故宮首次開箱！匯流1950特展「江西箱」塵封75年，超神秘百件文物必看亮點

故宮江西箱首度展出！編輯鄭亦庭表示：台北故宮匯流 1950特展展出塵封75年江西箱文物，快衝故宮朝聖。

故宮最新特展開箱江西箱！國立故宮博物院推出「匯流 1950：新入藏文物風華」特展，介紹1950年由江西省政府臨時辦事處移交而來的182件文物，統稱為「江西箱」，展覽追索江西箱文物如何跨海來台，並於2025年正式捐贈入藏故宮的歷程，帶大家見證1950年代臺灣的時代變動與故宮典藏形成。



▲故宮首次開箱！匯流1950特展「江西箱」塵封75年，超神秘百件文物必看亮點先收。



▲國立故宮博物院推出「匯流 1950：新入藏文物風華」特展，呈現江西箱文物渡海來台歷史。





台北故宮特展帶你認識江西箱是什麼

▲台北故宮特展「匯流1950」劃分四大主題章節，展出呈現南方工藝特色的江西箱代表性文物。





台北故宮特展開箱江西箱文物

▲台北故宮特展「匯流1950」劃分四大主題章節，展出呈現南方工藝特色的江西箱代表性文物。

台北故宮特展必看推薦

▲台北故宮特展必看文物〈西漢 滑石人〉為漢代墓葬席鎮，呈現南方地區鮮明的雕刻風格與區域特色。



▲〈新莽-東漢早期 神人神獸博局紋鏡〉展現漢代博局紋裝飾與六博棋盤占卜避邪文化。





匯流1950：新入藏文物風華 展覽資訊

來台北故宮逛展，順路衝北投士林展覽

故宮文物不只來自紫禁城！1950年由江西省政府臨時辦事處移交而來的182件文物，統稱為「江西箱」，最初以代管性質寄存於故宮，經過75年沉寂，於2025年正式捐贈入藏故宮，本展從典藏專業出發，透過器形、紋飾與工藝進行鑑定斷代，發現該批文物於1949年搭乘招商局「鄧鏗號」渡海，鄧鏗號原為二戰N3型貨輪，背後牽連戰時造船與戰後航運重建歷史，研究尺度從古物、路線、船舶延伸至時代。故宮特展「匯流1950：新入藏文物風華」透過「入藏：1950 北溝故宮」、「開箱：江西箱身世」、「藏珠：江西箱選粹」、「匯聚：1950 年代浪潮」四大章節帶大家認識江西箱的故事，江西箱來台後，成為台中霧峰北溝庫房首批新入藏文物，文物形制與工藝痕跡呈現南方工藝特色，這次特展選取其中具代表性文物，類型涵蓋漢代文物、不同時代的瑞獸等吉祥圖樣與器皿等，讓大家一次看到多種文物。本次故宮「匯流1950」特展必看文物推薦〈西漢 滑石人〉，為戰國至漢代時代用來固定蓆子四角之「席鎮」，滑石產於中國南方、質地柔軟容易雕刻，常用於製作陪葬明器，展現漢代墓葬文化、鮮明的區域特色，〈新莽-東漢早期 神人神獸 博局紋鏡〉上的「博局紋」為漢鏡常見紋樣，源自當時流行的「六博」棋盤遊戲，兼具下棋與占卜的功能，裝有博局紋的銅鏡也有避邪的意涵。展期：即日起至2028年9月10日地點：故宮北部院區 第一展覽館 304陳列室開放時間：週二至週日：09:00~17:00 (16:30停止售票及票券兌換)

推薦預讀：日本妖怪展在北投！北投文物館百鬼繚亂特展，超過100件妖怪館藏、妖怪主題餐超好拍



推薦預讀：故宮龍藏經變預約制！故宮龍藏經特展第二檔預約制入場，預約方式、開搶時間一次看。



推薦預讀：天文館特展免費入場！士林天文館銀河星空特展，沈浸式360度銀河劇場超夢幻。