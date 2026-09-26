台北文華東方酒店秋蟹吃到飽！文華Café升級週末午間鮮．吃．吧，米其林烤鴨、帝王蟹與龍蝦無限享用

台北文華東方酒店文華Café推出升級版「週末午間鮮．吃．吧」，引發饕客熱烈關注。資深編輯李維唐表示：「文華Café本次升級將米其林一星雅閣烤鴨與Bencotto現切豬肉捲直接搬上餐檯，實現頂級海陸奢華吃到飽的夢幻聯動。」

台北文華東方酒店的超人氣餐廳文華Café，在秋意漸濃的時節推出全新升級版「週末午間鮮．吃．吧」，不只有當季肥美鮮甜的秋蟹與現流海味吃到飽，更驚喜加入米其林一星雅閣的經典烤鴨，以及米其林入選Bencotto的現切義式佳餚，搭配法式奢華主餐與法芙娜精品巧克力甜點吧。每週五至週日供應，每位2,680元加10%起，讓饕客沉浸在精緻奢華的味蕾饗宴。

▲從米其林一星雅閣現切烤鴨、爆膏肥美秋蟹到奢華法芙娜巧克力吧，這個週末就來文華Café一次享受頂級海陸與甜點饗宴。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理



法式主餐3選1！日本A3和牛菲力、脆鱗馬頭魚與慢燉和牛頰登場

這次由行政主廚馮俊傑親自操刀，汲取秋季時令靈感，打造三款展現秋日風味的經典法式主餐。「慢燉澳洲和牛頰佐波特紅酒醬」每位2,680元加10%，嚴選澳洲和牛牛頰先以香煎鎖住豐富肉汁，再加入雞高湯、紅酒、百里香與迷迭香等香料，搭配洋蔥、紅蘿蔔與芹菜慢燉8小時，肉質極致軟嫩且入口即化，伴隨濃縮紅酒醬汁的甘甜果酸，口感層次豐富。

「脆鱗本地馬頭魚佐香檳醬汁」每位2,980元加10%，採用日式立鱗燒技法，以熱油淋燙魚鱗，呈現輕盈酥脆的口感，魚肉保留細嫩鮮甜，搭配以海鮮高湯、奶油與香檳熬製的法式醬汁，增添優雅香氣。「爐烤日本A3和牛菲力佐百里香醬汁」每位3,380元加10%，低溫烘烤至五分熟，油花細膩分布，咬下時綻放豐腴柔嫩的油脂香氣，配上慢燉熬煮的百里香牛肉原汁，為週末午餐帶來滿滿儀式感。

▲週末午間想來點奢華感就選這個，一次收集三款超誘人的秋季限定法式精緻主餐，從軟嫩和牛、酥脆馬頭魚到頂級菲力應有盡有。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

▲五分熟的日本A3和牛菲力呈現美麗粉紅色澤，油花均勻柔嫩，沾點濃郁的百里香牛肉原汁，每口都是極致的幸福儀式感。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

米其林雅閣、Bencotto經典美饌登場！現切烤鴨與義式脆皮豬肉捲成亮點

主廚爐烤現切餐檯這次集結兩大米其林餐廳經典料理，米其林一星粵菜食府雅閣的招牌「京式慢烤櫻桃鴨」隆重登場，主廚嚴選宜蘭櫻桃鴨，以十餘種香料醃漬，並經舒肥與風乾程序，出爐時烤鴨色澤紅潤，鴨皮金黃酥脆，肉質多汁鮮嫩。現場還能欣賞師傅片鴨工序，將鴨肉包裹薄餅，搭配大蔥絲、黃瓜絲與特製烤鴨醬，享受多重口感交織。「雅閣脆皮雞」則展現深厚火候掌控，油亮雞皮爽脆不膩，一口咬下溢出清甜肉汁。

米其林入選Bencotto餐廳主廚馬利歐‧奎達則獨家呈獻傳統「義式脆皮豬肉捲」，帶皮豬五花包裹大蒜、迷迭香與茴香籽等香草慢烤，金黃酥脆的豬皮帶來爽脆口感，鹹香肉汁與義式香料交織出豐富層次，呈現義大利市集與家庭歡聚時常見的經典風味。

▲這檯真的太狂了，竟然直接把米其林一星雅閣烤鴨跟Bencotto現切義式豬肉捲搬上餐檯，想吃多少隨意夾。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

▲喀吱作響的金黃酥脆外皮超逼人，包裹著滿滿香草與鹹香豬肉油脂，現切一片入口瞬間感受熱騰騰的濃郁香氣。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

秋蟹吃到飽！處女蟳、花蟹、沙公沙母與帝王蟹無限享用

秋天正是品嚐蟹餚的最佳時刻，海鮮吧特別推出多款秋季限定海味，蟹膏濃郁且肉質細嫩的處女蟳、清甜飽滿的花蟹，以及擁有扎實蟹鉗肉的沙公與蟹黃香濃滑潤的沙母，全都無限量供應。餐檯上更有帝王蟹、干貝與龍蝦等鮮美海味，搭配泰式海鮮醬、紅蔥油醋醬汁或五味醬，沾上少許醬汁就能襯托海鮮本身的自然甘甜。沙拉吧特別選用室內水耕生產的綠探戈生菜與綠火焰萵苣，搭配薩拉米與拜庸火腿等冷肉盤，讓清爽綠意與異國風味平衡味蕾。

▲秋天就是要大嗑海鮮，滿滿一整檯鋪滿當季肥美處女蟳、花蟹跟沙公沙母，隨便拿都是滿滿的海味饗宴。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

▲霸氣十足的帝王蟹腳跟厚實龍蝦整齊排開，想吃多少通通無限暢享，絕對是海鮮控不能錯過夢幻餐檯。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

法芙娜巧克力甜點吧登場！70%黑巧克力瑪德蓮、巧克力塔一次滿足

飯後甜點區交由行政西點主廚胡利雲打造精品級巧克力吧，嚴選法國法芙娜頂級巧克力，展現優雅精緻的烘焙工藝。「經典濃郁巧克力塔」外殼酥香，搭配絲滑內餡；「70%黑巧克力瑪德蓮」展現濃郁可可香氣；帶有酸甜柑橘果韻與茶香的「香橙紅茶生巧克力」則如絲絨般柔滑，還有暖香濃郁的「Nutella榛果可可松露」與「香蕉巧克力磅蛋糕」。主廚更準備可以拿木槌敲碎大巧克力片的「精選巧克力片」，蘊藏繽紛榛果果仁，讓甜點時間充滿節慶分享的溫暖食趣。

▲這個拿小木槌敲敲區超有儀式感，輕輕一敲就能享用鑲滿榛果果仁的大巧克力片，咔嚓脆響中享受甜蜜分享的趣味。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理





台北文華東方酒店 文華Café「週末午間鮮．吃．吧」活動亮點整理

活動地點： 台北文華東方酒店 5樓「文華Café」（台北市松山區敦化北路158號5樓）

供應時間： 週五至週日午間時段

消費價格： 每位 2,680 元 + 10% 起

精選法式經典主餐

慢燉澳洲和牛頰佐波特紅酒醬： 每位 2,680 元 + 10%。嚴選澳洲和牛牛頰香煎鎖肉汁，搭配雞高湯、紅酒與香料慢燉 8 小時，肉質軟嫩入口即化。

脆鱗本地馬頭魚佐香檳醬汁： 每位 2,980 元 + 10%。採用日式「立鱗燒」技法淋燙呈現酥脆魚鱗，佐搭奶油、鮮奶油與香檳熬煮的海鮮高湯醬汁。

爐烤日本A3和牛菲力佐百里香醬汁： 每位 3,380 元 + 10%。和牛菲力低溫烘烤至五分熟，油花細膩柔嫩，佐搭慢燉熬煮的百里香牛肉原汁。

主廚爐烤現切餐檯

米其林一星「雅閣」美饌

京式慢烤櫻桃鴨： 嚴選宜蘭櫻桃鴨以十餘種香料醃漬，經舒肥、風乾後掛爐燒烤，現場提供片鴨服務，搭配大蔥絲、黃瓜絲、特製烤鴨醬與薄餅。

雅閣脆皮雞： 金黃雞皮香酥爽脆，肉質滑嫩鮮美多汁。

米其林入選「Bencotto」義大利餐廳美饌

義式脆皮豬肉捲（Porchetta）： 帶皮豬五花包裹大蒜、迷迭香、茴香籽等香料慢烤，外皮金黃酥脆、鹹香多汁。

頂級秋季海鮮吧（無限暢享）

秋季限定螃蟹： 處女蟳（蟹膏飽滿）、花蟹（清甜細緻）、沙公（扎實蟹鉗肉）、沙母（蟹黃滑潤濃郁）。

嚴選季節海鮮： 帝王蟹、干貝、龍蝦等。

開胃特調醬汁： 紅蔥油醋醬汁、泰式海鮮醬、鷄尾酒醬、五味醬。

沙拉吧與開胃冷肉

高級水耕蔬菜： 綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣。

精選冷肉盤： 義大利薩拉米（Salami）、拜庸火腿（Bayonne Ham）。

精品級法芙娜巧克力甜點吧

經典濃郁巧克力塔： 酥香外殼搭配絲滑濃醇內餡。

70%黑巧克力瑪德蓮： 柔軟潤澤且帶有苦醇可可香氣。

香橙紅茶生巧克力： 絲絨柔滑口感，襯托酸甜柑橘果韻與茶香。

Nutella榛果可可松露： 榛果暖香綴以松露奢華香氣。

香蕉巧克力磅蛋糕： 帶有馥郁熱帶蜜果香氣。

互動體驗甜點

精選巧克力片： 靈感源自歐洲節慶市集，賓客可使用木槌敲碎蘊藏榛果果仁的大巧克力片享用。

週末限定人氣甜點： 阿拉斯加蛋糕等精品級手工甜點。

品嚐完文華Café的頂級海陸美饌後，還想知道台北其他哪些令人驚豔的奢華聯名新菜單嗎？

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