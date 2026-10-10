> 生活 > 日本人氣平面設計展來台！NOKE忠泰C-GRAPHIC展台北站，隱藏版免費門票拿法先收

日本人氣平面設計展來台！NOKE忠泰C-GRAPHIC展台北站，隱藏版免費門票拿法先收

日本平面設計展NOKE忠泰樂生活台北展覽大直展覽
2026-10-10 22:00文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

超人氣日本平面設計展來台！《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站在NOKE忠泰樂生活，編輯鄭亦庭表示：加入會員直接送2張入場券。
日本超人氣平面設計展來台！2025 年在京都引爆關注的《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》，由毛灼然、後藤哲也共同策展，今年首度海外巡迴，即日起至11月9日在大直NOKE忠泰樂生活3樓登場，只要加入NOKE會員就能免費獲得2張入場票，設計迷快衝大直朝聖。
▲日本超人氣平面設計展來台！《C-GRAPHIC/TAIPEI》平面設計展台北站，即日起在大直NOKE忠泰樂生活展出。(攝影：鄭亦庭)
▲日本超人氣平面設計展來台！《C-GRAPHIC/TAIPEI》平面設計展台北站，即日起在大直NOKE忠泰樂生活展出。(攝影：鄭亦庭)
▲日本超人氣展覽《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站，只要加入NOKE會員即可免費領取2張展覽入場票。(攝影：鄭亦庭)
▲日本超人氣展覽《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站，只要加入NOKE會員即可免費領取2張展覽入場票。(攝影：鄭亦庭)

《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站規模擴大

作為2026NOKE週年慶「潮玩藝｜城市馬戲」首波展覽，《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站比京都首展規模擴大，一次展出15組台灣設計師與團隊，透過海報、書籍出版、品牌識別與影像作品，完整呈現當代台北平面設計的多元樣貌，讓大規模純平面設計展走進百貨空間，將藝術、設計帶入日常生活中。
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站集結15組台灣當代設計團隊，呈現海報、品牌識別與出版等多元創作。(攝影：鄭亦庭)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站集結15組台灣當代設計團隊，呈現海報、品牌識別與出版等多元創作。(攝影：鄭亦庭)

日本人氣平面設計展聚焦台北繁體中文設計

《C-GFAPHIC/TAIPEI》展覽源自後藤哲也主編的專書，聚焦使用繁體中文的「台北」，觀察1980至1990年代出生的設計世代，策展人後藤哲指出台灣年輕設計師常直接參與公共與文化主視覺，展現個人工作室與公共性對話的動能，策展人毛灼然認為台北風格具多元實驗性，在展覽主視覺更特別融入「廟宇、夜市、煙火」等在地強烈色彩，體現新生代設計的視覺能量。
▲日本人氣平面設計展《C-GFAPHIC/TAIPEI》策展人毛灼然、後藤哲也從繁體中文視角出發，觀察台北當代設計的創作。(攝影：鄭亦庭)
▲日本人氣平面設計展《C-GFAPHIC/TAIPEI》策展人毛灼然、後藤哲也從繁體中文視角出發，觀察台北當代設計的創作。(攝影：鄭亦庭)

日本平面設計展海外首站在台北

日本人氣平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽今年首度跨出日本，海外首展選擇到台北，重新回到這座被觀看的城市現場，展覽透過15組創作者不同世代、文化背景的交會，不只展現當代台北平面設計的多元，更讓觀眾從不同視角，理解設計師如何運用創作回應社會議題、城市文化與日常生活。
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》海外首展來到台北，帶觀眾重新思考設計與城市文化的連結。(攝影：鄭亦庭)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》海外首展來到台北，帶觀眾重新思考設計與城市文化的連結。(攝影：鄭亦庭)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》匯聚不同世代創作者的多元媒介作品。(攝影：鄭亦庭)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》匯聚不同世代創作者的多元媒介作品。(攝影：鄭亦庭)

40冊《gggBooks》一次展出

《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站展覽主視覺特別以「台北」繁體字型為核心，使用呼應了台灣夜市、廟宇、煙火等日常景象的強烈色彩，轉化成鮮明的設計語言，除了聚焦台北，現場更從台北看向世界，展出近40冊由公益財團法人DNP文化振興財團出版的《gggBooks》，目前系列已發行147輯，被譽為一座「微型畫廊」，本次展覽是台灣首次有系統、大規模地展出此系列叢書，讓觀眾除了能欣賞台灣平面設計師的作品外，也能透過這些書頁窺見世界的設計脈動。
▲台灣首度有系統性展出近40冊《gggBooks》，帶領民眾窺見全球設計脈動。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣首度有系統性展出近40冊《gggBooks》，帶領民眾窺見全球設計脈動。(攝影：鄭亦庭)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》匯聚不同世代創作者的多元媒介作品。(攝影：鄭亦庭)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI—2020年代台北平面設計展》匯聚不同世代創作者的多元媒介作品。(攝影：鄭亦庭)

NOKE週年慶10月每週都有活動

NOKE週年慶「潮玩藝｜城市馬戲」十月每週都有精彩活動，連續兩個週六《城市馬戲電影院》推出10/17MR.YES小丑劇團搭配電影《大娛樂家》，10/24魔術師黃柏翰搭配《頂尖對決》，週日《城市馬戲劇場》由台灣社會馬戲代表團隊「馬戲之門」帶來經典作品《紳士馬戲》，10/25還有米特動物樂園《薩克歷險記》，10月週末就來NOKE忠泰樂生活。
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站周邊！將展覽中出現的設計作品帶回家。(攝影：鄭亦庭)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站周邊！將展覽中出現的設計作品帶回家。(攝影：鄭亦庭)

《C-GRAPHIC/TAIPEI》 展覽資訊

展期：2026年10月8日－11月9日
時間：週日－週四 11:00–21:30；週五－週六 11:00–22:00
地點：NOKE忠泰樂生活 3F Uncanny(台北市中山區樂群三路200號)
票價：100元


免票資格
NOKE會員：註冊/登入即可獲贈免費入場票券2張。
學生(限週一到週五)：憑註冊章之有效學生證正本或有效之當學期在學證明。
忠泰美術館：出示「藤本壯介建築展：原初•未來．森」票根(紙本票或電子票)。
國家兩廳院：出示「2026 秋天藝術節」票根(紙本票或電子票)。
12歲以下兒童及身心障礙者及其陪同者1名。
合作夥伴指定資格者。
* 最後售票與入場時間|週日至週四 21:00、週五至週六 21:30。

2026年台北展覽推薦

推薦閱讀：故宮首次開箱！匯流1950特展「江西箱」塵封75年，超神秘百件文物必看亮點

推薦閱讀：台北當代館閉館前必看！當代館25週年壓軸展美術館之後，買25週年繪本送門票

推薦閱讀：a-We台灣主題特展在空總！免門票玩a-We巨型球偶、心理測驗，50款周邊新品買爆

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展海外首站在台北，超過百個建築模型、手稿一次看。
日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展海外首站在台北，超過百個建築模型、手稿一次看。
編輯 鄭亦庭
日本平面設計展來台！台北NOKE忠泰樂生活C-GRAPHIC海外首展，15組創作者一次看
日本平面設計展來台！台北NOKE忠泰樂生活C-GRAPHIC海外首展，15組創作者一次看
編輯 鄭亦庭
2026台灣設計展在桃園！免費逛16大主題展覽、巨型水幕光雕秀，打卡送限定周邊
2026台灣設計展在桃園！免費逛16大主題展覽、巨型水幕光雕秀，打卡送限定周邊
編輯 鄭亦庭
免門票台北內湖展覽！巨型衝浪白貓氣偶免費拍，日本藝術家YOKOTEEN台灣首展
免門票台北內湖展覽！巨型衝浪白貓氣偶免費拍，日本藝術家YOKOTEEN台灣首展
編輯 鄭亦庭
19大台北展覽攻略！假日逛北投日本妖怪展、華山吉伊卡哇，話題台北展覽揪人衝
19大台北展覽攻略！假日逛北投日本妖怪展、華山吉伊卡哇，話題台北展覽揪人衝
編輯 鄭亦庭
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊