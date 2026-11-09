迷客夏買11送11寄杯喝！抹茶、焙茶、娜杯太妃、可可9大新品，未開賣就爆紅

編輯 鄭雅之 表示：飲料控等不及想喝！迷客夏新品太妃系列也太讚，雙11有寄杯優惠很可以誒～

隨著天氣逐漸轉涼，手搖飲品牌迷客夏選在11月11日推出冬季全新飲品，把英式甜點太妃糖化身暖心手搖，同步帶來口感軟彈的新配料「太妃奶Q」，還有茶香滿溢的日式抹茶焙茶與經典法式可可，更在雙11祭出加購與買11送11等多項超值折扣回饋飲料控。



▲迷客夏「娜杯太妃QQ」嚴選ITI得獎娜杯紅茶為基底，雙倍添加全新太妃奶Q，焦糖煙燻茶香與豐富嚼感一次滿足。

▲迷客夏日本茶職人系列嚴選京都宇治百年森半抹茶與日本靜岡焙茶，細膩工藝呈現純正日式甘韻與深焙茶香。





咀嚼控必吃太妃奶Q柔軟彈牙

這次最受矚目的亮點配料「太妃奶Q」，完美複製經典太妃糖的濃郁焦香與柔滑乳香，咬起來滑嫩帶有彈性，入口後還帶有細緻香草氣息，無論加進哪一杯飲料都能增添豐富咀嚼感，讓喝飲料就像在吃甜點一樣療癒滿足，嚼感十足且完全不搶走茶湯的迷人風采。



▲迷客夏冬季全新配料「太妃奶Q」上市，濃醇太妃糖焦甜交織奶香與香草香氣，口感軟Q滑順，為咀嚼系飲料控打造甜點般享受。





4款英倫風太妃特調甜而不膩

全系列4款特調滿足各種風味喜好，主打款「太妃伯爵布朗拿鐵」融合柑橘香氣茶湯與濃濃黑糖，層次華麗圓潤，咀嚼控首選雙份配料的「娜杯太妃QQ」，喜愛茶味的朋友可選「太妃烏龍拿鐵」或融合靜岡烘焙茶香的「太妃焙焙拿鐵」，炭焙焦香與醇厚甜香交融恰到好處。



▲迷客夏冬季限定新品太妃序曲主打「太妃伯爵布朗拿鐵」，佛手柑茶韻結合太妃糖、黑糖與鮮奶，英式焦糖奶香甜美登場。





日式茶職人系列嚴選京都宇治抹茶

除了英式甜香之外，店家這次特別聚焦在日系純茶的極致工藝，選用創立近兩百年的京都名店「森半」抹茶粉，推出純飲「京都極選抹茶」與乳香平衡的「京都極選抹茶鮮奶」，還有經過慢火翻炒的「靜岡焙焙鮮奶」及混搭炭焙茶湯的「靜岡焙焙烏龍拿鐵」，茶感深邃甘甜。

▲迷客夏抹茶控首選「京都極選抹茶鮮奶」與純茶「京都極選抹茶」，特選京都森半抹茶融入綠光鮮奶，茶韻細緻回甘。





法芙娜可可回歸伴隨雙11狂歡

廣受巧克力迷喜愛的高級法國「法芙娜可可」系列也在寒冬之際重新販售，微苦微甜滋味高級滑順，搭配雙11檔期好康，包含指定品項加價11元享紅茶，線上平台訂購滿11杯直接送11張大杯純茶券，首週更開放免費品嚐新配料，替大家省荷包也能暖暖度過初冬時光。



▲可可控必喝法芙娜純可可重磅回歸，迷客夏「伯爵可可拿鐵」以柑橘香氣茶湯融入法國頂級可可與鮮奶，苦甜香濃不膩口。

迷客夏太妃序曲 冬季新品品項

娜杯太妃QQ（加入雙倍太妃奶Q）

太妃伯爵布朗拿鐵

太妃烏龍拿鐵

太妃焙焙拿鐵

全新配料：太妃奶Q





迷客夏 日本茶職人系列

京都極選抹茶（使用宇治森半抹茶）

京都極選抹茶鮮奶

靜岡焙焙鮮奶（使用日本靜岡焙茶）

靜岡焙焙烏龍拿鐵





迷客夏 重磅回歸系列

法國法芙娜可可系列





迷客夏冬季新品優惠

現場加購優惠：11月11日當天至門市購買娜杯太妃QQ、即可以11元加價購買1杯娜杯紅茶、優惠可以累計計算。

線上買11送11：11月11日當天在迷點線上平台單筆購買任意11杯飲料、即可獲得大杯指定醇萃茶電子兌換券11張、數量有限且送完為止、單筆訂單不重複贈送。

首週免費加料：11月11日至11月17日到全台一般門市點購太妃序曲系列指定品項、即可免費添加太妃奶Q配料1份、優惠可以累計計算。





飲料控喝優惠、喝新品！

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