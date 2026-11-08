王品寶可夢聯名太可愛！200公分卡比獸現身火鍋店、皮卡丘手機架49元加購，19間主題店再抽東京雙人機票

200公分卡比獸真的出現在火鍋店！王品寶可夢聯名3品牌，還有49元加購手機架。窩客島資深編輯李維唐觀察，這次從限定餐點到實用周邊都有收藏亮點。
王品集團這次真的把寶可夢搬進餐廳了！旗下品田牧場、石二鍋、12mini快煮小火鍋，從11月6日至12月31日推出寶可夢期間限定活動，全台共有19間主題概念店，除了能與超過200公分的巨大卡比獸拍照，還有皮卡丘咖哩唐揚雞、伊布牛肉起司漢堡、寶可夢造型火鍋等限定美食。最讓粉絲心動的還有49元就能加購的皮卡丘、謎擬Q陪吃手機架，以及隨餐附贈的卡比獸陶瓷盤。3品牌更推出集章換限定冰箱磁鐵燈箱活動，12月還有機會抽東京雙人來回機票，這波不只是吃飯，更像是一場寶可夢周邊收藏之旅。
王品寶可夢聯名19間主題店
這次王品集團一次集結3大餐飲品牌，從日式豬排定食、特色火鍋到個人小火鍋，各自安排不同寶可夢角色與限定餐點。品田牧場有皮卡丘、伊布、小火龍等熟悉身影，石二鍋則把卡比獸、耿鬼與夢幻帶進用餐空間，12mini也加入謎擬Q、噴火龍、沙奈朵與路卡利歐，讓原本熟悉的餐廳多了不少拍照亮點。
全台19間主題概念店分別為品田牧場7間、石二鍋9間、12mini共3間。其中品田牧場另有15間主題特色店，12mini也有10間主題特色店，石二鍋全台91間門市則都有寶可夢特色佈置。想要安排一趟寶可夢美食行程，可以先挑選自己最想拍的角色，再決定要吃豬排還是火鍋。
品田牧場皮卡丘咖哩428元
喜歡皮卡丘的粉絲，這次可以直接把牠帶上餐桌。品田牧場推出428元的「皮卡丘咖哩唐揚雞定食」，以雞腿肉裹上薄脆麵衣，炸出外層香酥、內層鮮嫩的口感，再搭配品牌招牌咖哩醬，濃郁醬香與炸雞相當合拍。定食還附有白飯、薯條及甜點，隨餐搭配皮卡丘造型紙圍，光是上桌就很有拍照的理由。
另一款408元的「伊布和風牛肉起司漢堡定食」，則把多汁牛肉、牽絲起司與日式醬汁結合，吃得到肉香與起司的濃厚滋味，還有薯條、小熱狗與甜點。隨餐附上的伊布造型插卡，讓整套餐點多了角色收藏的樂趣。對於喜歡日式定食、又想把寶可夢元素一起收進照片裡的粉絲，這2款餐點各有不同吸引力。
卡比獸陶瓷盤12月免費帶回家
如果說11月是皮卡丘與伊布的主場，12月就輪到卡比獸登場。品田牧場將推出699元的「卡比獸豬排海老雙拼定食」，一次吃到厚切腰內豬排與明太子海老，搭配白飯、薯條及甜點，適合想大口吃肉又喜歡炸蝦的消費者。
這款定食最值得注意的是隨餐附贈的卡比獸陶瓷造型盤，用餐後可以直接帶回家，不需要另外加購。比起吃完就結束的聯名餐點，多了一件能繼續使用的生活小物，也讓這份699元定食對收藏型粉絲更有吸引力。
品田牧場寶可夢周邊399元起
除了限定定食，品田牧場還準備了能融入日常生活的寶可夢周邊。活動期間內用消費任一定食，就能以399元加購寶可夢萬年曆，搭配皮卡丘、伊布、木木梟與新葉喵4款可自由更換的角色立牌，放在辦公桌或書桌上，每天都能換個角色陪伴。
12月則有皮卡丘與胖丁造型隔熱墊登場，內用消費任一定食即可149元加購。2款隔熱墊採用砂膠材質，尺寸約16至17公分，適用溫度為零下20度至120度，除了角色造型討喜，也具備日常餐桌使用功能。
喜歡甜點的粉絲也別錯過49元換購的「甜甜香氣聖代」。草莓冰淇淋搭配酸甜草莓醬，莓果香氣與冰涼口感很適合當作定食後的收尾，還搭配卡比獸與皮卡丘杯套。活動期間購買指定寶可夢主題套餐，也有機會隨機獲得印有皮卡丘、胖丁、呆火鱷與潤水鴨等角色的寶可夢氣球。
石二鍋200公分卡比獸現身
這次最有話題畫面的寶可夢場景，絕對少不了石二鍋的巨大卡比獸。全台共有5間門市設置超過200公分的卡比獸，分別位於台北士林中正店、桃園中壢榮民店、桃園楊梅中山店、台中美村南店及高雄華夏店。
對寶可夢粉絲來說，能在熟悉的火鍋店遇見這麼大一隻卡比獸，本身就是值得專程安排的拍照行程。尤其這次石二鍋共有9間主題概念店，其他門市也能找到皮卡丘、耿鬼、夢幻及波加曼等角色，吃火鍋的同時，還可以看看店內藏了哪些寶可夢。
石二鍋芋頭牛奶鍋79元升級
石二鍋這次端出2款寶可夢主題鍋物，分別是「夢幻芋頭牛奶鍋」與「皮卡丘金沙南瓜鍋」，均為套餐加價79元的期間限定選擇。喜歡溫和奶香的人，可以選擇芋頭牛奶鍋，芋頭本身的香甜搭配牛奶香氣，讓湯底喝起來香濃順口。金沙南瓜鍋則走濃厚鹹甜路線，南瓜的自然甜味碰上金沙鹹香，讓冬天的火鍋多了一種不同於傳統湯底的選擇。
2款主題鍋物都搭配寶可夢款式菜盤，內含隨機供應的可達鴨或卡比獸魚板，並贈送夢幻或皮卡丘造型小碟，以及隨機款式寶可夢貼紙。想要讓整鍋看起來更有角色感，內用消費任一套餐，還能以49元加購一份3顆的寶可夢烙印魚板。
石二鍋寶可夢餐具149元起
如果想收藏能長期使用的寶可夢周邊，石二鍋也有不少選擇。活動期間內用消費不限金額，即可149元加購寶可夢飲料杯套，皮卡丘、伊布、耿鬼3款隨機提供，平常買手搖飲也能讓喜歡的角色一起出門。
另外還有199元的寶可夢餐具組，以及299元的寶可夢深圓碗。餐具組結合4隻寶可夢與精靈球設計，兼具收納與攜帶功能，深圓碗則以寶可夢圖案裝飾碗身，日常盛裝料理也能使用。比起單純擺著欣賞的公仔，這類周邊更適合喜歡把角色融入生活的粉絲。
12mini寶可夢手機架49元入手
3大品牌當中，12mini快煮小火鍋的49元寶可夢套裝組，特別適合喜歡實用周邊的粉絲。活動期間只要消費任一鍋物，就能加價49元購買套裝組，最吸引人的就是隨組附贈的「皮卡丘或謎擬Q陪吃手機架」。內用套裝組包含寶可夢插卡、寶可夢餐墊紙、陪吃手機架，以及2個金黃Q糬。外帶或外送版本則改為寶可夢專屬提袋、寶可夢紙碗、陪吃手機架與2個金黃Q糬。
不論選擇內用或外帶，都有機會拿到皮卡丘或謎擬Q手機架。對於習慣一邊吃飯、一邊看影片的人來說，讓寶可夢站在手機旁陪吃飯，正好把聯名周邊變成每天都能派上用場的小物。手機架款式採隨機供應，想收藏指定角色的粉絲要特別留意。
12mini綠咖哩嫩雞鍋229元
除了49元套裝組，12mini這次也推出229元的「椰香綠咖哩雙倍嫩雞鍋」。以泰式綠咖哩湯頭搭配椰奶，入口有濃郁咖哩香氣與溫潤椰香，帶著微辣風味，雙倍嫩雞肉則讓整鍋吃起來更有飽足感。這款鍋物適合平常就喜歡咖哩、又想換換火鍋口味的人。12mini也同步推出109元加購的寶可夢餐具組，以及15元加購的寶可夢專屬提袋，讓想收藏角色小物的粉絲有不同價位可以選擇。
12mini滿220元抽東京機票
12月起，12mini還有另一項值得留意的活動。每筆訂單消費滿220元，就能獲得寶可夢貼紙1枚，並有機會憑貼紙參加東京雙人來回機票抽獎。對喜歡日本旅遊的寶可夢粉絲來說，這項活動把吃火鍋、蒐集角色貼紙與日本旅行連在一起。原始新聞稿尚未提供完整抽獎辦法與中獎名額，實際參加資格及兌獎細節仍須以品牌後續公告為準。
寶可夢3品牌集章換限定燈箱
除了各品牌自己的限定餐點與周邊，這次王品集團也推出跨品牌「美食三重奏」集章活動。11月6日至12月31日期間，在品田牧場、石二鍋內用單筆消費任一寶可夢主題餐點，或於12mini完成指定消費任務，就能分別取得該品牌印章1枚。
只要集滿3大品牌各1枚印章，就能憑集點卡前往3品牌任一門市，兌換寶可夢冰箱磁鐵燈箱1個。3品牌分別推出不同角色款式，石二鍋是皮卡丘、12mini是謎擬Q、品田牧場則是伊布，數量有限，兌完為止。這項活動也讓原本只會固定吃一家餐廳的消費者，多了一個走訪不同品牌的理由。想要完成集章的人，記得留意各品牌取得印章的消費條件，尤其12mini須完成指定任務，並非所有消費都能直接取得印章。
王品寶可夢聯名活動至12月31日
這波王品寶可夢聯名從11月6日一路進行至12月31日，品田牧場主打角色定食與卡比獸陶瓷盤，石二鍋有巨大卡比獸與限定鍋物，12mini則以49元手機架套裝組和東京機票抽獎吸引粉絲。不同品牌都有各自值得收藏的角色周邊，想吃美食、拍照或蒐集寶可夢商品，都能依照喜好安排。
不過要注意，部分餐點及周邊要等12月才正式登場，所有加購商品、贈品均有數量限制，售完或送完為止。想要指定角色或特定商品的粉絲，建議出發前先向門市確認供應狀況，以免專程跑一趟卻撲空。
王品寶可夢聯名活動整理
活動時間：2026年11月6日至12月31日
活動品牌：品田牧場、石二鍋、12mini快煮小火鍋
活動亮點：19間寶可夢主題概念店、200公分卡比獸、限定餐點、49元手機架套裝組、集章換冰箱磁鐵燈箱、東京雙人機票抽獎。
品田牧場寶可夢限定餐點
活動時間：2026年11月6日至12月31日
- ．皮卡丘咖哩唐揚雞定食：428元，包含咖哩唐揚雞、白飯、薯條、甜點，搭配皮卡丘造型紙圍。
- ．伊布和風牛肉起司漢堡定食：408元，包含牛肉起司漢堡、薯條、小熱狗、甜點，隨餐附伊布造型插卡。
- ．卡比獸豬排海老雙拼定食：12月登場，699元，包含厚切腰內豬排、明太子海老、白飯、薯條、甜點，贈卡比獸陶瓷造型盤。
- ．甜甜香氣聖代：指定套餐加49元換購，草莓冰淇淋搭配草莓醬，附卡比獸與皮卡丘杯套。
- ．寶可夢氣球：消費指定主題套餐隨機贈送，角色包含皮卡丘、胖丁、呆火鱷與潤水鴨。
官方網址：https://www.pinnada.com.tw/
品田牧場寶可夢周邊加購
活動時間：2026年11月6日至12月31日
- 寶可夢萬年曆：消費任一定食加399元購買，可更換皮卡丘、伊布、木木梟及新葉喵角色立牌。
- 皮卡丘造型隔熱墊：12月登場，消費任一定食加149元購買，砂膠材質，約16至17公分。
- 胖丁造型隔熱墊：12月登場，消費任一定食加149元購買，砂膠材質，約16至17公分。
官方網址：https://www.pinnada.com.tw/
石二鍋寶可夢限定火鍋
活動時間：2026年11月6日至12月31日
- 夢幻芋頭牛奶鍋：套餐加79元升級，芋頭牛奶湯底，搭配寶可夢菜盤、魚板、小碟及貼紙。
- 皮卡丘金沙南瓜鍋：套餐加79元升級，南瓜金沙湯底，搭配寶可夢菜盤、魚板、小碟及貼紙。
- 寶可夢烙印魚板：內用消費任一套餐加49元購買，每份3顆，包含可達鴨、卡比獸烙印圖案。
- 寶可夢小碟：消費指定主題鍋物免費贈送，夢幻或皮卡丘款式隨機供應。
- 寶可夢貼紙：消費指定主題鍋物隨餐贈送，共4款圖案，隨機提供，數量有限。
官方網址：https://www.12hotpot.com.tw/
石二鍋寶可夢周邊加購
活動時間：2026年11月6日至12月31日
- 寶可夢飲料杯套：內用消費不限金額加149元購買，皮卡丘、伊布、耿鬼3款隨機供應。
- 寶可夢餐具組：內用消費不限金額加199元購買，結合4隻寶可夢與精靈球設計。
- 寶可夢深圓碗：內用消費不限金額加299元購買，碗身印有寶可夢圖案。
官方網址：https://www.12hotpot.com.tw/
12mini寶可夢限定餐點與周邊
活動時間：2026年11月6日至12月31日
- 椰香綠咖哩雙倍嫩雞鍋：229元，雙倍嫩雞肉搭配泰式綠咖哩與椰奶湯頭。
- 寶可夢套裝組：消費任一鍋物加49元購買，內含皮卡丘或謎擬Q隨機款手機架及2個金黃Q糬。
- 內用套裝內容：寶可夢插卡、餐墊紙、陪吃手機架及2個金黃Q糬。
- 外帶外送套裝內容：寶可夢專屬提袋、紙碗、陪吃手機架及2個金黃Q糬。
- 寶可夢餐具組：消費加109元購買，皮卡丘與謎擬Q造型餐具盒。
- 寶可夢專屬提袋：消費加15元購買，數量有限，售完為止。
官方網址：https://www.12mini.com.tw/
12mini寶可夢東京機票抽獎
活動時間：2026年12月起
- ．寶可夢貼紙滿額贈：每筆訂單消費滿220元，即贈寶可夢貼紙1枚。
- ．東京雙人來回機票：憑活動貼紙有機會參加抽獎，詳細辦法與中獎名額以官方公告為準。
官方網址：https://www.12mini.com.tw/
王品寶可夢美食三重奏集章活動
活動時間：2026年11月6日至12月31日
- 品田牧場集章：內用單筆消費任一寶可夢主題餐點，可獲得品田牧場印章1枚。
- 石二鍋集章：內用單筆消費任一寶可夢主題鍋物，可獲得石二鍋印章1枚。
- 12mini集章：完成品牌指定消費任務，可獲得12mini印章1枚。
- 集滿3品牌印章：各品牌印章1枚，憑集點卡至3品牌任一門市兌換冰箱磁鐵燈箱1個。
- 冰箱磁鐵燈箱款式：品田牧場伊布、石二鍋皮卡丘、12mini謎擬Q，數量有限，兌完為止。
王品寶可夢19間主題概念店
活動時間：2026年11月6日至12月31日
品田牧場7間主題概念店
- 新北三重龍門店
- 桃園八德萬家福店
- 苗栗頭份尚順店
- 台中文心五權西店
- 斗六萬家福店
- 台南安平萬家福店
- 高雄楠梓萬家福店
石二鍋9間主題概念店
- 台北士林中正店
- 新北永和永利店
- 台北桂林萬家福店
- 桃園楊梅中山店
- 桃園中壢榮民店
- 新竹竹北光明店
- 台中美村南店
- 高雄三多三店
- 高雄華夏店
12mini快煮小火鍋3間主題概念店
- 新北永安市場店
- 台中公益東興店
- 高雄裕誠店
石二鍋200公分卡比獸拍照門市
活動時間：2026年11月6日至12月31日
- 台北士林中正店
- 桃園中壢榮民店
- 桃園楊梅中山店
- 台中美村南店
- 高雄華夏店
以上5間門市設有超過200公分的巨大卡比獸，與一般寶可夢主題概念店有所區別。
官方門市查詢：https://www.12hotpot.com.tw/store.php
王品寶可夢活動注意事項
- 所有限定餐點、加購周邊與贈品均依門市供應情況為準，數量有限，售完或送完為止。
- 12月限定商品包含卡比獸雙拼定食、造型隔熱墊及12mini滿額貼紙活動，並非11月6日同步推出。
- 寶可夢手機架、小碟、貼紙及部分周邊採隨機供應，不保證取得指定角色款式。
- 集章活動須完成3品牌各自指定條件，集滿後才可兌換限定燈箱，實際兌換以門市庫存為準。
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