郵筒等六大打卡展區，大家不僅能坐進公車候車椅、電話亭擺拍，還能坐在小吃攤味上拍照，展場更同步展出粉絲與創作者的攝影作品，滿滿的台灣感性Hello Kitty超好拍。Hello Kitty台灣感性快閃店周邊區特別打造成Kitty可愛柑仔店，推出多款台灣限定周邊，鐵粉首推必搶3款全新造型「長腿Hello Kitty吊飾」，經典款身穿藍色洋裝配紅長靴與格紋蝴蝶結，休閒條紋款搭上牛仔短褲與紅白拖，手提迷你茄芷袋還戴上愛心墨鏡，時尚豹紋款混搭復古喇叭褲、揹上相機，每款造型都很欠收。Hello Kitty華山快閃店也將珍奶元素加入周邊裡，推出30公分大抱珍珠奶茶的Hello Kitty絨毛娃娃，讓Kitty換上限量格紋洋裝，抱著立體珍珠奶茶杯，同時也有抱珍奶Kitty造型飲料提袋，袋身融入茄芷配色，充滿台灣元素巧思。Hello Kitty台灣感性快閃店將台灣在地元素變成周邊小物，從水果造型Kitty吊飾、套上牛皮紙袋的Kitty吊飾、Hello Kitty手提茄芷袋、郵筒造型搖擺徽章、10公分Hello Kitty茄芷袋絨毛吊飾，到超軟萌的絨毛藍白拖、連帽披肩毯，讓Kitty粉們外出、在家裡都能被Kitty包圍。盲盒控絕對要抽「街道系列盲盒」，Hello Kitty變身成三角錐、防撞桿及郵筒造型，「台味小吃盲盒系列」則變身成糖葫蘆、蔥油餅、刈包，以及可以剝皮的地瓜Kitty造型，每人限購4個，快來拼人品，此外，台灣感性限定燈箱、落肩T恤、國小作業簿風Kitty護照套等周邊。活動期間：2026/11/09 - 12/12活動時間：11:00 －19:00（最後入場時間 18:30）活動地點：華山1914文化創意產業園區中5B(鍋爐室)造型長腿吊飾系列絨毛娃娃30cm-珍珠奶茶絨毛飲料提袋多功能絨毛吊飾 Hello Kitty 款台味經典小吃盲盒 / 共4款街道系列盲盒 / 共4款絨毛吊飾10cm系列燈箱系列燈箱吊飾造型搖擺徽章系列絨毛藍白拖連帽披肩毯落肩T恤護照套11/9起於快閃店消費滿1,999元，即送「Hello Kitty 台灣感性造型平安符蘋果吊飾」乙個，不限平假日，每日滿額皆有限量贈送，當日發完將於現場「公告通知」。注意事項1、消費累計不包含機台消費之金額2、消費金額恕無法拆單，亦不累積贈送3、贈品為每日限量，當日發送完畢恕不補發

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更多 Hello Kitty台灣感性華山快閃店 照片：

▲Hello Kitty台味周邊！10公分Hello Kitty茄芷袋、抱彈珠汽水絨毛吊飾。(攝影：鄭亦庭)



▲Hello Kitty台灣感性華山快閃店打卡點！六大台灣復古Kitty展區，Kitty可愛柑仔店周邊區。(攝影：鄭亦庭)

