▲11大台北展覽室內開逛！連假衝華山免費展覽、日本人氣展覽台北站，待室內下雨照逛。

連假逛11大台北展覽清單！編輯鄭亦庭表示：日本人氣平面設計展、藤本壯介建築展台北站都要衝。
週末台北展覽打卡推薦！光復連假衝11大台北展覽待室內爽逛，想要逛展打卡就衝北投日本妖怪展、空總a-We特展，以及忠泰美術館藤本壯介建築展，直接把萬博環形大屋頂搬來台北，藝術迷也不能錯過日本人氣平面設計展台北站、當代館閉館前壓軸大展等，11大台北展覽待室內就能逛。
台北展覽推薦必逛：日本關西萬博環形大屋頂來台日本關西萬博環形大屋頂來台！忠泰美術館開館十週年首檔系列展覽與日本東京森美術館合作，將東京建築大展《藤本壯介建築展：原初．未來．森》搬到台北，展期自8月15日至2027年1月3日，現場甚至將2025年知名作品大阪關西萬博「環形大屋頂」以1：5大型局部建築模型呈現，觀眾可以走進空間中，讓大家彷彿身在萬博現場打卡，展出至明年絕對要來朝聖打卡。
藤本壯介建築展：原初．未來．森 展覽資訊展覽日期：2026.8.15(六)-2027.1.3(日)
展覽地點：主展區忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)
衛星展區建國啤酒廠成品倉庫(臺北市中山區松江路25巷40號)
開放時間：週二至週日 10:00-18:00(週一休館)
票價：全票250元、優待票200元(優待票須出示相關證件)，一票可通行雙展區
全文介紹：日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展海外首站在台北，超過百個建築模型、手稿一次看。
台北展覽推薦必逛：北投文物館日本妖怪展日本妖怪展覽在北投！北投文物館攜手日本唯一以妖怪為主題的「湯本豪一記念日本妖怪博物館」，推出臺灣首度日本妖怪文物特展《百鬼繚亂—妖怪WORLD》，展覽精選百餘件珍貴妖怪文物，時間橫跨江戶至昭和時代，展區各處也隱藏著妖怪的身影，完整呈現日本妖怪文化數百年發展軌跡，即日起至2027年2月14日於北投文物館展出，也推出妖怪主題餐、北投妖怪集章活動，讓你跟著日本妖怪們玩北投。
百鬼繚亂—妖怪WORLD特展 展覽資訊前期展期：2026年8月1日(六)至2026年11月15日(日)
後期展期：2026年11月17日(二)至2027年2月14日(日)
※本展部分展件採分期展出，後期將有新展件亮相。
開放時間：週二至週日 10:00~18:00(週一休館，遇假日照常開放)
票價：全票120元
全文介紹：日本妖怪展在北投！北投文物館百鬼繚亂特展，超過100件妖怪館藏、妖怪主題餐超好拍
台北展覽推薦必逛：日本人氣平面設計展台北站日本超人氣平面設計展來台！2025 年在京都引爆關注的《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》，由毛灼然、後藤哲也共同策展，今年首度海外巡迴，即日起至11月9日在大直NOKE忠泰樂生活3樓登場，只要加入NOKE會員就能免費獲得2張入場票，設計迷快衝大直朝聖。
C-GRAPHIC/TAIPEI 展覽資訊展覽日期：2026年10月8日－11月9日
展覽時間：週日－週四 11:00–21:30；週五－週六 11:00–22:00
展覽地點：NOKE忠泰樂生活 3F Uncanny(台北市中山區樂群三路200號)
票價：100元
免票資格：註冊/登入NOKE會員，即可獲贈免費入場票券2張；出示忠泰美術館「藤本壯介建築展：原初•未來．森」票根。
全文介紹：日本人氣平面設計展來台！NOKE忠泰C-GRAPHIC展台北站，隱藏版免費門票拿法先收
台北展覽推薦必逛：日本爆紅恐怖心展在中山站日本爆紅展覽首度來台！日本人氣話題展覽《恐怖心展》即將於9/12至11/23來台，展覽展出數十件展品與沉浸式體驗，帶你重新認識講不清楚，卻真實存在的不安與恐懼心理，展覽地點就選在捷運中山站附近的「灰棚」無招牌地下室空間，讓大家從入口處便開始體驗一場探索「恐怖心」的沉浸式體驗，快揪人來中山站體驗。
恐怖心展・台北 展覽資訊展期：2026/9/12(六)～ 11/23(一)
開放時間：10:00–21:00（最後入場時間 20:30）
地點：灰棚(台北市中山區中山北路二段59巷16號B1)
票種：現場全票450元
身心障礙者本人及國小(含)以下兒童可免費入場(皆須由陪同者陪同)，陪同者仍須另行購票。
全文介紹：日本爆紅恐怖心展來台！台北中山站沈浸式恐怖體驗展，無招牌地下室展區超毛
台北展覽推薦必逛：免門票華山這還好吧!?特展免門票華山展覽邊逛邊玩！RE-THINK ×全家便利商店「這還好吧!?」生活環境觀察展將於10月16日至10月26日在華山園區中2館免費開放參觀，展覽把食物浪費、亂丟菸蒂與資源回收等議題，變成10大可以坐、可以玩、可以留言與投票的大型實境體驗，現場填寫問卷還能抽全家禮物卡、犀牛盾機能掛繩等好禮，週末快揪朋友來華山逛展覽。
華山「這還好吧！？」生活環境觀察展 展覽資訊展覽時間：2026/10/16(五)– 2026/10/26(一)10:00 - 20:00
展覽地點：華山 1914 文創產業園區 中2館
全文介紹：免門票華山展覽！超人氣「這還好吧!?」特展開玩，捷運開腿狂、菸蒂牆10大實境體驗
台北展覽推薦必逛：當代館25週年壓軸展台北當代館25週年壓軸展閉館前必衝！今年迎來25週年的台北當代藝術館，將於2027年展開為期三年的閉館整修，在整修前當代館推出年度壓軸主題策劃展「美術館之後」，展覽帶觀眾把視角轉向美術館幕後，從支撐運作的藝術勞動、館舍空間到制度等，重新想像與形塑美術館的多重可能，展期即日起至12月31日，結束後將迎來3年閉館整修，快趁這次年度壓軸展覽來中山站當代館朝聖。
當代館25週年壓軸展 美術館之後 展覽資訊展覽展期：即日起- 2026.12.31(日)
開放時間：10:00 - 18:00，週一休館
展覽地點：台北當代藝術館(臺北市大同區建泰里長安西路39號)
票價： 100元
全文介紹：台北當代館閉館前必看！當代館25週年壓軸展美術館之後，買25週年繪本送門票
台北展覽推薦必逛：當代館免門票特展中山站免費展覽推薦！台北當代藝術館攜手韓國釜山文化財團共同推出《當未來不再被紀念》特展，即日起至11月22日於台北當代館MoCA Studio免門票展出，展覽從台灣與韓國邁入超高齡社會的現況切入，探討長照、勞動、生命記憶與經驗傳承等議題，並展開對未來生存的多重想像，台北當代館就位於中山站附近，放假快來台北當代館逛免費展覽。
當未來不再被紀念 展覽資訊展覽日期：即日起-11/22(日)
開放時間：10:00 - 18:00，週一休館
展覽地點：台北當代藝術館(臺北市大同區建泰里長安西路39號)
全文介紹：隱藏版中山站展覽免費逛！台北當代館特展「當未來不再被紀念」，互動式黑色聲音廊道必看
台北展覽推薦必逛：一頁繪本原畫展覽隱藏版信義區展覽免費看！日本藝術家TOKINOIRODORI個展「一頁繪本原畫展覽」即日起於TSUTAYA BOOKSTORE信義店展出，帶來一系列精美原畫、複製畫，免門票就能近距離觀賞，還有多達100款藝術明信片可以挑選，藝術家本人至10月17日更會在現場進行Live Painting，只要買明信片就能請藝術家親筆簽名，快把握在廊時間衝信義區拿簽名。
TOKINOIRODORI 2026 台灣個展暨一頁繪本原畫展覽展覽日期：即日起至11月9日
藝術家在廊日期：2026年10月8日至 10 月 17 日
展覽地點：TSUTAYA BOOKSTORE 信義店(統一時代百貨台北店 5F)
入場方式：免費參觀
全文介紹：隱藏版信義區展覽免費看！日本一頁繪本展快閃TSUTAYA書店，100款明信片免費簽名
台北展覽推薦必逛：故宮首次開箱「江西箱」故宮最新特展開箱江西箱！國立故宮博物院推出「匯流 1950：新入藏文物風華」特展，介紹1950年由江西省政府臨時辦事處移交而來的182件文物，統稱為「江西箱」，展覽追索江西箱文物如何跨海來台，並於2025年正式捐贈入藏故宮的歷程，帶大家見證1950年代臺灣的時代變動與故宮典藏形成。
匯流1950：新入藏文物風華 展覽資訊展期：即日起至2028年9月10日
地點：故宮北部院區 第一展覽館 304陳列室
開放時間：週二至週日：09:00~17:00 (16:30停止售票及票券兌換)
全文介紹：故宮首次開箱！匯流1950特展「江西箱」塵封75年，超神秘百件文物必看亮點
台北展覽推薦必逛：a-We臺灣主題特展大阪萬博超可愛a-We回台灣！2025年大阪世博期間帶著臺灣之名首登世界舞台的文化外交大使「a-We」，這是帶著「We TAIWAN」系列活動回臺，「a-We臺灣主題特展：a～～～Wemoji！」即日起至11月3日在空總國家文化基地圖書館展演空間展出，2層樓空間打造5大主題展區，現場還推出超過50款超可愛a-We周邊，讓大家看展覽、買周邊。
a-We臺灣主題特展：a～～～Wemoji！ 特展 展覽資訊展覽地點：空總國家文化基地圖書館展演空間(臺北市建國南路一段177號)
展覽期間：即日起至11月3日
開放時間：11:00–19:00，週一休館
全文介紹：a-We台灣主題特展在空總！免門票玩a-We巨型球偶、心理測驗，50款周邊新品買爆
近期話題打卡景點、展覽跟上
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