入冬就是要吃鍋！麻辣養生鍋、壽喜燒到頂級和牛鍋物，人氣鍋物TOP10美味推薦，滙豐銀行信用卡指定餐廳優惠一次看，聚餐更添好滋味

天氣漸漸轉涼，又到了讓人期待的吃鍋季節！無論是香麻過癮的麻辣鍋、甜鹹濃郁的日式壽喜燒，還是充滿異國風味的泰式火鍋，各具特色的湯頭搭配豐盛食材，總能讓人食指大動。趁著入冬時節，約上三五好友或家人一起圍爐吃鍋，就是最令人滿足的聚餐提案。



▲入冬就是要吃鍋！麻辣養生鍋、壽喜燒到頂級和牛鍋物，人氣鍋物TOP10美味推薦

還在煩惱下一次聚餐該吃哪一間？滙豐銀行信用卡集結10大人氣鍋物品牌，從蒙古藥膳、經典川味麻辣到頂級和牛與豪華海鮮鍋物，滿足不同饕客的喜好。搭配指定餐廳消費折扣、電子優惠券及滿額餐點招待等優惠，讓每次聚餐都多一份美味驚喜。這份入冬鍋物TOP10清單，趕快收藏起來吧！

小蒙牛頂級麻辣養生鍋｜濃郁香氣暖心開鍋，麻辣控的聚餐首選

小蒙牛頂級麻辣養生鍋以蒙古草原的藥膳風味為特色，運用多種天然植物搭配豬大骨細火熬煮，打造香氣濃郁、溫潤順口的特色湯頭。有別於四川麻辣鍋的厚重辛辣，湯頭帶有辛香與甘甜交織的豐富層次，能襯托肉品、海鮮與蔬菜的鮮美滋味。



▲ 小蒙牛頂級麻辣養生鍋

除了品嚐原湯的自然香氣，店內也準備香醇芝麻醬，搭配涮煮後的食材，增添滑順濃厚的口感。無論喜歡湯頭原味或搭配沾醬，都能享受不同的鍋物風味。地址： 全台指定門市，依活動公告為準優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：2人同行消費並加入小蒙牛餐飲會員，享100元電子折價券乙張

金大鋤壽喜燒｜日式甜鹹滋味，肉控相約大口開吃

喜歡日式鍋物的朋友，金大鋤壽喜燒絕對值得收藏！品牌以「平價消費，奢華饗宴」為理念，將日式壽喜燒的經典甜鹹風味融入日常聚餐。除了高品質肉品，店內也注重蔬菜的嚴選、副食搭配與特調飲品，讓整體用餐體驗更加豐富。



▲金大鋤壽喜燒

將肉片放入鍋中涮煮，搭配鮮蔬與不同副食享用，讓壽喜燒不再只是單純大口吃肉，也能品嚐食材之間的風味平衡。無論是家庭聚餐或好友相約，都很適合一起享受這份日式美味。地址： 全台指定門市，依活動公告為準優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：週一～週四消費並加入小蒙牛餐飲會員，享95折電子優惠券(現領現折)

老四川巴蜀麻辣燙｜經典川味麻辣香氣，越吃越過癮

麻辣控的入冬聚餐清單，怎麼能少了老四川巴蜀麻辣燙！品牌承襲四川飲食文化，講究「三香三椒三料、七滋八味九雜」的調味精神，以蔥、薑、蒜搭配辣椒、胡椒、花椒及多種川味調料，堆疊出香氣濃郁、層次豐富的麻辣湯頭。



▲老四川巴蜀麻辣燙

老四川的特色不只是辣度，更在於不同辛香料交織出的豐厚滋味。將肉片、豆腐與各式鍋料放入湯中涮煮，讓食材吸收麻辣香氣，再搭配招牌酸梅汁，以酸甜滋味襯托濃郁川味，享受香麻過癮的鍋物饗宴。地址： 全台指定門市，依活動公告為準優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠： 享店內單點低消滿850元（含）以上，享95折。

天香回味｜蒙古風味鍋物，品嚐香料交織的濃郁湯頭

想品嚐不一樣的鍋物風味，不妨試試天香回味！品牌以蒙古風味鍋物為特色，將多種藥材與香料依黃金比例調配，打造符合台灣人口味的清甜湯頭。相較於傳統重油、重鹹的火鍋，天香回味強調不添加人工添加物、味精及化學調味料，呈現甘香順口的特色風味。



▲天香回味

湯頭本身就帶有豐富的香料層次，肉片、海鮮與蔬菜只需放入鍋中輕輕涮熟，不必額外搭配沾醬，也能品嚐食材與湯頭交融的鮮美滋味，適合喜歡細細品味鍋物原味的饕客。地址： 依官方網站及活動適用門市公告為準優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠： 享9折

藍象廷泰鍋｜泰式酸辣香氣開胃，聚餐也能吃出異國風味

想讓吃鍋多一點異國風味，藍象廷泰鍋就是值得收藏的選擇！品牌將泰國料理的經典風味融入火鍋，以特色香料打造香氣鮮明的湯頭，讓酸辣滋味與鍋物食材相互搭配，展現不同於傳統麻辣鍋或日式火鍋的特色。



▲藍象廷泰鍋

藍象廷泰鍋結合泰式料理與豐盛的吃到飽用餐形式，讓喜歡肉品、海鮮與蔬菜的饕客，能依照自己的口味自由搭配。無論是好友慶生或家庭聚餐，都很適合一起享受這場充滿異國風情的鍋物饗宴。地址： 全台指定門市，依活動公告為準優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠： 消費滿1,500元，贈「月亮蝦餅」兌換券乙張

藍象廷泰式火鍋｜一鍋品嚐泰式風味，雙人聚餐美味加菜

喜歡泰式料理，又想享受熱騰騰的火鍋，藍象廷泰式火鍋就是不錯的選擇！品牌獲得泰國「Thai SELECT 泰精選」餐廳認證，以香茅、南薑、檸檬葉等香料熬煮特色湯底，提供皇室綠咖哩鍋、泰式酸辣鍋、檸檬香茅鍋及泰味番茄鍋等多種選擇。



▲藍象廷泰式火鍋

從綠咖哩的濃郁香醇，到檸檬香茅的清新氣息，每款湯頭都有鮮明特色。搭配肉品、鮮蔬與海鮮涮煮，能感受到泰式香料與不同食材結合的豐富滋味，讓日常吃鍋也多了一場異國味蕾體驗。地址： 台北市中山區松江路275號 (捷運行天宮站3號出口)優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠： 消費滿1,200元，贈「金錢蝦餅」乙份

小川鍋物｜相約品嚐暖心鍋物，雙人開鍋再享鮮甜蛤蠣

有著「火鍋界小清新」稱號的小川鍋物，從淡水起家，將台灣在地農產與日本飲食文化融入餐桌，打造講究天然食材的自然系鍋物。店內主打與小農契作的「12節氣菜盤」，依照季節變化挑選當令蔬菜，結合產地直送與產銷履歷理念，呈現不同時節的鮮甜滋味。



▲ 小川鍋物

除了時令蔬菜，小川鍋物也重視肉品與海鮮的食材來源，從友善農耕、畜牧到新鮮漁獲，展現品牌對品質的講究。將當季食材放入湯頭中涮煮，就能品嚐食材本身的自然風味。地址： 依官方網站及活動適用門市公告為準優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠： 2人同行開鍋，享季節蛤蠣乙份

Beef King 鍋物無限放題｜和牛控必收，大口吃肉享受豐盛鍋物

對肉控來說，入冬最期待的就是大口享受頂級和牛！位於台中南屯的Beef King頂級澳洲和牛M9+鍋物無限放題，除了澳洲和牛，更引進擁有四百多年歷史的日本近江和牛。近江和牛以細緻均勻的油花與柔嫩肉質著稱，肉片輕涮入鍋，便能品嚐油脂與鮮甜肉香交織的滋味。



▲Beef King 鍋物無限放題

除了頂級肉品，店內還有溫潤醇厚的老母雞湯底，以及壽喜燒鴛鴦鍋、胡椒豬肚雞等多樣選擇。從精緻套餐到頂級吃到飽方案，搭配舒適的用餐空間，很適合安排節日慶祝或好友聚餐。地址： 台中市南屯區龍富路四段583號優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠： 2人同行消費，享北海道干貝乙份

深紅鍋物｜海陸美味一次享受，加碼日本和牛更滿足

海鮮控想安排一頓豪華鍋物饗宴，深紅鍋物絕對值得放進口袋名單！品牌以龍蝦海鮮火鍋為主打，招牌汕頭大骨扁魚湯香氣濃郁、越煮越甘甜，另有黃金花膠雞湯等特色湯底。店內採套餐計價，從個人獨享到多人共享都有選擇，品牌主打不設最低消費限制。



▲深紅鍋物

最具代表性的「屠龍」系列，將活體波士頓龍蝦、螃蟹與各式海鮮盛裝在木船上華麗登場，視覺效果十足。店內也設有包廂，適合家庭聚餐、好友慶生或公司聚會，享受豐盛的海鮮鍋物饗宴。地址： 台北、新竹及台中指定門市，依活動公告為準優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠： 單筆消費滿1,500元，贈「日本和牛」乙份（價值1,200元）

溫肚火鍋｜暖心聚餐好選擇，平日相約再享好友拼盤

一頓讓人感到溫暖的火鍋，不只是熱騰騰的湯頭，更是與重要的人好好吃飯的幸福時刻！溫肚火鍋的店名就藏著這份心意，希望走進餐廳的顧客，都能感受到店家的熱情與溫度，同時享受一頓暖心又滿足的美味。



▲溫肚火鍋

從肉品、蔬菜到各式配料，溫肚重視食材的新鮮與品質，讓顧客在享受鍋物的同時，也能品嚐食材本身的風味。無論是下班後想好好吃頓晚餐，或是週末與家人好友相聚，都能在一鍋熱湯中感受品牌想傳遞的溫暖心意。地址： 高雄市苓雅區新田路356號，電話：07-241-1185優惠期間： 2026/1/1～2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠： 週一至週五消費達每人低消400元，享好友拼盤乙份（價值280元）※ 各餐廳優惠適用門市、使用限制及詳細活動辦法，請以滙豐銀行官方公告為準。滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。



