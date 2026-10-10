日本人氣平面設計展來台！NOKE忠泰C-GRAPHIC展台北站，隱藏版免費門票拿法先收

日本人氣平面設計展聚焦台北繁體中文設計

▲日本人氣平面設計展《C-GFAPHIC/TAIPEI》策展人毛灼然、後藤哲也從繁體中文視角出發，觀察台北當代設計的創作。(攝影：鄭亦庭)





日本平面設計展海外首站在台北

▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》海外首展來到台北，帶觀眾重新思考設計與城市文化的連結。(攝影：鄭亦庭)



▲《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》匯聚不同世代創作者的多元媒介作品。(攝影：鄭亦庭)





40冊《gggBooks》一次展出

▲台灣首度有系統性展出近40冊《gggBooks》，帶領民眾窺見全球設計脈動。(攝影：鄭亦庭)



▲《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》匯聚不同世代創作者的多元媒介作品。(攝影：鄭亦庭)





NOKE週年慶10月每週都有活動

▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站周邊！將展覽中出現的設計作品帶回家。(攝影：鄭亦庭)

《C-GFAPHIC/TAIPEI》展覽源自後藤哲也主編的專書，聚焦使用繁體中文的「台北」，觀察1980至1990年代出生的設計世代，策展人後藤哲指出台灣年輕設計師常直接參與公共與文化主視覺，展現個人工作室與公共性對話的動能，策展人毛灼然認為台北風格具多元實驗性，在展覽主視覺更特別融入「廟宇、夜市、煙火」等在地強烈色彩，體現新生代設計的視覺能量。日本人氣平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽今年首度跨出日本，海外首展選擇到台北，重新回到這座被觀看的城市現場，展覽透過15組創作者不同世代、文化背景的交會，不只展現當代台北平面設計的多元，更讓觀眾從不同視角，理解設計師如何運用創作回應社會議題、城市文化與日常生活。《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站展覽主視覺特別以「台北」繁體字型為核心，使用呼應了台灣夜市、廟宇、煙火等日常景象的強烈色彩，轉化成鮮明的設計語言，除了聚焦台北，現場更從台北看向世界，展出近40冊由公益財團法人DNP文化振興財團出版的《gggBooks》，目前系列已發行147輯，被譽為一座「微型畫廊」，本次展覽是台灣首次有系統、大規模地展出此系列叢書，讓觀眾除了能欣賞台灣平面設計師的作品外，也能透過這些書頁窺見世界的設計脈動。NOKE週年慶「潮玩藝｜城市馬戲」十月每週都有精彩活動，連續兩個週六《城市馬戲電影院》推出10/17MR.YES小丑劇團搭配電影《大娛樂家》，10/24魔術師黃柏翰搭配《頂尖對決》，週日《城市馬戲劇場》由台灣社會馬戲代表團隊「馬戲之門」帶來經典作品《紳士馬戲》，10/25還有米特動物樂園《薩克歷險記》，10月週末就來NOKE忠泰樂生活。