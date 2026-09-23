台北W飯店紫艷港點進駐WOOBAR！鮑魚燒賣配金箔蝦餃與潮流特調，限時打造高空微醺下午茶饗宴

台北W飯店將紫艷中餐廳招牌港點帶入10樓WOOBAR，推出全新「W Tipsy Tea – YEN for Yum」下午茶。「資深編輯 李維唐 表示：『頂級鮑魚燒賣與金箔蝦餃搭配專屬特調，成功為都會午後注入奢華又潮味十足的餐飲體驗。』」

台北W飯店全新推出W Tipsy Tea YEN for Yum下午茶，即日起至2024年11月30日於10樓WOOBAR潮味登場，邀請所有喜愛奢華美食與潮流微醺氛圍的饕客一同踏上這場舌尖上的華麗冒險。這次特別打破傳統下午茶的刻板印象，攜手31樓紫艷中餐廳主廚團隊，精心精選多款招牌港式點心，搭配WOOBAR獨家調製的潮流特調，在優雅高空的都會景致下，為喜愛生活質感的你帶來一場兼具美味與視覺震撼的全新午後提案。 ▲鋪滿蒸籠港點與甜品的俯拍畫面，繽紛層次感瞬間拉滿，直接刷爆社交平台。圖／台北W飯店提供；窩客島整理



紫艷招牌港點進駐WOOBAR，經典與創新激盪出的舌尖火花

這次最令人心動的莫過於將紫艷中餐廳的港點名品直接搬進WOOBAR。當精緻的港點被端上桌時，那份溫熱的蒸氣與陣陣誘人香氣瞬間撲鼻而來。原蒸鮑魚燒賣皇嚴選整顆鮮嫩彈牙的鮑魚，一口咬下，濃郁飽滿的肉汁在口中爆發，搭配柔軟紮實的餡料，交織出層次豐富的頂級滋味。金箔紫艷蝦餃皇則以極致奢華的姿態亮相，晶瑩剔透的蝦餃皮輕輕點綴上璀璨金箔，裡面裹著鮮甜多汁的蝦仁，口感Q彈帶勁，不僅滿足胃口更是拍照打卡的最佳焦點。

▲從主廚細緻手藝、澎湃熱騰騰的蒸籠港點到調酒師的手搖特調，三重享受一次打包。圖／台北W飯店提供；窩客島整理

鹹甜交織的精緻饗宴，打造奢華下午茶新標準

除了經典蒸點之外，鹹點部分還包括口感層次分明的黑松露野菇蒸素粉粿，以及帶有濃郁奶香與香脆外皮的酥皮烤叉燒包。甜點部分更是充滿巧思，造型精緻的燕窩金箔葡式蛋塔，塔皮酥脆且內餡滑嫩如絲，搭配燕窩與金箔，散發出優雅優質的甜美氣息。抹茶楊枝甘露雪花冰更是嚴選優質抹粉，搭配新鮮芒果與西米露，入口瞬間冰涼綿密，為整場饗宴畫下完美的句點。

▲蒸籠裡飄出溫熱香氣，整顆鮮嫩鮑魚與精緻港點一字排開，再抿一口清爽解膩的特調飲品，這場高空雙人下午茶光看就讓人口水直流。圖／台北W飯店提供；窩客島整理



專屬微醺特調搭配，解鎖都會女性的優雅生活態度

除了精緻餐點，WOOBAR專業調酒師團隊也為這套下午茶打造了專屬調酒與無酒精特調。選用風味獨特的茶基底搭配新鮮水果與特選基酒，酒體入口滑順，散發出淡淡的茶香與果香，完美襯托出港點的鮮美口感。雙人下午茶套組每套售價為2,688元加上10%服務費，包含精選鹹甜點與兩杯特色飲品，讓你在忙碌的都市節奏中，找到一處專屬於自己的放鬆角落。

▲寬敞挑高的時尚空間加上絕佳採光，找個舒服沙發位坐下，就能輕鬆享受優雅又放鬆的午後微醺時光。圖／台北W飯店提供；窩客島整理





W Tipsy Tea – YEN for Yum 下午茶

活動期間：即日起至 2024 年 11 月 30 日

活動地點：台北W飯店 10 樓 WOOBAR

活動特色：跨界聯名 31 樓紫艷中餐廳主廚團隊，將招牌港式點心結合 WOOBAR 潮流特調

套餐售價：雙人下午茶每套 2,688 元 + 10% 服務費

重點餐點內容：

鹹點：原蒸鮑魚燒賣皇、金箔紫艷蝦餃皇、黑松露野菇蒸素粉粿、酥皮烤叉燒包

甜點：燕窩金箔葡式蛋塔、抹茶楊枝甘露雪花冰

飲品：含 2 杯專屬潮流特調或無酒精特調（以茶風味為基底搭配水果與基酒）

大快朵頤完W飯店與紫艷聯名的潮味港點後，還想知道本季還有哪話題跨界聯名嗎？

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