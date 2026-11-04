UNIQLO保溫杯真好看！感謝祭11月6日開搶，190元聯名T恤、990元神褲、百款66折起

UNIQLO感謝祭11月6日開跑，百款秋冬好衣66折起，190元聯名T恤、990元神褲同步登場。窩客島資深編輯李維唐提醒，滿2,500元還有台灣限定保溫杯，想補貨得留意7天優惠期限。
UNIQLO感謝祭11月6日開跑，這次不只百款秋冬服飾祭出66折起優惠，台灣女生關注的990元人氣神褲、590元HEATTECH極暖喀什米爾混紡發熱衣，還有190元人氣角色UT印花T恤，通通加入優惠行列。更讓人想趁換季補貨的是，單筆消費滿2,500元就送台灣限定「質感手提保溫杯」，一次推出5款秋冬配色。2026年UNIQLO感謝祭將於11月6日至11月12日限時登場，只有7天，想幫自己添購新衣，或替全家準備冬天保暖服飾，這波優惠值得先把購物清單列起來。
UNIQLO感謝祭百款優惠66折起
每到秋冬換季，衣櫃裡總會少幾件真正好搭又實穿的衣服。早晚出門需要一件輕便外套，辦公室冷氣太強想多穿一件發熱衣，週末出遊又希望穿得舒服有型。這些看似不同的穿搭需求，正好都是UNIQLO這次感謝祭的優惠重點。品牌以「十大感謝」為主題，集結超過百款人氣商品，從保暖機能服飾、設計師系列、話題牛仔褲到童裝與角色聯名商品，都能在同一檔期找到適合自己的選擇。
這次優惠也不只是單純把基本款降價，連台灣顧客期待已久的聯名新品都選在感謝祭首日登場。對平常喜歡UNIQLO簡約穿搭的人來說，可以趁機補齊衣櫃裡經常穿的單品。若原本就想買秋冬外套、發熱衣或牛仔褲，也能先比較原價與優惠價，再決定哪些商品值得優先入手。
聯名木耳邊發熱衣台灣首賣
這次感謝祭最有新鮮感的商品之一，就是UNIQLO與法國內衣品牌PRINCESSE tam.tam聯名的「HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤」。這款去年推出後曾在台灣社群引起討論的發熱衣，終於確定於11月6日在台灣首賣，售價890元，共有4種顏色可以選擇。
不同於一般只強調保暖功能的發熱衣，這款聯名商品把造型細節放在領口與袖口。細緻的木耳滾邊讓中高領設計多了柔和線條，合身剪裁搭配適度透膚感，即使不另外搭配外套，單穿也能呈現簡潔的秋冬造型。想走細膩的層次穿搭路線，可以讓木耳邊從針織衫領口或袖口微微露出，替原本素雅的服裝增加一點變化。
HEATTECH發熱衣590元優惠
如果比起特殊設計，更在意每天穿著的舒適度，UNIQLO：C系列的HEATTECH極暖喀什米爾混紡T恤也值得列入清單。這款原價690元的發熱衣，感謝祭期間降至590元，使用輕薄柔軟的喀什米爾混紡材質，兼顧親膚感受與秋冬保暖需求。今年還增加繽紛新色與全新U領款式，讓發熱衣不再只能藏在衣服裡。
對喜歡簡單穿搭的人來說，這類發熱衣的好處就是能配合不同場合調整。天氣還沒真正變冷時，可以直接搭配牛仔褲或休閒長褲。氣溫下降後，再穿在襯衫、針織衫或外套裡面，增加保暖層次。高領與U領也能配合不同外衣領口選擇，讓秋冬衣櫃不必準備太多重複功能的單品。
PUFFTECH輕暖外套現省300元
台灣秋冬最麻煩的就是氣溫變化，有時早上出門覺得冷，中午又開始回暖。這次UNIQLO把「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」列入優惠，原價1,990元，感謝祭期間降至1,690元，直接省下300元。商品主打輕盈保暖與防潑水機能，今年更因應顧客對攜帶便利性的需求，升級可攜設計並附上收納袋。
這樣的設計對通勤族與旅行族特別實用。搭車、出遊或遇到天氣變化時，可以視需要穿上外套，暫時不穿時則能收進附贈的收納袋，減少隨身攜帶的負擔。加上連帽設計與輕暖特性，無論平常搭配休閒褲、牛仔褲，或準備秋冬旅行服裝，都能成為衣櫃裡經常派上用場的一件外套。
UNIQLO：C設計師系列全面優惠
想趁感謝祭替日常穿搭增加一點時尚感，這次最值得關注的還有由設計師Clare Waight Keller操刀的UNIQLO：C休閒系列。品牌首次針對這個系列推出全品項限定優惠，讓原本就受到關注的設計師服飾，成為這次秋冬換季的購物重點。
其中「半開襟休閒上衣」原價990元，優惠價790元，以半開襟領型搭配俐落輪廓，讓一般休閒上衣多了造型變化。想穿得更有整體感，可以搭配同系列休閒直筒長褲，原價990元、優惠價790元。喜歡寬鬆輪廓的人，則可以考慮優惠價990元的休閒寬褲，利用褲腳抽繩設計調整造型。從週末外出、旅行移動到平日休閒穿搭，都能用簡單的上下身組合呈現不同風格。
UNIQLO人氣神褲990元入手
每次UNIQLO推出褲裝優惠，最容易讓人想多看幾眼的就是那些不用費心搭配，也能穿出好比例的款式。這次「高腰寬版牛仔褲」與「繭型褲」系列同步祭出990元優惠，對原本就在觀望這幾款人氣褲型的人來說，正好可以趁感謝祭比較不同版型。
高腰寬版牛仔褲原價1,290元，優惠價990元，透過高腰剪裁與寬版褲管，讓腿部線條在視覺上顯得修長。繭型牛仔褲同樣從1,290元降至990元，則以立體輪廓呈現不同於一般直筒褲的線條感。特別是UNIQLO：C繭型牛仔褲，還加入特殊刷色設計，搭配素色上衣就能讓褲型成為整套穿搭的重點。
羅紋上衣490元羽絨外套省500元
除了牛仔褲，喜歡秋冬層次穿搭的人也可以留意「羅紋亨利領T恤」。這款原價590元的長袖上衣，感謝祭首次優惠降至490元。亨利領的特色在於領口設計，比一般圓領T恤多了一點細節，單穿不會顯得過於單調，外搭針織衫或外套時，也能保留休閒感。
若想直接添購冬季保暖外套，女裝「雙面羽絨短版外套」與男裝「輕量羽絨外套」都從原價2,990元降至2,490元，現省500元。女裝短版外套適合搭配高腰褲裝，利用上短下長的比例呈現俐落感。男裝輕量羽絨外套則能搭配日常休閒服飾。另有原價1,990元的「哈靈頓外套」，感謝祭優惠價1,690元，喜歡經典外套輪廓的人也能一起比較。
童裝保暖外套990元就能買
家裡有小朋友的爸媽，秋冬換季最在意的往往不是流行，而是衣服夠不夠保暖、活動起來舒不舒服，以及日常清洗是否方便。這次UNIQLO也針對童裝與嬰幼兒服飾推出優惠，其中「童裝PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套」原價1,290元，感謝祭降至990元，可機洗設計讓爸媽在日常照顧上更省事。
另一款「童裝HEATTECH極暖棉質圓領T恤」則從490元降至390元，適合當作孩子秋冬保暖的內搭選擇。對需要一次準備上學、假日出遊與日常活動服飾的家庭來說，這次也能把大人與孩子的換季需求放在同一份購物清單裡，不必分開等待不同優惠檔期。
Pokémon與Monchhichi聯名T恤190元
喜歡角色聯名商品的人，這次也有價格相當吸引人的選擇。UNIQLO感謝祭特別推出數量有限的超低價商品專區，包括Pokémon與Monchhichi等指定UT印花T恤，優惠價只要190元。對喜歡把可愛圖案融入日常穿搭的人來說，一件角色T恤搭配牛仔褲或休閒褲，就能讓原本簡單的服裝多一點玩心。
除了角色T恤，原價790元的「工裝氣球褲」也推出590元限定超低價。氣球褲與一般直筒褲不同，利用褲管輪廓營造較為寬鬆的休閒感。想讓日常穿搭多一點變化，可以把圖案T恤與寬鬆褲裝分開搭配，依照自己的風格調整整體比例。
KAWS UNIVERSE聯名390元起
如果偏好藝術家聯名系列，這次KAWS UNIVERSE也加入感謝祭優惠。系列以地球、月亮、太陽等宇宙元素為設計主題，讓原本簡單的印花服飾多了鮮明的視覺特色，也讓大人與孩子都有機會穿上相同主題的設計。
男裝「KAWS UNIVERSE UT印花T恤」原價490元，優惠價390元。想在天氣較冷時穿著，可以選擇原價990元、優惠價790元的「KAWS UNIVERSE印花休閒上衣」。童裝同系列印花休閒上衣則從590元降至490元。對喜歡親子穿搭或收藏藝術家聯名服飾的人來說，這次可以依照日常穿著習慣，挑選短袖T恤或長袖休閒上衣。
滿2,500元送質感手提保溫杯
這次UNIQLO感謝祭除了服飾優惠，台灣限定滿額贈也很有吸引力。11月6日至11月12日期間，單筆消費滿2,500元，就能獲得「質感手提保溫杯」1個。贈品共有5款秋冬配色，搭配手握提把與吸管設計，兼具保溫、保冷功能，無論放在辦公桌上或外出攜帶，都能融入日常生活。
從外觀設計來看，保溫杯以低調的秋冬色系呈現，搭配杯身提把，讓整體造型不會過於花俏。對原本就準備購買外套、牛仔褲或替全家添購換季衣物的人來說，單筆消費達到門檻就能多帶回一份實用贈品。不過要特別留意，這款保溫杯各店每日數量有限，送完為止，滿額贈不累贈，也不能指定顏色或款式，更不提供贈品退換。
UNIQLO感謝祭11月6日限時7天
2026年UNIQLO感謝祭從11月6日星期五開始，至11月12日星期四結束，活動只有7天。無論是想入手990元神褲、590元發熱衣，或是替孩子添購保暖服飾，都可以先依照自己的衣櫃需求整理清單，再比較各款商品的原價與優惠價。
這次商品橫跨基本款、設計師系列、聯名服飾與冬季機能外套，選擇相當多。若希望順便取得台灣限定保溫杯，也別忘記確認單筆消費是否達到2,500元門檻。品牌感謝祭活動頁面預計於11月6日上午8點30分公開，想掌握完整商品資訊與活動內容，可以在開賣當天前往UNIQLO台灣官方網站查看。
UNIQLO感謝祭2026優惠活動整理
活動時間：2026年11月6日至11月12日，共7天。
活動內容：超過百款秋冬人氣商品66折起，包含聯名新品、HEATTECH發熱衣、PUFFTECH外套、UNIQLO：C設計師系列、人氣神褲、童裝及角色聯名商品。
UNIQLO聯名新品台灣首賣
活動時間：2026年11月6日起
- UNIQLO與PRINCESSE tam.tam聯名：HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤，售價890元。
- 商品特色：共4色，採用木耳滾邊領口與袖口設計，搭配合身剪裁及適度透膚感。
UNIQLO HEATTECH與PUFFTECH保暖優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- PUFFTECH輕暖科技連帽外套：原價1,990元，優惠價1,690元，現省300元。
- UNIQLO：C HEATTECH極暖喀什米爾混紡高領T恤：原價690元，優惠價590元，現省100元。
- 商品特色：PUFFTECH外套升級可攜設計並附收納袋，HEATTECH系列推出繽紛新色及全新U領款式。
UNIQLO：C設計師系列優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 半開襟休閒上衣：原價990元，優惠價790元。
- 寬版休閒連帽外套：原價1,290元，優惠價990元。
- 休閒直筒長褲：原價990元，優惠價790元。
- 休閒寬褲：原價1,290元，優惠價990元。
- 寬版休閒上衣：原價990元，優惠價790元。
- 寬版休閒連帽上衣：原價1,290元，優惠價990元。
- 系列特色：由設計師Clare Waight Keller操刀，感謝祭首次推出全品項限定優惠。
UNIQLO人氣神褲與秋冬外套優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 高腰寬版牛仔褲：原價1,290元，優惠價990元。
- 繭型牛仔褲：原價1,290元，優惠價990元。
- 繭型褲系列：指定褲款優惠價990元。
- 羅紋亨利領T恤：原價590元，優惠價490元。
- 哈靈頓外套：原價1,990元，優惠價1,690元。
- 女裝雙面羽絨短版外套：原價2,990元，優惠價2,490元。
- 男裝輕量羽絨外套：原價2,990元，優惠價2,490元。
UNIQLO童裝秋冬保暖優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 童裝PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套：原價1,290元，優惠價990元。
- 童裝HEATTECH極暖棉質圓領T恤：原價490元，優惠價390元。
- 商品特色：童裝PUFFTECH外套可機洗，HEATTECH極暖棉質系列適合秋冬保暖內搭。
Pokémon與Monchhichi聯名優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- Pokémon UT印花T恤：指定款超低價190元。
- Monchhichi UT印花T恤：指定款超低價190元。
- 工裝氣球褲：原價790元，限定超低價590元。
- 優惠限制：190元UT印花T恤屬指定商品，數量有限。
KAWS UNIVERSE聯名系列優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- KAWS UNIVERSE UT印花T恤：原價490元，優惠價390元。
- KAWS UNIVERSE印花休閒上衣：原價990元，優惠價790元。
- 童裝KAWS UNIVERSE印花休閒上衣：原價590元，優惠價490元。
- 系列特色：以地球、月亮、太陽等宇宙元素為主題，推出大人與童裝款式。
UNIQLO感謝祭滿額贈保溫杯
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 滿額門檻：單筆消費滿2,500元，贈送「質感手提保溫杯」1個。
- 贈品款式：共5款秋冬配色，附手握提把及吸管設計。
- 商品功能：具備保溫、保冷功能，適合日常通勤及外出攜帶。
- 贈品限制：各店每日限量，送完為止，不累贈、不可挑款挑色，也不得退換贈品。
UNIQLO感謝祭官方活動資訊
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 活動主題：UNIQLO感謝祭「十大感謝」。
- 優惠內容：超過百款人氣服飾66折起，指定商品推出限定優惠。
- 活動頁面：2026年11月6日上午8點30分預計公開。
- 官方網址：https://www.uniqlo.com/tw/zh_TW/feature_kansyasai.html
不妨留意同期的期間限定優惠
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