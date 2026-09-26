全世界只有台灣吃吐司夾肉？網紅揭台韓「中秋烤肉」文化差異，萬物皆可烤vs烤肉就只吃肉

編輯王瀅瀅表示，台灣不只中秋烤肉的傳統獨一無二，連吐司夾肉的吃法都是獨一無二！

每逢中秋佳節，台灣街頭巷尾總會飄散著濃濃的烤肉香，大家圍坐在烤肉架旁邊烤邊聊，儼然成為獨有的全民運動。同樣重視中秋節的韓國，雖然也有盛行的烤肉文化，但兩地的烤肉習慣其實大不相同。遠嫁韓國的台灣網紅喜娜就在個人社交平台分享了台韓烤肉的種種差異，從節日意義到烤盤上的食材搭配，都展現出非常有趣的文化對比。

▲遠嫁韓國的網紅喜娜分享台韓烤肉差異，其中台式獨創的「吐司夾肉」讓外國網友大呼神奇。

同樣中秋卻差很大，兩地過節氣氛大不同

在韓國，中秋節（秋夕）是被視為與農曆新年同等重要的國家級重大節日。韓國人在這一天有著極為傳統的習俗，大家通常會特地返鄉與家族聚餐，並且進行隆重的祭拜祖先儀式，整體節慶氛圍偏向傳統與家族團聚。相較之下，台灣的中秋節則洋溢著輕鬆活潑的戶外社交氛圍，演變成大家揪朋友、帶家人一起生火烤肉賞月的歡樂場合。

台灣萬物皆可烤vs韓國烤肉就是要吃肉

至於食材方面，台灣烤肉時的烤網上食材豐富度極，除了牛肉、豬肉等肉類外，海鮮、青椒、玉米、四季豆、杏鮑菇，甚至甜不辣、米血與黑輪等加工食品通通都能直接下網烤。然而在韓國，烤肉店則通常專精於肉品本身，以豬五花、豬頸肉與醃牛肉等肉類為主。

至於蔬菜部分，韓國人習慣選擇鮮脆的萵苣、芝麻葉等生菜包肉吃法，另有洋蔥、蘑菇與酸泡菜則是放在烤盤邊緣吸附油香。若韓國人想要品嚐烤海鮮，才會特別選擇專門賣烤海鮮的店家用餐，與台灣烤肉時「萬物皆可烤」的習慣有相當大的差異。

▲台灣烤肉講求「萬物皆可烤」，從各式肉品、海鮮到甜不辣與四季豆都能同網混烤。

全世界只有台灣人吃吐司夾肉？

而台韓烤肉最令人津津樂道的差異，莫過於澱粉與肉品的搭配方式。台灣人烤肉時非常習慣用剛烤好的熱騰騰肉片夾入白吐司一同入口，這種絕配組合在韓國卻完全看不到。喜娜分享這項差異後，甚至吸引了新加坡網友留言，表示自己也是第一次聽說吐司竟可以夾烤肉吃，對這種台式獨創吃法感到相當不可思議且新奇。只能說文化沒有高低好壞，今年中秋不妨試試看用韓國人的生菜包裹台式烤肉，或是把韓式燒肉夾進白吐司裡，說不定能撞擊出意想不到的美味火花！

▲韓國烤肉多搭配鮮脆的生菜包肉，而台灣人特有的白吐司夾熱肉片吃法，在韓國完全看不到。



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