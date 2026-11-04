UNIQLO保溫杯真好看！感謝祭11月6日開搶，190元聯名T恤、990元神褲、百款66折起

UNIQLO感謝祭11月6日開跑，百款秋冬好衣66折起，190元聯名T恤、990元神褲同步登場。窩客島資深編輯李維唐提醒，滿2,500元還有台灣限定保溫杯，想補貨得留意7天優惠期限。

UNIQLO感謝祭11月6日開跑，這次不只百款秋冬服飾祭出66折起優惠，台灣女生關注的990元人氣神褲、590元HEATTECH極暖喀什米爾混紡發熱衣，還有190元人氣角色UT印花T恤，通通加入優惠行列。更讓人想趁換季補貨的是，單筆消費滿2,500元就送台灣限定「質感手提保溫杯」，一次推出5款秋冬配色。2026年UNIQLO感謝祭將於11月6日至11月12日限時登場，只有7天，想幫自己添購新衣，或替全家準備冬天保暖服飾，這波優惠值得先把購物清單列起來。

▲UNIQLO感謝祭滿額贈這次很有質感。一次推出奶茶棕、深藍、綠色、米白與深棕色系保溫杯，搭配簡約杯身與手提設計，擺在辦公桌上也很有秋冬氛圍。11月6日至12日單筆消費滿2,500元就有機會帶回家。圖／UNIQLO提供；窩客島整理 ▲準備迎接秋冬換季，UNIQLO感謝祭已經把保暖外套、發熱衣與人氣商品優惠通通準備好了。11月6日至12日限時7天，超過百款人氣服飾66折起，單筆消費滿2,500元還有台灣限定保溫杯，想補貨可得先記下時間。圖／UNIQLO提供；窩客島整理

UNIQLO感謝祭百款優惠66折起

每到秋冬換季，衣櫃裡總會少幾件真正好搭又實穿的衣服。早晚出門需要一件輕便外套，辦公室冷氣太強想多穿一件發熱衣，週末出遊又希望穿得舒服有型。這些看似不同的穿搭需求，正好都是UNIQLO這次感謝祭的優惠重點。品牌以「十大感謝」為主題，集結超過百款人氣商品，從保暖機能服飾、設計師系列、話題牛仔褲到童裝與角色聯名商品，都能在同一檔期找到適合自己的選擇。

這次優惠也不只是單純把基本款降價，連台灣顧客期待已久的聯名新品都選在感謝祭首日登場。對平常喜歡UNIQLO簡約穿搭的人來說，可以趁機補齊衣櫃裡經常穿的單品。若原本就想買秋冬外套、發熱衣或牛仔褲，也能先比較原價與優惠價，再決定哪些商品值得優先入手。

▲想讓秋冬穿搭看起來更俐落，褲型真的很重要。UNIQLO這次把人氣高腰寬版牛仔褲與繭型褲列入感謝祭優惠，寬版剪裁搭配高腰設計，輕鬆穿出修長比例。搭配簡單上衣或輕暖外套就很有型，指定褲款優惠價990元。圖／UNIQLO提供；窩客島整理



聯名木耳邊發熱衣台灣首賣

這次感謝祭最有新鮮感的商品之一，就是UNIQLO與法國內衣品牌PRINCESSE tam.tam聯名的「HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤」。這款去年推出後曾在台灣社群引起討論的發熱衣，終於確定於11月6日在台灣首賣，售價890元，共有4種顏色可以選擇。

不同於一般只強調保暖功能的發熱衣，這款聯名商品把造型細節放在領口與袖口。細緻的木耳滾邊讓中高領設計多了柔和線條，合身剪裁搭配適度透膚感，即使不另外搭配外套，單穿也能呈現簡潔的秋冬造型。想走細膩的層次穿搭路線，可以讓木耳邊從針織衫領口或袖口微微露出，替原本素雅的服裝增加一點變化。

HEATTECH發熱衣590元優惠

如果比起特殊設計，更在意每天穿著的舒適度，UNIQLO：C系列的HEATTECH極暖喀什米爾混紡T恤也值得列入清單。這款原價690元的發熱衣，感謝祭期間降至590元，使用輕薄柔軟的喀什米爾混紡材質，兼顧親膚感受與秋冬保暖需求。今年還增加繽紛新色與全新U領款式，讓發熱衣不再只能藏在衣服裡。

對喜歡簡單穿搭的人來說，這類發熱衣的好處就是能配合不同場合調整。天氣還沒真正變冷時，可以直接搭配牛仔褲或休閒長褲。氣溫下降後，再穿在襯衫、針織衫或外套裡面，增加保暖層次。高領與U領也能配合不同外衣領口選擇，讓秋冬衣櫃不必準備太多重複功能的單品。

PUFFTECH輕暖外套現省300元

台灣秋冬最麻煩的就是氣溫變化，有時早上出門覺得冷，中午又開始回暖。這次UNIQLO把「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」列入優惠，原價1,990元，感謝祭期間降至1,690元，直接省下300元。商品主打輕盈保暖與防潑水機能，今年更因應顧客對攜帶便利性的需求，升級可攜設計並附上收納袋。

這樣的設計對通勤族與旅行族特別實用。搭車、出遊或遇到天氣變化時，可以視需要穿上外套，暫時不穿時則能收進附贈的收納袋，減少隨身攜帶的負擔。加上連帽設計與輕暖特性，無論平常搭配休閒褲、牛仔褲，或準備秋冬旅行服裝，都能成為衣櫃裡經常派上用場的一件外套。

▲秋冬穿搭不一定要層層堆疊才有型。UNIQLO以簡約上衣、寬鬆褲裝與經典外套搭出3種日常風格，淺藍色上衣配牛仔褲清爽俐落，亨利領上衣搭配寬褲多了休閒感，卡其外套則讓整體造型更有層次。圖／UNIQLO提供；窩客島整理

UNIQLO：C設計師系列全面優惠

想趁感謝祭替日常穿搭增加一點時尚感，這次最值得關注的還有由設計師Clare Waight Keller操刀的UNIQLO：C休閒系列。品牌首次針對這個系列推出全品項限定優惠，讓原本就受到關注的設計師服飾，成為這次秋冬換季的購物重點。

其中「半開襟休閒上衣」原價990元，優惠價790元，以半開襟領型搭配俐落輪廓，讓一般休閒上衣多了造型變化。想穿得更有整體感，可以搭配同系列休閒直筒長褲，原價990元、優惠價790元。喜歡寬鬆輪廓的人，則可以考慮優惠價990元的休閒寬褲，利用褲腳抽繩設計調整造型。從週末外出、旅行移動到平日休閒穿搭，都能用簡單的上下身組合呈現不同風格。

UNIQLO人氣神褲990元入手

每次UNIQLO推出褲裝優惠，最容易讓人想多看幾眼的就是那些不用費心搭配，也能穿出好比例的款式。這次「高腰寬版牛仔褲」與「繭型褲」系列同步祭出990元優惠，對原本就在觀望這幾款人氣褲型的人來說，正好可以趁感謝祭比較不同版型。

高腰寬版牛仔褲原價1,290元，優惠價990元，透過高腰剪裁與寬版褲管，讓腿部線條在視覺上顯得修長。繭型牛仔褲同樣從1,290元降至990元，則以立體輪廓呈現不同於一般直筒褲的線條感。特別是UNIQLO：C繭型牛仔褲，還加入特殊刷色設計，搭配素色上衣就能讓褲型成為整套穿搭的重點。

羅紋上衣490元羽絨外套省500元

除了牛仔褲，喜歡秋冬層次穿搭的人也可以留意「羅紋亨利領T恤」。這款原價590元的長袖上衣，感謝祭首次優惠降至490元。亨利領的特色在於領口設計，比一般圓領T恤多了一點細節，單穿不會顯得過於單調，外搭針織衫或外套時，也能保留休閒感。

若想直接添購冬季保暖外套，女裝「雙面羽絨短版外套」與男裝「輕量羽絨外套」都從原價2,990元降至2,490元，現省500元。女裝短版外套適合搭配高腰褲裝，利用上短下長的比例呈現俐落感。男裝輕量羽絨外套則能搭配日常休閒服飾。另有原價1,990元的「哈靈頓外套」，感謝祭優惠價1,690元，喜歡經典外套輪廓的人也能一起比較。

童裝保暖外套990元就能買

家裡有小朋友的爸媽，秋冬換季最在意的往往不是流行，而是衣服夠不夠保暖、活動起來舒不舒服，以及日常清洗是否方便。這次UNIQLO也針對童裝與嬰幼兒服飾推出優惠，其中「童裝PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套」原價1,290元，感謝祭降至990元，可機洗設計讓爸媽在日常照顧上更省事。

另一款「童裝HEATTECH極暖棉質圓領T恤」則從490元降至390元，適合當作孩子秋冬保暖的內搭選擇。對需要一次準備上學、假日出遊與日常活動服飾的家庭來說，這次也能把大人與孩子的換季需求放在同一份購物清單裡，不必分開等待不同優惠檔期。

▲秋冬換季不只大人要添新衣，小朋友的保暖外套也該準備好了。UNIQLO這次從大人休閒穿搭到童裝PUFFTECH輕暖科技外套都有優惠，寬鬆牛仔褲搭配簡單上衣，孩子則穿上保暖外套活動，實穿又不失休閒感。圖／UNIQLO提供；窩客島整理



Pokémon與Monchhichi聯名T恤190元

喜歡角色聯名商品的人，這次也有價格相當吸引人的選擇。UNIQLO感謝祭特別推出數量有限的超低價商品專區，包括Pokémon與Monchhichi等指定UT印花T恤，優惠價只要190元。對喜歡把可愛圖案融入日常穿搭的人來說，一件角色T恤搭配牛仔褲或休閒褲，就能讓原本簡單的服裝多一點玩心。

除了角色T恤，原價790元的「工裝氣球褲」也推出590元限定超低價。氣球褲與一般直筒褲不同，利用褲管輪廓營造較為寬鬆的休閒感。想讓日常穿搭多一點變化，可以把圖案T恤與寬鬆褲裝分開搭配，依照自己的風格調整整體比例。

KAWS UNIVERSE聯名390元起

如果偏好藝術家聯名系列，這次KAWS UNIVERSE也加入感謝祭優惠。系列以地球、月亮、太陽等宇宙元素為設計主題，讓原本簡單的印花服飾多了鮮明的視覺特色，也讓大人與孩子都有機會穿上相同主題的設計。

男裝「KAWS UNIVERSE UT印花T恤」原價490元，優惠價390元。想在天氣較冷時穿著，可以選擇原價990元、優惠價790元的「KAWS UNIVERSE印花休閒上衣」。童裝同系列印花休閒上衣則從590元降至490元。對喜歡親子穿搭或收藏藝術家聯名服飾的人來說，這次可以依照日常穿著習慣，挑選短袖T恤或長袖休閒上衣。

滿2,500元送質感手提保溫杯

這次UNIQLO感謝祭除了服飾優惠，台灣限定滿額贈也很有吸引力。11月6日至11月12日期間，單筆消費滿2,500元，就能獲得「質感手提保溫杯」1個。贈品共有5款秋冬配色，搭配手握提把與吸管設計，兼具保溫、保冷功能，無論放在辦公桌上或外出攜帶，都能融入日常生活。

從外觀設計來看，保溫杯以低調的秋冬色系呈現，搭配杯身提把，讓整體造型不會過於花俏。對原本就準備購買外套、牛仔褲或替全家添購換季衣物的人來說，單筆消費達到門檻就能多帶回一份實用贈品。不過要特別留意，這款保溫杯各店每日數量有限，送完為止，滿額贈不累贈，也不能指定顏色或款式，更不提供贈品退換。

UNIQLO感謝祭11月6日限時7天

2026年UNIQLO感謝祭從11月6日星期五開始，至11月12日星期四結束，活動只有7天。無論是想入手990元神褲、590元發熱衣，或是替孩子添購保暖服飾，都可以先依照自己的衣櫃需求整理清單，再比較各款商品的原價與優惠價。

這次商品橫跨基本款、設計師系列、聯名服飾與冬季機能外套，選擇相當多。若希望順便取得台灣限定保溫杯，也別忘記確認單筆消費是否達到2,500元門檻。品牌感謝祭活動頁面預計於11月6日上午8點30分公開，想掌握完整商品資訊與活動內容，可以在開賣當天前往UNIQLO台灣官方網站查看。

▲走進UNIQLO準備換季補貨，這次可別只看衣服。感謝祭從人氣服飾到保暖外套都有優惠，現場還能看到秋冬服飾搭配提案。11月6日至12日限時7天，百款商品66折起，想替全家添購秋冬新衣，正好可以一次列好購物清單。圖／UNIQLO提供；窩客島整理





UNIQLO感謝祭2026優惠活動整理

活動時間：2026年11月6日至11月12日，共7天。

活動內容：超過百款秋冬人氣商品66折起，包含聯名新品、HEATTECH發熱衣、PUFFTECH外套、UNIQLO：C設計師系列、人氣神褲、童裝及角色聯名商品。

UNIQLO聯名新品台灣首賣

活動時間：2026年11月6日起

UNIQLO與PRINCESSE tam.tam聯名：HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤，售價890元。

商品特色：共4色，採用木耳滾邊領口與袖口設計，搭配合身剪裁及適度透膚感。

UNIQLO HEATTECH與PUFFTECH保暖優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

PUFFTECH輕暖科技連帽外套：原價1,990元，優惠價1,690元，現省300元。

UNIQLO：C HEATTECH極暖喀什米爾混紡高領T恤：原價690元，優惠價590元，現省100元。

商品特色：PUFFTECH外套升級可攜設計並附收納袋，HEATTECH系列推出繽紛新色及全新U領款式。

UNIQLO：C設計師系列優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

半開襟休閒上衣：原價990元，優惠價790元。

寬版休閒連帽外套：原價1,290元，優惠價990元。

休閒直筒長褲：原價990元，優惠價790元。

休閒寬褲：原價1,290元，優惠價990元。

寬版休閒上衣：原價990元，優惠價790元。

寬版休閒連帽上衣：原價1,290元，優惠價990元。

系列特色：由設計師Clare Waight Keller操刀，感謝祭首次推出全品項限定優惠。

UNIQLO人氣神褲與秋冬外套優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

高腰寬版牛仔褲：原價1,290元，優惠價990元。

繭型牛仔褲：原價1,290元，優惠價990元。

繭型褲系列：指定褲款優惠價990元。

羅紋亨利領T恤：原價590元，優惠價490元。

哈靈頓外套：原價1,990元，優惠價1,690元。

女裝雙面羽絨短版外套：原價2,990元，優惠價2,490元。

男裝輕量羽絨外套：原價2,990元，優惠價2,490元。

UNIQLO童裝秋冬保暖優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

童裝PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套：原價1,290元，優惠價990元。

童裝HEATTECH極暖棉質圓領T恤：原價490元，優惠價390元。

商品特色：童裝PUFFTECH外套可機洗，HEATTECH極暖棉質系列適合秋冬保暖內搭。

Pokémon與Monchhichi聯名優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

Pokémon UT印花T恤：指定款超低價190元。

Monchhichi UT印花T恤：指定款超低價190元。

工裝氣球褲：原價790元，限定超低價590元。

優惠限制：190元UT印花T恤屬指定商品，數量有限。

KAWS UNIVERSE聯名系列優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

KAWS UNIVERSE UT印花T恤：原價490元，優惠價390元。

KAWS UNIVERSE印花休閒上衣：原價990元，優惠價790元。

童裝KAWS UNIVERSE印花休閒上衣：原價590元，優惠價490元。

系列特色：以地球、月亮、太陽等宇宙元素為主題，推出大人與童裝款式。

UNIQLO感謝祭滿額贈保溫杯

活動時間：2026年11月6日至11月12日

滿額門檻：單筆消費滿2,500元，贈送「質感手提保溫杯」1個。

贈品款式：共5款秋冬配色，附手握提把及吸管設計。

商品功能：具備保溫、保冷功能，適合日常通勤及外出攜帶。

贈品限制：各店每日限量，送完為止，不累贈、不可挑款挑色，也不得退換贈品。

UNIQLO感謝祭官方活動資訊

活動時間：2026年11月6日至11月12日

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