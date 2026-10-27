台北鰻魚控等不及！東京平價鰻魚飯「名代 宇奈とと」台北首店，拼200元有找、晚上變居酒屋

編輯 鄭雅之 表示：日本平價鰻魚飯「名代 宇奈とと」真的要開到台北東區了！品牌表示拼200元有找鰻魚飯，真的超划算誒～

台北鰻魚飯控等不及想吃！台北東區商圈迎來日本超人氣美食焦點，深耕日本25年的平價炭火鰻魚飯品牌「名代 宇奈とと」，正式由台灣香繼光集團引進，於11月登陸台北捷運忠孝復興站周邊。這間全新打造的全台首家複合式旗艦店，完美融合日式主食與居酒屋文化，主打大眾化的消費門檻，讓忙碌的上班族與小資族在日常生活中，就能隨時滿足想吃日式料理的慾望。



▲台灣旗艦店嚴選台灣在地養殖外銷等級青口新鰻，讓饕客能以親民價格輕鬆享受實在又美味的炭火現烤鰻魚飯。

▲東京超人氣平價鰻魚飯品牌名代宇奈與與在日本擁有多家分店，門口總是吸引滿滿的排隊人潮。





嚴選台灣優質青口新鰻極致傳承職人炭香

為了提供最優質的口感體驗，台灣旗艦店特別嚴選在地養殖且符合外銷日本品質的「青口新鰻」，肉質極為細緻綿密。店家堅持傳統職人炭火現烤工藝，高溫炙烤逼出豐沛脂香與迷人焦香，再刷上日本直送的經典特製醬汁。品牌目前正積極朝向「200元有找鰻魚飯」的親民價格設定努力，也保證份量不會縮減，但最終價格會在日後公布，讓饕客不必傷荷包就能品嚐到正統日本風味。



▲店家堅持採用傳統職人炭火現烤工藝，逼出鰻魚豐沛油脂與香氣，再刷上日本直送特製醬汁呈現誘人色澤。





雙重模式潮流居酒屋打造東區深夜宵夜首選

座落於瑠公公園旁的獨立空間採用靈活的雙重模式經營，白天提供快速美味的炭火鰻魚飯，夜晚則轉身為氛圍熱絡的潮風居酒屋。菜單涵蓋多款日式炸物與特色烤物，包含「日式可樂餅」、「大阪燒風味雞肉丸」、「墨魚甜不辣」、「松阪豬燒肉」、「挪威鯖魚」與「三種風味白燒鰻魚」，並提供多款「39元日式小缽料理」，營業至晚間11點是深夜聚餐好去處。



▲全台首家複合式居酒屋提供豐富多元的串燒與白燒鰻魚等特色料理，適合三五好友夜晚聚餐小酌配小菜。

名代 宇奈とと 台灣旗艦店 店家資訊

地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄6號

營業時間：11:00-23:00





超夯日系美食新開店都要吃到！

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▲店家堅持採用傳統職人炭火現烤工藝，逼出鰻魚豐沛油脂與香氣，再刷上日本直送特製醬汁呈現誘人色澤。