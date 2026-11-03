松菸咒術迴戰快閃店！三大主題打卡點免費入場，五條悟、玉犬周邊新品一次看

松菸咒術迴戰快閃店！免費拍3大咒術迴戰主題打卡點，編輯鄭亦庭表示：玉犬周邊新品要買。
咒術迴戰松菸快閃店！超人氣動畫《咒術迴戰》快閃店於松菸藝巷空間登場，這次直接以動畫三大核心篇章「懷玉·玉折」、「劇場版 0」與「澀谷事變」為主題，打造多個沉浸式造景展區，並推出全台首發限定周邊商品、滿額贈禮，即日起至12月13日免費入場，粉絲們快衝松菸搶購定新周邊。
松菸咒術迴戰快閃店打卡點松菸咒術迴戰快閃店以《咒術迴戰》動畫三大篇章「懷玉·玉折」、「劇場版 0」及「澀谷事變」為核心主題，精心打造多個沉浸式造景展區，現場還原虎杖、五條悟等角色名場面與經典劇情氛圍，快閃店入口更打造成高專校門的模樣，讓粉絲們一踏入入口，就能瞬間穿越到咒術迴戰的世界中，絕對是咒術粉必拍打卡點。
全台首發咒術迴戰周邊新品除了超好拍的沈浸式咒術迴戰造景，快閃店更推出多款全台首發限定商品，包含壓克力片鑰匙圈、壓克力立牌盲抽、燈箱、五條悟&夏油傑雙面靠枕，以及「東京都立咒術高等專門學校」校徽生活周邊小物等，其中最推薦必買超可愛的玉犬、咒骸塚本造型絨毛萬用包，也推出5吋絨毛吊飾調包包上剛好，還有保暖又可愛的「咒骸塚本連帽圍巾」，多款限量周邊將陸續開賣，咒術粉必收。
松菸咒術迴戰快閃店免費入場快閃期間也推出採階段性發放的限定活動贈禮，包含咒術迴戰限定明信片、角色圖騰磁鐵等多款限量贈品，現場還設有超人氣限定抽卡機，讓粉絲買完周邊，順路抽卡，即日起至12月13日快閃松菸，快把握時間前來松菸朝聖。
松菸咒術迴戰快閃店 活動資訊活動期間：即日起至 2026/12/13(日)
活動時間：11:00 - 19:00(最後入場時間:18:30)
活動地點：台北松山文創園區「藝巷空間(W111)」(免費入場)
人氣IP台北快閃店全跟上
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