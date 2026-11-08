王品寶可夢聯名太可愛！200公分卡比獸現身火鍋店、皮卡丘手機架49元加購，19間主題店再抽東京雙人機票

200公分卡比獸真的出現在火鍋店！王品寶可夢聯名3品牌，還有49元加購手機架。窩客島資深編輯李維唐觀察，這次從限定餐點到實用周邊都有收藏亮點。

王品集團這次真的把寶可夢搬進餐廳了！旗下品田牧場、石二鍋、12mini快煮小火鍋，從11月6日至12月31日推出寶可夢期間限定活動，全台共有19間主題概念店，除了能與超過200公分的巨大卡比獸拍照，還有皮卡丘咖哩唐揚雞、伊布牛肉起司漢堡、寶可夢造型火鍋等限定美食。最讓粉絲心動的還有49元就能加購的皮卡丘、謎擬Q陪吃手機架，以及隨餐附贈的卡比獸陶瓷盤。3品牌更推出集章換限定冰箱磁鐵燈箱活動，12月還有機會抽東京雙人來回機票，這波不只是吃飯，更像是一場寶可夢周邊收藏之旅。

▲還沒走進12mini就先被皮卡丘吸引。寶可夢主題概念店從玻璃門到用餐空間都加入角色裝飾，皮卡丘與謎擬Q一起迎接粉絲，讓原本只是吃頓小火鍋的行程，瞬間多了拍照打卡的理由。圖／王品集團提供；窩客島整理 ▲走到石二鍋門口就能遇見皮卡丘、可達鴨與波加曼。這次寶可夢聯名把熟悉的火鍋店變成角色打卡景點，從玻璃窗到入口都有可愛裝飾，吃鍋前先拍一輪，粉絲的手機相簿恐怕又要增加不少照片。圖／王品集團提供；窩客島整理

王品寶可夢聯名19間主題店

這次王品集團一次集結3大餐飲品牌，從日式豬排定食、特色火鍋到個人小火鍋，各自安排不同寶可夢角色與限定餐點。品田牧場有皮卡丘、伊布、小火龍等熟悉身影，石二鍋則把卡比獸、耿鬼與夢幻帶進用餐空間，12mini也加入謎擬Q、噴火龍、沙奈朵與路卡利歐，讓原本熟悉的餐廳多了不少拍照亮點。

全台19間主題概念店分別為品田牧場7間、石二鍋9間、12mini共3間。其中品田牧場另有15間主題特色店，12mini也有10間主題特色店，石二鍋全台91間門市則都有寶可夢特色佈置。想要安排一趟寶可夢美食行程，可以先挑選自己最想拍的角色，再決定要吃豬排還是火鍋。

▲品田牧場也變身寶可夢主題餐廳。皮卡丘、新葉喵與其他人氣角色現身門市玻璃窗，從門口就能感受到滿滿寶可夢氛圍，準備吃日式豬排定食之前，先和喜歡的角色合照一張。圖／王品集團提供；窩客島整理



品田牧場皮卡丘咖哩428元

喜歡皮卡丘的粉絲，這次可以直接把牠帶上餐桌。品田牧場推出428元的「皮卡丘咖哩唐揚雞定食」，以雞腿肉裹上薄脆麵衣，炸出外層香酥、內層鮮嫩的口感，再搭配品牌招牌咖哩醬，濃郁醬香與炸雞相當合拍。定食還附有白飯、薯條及甜點，隨餐搭配皮卡丘造型紙圍，光是上桌就很有拍照的理由。

另一款408元的「伊布和風牛肉起司漢堡定食」，則把多汁牛肉、牽絲起司與日式醬汁結合，吃得到肉香與起司的濃厚滋味，還有薯條、小熱狗與甜點。隨餐附上的伊布造型插卡，讓整套餐點多了角色收藏的樂趣。對於喜歡日式定食、又想把寶可夢元素一起收進照片裡的粉絲，這2款餐點各有不同吸引力。

▲品田牧場把寶可夢變成整桌美食。皮卡丘咖哩唐揚雞、伊布牛肉起司漢堡搭配薯條、甜點與角色造型插卡，連草莓聖代都有卡比獸陪伴，鹹食、甜點一次排開，寶可夢粉絲真的會捨不得先動筷。圖／王品集團提供；窩客島整理

卡比獸陶瓷盤12月免費帶回家

如果說11月是皮卡丘與伊布的主場，12月就輪到卡比獸登場。品田牧場將推出699元的「卡比獸豬排海老雙拼定食」，一次吃到厚切腰內豬排與明太子海老，搭配白飯、薯條及甜點，適合想大口吃肉又喜歡炸蝦的消費者。

這款定食最值得注意的是隨餐附贈的卡比獸陶瓷造型盤，用餐後可以直接帶回家，不需要另外加購。比起吃完就結束的聯名餐點，多了一件能繼續使用的生活小物，也讓這份699元定食對收藏型粉絲更有吸引力。





品田牧場寶可夢周邊399元起

除了限定定食，品田牧場還準備了能融入日常生活的寶可夢周邊。活動期間內用消費任一定食，就能以399元加購寶可夢萬年曆，搭配皮卡丘、伊布、木木梟與新葉喵4款可自由更換的角色立牌，放在辦公桌或書桌上，每天都能換個角色陪伴。

12月則有皮卡丘與胖丁造型隔熱墊登場，內用消費任一定食即可149元加購。2款隔熱墊採用砂膠材質，尺寸約16至17公分，適用溫度為零下20度至120度，除了角色造型討喜，也具備日常餐桌使用功能。

喜歡甜點的粉絲也別錯過49元換購的「甜甜香氣聖代」。草莓冰淇淋搭配酸甜草莓醬，莓果香氣與冰涼口感很適合當作定食後的收尾，還搭配卡比獸與皮卡丘杯套。活動期間購買指定寶可夢主題套餐，也有機會隨機獲得印有皮卡丘、胖丁、呆火鱷與潤水鴨等角色的寶可夢氣球。

▲寶可夢不只能收藏，還能每天放在桌上陪伴。品田牧場推出399元加購的寶可夢萬年曆，皮卡丘、伊布、木木梟與新葉喵造型立牌可以自由替換，旁邊還有角色造型氣球，讓辦公桌也能多一點療癒感。圖／王品集團提供；窩客島整理



石二鍋200公分卡比獸現身

這次最有話題畫面的寶可夢場景，絕對少不了石二鍋的巨大卡比獸。全台共有5間門市設置超過200公分的卡比獸，分別位於台北士林中正店、桃園中壢榮民店、桃園楊梅中山店、台中美村南店及高雄華夏店。

對寶可夢粉絲來說，能在熟悉的火鍋店遇見這麼大一隻卡比獸，本身就是值得專程安排的拍照行程。尤其這次石二鍋共有9間主題概念店，其他門市也能找到皮卡丘、耿鬼、夢幻及波加曼等角色，吃火鍋的同時，還可以看看店內藏了哪些寶可夢。

▲石二鍋這次把寶可夢直接放進火鍋裡。芋頭牛奶鍋與金沙南瓜鍋分別呈現香甜奶香、濃郁鹹甜滋味，還有可達鴨、卡比獸造型魚板與寶可夢主題菜盤，連吃火鍋都忍不住想先拍照。圖／王品集團提供；窩客島整理

石二鍋芋頭牛奶鍋79元升級

石二鍋這次端出2款寶可夢主題鍋物，分別是「夢幻芋頭牛奶鍋」與「皮卡丘金沙南瓜鍋」，均為套餐加價79元的期間限定選擇。喜歡溫和奶香的人，可以選擇芋頭牛奶鍋，芋頭本身的香甜搭配牛奶香氣，讓湯底喝起來香濃順口。金沙南瓜鍋則走濃厚鹹甜路線，南瓜的自然甜味碰上金沙鹹香，讓冬天的火鍋多了一種不同於傳統湯底的選擇。

2款主題鍋物都搭配寶可夢款式菜盤，內含隨機供應的可達鴨或卡比獸魚板，並贈送夢幻或皮卡丘造型小碟，以及隨機款式寶可夢貼紙。想要讓整鍋看起來更有角色感，內用消費任一套餐，還能以49元加購一份3顆的寶可夢烙印魚板。

石二鍋寶可夢餐具149元起

如果想收藏能長期使用的寶可夢周邊，石二鍋也有不少選擇。活動期間內用消費不限金額，即可149元加購寶可夢飲料杯套，皮卡丘、伊布、耿鬼3款隨機提供，平常買手搖飲也能讓喜歡的角色一起出門。

另外還有199元的寶可夢餐具組，以及299元的寶可夢深圓碗。餐具組結合4隻寶可夢與精靈球設計，兼具收納與攜帶功能，深圓碗則以寶可夢圖案裝飾碗身，日常盛裝料理也能使用。比起單純擺著欣賞的公仔，這類周邊更適合喜歡把角色融入生活的粉絲。

▲寶可夢周邊控看到這組真的會想收藏。石二鍋推出皮卡丘、伊布與耿鬼等角色周邊，從149元飲料杯套、199元餐具組到299元深圓碗都有，連貼紙與造型小碟也加入收藏行列，讓寶可夢陪你吃飯、喝飲料。圖／王品集團提供；窩客島整理



12mini寶可夢手機架49元入手

3大品牌當中，12mini快煮小火鍋的49元寶可夢套裝組，特別適合喜歡實用周邊的粉絲。活動期間只要消費任一鍋物，就能加價49元購買套裝組，最吸引人的就是隨組附贈的「皮卡丘或謎擬Q陪吃手機架」。內用套裝組包含寶可夢插卡、寶可夢餐墊紙、陪吃手機架，以及2個金黃Q糬。外帶或外送版本則改為寶可夢專屬提袋、寶可夢紙碗、陪吃手機架與2個金黃Q糬。

不論選擇內用或外帶，都有機會拿到皮卡丘或謎擬Q手機架。對於習慣一邊吃飯、一邊看影片的人來說，讓寶可夢站在手機旁陪吃飯，正好把聯名周邊變成每天都能派上用場的小物。手機架款式採隨機供應，想收藏指定角色的粉絲要特別留意。

▲寶可夢粉絲的日常小物又多了新選擇。12mini推出角色圖案提袋、餐具組與限定貼紙，皮卡丘、噴火龍、謎擬Q、耿鬼一起登場，黑紅配色搭配鮮明角色圖案，連外帶吃鍋都能充滿收藏樂趣。圖／王品集團提供；窩客島整理

12mini綠咖哩嫩雞鍋229元

除了49元套裝組，12mini這次也推出229元的「椰香綠咖哩雙倍嫩雞鍋」。以泰式綠咖哩湯頭搭配椰奶，入口有濃郁咖哩香氣與溫潤椰香，帶著微辣風味，雙倍嫩雞肉則讓整鍋吃起來更有飽足感。這款鍋物適合平常就喜歡咖哩、又想換換火鍋口味的人。12mini也同步推出109元加購的寶可夢餐具組，以及15元加購的寶可夢專屬提袋，讓想收藏角色小物的粉絲有不同價位可以選擇。

▲12mini寶可夢聯名連吃火鍋都變得超可愛。滿滿雞肉、蔬菜與火鍋配料搭配皮卡丘造型插卡、寶可夢餐墊紙，旁邊還有陪吃手機架，消費任一鍋物加49元就能把限定套裝組一起帶走。圖／王品集團提供；窩客島整理



12mini滿220元抽東京機票

12月起，12mini還有另一項值得留意的活動。每筆訂單消費滿220元，就能獲得寶可夢貼紙1枚，並有機會憑貼紙參加東京雙人來回機票抽獎。對喜歡日本旅遊的寶可夢粉絲來說，這項活動把吃火鍋、蒐集角色貼紙與日本旅行連在一起。原始新聞稿尚未提供完整抽獎辦法與中獎名額，實際參加資格及兌獎細節仍須以品牌後續公告為準。

寶可夢3品牌集章換限定燈箱

除了各品牌自己的限定餐點與周邊，這次王品集團也推出跨品牌「美食三重奏」集章活動。11月6日至12月31日期間，在品田牧場、石二鍋內用單筆消費任一寶可夢主題餐點，或於12mini完成指定消費任務，就能分別取得該品牌印章1枚。

只要集滿3大品牌各1枚印章，就能憑集點卡前往3品牌任一門市，兌換寶可夢冰箱磁鐵燈箱1個。3品牌分別推出不同角色款式，石二鍋是皮卡丘、12mini是謎擬Q、品田牧場則是伊布，數量有限，兌完為止。這項活動也讓原本只會固定吃一家餐廳的消費者，多了一個走訪不同品牌的理由。想要完成集章的人，記得留意各品牌取得印章的消費條件，尤其12mini須完成指定任務，並非所有消費都能直接取得印章。

▲外帶火鍋也要有寶可夢陪伴。12mini寶可夢套裝組把角色圖案直接印上專屬提袋與紙碗，搭配隨機款陪吃手機架，消費任一鍋物只要加49元，就能讓平常的外帶餐點多一份可愛驚喜。圖／王品集團提供；窩客島整理

王品寶可夢聯名活動至12月31日

這波王品寶可夢聯名從11月6日一路進行至12月31日，品田牧場主打角色定食與卡比獸陶瓷盤，石二鍋有巨大卡比獸與限定鍋物，12mini則以49元手機架套裝組和東京機票抽獎吸引粉絲。不同品牌都有各自值得收藏的角色周邊，想吃美食、拍照或蒐集寶可夢商品，都能依照喜好安排。

不過要注意，部分餐點及周邊要等12月才正式登場，所有加購商品、贈品均有數量限制，售完或送完為止。想要指定角色或特定商品的粉絲，建議出發前先向門市確認供應狀況，以免專程跑一趟卻撲空。





王品寶可夢聯名活動整理

活動時間：2026年11月6日至12月31日

活動品牌：品田牧場、石二鍋、12mini快煮小火鍋

活動亮點：19間寶可夢主題概念店、200公分卡比獸、限定餐點、49元手機架套裝組、集章換冰箱磁鐵燈箱、東京雙人機票抽獎。

品田牧場寶可夢限定餐點

活動時間：2026年11月6日至12月31日

．皮卡丘咖哩唐揚雞定食：428元，包含咖哩唐揚雞、白飯、薯條、甜點，搭配皮卡丘造型紙圍。

．伊布和風牛肉起司漢堡定食：408元，包含牛肉起司漢堡、薯條、小熱狗、甜點，隨餐附伊布造型插卡。

．卡比獸豬排海老雙拼定食：12月登場，699元，包含厚切腰內豬排、明太子海老、白飯、薯條、甜點，贈卡比獸陶瓷造型盤。

．甜甜香氣聖代：指定套餐加49元換購，草莓冰淇淋搭配草莓醬，附卡比獸與皮卡丘杯套。

．寶可夢氣球：消費指定主題套餐隨機贈送，角色包含皮卡丘、胖丁、呆火鱷與潤水鴨。

官方網址：https://www.pinnada.com.tw/

品田牧場寶可夢周邊加購

活動時間：2026年11月6日至12月31日

寶可夢萬年曆：消費任一定食加399元購買，可更換皮卡丘、伊布、木木梟及新葉喵角色立牌。

皮卡丘造型隔熱墊：12月登場，消費任一定食加149元購買，砂膠材質，約16至17公分。

胖丁造型隔熱墊：12月登場，消費任一定食加149元購買，砂膠材質，約16至17公分。

官方網址：https://www.pinnada.com.tw/

石二鍋寶可夢限定火鍋

活動時間：2026年11月6日至12月31日

夢幻芋頭牛奶鍋：套餐加79元升級，芋頭牛奶湯底，搭配寶可夢菜盤、魚板、小碟及貼紙。

皮卡丘金沙南瓜鍋：套餐加79元升級，南瓜金沙湯底，搭配寶可夢菜盤、魚板、小碟及貼紙。

寶可夢烙印魚板：內用消費任一套餐加49元購買，每份3顆，包含可達鴨、卡比獸烙印圖案。

寶可夢小碟：消費指定主題鍋物免費贈送，夢幻或皮卡丘款式隨機供應。

寶可夢貼紙：消費指定主題鍋物隨餐贈送，共4款圖案，隨機提供，數量有限。

官方網址：https://www.12hotpot.com.tw/

石二鍋寶可夢周邊加購

活動時間：2026年11月6日至12月31日

寶可夢飲料杯套：內用消費不限金額加149元購買，皮卡丘、伊布、耿鬼3款隨機供應。

寶可夢餐具組：內用消費不限金額加199元購買，結合4隻寶可夢與精靈球設計。

寶可夢深圓碗：內用消費不限金額加299元購買，碗身印有寶可夢圖案。

官方網址：https://www.12hotpot.com.tw/

12mini寶可夢限定餐點與周邊

活動時間：2026年11月6日至12月31日

椰香綠咖哩雙倍嫩雞鍋：229元，雙倍嫩雞肉搭配泰式綠咖哩與椰奶湯頭。

寶可夢套裝組：消費任一鍋物加49元購買，內含皮卡丘或謎擬Q隨機款手機架及2個金黃Q糬。

內用套裝內容：寶可夢插卡、餐墊紙、陪吃手機架及2個金黃Q糬。

外帶外送套裝內容：寶可夢專屬提袋、紙碗、陪吃手機架及2個金黃Q糬。

寶可夢餐具組：消費加109元購買，皮卡丘與謎擬Q造型餐具盒。

寶可夢專屬提袋：消費加15元購買，數量有限，售完為止。

官方網址：https://www.12mini.com.tw/

12mini寶可夢東京機票抽獎

活動時間：2026年12月起

．寶可夢貼紙滿額贈：每筆訂單消費滿220元，即贈寶可夢貼紙1枚。

．東京雙人來回機票：憑活動貼紙有機會參加抽獎，詳細辦法與中獎名額以官方公告為準。

官方網址：https://www.12mini.com.tw/

王品寶可夢美食三重奏集章活動

活動時間：2026年11月6日至12月31日

品田牧場集章：內用單筆消費任一寶可夢主題餐點，可獲得品田牧場印章1枚。

石二鍋集章：內用單筆消費任一寶可夢主題鍋物，可獲得石二鍋印章1枚。

12mini集章：完成品牌指定消費任務，可獲得12mini印章1枚。

集滿3品牌印章：各品牌印章1枚，憑集點卡至3品牌任一門市兌換冰箱磁鐵燈箱1個。

冰箱磁鐵燈箱款式：品田牧場伊布、石二鍋皮卡丘、12mini謎擬Q，數量有限，兌完為止。

王品寶可夢19間主題概念店

活動時間：2026年11月6日至12月31日

品田牧場7間主題概念店

新北三重龍門店

桃園八德萬家福店

苗栗頭份尚順店

台中文心五權西店

斗六萬家福店

台南安平萬家福店

高雄楠梓萬家福店

石二鍋9間主題概念店

台北士林中正店

新北永和永利店

台北桂林萬家福店

桃園楊梅中山店

桃園中壢榮民店

新竹竹北光明店

台中美村南店

高雄三多三店

高雄華夏店

12mini快煮小火鍋3間主題概念店

新北永安市場店

台中公益東興店

高雄裕誠店

石二鍋200公分卡比獸拍照門市

活動時間：2026年11月6日至12月31日

台北士林中正店

桃園中壢榮民店

桃園楊梅中山店

台中美村南店

高雄華夏店

以上5間門市設有超過200公分的巨大卡比獸，與一般寶可夢主題概念店有所區別。

官方門市查詢：https://www.12hotpot.com.tw/store.php

王品寶可夢活動注意事項

所有限定餐點、加購周邊與贈品均依門市供應情況為準，數量有限，售完或送完為止。

12月限定商品包含卡比獸雙拼定食、造型隔熱墊及12mini滿額貼紙活動，並非11月6日同步推出。

寶可夢手機架、小碟、貼紙及部分周邊採隨機供應，不保證取得指定角色款式。

集章活動須完成3品牌各自指定條件，集滿後才可兌換限定燈箱，實際兌換以門市庫存為準。

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