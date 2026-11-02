> 生活 > 全台最酷封街啤酒趴！酉鬼啤酒「醜派對」11/7 五股登場，薄荷巧克限定酒、爵犬 Live Jazz 嗨翻工業區

全台最酷封街啤酒趴！酉鬼啤酒「醜派對」11/7 五股登場，薄荷巧克限定酒、爵犬 Live Jazz 嗨翻工業區

酉鬼啤酒精釀啤酒五股活動
2026-11-02 11:42文字：編輯 李維唐 圖片提供:酉鬼啤酒 Ugly Half Beer
編輯 李維唐

編輯 李維唐

台灣有名的精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒 」成立七週年，為慶祝這個大日子，11/7將在新北五股封街辦趴Party。還有兩款全新週年限定酒款開桶，搭配六家人氣美食和結合 Live Jazz、Hip-Hop 與現場 DJ 演出的夜晚。

喜愛精釀啤酒與戶外派對的朋友快筆記！台灣具代表性的精釀品牌「酉鬼啤酒 Ugly Half Beer」迎來七週年，將於11月7日回歸新北五股酒廠，封街舉辦一年一度的「醜派對」。今年派對規格升級，攜手當紅地下音樂品牌「爵犬 Joe Trane」打造爵士酒廠派對，還要開桶兩款全新週年限定酒款，並力邀6家人氣排隊美食共同出攤。活動免費入場，現場更貼心安排免費接駁車往返捷運站，邀請大家一起衝五股喝到飽、玩個過癮。

▲酉鬼啤酒七週年將於11月7日在新北五股酒廠封街舉辦一年一度的「醜派對」。
▲酉鬼啤酒七週年將於11月7日在新北五股酒廠封街舉辦一年一度的「醜派對」。

兩款七週年限定啤酒首度開桶

延續酉鬼每年生日推出專屬限定酒款的優良傳統，今年帶來兩款風格強烈的新作，並於派對當天首度開桶。

七歲的蠟燭（Mint Chocolate Sour Ale ft. 片山西點）

攜手知名人氣甜點品牌「片山西點」，將經典的薄荷巧克力冰淇淋釀成Pastry Sour啤酒！以淺色麥芽、燕麥與乳糖營造柔和口感，結合乳酸菌的微酸與英式酵母果香，再堆疊薄荷、香草與可可，打造宛如大人專屬生日蛋糕般的奢華風味。「醜派對」現場片山西點也將推出薄荷巧克力費南雪限定組合，享受「有吃又有喝」的幸福感。

▲七歲的蠟燭是攜手人氣甜點品牌，將經典的薄荷巧克力冰淇淋釀成Pastry Sour啤酒。
▲七歲的蠟燭是攜手人氣甜點品牌，將經典的薄荷巧克力冰淇淋釀成Pastry Sour啤酒。

七歲的氣球（R&D115 7th Anniversary IPA）

展現酉鬼最拿手的酒花魅力！這款Hazy IPA以美國經典啤酒花Citra為核心，並搭配紐西蘭酒花 Rakau、Peacharine 與 Nectaron，層層堆疊出明亮的柑橘、芒果與熱帶水果香氣，尾韻綻放柔軟細膩的白桃氣息，在酒廠喝最新鮮。

▲展現酉鬼最拿手的酒花魅力，以美國經典啤酒花Citra為核心。
▲展現酉鬼最拿手的酒花魅力，以美國經典啤酒花Citra為核心。

爵犬Joe Trane佔領釀造

平日忙著釀酒的廠房將搖身一變成為爵士派對現場！結合 Live Jazz、Hip-Hop 與現場 DJ 演出，由專業樂手與 MC 零距離帶動全場節奏，帶來極具爆發力的臨場體驗。

▲釀酒的廠房將搖身一變成為爵士派對現場，結合 Live Jazz、Hip-Hop 與現場 DJ 演出，讓人嗨一晚。
▲釀酒的廠房將搖身一變成為爵士派對現場，結合 Live Jazz、Hip-Hop 與現場 DJ 演出，讓人嗨一晚。

6大排隊美食齊聚打造街頭狂歡

特別集結長期支持酉鬼的人氣餐飲品牌，包括人氣手作水餃「福餃 FUKGYO」、帶來道地燒賣與咖哩魚蛋的「獅鬥」、主打歐式手工熱狗堡的「Sunburn」、以招牌威士忌鹹酥雞聞名的「Razzle Dazzle 文明放縱」，以及全新時髦餐酒館「FRAME」，讓大家大口喝酒的同時也能大啖特色下酒菜。

▲活動現場也有人氣美食，有水餃、燒賣、咖哩魚蛋、鹽酥雞、熱狗堡等。
▲活動現場也有人氣美食，有水餃、燒賣、咖哩魚蛋、鹽酥雞、熱狗堡等。

酉鬼啤酒「醜派對」活動總整理

週末想卸下週間疲憊、感受五股工業區獨有的派對能量，千萬別錯過這場秋日啤酒盛會：

  • 活動日期： 11月7日（六）

  • 活動時間：14：00～21：00

  • 活動地點：酉鬼啤酒五股酒廠（新北市五股區五工三路 116 巷 9 號）

  • 入場方式：免費入場（啤酒採購買代幣現場兌換）

  • 免費接駁車：捷運三重站 3 號出口（宏誠動物醫院前）↔ 五股酒廠免費往返接駁

  •  大眾運輸：搭乘機捷 A3 或環狀線 Y19「新北產業園區站」，出站步行約15分鐘即達

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
不只有白粉男蘋果糖！新光三越日本展「焦糖烤布蕾、水果歐姆捲」超過70家必吃，再逛動漫一番街
不只有白粉男蘋果糖！新光三越日本展「焦糖烤布蕾、水果歐姆捲」超過70家必吃，再逛動漫一番街
編輯 鄭雅之
信義區萬聖節開喝3天！木柵限定茶啤酒180元、鐵觀音冰沙調酒200元，雙月聯名雞湯也來了
信義區萬聖節開喝3天！木柵限定茶啤酒180元、鐵觀音冰沙調酒200元，雙月聯名雞湯也來了
編輯 李維唐
可可遇上焙茶與鐵觀音！茶湯會冬季新品一開喝就想多點一杯，連微辣酸菜刈包也同步登場，11月1日起開吃開喝
可可遇上焙茶與鐵觀音！茶湯會冬季新品一開喝就想多點一杯，連微辣酸菜刈包也同步登場，11月1日起開吃開喝
編輯 李維唐
迷客夏3.0升級亮點！新品「娜杯糖燻奶霜」折10元、鮮奶茶2杯99元，極簡風、試聞茶瓶要踩點
迷客夏3.0升級亮點！新品「娜杯糖燻奶霜」折10元、鮮奶茶2杯99元，極簡風、試聞茶瓶要踩點
編輯 鄭雅之
必勝客萬聖節搞怪無極限！香辣麻奶火山漢堡排比薩暗黑降臨，芋霸不能火山比薩爆漿開賣單點優惠249元起
必勝客萬聖節搞怪無極限！香辣麻奶火山漢堡排比薩暗黑降臨，芋霸不能火山比薩爆漿開賣單點優惠249元起
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊