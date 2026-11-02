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北大生衝這家！路易莎新品牌「NuMove續行」三峽首店，近百坪有插座、三峽碧螺春布丁必吃

三峽美食北大美食北大早午餐新開店
2026-11-02 10:30文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:NuMove續行
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：北大生早午餐新選擇！全天候都有供餐，還有插座可以讓大家喝杯咖啡、溫書～

三鶯線迎來話題新店，路易莎聯手新北捷運打造全新複合餐飲品牌「NuMove續行」，首間門市於台北大學站旁登場，空間揉合挑高禪風美學與在地風土飲食，全天候供應特色餐點，並貼心設置插座便利辦公溫書，替三峽人與北大生帶來兼具美味與生活質感的充電新聚落。

▲現場烘焙展示區陳列多款手作麵包與特色點心，包含三峽在地特色金牛角麵包、歐式酸種麵包及烘焙小點，提供外帶與內用的多元點心選擇。
▲現場烘焙展示區陳列多款手作麵包與特色點心，包含三峽在地特色金牛角麵包、歐式酸種麵包及烘焙小點，提供外帶與內用的多元點心選擇。
▲近百坪的挑高日式侘寂風用餐環境，設有開放式咖啡吧台與甜點展示櫃，打造兼具生活美學與舒適座位的捷運站生活續航站。
▲近百坪的挑高日式侘寂風用餐環境，設有開放式咖啡吧台與甜點展示櫃，打造兼具生活美學與舒適座位的捷運站生活續航站。

挑高日式禪風打造通勤族療癒綠洲

身為路易莎全新品牌首發店，「NuMove續行」打造近百坪且挑高6米的開闊場域，質樸寧靜的日式侘寂美學瞬間卸下緊繃情緒，現場座位貼心附設插座滿足筆電族充電需求，餐盤更委由鶯歌老街手工燒製，讓捷運節點轉化為結合生活美學與在地工藝的溫暖據點，吸引不少饕客專程造訪。

▲路易莎全新品牌NuMove續行進駐三鶯線台北大學站，挑高6米空間明亮通透，店內座位貼心設置插座，成為三峽人與北大生閱讀辦公的早午餐新據點。
▲路易莎全新品牌NuMove續行進駐三鶯線台北大學站，挑高6米空間明亮通透，店內座位貼心設置插座，成為三峽人與北大生閱讀辦公的早午餐新據點。

三峽特產入菜品味在地風土好滋味

主廚團隊深入三峽採集在地旬味，將茶香巧妙融入各道料理，菜單最低118元起相當親民，像是香氣四溢的「三峽茶香牛五花披薩」、醇厚滑順的「碧螺春奶油野菇義大利麵」，以及清脆鮮甜的「三峽炭烤竹筍野菇沙拉」，餐後必嘗綿密細緻的「碧螺春濃茶布丁」，每一口都是茶鄉獨有的清新韻味。

▲全時段供應豐富多元的複合餐點，從早午餐盤、三峽茶香披薩、特色燉飯到精緻義大利麵與特調飲品，滿足全天候的味蕾享受。
▲全時段供應豐富多元的複合餐點，從早午餐盤、三峽茶香披薩、特色燉飯到精緻義大利麵與特調飲品，滿足全天候的味蕾享受。

北大生與在地居民早午餐放鬆新殿堂

這座全新空間打破傳統用餐限制，成為北大生與三峽人吃早午餐的熱門新選擇，清晨推薦點一份「松露嫩蛋茶香酸種開放三明治」開啟活力，午後點杯路易莎招牌咖啡安心辦公閱讀，入夜後則轉換為微醺小酌聚會所，無論讀書溫習、好友聚會或家庭聚餐，都能在此找到最自在的角落。

▲選用鶯歌陶瓷工藝餐盤盛裝的「台灣風味虱目魚麻油燉飯」，搭配金黃酥脆的在地虱目魚排與豐富蔬菜，呈現扎根在地風土的特色餐飲。
▲選用鶯歌陶瓷工藝餐盤盛裝的「台灣風味虱目魚麻油燉飯」，搭配金黃酥脆的在地虱目魚排與豐富蔬菜，呈現扎根在地風土的特色餐飲。

路易莎智慧科技助陣候餐俐落流暢

這座新門市也是路易莎實踐智慧餐飲大平台的首座實體範本，店內全面串聯自助點餐機台、廚房顯示螢幕與智慧管理核心，讓高峰期的點餐與製餐效率大幅攀升，縮短顧客等候時間，門市夥伴得以將更多熱忱留給桌邊交流，為到訪的每一位饕客營造親切又順暢的用餐體驗。

▲NuMove續行早午餐盤特別結合三峽在地特產金牛角麵包，搭配嫩煎肉排、金黃脆薯、生菜沙拉與濃郁滑蛋，呈現兼具地方風味與飽足感的創意早午餐料理。
▲NuMove續行早午餐盤特別結合三峽在地特產金牛角麵包，搭配嫩煎肉排、金黃脆薯、生菜沙拉與濃郁滑蛋，呈現兼具地方風味與飽足感的創意早午餐料理。


NuMove續行 北大站前門市 店家資訊

門市地址：新北市三峽區復興路280號
訂位電話：02-86716613

NuMove續行 北大站前門市特色

  • 空間特色：近百坪挑高6米日式侘寂風空間，店內座位貼心提供插座，適合閱讀、辦公與聚會充電。
  • 餐飲特色：路易莎打造全新品牌，最低118元起，全時段供應早午餐、茶香披薩、義大利麵、鮮蔬沙拉、茶韻甜點與夜間微醺飲品。
  • 器皿亮點：攜手鶯歌陶瓷老街職人，手工燒製專屬餐具承裝料理。

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