棕熊出沒嗑鮭魚！壽司郎「生鮭魚腹一本燒」回來了，萌爆壽司小夜燈只送不賣

編輯 鄭雅之 表示：中秋吃膩烤肉、月餅沒關係！來壽司郎當棕熊吃「生鮭魚腹一本燒」～

中秋聚餐除了烤肉之外，壽司控這次有全新選擇，壽司郎特別推出免剝殼的「乾燒辣醬軟殼蝦」、暖心的「日式紅豆湯圓」，以及重磅聯名的「辻利焙茶抹茶和風聖代」，站前店更開賣巨無霸「超滿足！生鮭魚腹一本燒」，甚至還能抽超萌的「萌抱壽司小夜燈」，多重驚喜讓吃貨們直呼太滿足。



▲壽司郎官方社群舉辦中秋抽獎活動，只要完成指定任務就有機會把拍拍即亮且溫暖陪伴的萌抱壽司小夜燈帶回家。

▲中秋限定甜點日式紅豆湯圓每碗90元，顆粒綿密的香濃紅豆湯搭配軟Q白玉湯圓，陪伴大家暖心賞月團圓。





限時四天中秋新品

這次在佳節期間特別推出的限定品項相當搶眼，酥脆香濃的「乾燒辣醬軟殼蝦」將整隻帶頭軟殼蝦炸至金黃，再淋上特製甜辣醬汁，讓人免剝殼就能品嘗極致海味，餐後搭配一碗保留顆粒口感的「日式紅豆湯圓」，入口綿密且帶有濃厚豆香，這兩款話題餐點只在9月25日至9月28日限時販售。



▲壽司郎限量推出的乾燒辣醬軟殼蝦每盤40元，嚴選整隻帶頭軟殼蝦酥炸後淋上香辣乾燒醬，免剝殼即可大快朵頤。





抹茶控引爆社群的夢幻聖代

甜點控與抹茶控引頸期盼的「辻利焙茶抹茶和風聖代」更是本次報導不可錯過的強勢新品，壽司郎特別攜手日本百年茶品牌辻利茶舖合作，以自家製抹茶奶酪為基底，層層疊上黑糖蜜、鮮奶油與酸甜水果，頂層再放上宇治焙茶冰淇淋與辻利抹茶冰淇淋，微苦茶韻與果香達成完美平衡，販售至10月15日止。



▲壽司郎抹茶控必吃辻利焙茶抹茶和風聖代，微苦茶韻結合多層次酸甜配料，帶給饕客極致奢華的抹茶甜點體驗。





台北車站必吃神級鮭魚回歸

先前風靡各大社群平台的「超滿足！生鮭魚腹一本燒」正式重磅回歸，並且選在壽司郎TOGO站前店獨家販售，大塊鮮美的生鮭魚腹覆蓋在細卷上，經過輕度炙燒逼出豐富油脂香氣，搭配鮮採檸檬汁提味，口感滑嫩且清爽不膩，不論是選擇立食區內用或是外帶享用，都能帶給鮭魚控極致的幸福滋味。



▲鮭魚控必吃話題神作超滿足生鮭魚腹一本燒重磅回歸，於壽司郎站前店獨家販售，炙燒豐潤油脂搭配檸檬提鮮超美味。

壽司郎中秋限定 新品

販售時間：9月25日至9月28日限時開賣

品項：

乾燒辣醬軟殼蝦 40元

日式紅豆湯圓 90元





壽司郎Ｘ辻利聯名甜點

販售時間：即日起至10月15日限量供應

品項：辻利焙茶抹茶和風聖代 140元





壽司郎TOGO站前店限定

超滿足生鮭魚腹一本燒立食區內用400元、外帶420元





壽司郎 中秋萌抱壽司小夜燈抽獎 活動資訊

活動時間：9月21日至9月28日

活動內容：於官方Facebook或Instagram指定貼文完成轉發指定影片、標記官方帳號並留下希望推出的新品，即可參加抽獎，有機會獲得「萌抱壽司小夜燈」，兩個平台各抽出10名，共計20名。

中秋要這樣玩、這樣吃！

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