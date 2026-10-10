日本人氣平面設計展來台！NOKE忠泰C-GRAPHIC展台北站，隱藏版免費門票拿法先收

超人氣日本平面設計展來台！《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站在NOKE忠泰樂生活，編輯鄭亦庭表示：加入會員直接送2張入場券。
日本超人氣平面設計展來台！2025 年在京都引爆關注的《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》，由毛灼然、後藤哲也共同策展，今年首度海外巡迴，即日起至11月9日在大直NOKE忠泰樂生活3樓登場，只要加入NOKE會員就能免費獲得2張入場票，設計迷快衝大直朝聖。
《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站規模擴大作為2026NOKE週年慶「潮玩藝｜城市馬戲」首波展覽，《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站比京都首展規模擴大，一次展出15組台灣設計師與團隊，透過海報、書籍出版、品牌識別與影像作品，完整呈現當代台北平面設計的多元樣貌，讓大規模純平面設計展走進百貨空間，將藝術、設計帶入日常生活中。
日本人氣平面設計展聚焦台北繁體中文設計《C-GFAPHIC/TAIPEI》展覽源自後藤哲也主編的專書，聚焦使用繁體中文的「台北」，觀察1980至1990年代出生的設計世代，策展人後藤哲指出台灣年輕設計師常直接參與公共與文化主視覺，展現個人工作室與公共性對話的動能，策展人毛灼然認為台北風格具多元實驗性，在展覽主視覺更特別融入「廟宇、夜市、煙火」等在地強烈色彩，體現新生代設計的視覺能量。
日本平面設計展海外首站在台北日本人氣平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽今年首度跨出日本，海外首展選擇到台北，重新回到這座被觀看的城市現場，展覽透過15組創作者不同世代、文化背景的交會，不只展現當代台北平面設計的多元，更讓觀眾從不同視角，理解設計師如何運用創作回應社會議題、城市文化與日常生活。
40冊《gggBooks》一次展出《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站展覽主視覺特別以「台北」繁體字型為核心，使用呼應了台灣夜市、廟宇、煙火等日常景象的強烈色彩，轉化成鮮明的設計語言，除了聚焦台北，現場更從台北看向世界，展出近40冊由公益財團法人DNP文化振興財團出版的《gggBooks》，目前系列已發行147輯，被譽為一座「微型畫廊」，本次展覽是台灣首次有系統、大規模地展出此系列叢書，讓觀眾除了能欣賞台灣平面設計師的作品外，也能透過這些書頁窺見世界的設計脈動。
NOKE週年慶10月每週都有活動NOKE週年慶「潮玩藝｜城市馬戲」十月每週都有精彩活動，連續兩個週六《城市馬戲電影院》推出10/17MR.YES小丑劇團搭配電影《大娛樂家》，10/24魔術師黃柏翰搭配《頂尖對決》，週日《城市馬戲劇場》由台灣社會馬戲代表團隊「馬戲之門」帶來經典作品《紳士馬戲》，10/25還有米特動物樂園《薩克歷險記》，10月週末就來NOKE忠泰樂生活。
《C-GRAPHIC/TAIPEI》 展覽資訊
展期：2026年10月8日－11月9日
時間：週日－週四 11:00–21:30；週五－週六 11:00–22:00
地點：NOKE忠泰樂生活 3F Uncanny(台北市中山區樂群三路200號)
票價：100元
免票資格
NOKE會員：註冊/登入即可獲贈免費入場票券2張。
學生(限週一到週五)：憑註冊章之有效學生證正本或有效之當學期在學證明。
忠泰美術館：出示「藤本壯介建築展：原初•未來．森」票根(紙本票或電子票)。
國家兩廳院：出示「2026 秋天藝術節」票根(紙本票或電子票)。
12歲以下兒童及身心障礙者及其陪同者1名。
合作夥伴指定資格者。
* 最後售票與入場時間|週日至週四 21:00、週五至週六 21:30。
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