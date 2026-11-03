松菸咒術迴戰快閃店！三大主題打卡點免費入場，五條悟、玉犬周邊新品一次看

松菸咒術迴戰快閃店！免費拍3大咒術迴戰主題打卡點，編輯鄭亦庭表示：玉犬周邊新品要買。

咒術迴戰松菸快閃店！超人氣動畫《咒術迴戰》快閃店於松菸藝巷空間登場，這次直接以動畫三大核心篇章「懷玉·玉折」、「劇場版 0」與「澀谷事變」為主題，打造多個沉浸式造景展區，並推出全台首發限定周邊商品、滿額贈禮，即日起至12月13日免費入場，粉絲們快衝松菸搶購定新周邊。



▲松菸咒術迴戰快閃店入口打造成高專校門的模樣，粉絲們必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸咒術迴戰快閃店！免費拍沈浸式打卡點，咒術迴戰周邊新品一次看。(攝影：鄭亦庭)





松菸咒術迴戰快閃店打卡點

▲松菸咒術迴戰快閃店以「懷玉·玉折」、「劇場版 0」與「澀谷事變」三大篇章為主題打造。(攝影：鄭亦庭)





全台首發咒術迴戰周邊新品

▲松菸咒術迴戰快閃店必買周邊！超可愛咒骸塚本造型絨毛萬用包、咒骸塚本造型連帽圍巾。(攝影：鄭亦庭)





松菸咒術迴戰快閃店免費入場

▲松菸咒術迴戰快閃店！免費拍沈浸式打卡點，咒術迴戰周邊新品一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸咒術迴戰快閃店！免費拍沈浸式打卡點，咒術迴戰周邊新品一次看。(攝影：鄭亦庭)





松菸咒術迴戰快閃店 活動資訊

人氣IP台北快閃店全跟上

松菸咒術迴戰快閃店以《咒術迴戰》動畫三大篇章「懷玉·玉折」、「劇場版 0」及「澀谷事變」為核心主題，精心打造多個沉浸式造景展區，現場還原虎杖、五條悟等角色名場面與經典劇情氛圍，快閃店入口更打造成高專校門的模樣，讓粉絲們一踏入入口，就能瞬間穿越到咒術迴戰的世界中，絕對是咒術粉必拍打卡點。除了超好拍的沈浸式咒術迴戰造景，快閃店更推出多款全台首發限定商品，包含壓克力片鑰匙圈、壓克力立牌盲抽、燈箱、五條悟&夏油傑雙面靠枕，以及「東京都立咒術高等專門學校」校徽生活周邊小物等，其中最推薦必買超可愛的玉犬、咒骸塚本造型絨毛萬用包，也推出5吋絨毛吊飾調包包上剛好，還有保暖又可愛的「咒骸塚本連帽圍巾」，多款限量周邊將陸續開賣，咒術粉必收。快閃期間也推出採階段性發放的限定活動贈禮，包含咒術迴戰限定明信片、角色圖騰磁鐵等多款限量贈品，現場還設有超人氣限定抽卡機，讓粉絲買完周邊，順路抽卡，即日起至12月13日快閃松菸，快把握時間前來松菸朝聖。活動期間：即日起至 2026/12/13(日)活動時間：11:00 - 19:00(最後入場時間:18:30)活動地點：台北松山文創園區「藝巷空間(W111)」(免費入場)

推薦閱讀：哈利波特快閃店一次4間！哈利波特、嘿美超過20款周邊新品推薦，專屬四學院吊飾必收



推薦閱讀：萬聖節吸血鬼史努比超萌！史努比快閃店進駐信義A9，三麗鷗買一送一加碼搶

推薦閱讀：藥師少女的獨語咖啡廳！西門町貓貓藥膳雞湯、壬氏布丁杯，來店送角色卡特典





更多 松菸咒術迴戰快閃店 照片：

▲松菸咒術迴戰快閃店！免費拍沈浸式打卡點，咒術迴戰周邊新品一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸咒術迴戰快閃店！咒術迴戰周邊新品一次看。(攝影：鄭亦庭)

