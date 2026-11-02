全台最酷封街啤酒趴！酉鬼啤酒「醜派對」11/7 五股登場，薄荷巧克限定酒、爵犬 Live Jazz 嗨翻工業區

台灣有名的精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒 」成立七週年，為慶祝這個大日子，11/7將在新北五股封街辦趴Party。還有兩款全新週年限定酒款開桶，搭配六家人氣美食和結合 Live Jazz、Hip-Hop 與現場 DJ 演出的夜晚。

喜愛精釀啤酒與戶外派對的朋友快筆記！台灣具代表性的精釀品牌「酉鬼啤酒 Ugly Half Beer」迎來七週年，將於11月7日回歸新北五股酒廠，封街舉辦一年一度的「醜派對」。今年派對規格升級，攜手當紅地下音樂品牌「爵犬 Joe Trane」打造爵士酒廠派對，還要開桶兩款全新週年限定酒款，並力邀6家人氣排隊美食共同出攤。活動免費入場，現場更貼心安排免費接駁車往返捷運站，邀請大家一起衝五股喝到飽、玩個過癮。



▲酉鬼啤酒七週年將於11月7日在新北五股酒廠封街舉辦一年一度的「醜派對」。





兩款七週年限定啤酒首度開桶

延續酉鬼每年生日推出專屬限定酒款的優良傳統，今年帶來兩款風格強烈的新作，並於派對當天首度開桶。

七歲的蠟燭（Mint Chocolate Sour Ale ft. 片山西點）

攜手知名人氣甜點品牌「片山西點」，將經典的薄荷巧克力冰淇淋釀成Pastry Sour啤酒！以淺色麥芽、燕麥與乳糖營造柔和口感，結合乳酸菌的微酸與英式酵母果香，再堆疊薄荷、香草與可可，打造宛如大人專屬生日蛋糕般的奢華風味。「醜派對」現場片山西點也將推出薄荷巧克力費南雪限定組合，享受「有吃又有喝」的幸福感。



▲七歲的蠟燭是攜手人氣甜點品牌，將經典的薄荷巧克力冰淇淋釀成Pastry Sour啤酒。

七歲的氣球（R&D115 7th Anniversary IPA）

展現酉鬼最拿手的酒花魅力！這款Hazy IPA以美國經典啤酒花Citra為核心，並搭配紐西蘭酒花 Rakau、Peacharine 與 Nectaron，層層堆疊出明亮的柑橘、芒果與熱帶水果香氣，尾韻綻放柔軟細膩的白桃氣息，在酒廠喝最新鮮。



▲展現酉鬼最拿手的酒花魅力，以美國經典啤酒花Citra為核心。





爵犬Joe Trane佔領釀造

平日忙著釀酒的廠房將搖身一變成為爵士派對現場！結合 Live Jazz、Hip-Hop 與現場 DJ 演出，由專業樂手與 MC 零距離帶動全場節奏，帶來極具爆發力的臨場體驗。



▲釀酒的廠房將搖身一變成為爵士派對現場，結合 Live Jazz、Hip-Hop 與現場 DJ 演出，讓人嗨一晚。





6大排隊美食齊聚打造街頭狂歡

特別集結長期支持酉鬼的人氣餐飲品牌，包括人氣手作水餃「福餃 FUKGYO」、帶來道地燒賣與咖哩魚蛋的「獅鬥」、主打歐式手工熱狗堡的「Sunburn」、以招牌威士忌鹹酥雞聞名的「Razzle Dazzle 文明放縱」，以及全新時髦餐酒館「FRAME」，讓大家大口喝酒的同時也能大啖特色下酒菜。

▲活動現場也有人氣美食，有水餃、燒賣、咖哩魚蛋、鹽酥雞、熱狗堡等。





酉鬼啤酒「醜派對」活動總整理

週末想卸下週間疲憊、感受五股工業區獨有的派對能量，千萬別錯過這場秋日啤酒盛會：