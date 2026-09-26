首爾街頭被黃色閃電洗劫！32隻巨型皮卡丘突襲江南，2公里萌力全開遊行亮點一次看

編輯王瀅瀅表示，32隻大皮卡丘出現在首爾街頭的畫面，光想就可愛到不行欸！

寶可夢的超凡魅力早已橫掃全球，無論是大人還是小孩都無法抵擋這股黃色旋風。為了慶祝寶可夢30週年，今年首爾配合秋季重頭戲2026江南慶典，盛大推出「皮卡丘的秋日出遊」特別巡遊，將有數十隻皮卡丘現身首爾街頭。這場結合歡慶與萌感的街頭派對，將把充滿秋意的城市街道瞬間染成一片溫暖又熱烈的黃色海洋，讓所有粉絲都能近距離感受滿滿的電系療癒力。

▲寶可夢30週年狂歡不間斷，首爾特別推出限定「皮卡丘的秋日出遊」特別巡遊活動。

32隻皮卡丘大軍會師，2公里萌力全開

整場慶典中最令廣大粉絲引頸期盼的重頭戲，莫過於這場規模空前的街頭遊行，準備以皮卡丘的爆萌魅力席捲全場。遊行將於10月3日下午4點至6點限定登場，活動路線一路從清潭十字路口延伸至島山公園十字路口，在長達約2公里的路段展開大規模隊伍遊行。

現場不僅將有32隻萌翻天的大型皮卡丘陣容親自邁開步伐，還搭配了超震撼的大型皮卡丘空飄氣球、各式角色氣球、主題遊行花車以及精彩表演，聲勢之浩大讓人相當期待。為了讓這場街頭狂歡更加流暢，官方甚至特別調整交通管制路段，讓粉絲們能安心沿途追隨皮卡丘的可愛腳步。

▲多達32隻大型皮卡丘將沿著2公里長的路段踏步邁進，搭配巨型空飄氣球與精彩花車表演，展現無人能敵的萌力。(圖：先前台灣寶可夢遊行示意圖，僅供參考)

藝人陣容加碼加持，從白天嗨到黑夜

除了下午高潮迭起的皮卡丘遊行之外，江南慶典的精采程度遠不止於此。同日晚間7點緊接著登場的是家庭演唱會，邀請到演歌界傳奇歌手南珍等多位跨世代藝人同台獻藝，且開放現場民眾免預約免費入場觀賞。隔日10月4日晚間6點更有重磅K-POP演唱會，由知名偶像團體攜手PSY登台熱唱，門票於9月22日起於Ticket Link開放預約購票，為整場秋季慶典劃下最熱血的句點。若這兩天有機會在首爾旅遊的朋友，不妨去感受一下這波黃色魅力吧！

2026江南慶典「皮卡丘的秋日出遊」Grand Parade大遊行 活動資訊 活動日期：2026年10月3日（六）

遊行時間：16:00~18:00

活動地點：首爾特別市江南區清潭十字路口至島山公園十字路口（約2公里路段）



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