北大生衝這家！路易莎新品牌「NuMove續行」三峽首店，近百坪有插座、三峽碧螺春布丁必吃

編輯 鄭雅之 表示：北大生早午餐新選擇！全天候都有供餐，還有插座可以讓大家喝杯咖啡、溫書～
三鶯線迎來話題新店，路易莎聯手新北捷運打造全新複合餐飲品牌「NuMove續行」，首間門市於台北大學站旁登場，空間揉合挑高禪風美學與在地風土飲食，全天候供應特色餐點，並貼心設置插座便利辦公溫書，替三峽人與北大生帶來兼具美味與生活質感的充電新聚落。
挑高日式禪風打造通勤族療癒綠洲
身為路易莎全新品牌首發店，「NuMove續行」打造近百坪且挑高6米的開闊場域，質樸寧靜的日式侘寂美學瞬間卸下緊繃情緒，現場座位貼心附設插座滿足筆電族充電需求，餐盤更委由鶯歌老街手工燒製，讓捷運節點轉化為結合生活美學與在地工藝的溫暖據點，吸引不少饕客專程造訪。
三峽特產入菜品味在地風土好滋味
主廚團隊深入三峽採集在地旬味，將茶香巧妙融入各道料理，菜單最低118元起相當親民，像是香氣四溢的「三峽茶香牛五花披薩」、醇厚滑順的「碧螺春奶油野菇義大利麵」，以及清脆鮮甜的「三峽炭烤竹筍野菇沙拉」，餐後必嘗綿密細緻的「碧螺春濃茶布丁」，每一口都是茶鄉獨有的清新韻味。
北大生與在地居民早午餐放鬆新殿堂
這座全新空間打破傳統用餐限制，成為北大生與三峽人吃早午餐的熱門新選擇，清晨推薦點一份「松露嫩蛋茶香酸種開放三明治」開啟活力，午後點杯路易莎招牌咖啡安心辦公閱讀，入夜後則轉換為微醺小酌聚會所，無論讀書溫習、好友聚會或家庭聚餐，都能在此找到最自在的角落。
路易莎智慧科技助陣候餐俐落流暢
這座新門市也是路易莎實踐智慧餐飲大平台的首座實體範本，店內全面串聯自助點餐機台、廚房顯示螢幕與智慧管理核心，讓高峰期的點餐與製餐效率大幅攀升，縮短顧客等候時間，門市夥伴得以將更多熱忱留給桌邊交流，為到訪的每一位饕客營造親切又順暢的用餐體驗。
NuMove續行 北大站前門市 店家資訊
門市地址：新北市三峽區復興路280號
訂位電話：02-86716613
NuMove續行 北大站前門市特色
- 空間特色：近百坪挑高6米日式侘寂風空間，店內座位貼心提供插座，適合閱讀、辦公與聚會充電。
- 餐飲特色：路易莎打造全新品牌，最低118元起，全時段供應早午餐、茶香披薩、義大利麵、鮮蔬沙拉、茶韻甜點與夜間微醺飲品。
- 器皿亮點：攜手鶯歌陶瓷老街職人，手工燒製專屬餐具承裝料理。
話題新開店都要知道！
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