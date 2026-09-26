棕熊出沒嗑鮭魚！壽司郎「生鮭魚腹一本燒」回來了，萌爆壽司小夜燈只送不賣

編輯 鄭雅之 表示：中秋吃膩烤肉、月餅沒關係！來壽司郎當棕熊吃「生鮭魚腹一本燒」～
中秋聚餐除了烤肉之外，壽司控這次有全新選擇，壽司郎特別推出免剝殼的「乾燒辣醬軟殼蝦」、暖心的「日式紅豆湯圓」，以及重磅聯名的「辻利焙茶抹茶和風聖代」，站前店更開賣巨無霸「超滿足！生鮭魚腹一本燒」，甚至還能抽超萌的「萌抱壽司小夜燈」，多重驚喜讓吃貨們直呼太滿足。
限時四天中秋新品
這次在佳節期間特別推出的限定品項相當搶眼，酥脆香濃的「乾燒辣醬軟殼蝦」將整隻帶頭軟殼蝦炸至金黃，再淋上特製甜辣醬汁，讓人免剝殼就能品嘗極致海味，餐後搭配一碗保留顆粒口感的「日式紅豆湯圓」，入口綿密且帶有濃厚豆香，這兩款話題餐點只在9月25日至9月28日限時販售。
抹茶控引爆社群的夢幻聖代
甜點控與抹茶控引頸期盼的「辻利焙茶抹茶和風聖代」更是本次報導不可錯過的強勢新品，壽司郎特別攜手日本百年茶品牌辻利茶舖合作，以自家製抹茶奶酪為基底，層層疊上黑糖蜜、鮮奶油與酸甜水果，頂層再放上宇治焙茶冰淇淋與辻利抹茶冰淇淋，微苦茶韻與果香達成完美平衡，販售至10月15日止。
台北車站必吃神級鮭魚回歸
先前風靡各大社群平台的「超滿足！生鮭魚腹一本燒」正式重磅回歸，並且選在壽司郎TOGO站前店獨家販售，大塊鮮美的生鮭魚腹覆蓋在細卷上，經過輕度炙燒逼出豐富油脂香氣，搭配鮮採檸檬汁提味，口感滑嫩且清爽不膩，不論是選擇立食區內用或是外帶享用，都能帶給鮭魚控極致的幸福滋味。
壽司郎中秋限定 新品
販售時間：9月25日至9月28日限時開賣
品項：
- 乾燒辣醬軟殼蝦 40元
- 日式紅豆湯圓 90元
壽司郎Ｘ辻利聯名甜點
販售時間：即日起至10月15日限量供應
品項：辻利焙茶抹茶和風聖代 140元
壽司郎TOGO站前店限定
超滿足生鮭魚腹一本燒立食區內用400元、外帶420元
壽司郎 中秋萌抱壽司小夜燈抽獎 活動資訊
活動時間：9月21日至9月28日
活動內容：於官方Facebook或Instagram指定貼文完成轉發指定影片、標記官方帳號並留下希望推出的新品，即可參加抽獎，有機會獲得「萌抱壽司小夜燈」，兩個平台各抽出10名，共計20名。
中秋要這樣玩、這樣吃！
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