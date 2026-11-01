年底出國行李箱該換了！Victorinox新品75折、LOJEL深可可棕美翻，最高擴充40％還有萬元滿額禮

年底出國行李箱換新正是時候！Victorinox祭出新品75折，LOJEL則推出深可可棕新色。窩客島資深編輯李維唐提醒，選購時除了折扣，更要留意擴充容量、收納設計與旅行需求。

年底準備出國玩，行李箱也該換新了。Victorinox與LOJEL接連推出2026秋冬旅行新品，一邊是瑞士品牌Victorinox帶來全新Spectra Pro行李箱與Touring旅行包系列，主打最高40％擴充容量，還有新品75折優惠與消費滿10,000元贈送限量禮盒。另一邊則是LOJEL為人氣Cubo前開式行李箱換上秋冬話題色「深可可」，從霧面可可棕箱體到一開即取的收納設計，讓旅行箱也能成為穿搭的一部分。無論準備年底出國、安排週末小旅行，還是趁雙11換掉舊行李箱，這次兩大品牌的新品與優惠都值得先看。

▲金鐘視帝姚淳耀這次現身Victorinox新品發表活動，分享自己的旅行收納習慣。從Spectra Pro行李箱到Touring旅行包，現場展示不同尺寸與配色的旅行裝備，其中最高可擴充40％容量的行李箱，更符合他喜歡購買當地伴手禮的旅行習慣。圖／Victorinox提供；窩客島整理



Victorinox Spectra Pro行李箱最高擴充40％

每次出國最怕什麼？去程行李箱還有空間，回程卻因為伴手禮、零食與戰利品塞不下，站在飯店房間重新整理半天。瑞士品牌Victorinox這次推出的Spectra Pro行李箱，就是把旅人經常遇到的收納問題放進設計考量。新系列採用100％Makrolon純聚碳酸酯材質，兼具輕量、強韌抗摔與耐熱特性，箱體表面帶有細緻髮絲紋理，搭配Black黑色與Titanium鈦金色，登機箱另有品牌代表性的Swiss Red瑞士紅，讓旅行裝備兼顧實用與俐落外型。

真正讓人想仔細研究的，是Spectra Pro最高可增加40％的擴充容量。箱內除了可調式束帶與金屬扣環，還特別利用拉桿之間的空間增加網袋，讓衣物、配件與旅行用品能依照使用習慣分開整理。對喜歡出國購物的人來說，回程多出的收納空間相當實際，尤其遇到冬季厚衣物、伴手禮與購物戰利品同時增加時，更能感受到擴充設計的便利。

除了容量，Spectra Pro也把旅行途中容易忽略的細節一併考慮。內嵌式TSA 008密碼鎖搭配YKK雙線圈防爆拉鍊，兼顧行李安全與拉合順暢度，穩定拉桿與靜音輪組則讓移動更加方便。無論是在機場航廈拉著行李趕路，或是穿梭飯店與商務會議場所，都能減少移動時的不便。品牌也為Spectra Pro提供1年加10年的保養服務，讓經常出國的旅人多一份使用保障。

▲喜歡簡約又有機能感的行李箱，可以留意Victorinox Spectra Pro。沉穩的箱體色調搭配細緻髮絲紋理，配備靜音輪組、TSA 008密碼鎖與YKK雙線圈防爆拉鍊，無論商務出差或長途旅行，都能兼顧外型與收納需求。圖／Victorinox提供；窩客島整理

Victorinox Touring旅行包上班出國都能背

不想每天為了不同場合換包包，Victorinox同步推出的Touring系列也很有看頭。這次從後背包、腰包到旅行袋都有新選擇，主打從上班通勤、運動健身到短途旅行都能使用。包款採用具防潑水特性的聚酯纖維面料，並加入聚碳酸酯塗層，增加抗刮耐磨表現，搭配經塗層處理的拉鍊，降低濕氣滲入的機會。部分款式還有亞太市場搶先推出的Forest Green森林綠配色，為平常習慣黑色包款的人提供不同選擇。

Touring系列的實用性藏在背負與收納細節裡。升級版透氣背墊搭配通風槽、可調式肩帶與磁吸式胸扣，部分款式另設減壓帶，適合需要長時間背著筆電與日常用品移動的人。收納空間採用頂開與側開雙取道設計，搭配專屬筆電隔層及多功能快取袋，讓工作文件、電子設備與隨身小物能分區放置。包體外側束帶也能依照裝載需求調整厚度，不必因為今天東西帶得少，就讓包包顯得鬆垮。

內襯同樣有細節。Touring使用以消費後回收PET瓶再製的SILVADUR抗菌內襯，兼顧異味管理與日常清潔需求。對早上帶著電腦出門、下班直接去健身房，或週末臨時安排兩天一夜旅行的人來說，一款能應付不同情境的包袋，確實能省去不少重新打包的麻煩。

▲不想每天為了不同場合換包包，可以看看Victorinox Touring系列。森林綠配色搭配俐落包型，從手提、肩背到後背包款都有不同使用情境，部分款式還有透氣背墊與多功能收納隔層，讓上班、出差與短途旅行都能輕鬆切換。圖／Victorinox提供；窩客島整理



姚淳耀分享行李箱收納與客製化設計

這次Victorinox還邀請金鐘視帝姚淳耀分享自己的旅行習慣。他透露，自己習慣事前做好準備，面對不同狀況才比較不容易慌張，而挑選行李箱時，最重視穩固性、安全性與收納彈性。Spectra Pro最高40％的擴充容量正好符合他的需求，尤其出國時喜歡購買當地紀念品與零食，帶回家與家人分享，回程自然需要更多收納空間。

除了機能，Victorinox也將個人化客製服務延伸至旅行箱包，依照不同款式提供整合式或可拆式刀殼配件，能鐫刻姓名縮寫、紀念日期或專屬文字。姚淳耀也分享，自己想刻上姓氏縮寫「YAO」，讓行李箱在機場轉盤上更容易辨認。對經常出國的人而言，這樣的小細節除了增加辨識度，也讓原本單純的旅行用品多了一點個人特色。

▲行李箱也能留下自己的專屬記號。Victorinox將個人化鐫刻服務延伸到旅行箱包配件，可以依照款式刻上姓名縮寫、紀念日期或專屬文字。姚淳耀也分享想刻上「YAO」，讓行李箱在機場轉盤上更容易辨認，還多了一點旅行儀式感。圖／Victorinox提供；窩客島整理

Victorinox新品75折與萬元滿額禮

想趁年底更換旅行裝備，Victorinox這次也推出限時優惠。即日起至11月16日，選購Spectra Pro行李箱、Touring系列包款與Maverick系列腕錶，即可享有75折優惠。對已經鎖定新行李箱或日常通勤包的人來說，這段時間可以先比較適合自己的款式與容量，再決定是否入手。

另一項優惠則是台北大巨蛋概念店限定滿額禮。即日起至2027年1月3日，於店內單筆消費滿10,000元，即可獲贈限量「城市刀殼禮盒」。如果原本就打算一次添購行李箱與旅行包，便能把折扣與滿額贈禮一併納入購物考量，實際優惠仍以門市活動規定為準。

▲上班通勤、城市旅行都能背的包款來了。Victorinox Touring系列以俐落黑色外型搭配多功能收納設計，包款具備防潑水面料與筆電收納空間，無論帶著工作用品出門，還是安排短途旅行，都能輕鬆應付不同需求。圖／Victorinox提供；窩客島整理



LOJEL Cubo深可可行李箱秋冬新色登場

如果說Victorinox主打旅行機能，那麼LOJEL這次更讓人注意到行李箱與秋冬穿搭的關係。旗下人氣Cubo前開式行李箱推出全新Deep Cocoa「深可可」配色，以濃郁可可棕搭配霧面箱體與標誌性橫向線條，呈現低調卻有辨識度的外型。比起常見的黑色行李箱，深可可多了一點溫暖的棕色層次，搭配駝色大衣、米白針織或灰色西裝外套，都能自然融入秋冬造型。

對喜歡深色行李箱，卻又不想每次都選黑色的人來說，深可可提供了另一種選擇。霧面棕色箱體在不同光線下能呈現細膩的色彩層次，搭配簡潔俐落的外型，無論是出差時的正式穿搭，還是週末旅行的休閒服裝，都不會顯得突兀。品牌也強調，深色箱體較不容易顯現日常使用產生的輕微髒污，在外型與日常整理之間取得平衡。

這次深可可系列推出Small、Medium、Large與FIT共4種尺寸，從週末短程旅行到一週以上的長途行程都能找到對應選擇。其中21吋Small售價11,800元、26吋Medium售價13,800元、30吋Large售價15,800元，29.5吋Cubo FIT則為14,800元。想買登機箱、長途旅行箱或需要更大收納空間的人，都可以依照自己的旅行頻率與行李需求挑選。

▲今年秋冬連行李箱都要跟上穿搭潮流。LOJEL Cubo全新「深可可」以濃郁可可棕搭配霧面箱體，和整套棕色系服裝放在一起特別有質感，低調卻不失辨識度，讓出國旅行也能延續自己的穿搭風格。圖／LOJEL提供；窩客島整理

LOJEL Cubo前開式設計不用整箱攤開

Cubo系列受到旅人關注的原因，除了外型與配色，還有標誌性的前開式設計。傳統行李箱通常需要左右攤開，遇到飯店房間空間有限，或臨時想拿外套、平板與旅行文件時，經常得先找到足夠的地面空間。Cubo透過磁吸快取門片，讓旅人不用完全打開整只行李箱，也能從前方快速取出需要的物品，對經常在機場、車站與飯店之間移動的人來說相當方便。

箱體本身也具備擴充功能，可依照旅行天數與攜帶物品調整收納空間。外殼採用50％再生聚碳酸酯，搭配360度靜音軸承輪與TSA海關鎖，兼顧移動便利性與基本安全需求。LOJEL另提供1年保固及10年保修服務，讓旅行箱不只是短期使用的流行配件，也能成為長時間陪伴旅人的實用裝備。

▲深可可棕真的很適合秋冬旅行。LOJEL Cubo將經典橫向線條融入霧面箱體，從不同尺寸的行李箱到隨身包袋，都能搭配棕色系穿搭，無論週末小旅行或年底出國，都能帶著整套同色系旅行裝備出發。圖／LOJEL提供；窩客島整理



LOJEL Ordo旅行收納組讓打包更輕鬆

除了行李箱本身，LOJEL也同步介紹Ordo旅行收納系列。這次從衣物分類、日常用品到盥洗用品都有不同選擇，包括旅遊收納組、壓縮衣物收納組、每日收納組、機能小包與盥洗包。對經常出國的人來說，最麻煩的往往不是把衣服放進行李箱，而是到了飯店之後，才發現充電線、保養品與換洗衣物全混在一起。

Ordo旅遊收納組採用5件式設計，透過透氣網布與密封材質，讓換洗衣物與貼身用品能分開整理。每日收納組則以5種不同尺寸的收納袋，分別放置充電器、藥品與化妝品等小物。遇到秋冬出國需要攜帶毛衣、厚上衣與多套換洗衣物，壓縮衣物收納組還能利用壓縮拉鍊減少衣物佔用的體積，讓行李箱保留更多空間。

系列材質採用回收起皺尼龍與聚酯纖維，部分搭配網布設計，方便辨認收納內容物，也兼顧隱私需求。收納袋還能放入洗衣袋機洗，旅行回來後整理也更加方便。Ordo旅遊收納組售價2,800元、壓縮衣物收納組2,200元、每日收納組1,800元，另外還有1,600元的機能小包與1,500元的盥洗包，讓不同打包習慣的人都能依照需求搭配。

▲行李箱不用整個攤開就能拿東西，真的很適合旅行途中使用。LOJEL Cubo採用磁吸前開式快取門片，外套、文件與隨身用品都能快速拿取，搭配TSA海關鎖、霧面深可可箱體與橫向線條，實用機能和外型一次兼顧。圖／LOJEL提供；窩客島整理

LOJEL雙11優惠滿萬元送禮再享折扣

LOJEL這次同步推出11月購物優惠，百貨專櫃活動從11月1日至11月30日，購買任一行李箱款式，即可享全品項包袋配件9折加價購，單筆消費滿10,000元，還能從LOJEL帆布托特包、托特包皇冠壓縮袋3入款、CROWN防盜腰包與行李箱束帶之中擇一帶回家。對準備添購新行李箱的人來說，還能順便補齊旅行需要的收納配件。

線上購物也有不同優惠。LOJEL Cubo深可可於MOMO購物網獨家販售，11月1日至15日全系列單件折1,189元，26吋款於11月11日另有限量11,111元優惠，29.5吋款則於11月10日至11日推出13,211元特價。另一款Cubo柔粉大地則在PChome 24h購物獨家販售，指定尺寸於特定日期推出13,288元優惠，並加贈飲料提袋。

百貨專櫃另有Cubo煙燻紅全尺寸9折、Vita指定尺寸特價，以及Voja系列優惠，部分包袋與配件也有7折起活動。不同通路的優惠日期、指定品項與滿額條件並不完全相同，尤其百貨週年慶還會依各館檔期調整，想趁雙11買新行李箱的人，建議先確認尺寸、配色與購買通路，再比較折扣與滿額贈禮。

從Victorinox強調安全、擴充與全天候機能，到LOJEL將深可可秋冬色彩融入前開式行李箱，兩大品牌這次各有特色。習慣頻繁出差、在意行李箱穩定性與大容量收納的人，可以留意Spectra Pro與Touring系列。喜歡把旅行裝備納入日常穿搭，又重視快速取物與分類整理的人，則可以看看Cubo深可可與Ordo收納系列。趁著年底旅行旺季與雙11優惠檔期，依照自己的出遊習慣挑選，比單純追求外型或折扣更實際。

▲每次出國最怕行李箱裡的小東西全部混在一起。LOJEL Ordo旅行收納系列準備了不同尺寸的收納袋與隨身包，搭配透氣網布設計，充電器、化妝品與旅行用品都能分開整理，打開行李箱不用再翻半天。圖／LOJEL提供；窩客島整理







2026秋冬旅行箱新品與雙11優惠活動整理

Victorinox Spectra Pro與Touring新品75折優惠

活動時間：2026年11月5日至11月16日

Spectra Pro行李箱系列：指定新品享75折優惠，最高可擴充40％收納容量。

Touring旅行包系列：全系列新品享75折優惠，包含後背包、腰包與旅行袋等款式。

Maverick腕錶系列：活動期間選購指定系列享75折優惠。

Spectra Pro新品特色：採100％Makrolon純聚碳酸酯材質，配備TSA 008密碼鎖、YKK雙線圈防爆拉鍊及靜音輪組。

Touring新品特色：具防潑水面料、抗菌內襯及彈性收納設計，部分款式推出森林綠配色。

Victorinox大巨蛋概念店萬元滿額贈禮

活動時間：即日起至2027年1月3日

．滿額贈禮：於Victorinox台北大巨蛋概念店單筆消費滿10,000元，贈送限量「城市刀殼禮盒」。

．客製化服務：旅行箱包依不同款式提供整合式或可拆式刀殼配件，可鐫刻姓名縮寫、紀念日期或專屬文字。

．注意事項：滿額贈禮數量有限，實際贈送情況依門市公告為準。

品牌官網：https://www.victorinox.com/

LOJEL Cubo深可可新色上市與價格

新品：Cubo Deep Cocoa深可可

Cubo Small 21吋：售價11,800元，尺寸35.5乘53.5乘25公分，可擴充至28公分。

Cubo Medium 26吋：售價13,800元，尺寸45乘65乘30公分，可擴充至33公分。

Cubo Large 30吋：售價15,800元，尺寸55乘77.5乘34公分，可擴充至37公分。

Cubo FIT 29.5吋：售價14,800元，尺寸45乘76.5乘35公分，可擴充至38公分。

新品特色：霧面深可可棕箱體、磁吸前開式快取門片、360度靜音軸承輪及TSA海關鎖。

LOJEL百貨專櫃雙11滿額禮與加價購

活動時間：2026年11月1日至11月30日

萬元滿額禮：單筆消費滿10,000元，可從4款指定贈品中任選1款。

滿額贈品：LOJEL帆布托特包、托特包皇冠壓縮袋3入款、CROWN防盜腰包或行李箱束帶。

包袋配件加價購：購買任一行李箱，即可享LOJEL全品項包袋配件9折加價購。

Cubo煙燻紅優惠：全尺寸享9折優惠。

Vita行李箱優惠：22吋登機箱特價3,980元，32吋行李箱特價4,980元。

Voja行李箱優惠：S尺寸5,980元、M尺寸7,280元、L尺寸8,280元，購買再贈飲料提袋。

ILOJ與Niru優惠：ILOJ全系列、Niru日常包及Niru三用托特包7折起。

造型箱貼加價購：購買行李箱可加價399元選購刺繡版本造型箱貼。

百貨週年慶優惠：另有滿8,000元現折800元、滿15,000元現折1,800元等方案，依各百貨檔期為準。

LOJEL MOMO雙11線上限定優惠

活動時間：2026年11月1日至11月15日

Cubo深可可：MOMO購物網線上獨家銷售，全系列單件折1,189元。

Cubo深可可26吋：11月11日限量特價11,111元。

Cubo指定28吋：限量特價12,311元，原稿未註明此價格對應的完整活動日期。

Cubo指定29.5吋：11月10日至11月11日特價13,211元。

Voja行李箱：全系列享9折優惠。

指定包袋配件：單件9折起。

ILOJ與Niru系列：指定系列及包款享7折優惠。

LOJEL PChome 24h購物限定優惠

活動時間：2026年11月1日至11月15日

Cubo柔粉大地：PChome線上獨家銷售，全系列單件折1,189元。

Cubo柔粉大地28吋：11月12日特價13,288元，再贈飲料提袋。

Cubo柔粉大地29.5吋：11月12日特價13,288元，再贈飲料提袋。

Voja行李箱：全系列享9折優惠。

指定包袋配件：單件9折起。

ILOJ與Niru系列：指定系列及包款享7折優惠。

LOJEL Ordo旅行收納系列商品整理

Ordo旅遊收納組：售價2,800元，5件式設計，方便分類衣物與貼身用品。

Ordo壓縮衣物收納組：售價2,200元，採壓縮拉鍊設計，減少衣物收納體積。

Ordo每日收納組：售價1,800元，5種不同尺寸收納袋，方便整理充電器、藥品及化妝品。

Ordo機能小包：售價1,600元，附可拆卸扣環。

Ordo盥洗包：售價1,500元，採可自行站立設計。

系列顏色：提供霧黑色與苔綠色，使用回收起皺尼龍及聚酯纖維製成。

LOJEL官方網站：https://reurl.cc/Z4olxa

活動注意事項

Victorinox新品75折優惠至11月16日，台北大巨蛋概念店萬元滿額贈禮則至2027年1月3日。

LOJEL百貨優惠至11月30日，MOMO及PChome線上優惠至11月15日，指定特價另有日期限制。

LOJEL各百貨週年慶折抵門檻、優惠日期與適用商品不同，實際依各館活動規定為準。

以上活動與價格依品牌原始新聞稿整理，限量商品及贈品實際庫存須以銷售通路公告為準。

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