台中潭雅神綠園道溫馨開跑！2026 TOYOTA RUN視障場驚喜不斷，梁文音攜手林信宏深情獻唱AI聲音應援牆超感動

2026年9月19日在台中潭雅神綠園道登場的2026 TOYOTA RUN挺你一起跑視障專場，特別引入AI聲音應援牆科技，讓視障跑者一踏入會場就能聽見夥伴專屬錄製的加油聲。資深編輯李維唐表示，品牌將科技結合感官溫度，並邀請梁文音與林信宏獻唱，展現出極具生活質感的溫暖路跑體驗。

2026年9月19日在台中潭雅神綠園道登場的2026 TOYOTA RUN挺你一起跑視障專場，特別引入AI聲音應援牆科技，讓視障跑者一踏入會場就能聽見夥伴專屬錄製的加油聲。這場結合科技與溫情的運動盛事，不僅邀請視障鐵人李協興擔綱領跑者，歌手梁文音更攜手視障歌手林信宏驚喜合唱，用溫暖動人的歌聲為全場跑者加油打氣，呈現出最吸睛且感動滿滿的生活運動體驗。

▲陽光正好、氣氛熱絡，2026 TOYOTA RUN挺你一起跑台中視障場在歡呼聲中熱血啟航，現場聚集超多熱情跑者與親友團，大家拿著手牌開心地站在拱門前加油合照，滿滿的正面能量瞬間渲染整個會場。圖／TOYOTA提供；窩客島整理



視障鐵人李協興熱血領跑，一條陪跑繩牽起無價信任

微風吹拂的清晨，台中潭雅神綠園道兩旁綠意盎然。視障鐵人李協興身穿鮮橘色跑衣，手裡緊握著一條柔軟卻堅韌的白色陪跑繩，站上了最前方的領跑位置。這一次他不再只是參與者，而是帶領所有視障跑者與陪跑員一同出發的領跑者。賽道上兩人的步伐節奏完全一致，陪跑員適時提醒著轉彎與路況，空氣中散發著信任與溫暖的情境。李協興感性地分享，陪跑員對視障跑者來說是不可或缺的堅實後盾，就像品牌一路以來給予的無縫陪伴，讓人在邁開步伐時感到無比安心。

▲視障鐵人李協興與陪跑員手裡緊握著一條柔軟的陪跑繩，在綠意盎然的潭雅神綠園道上踏著一致的步伐向前邁進，兩人的默契與信任感不言而喻，畫面看起來既帥氣又充滿溫情。圖／TOYOTA提供；窩客島整理

歌手梁文音驚喜現身，攜手視障歌手林信宏美聲獻唱

賽道終點處傳來陣陣優美動人的歌聲，平時就擁有規律跑步與重訓習慣的歌手梁文音，身著金黃色質感皺褶上衣優雅登場。梁文音分享自己平時非常喜歡在好天氣時進行戶外路跑，甚至會邊跑邊練歌，這次特別來到台中站，與視障歌手林信宏深情合唱。兩人清亮溫暖的歌聲在微風中飄揚，為完賽歸來的跑者們注入滿滿能量。梁文音也期盼透過這次活動，吸引更多朋友關注視障路跑並投入陪跑員訓練，用溫柔的力量陪伴彼此邁向更遠的旅程。

▲梁文音攜手視障歌手林信宏一同在舞台上精彩合唱，兩人用真摯動人的美聲感染現場每一個人，台下跑者們紛紛席地而坐、開心地舉起手機紀錄這份專屬現場的無價感動。圖／TOYOTA提供；窩客島整理



科技注入感官溫度，AI聲音應援牆帶來滿滿震撼與感動

除了賽道上的溫馨陪伴，現場最吸睛的亮點莫過於AI加油牆的全新升級版聲音應援體驗。會場透過科技將陪跑員與親友們事先錄製的加油聲即時播送，讓視障跑者能清楚聽見來自四面八方的加油與歡呼。當跑者們陸續跨越終點線，耳邊響起的是親友真摯的鼓勵與舞台上的悠揚音樂，視覺之外的感官體驗被徹底放大，讓這場路跑不只是體能的挑戰，更是充滿精緻生活質感與心靈共鳴的盛宴。

挺你一起跑多元主題串聯，台北寵物場10月31日接力登場

2026 TOYOTA RUN以挺你一起跑為主軸，陸續推出寵物、樂齡與視障等多元主題場次，鼓勵不同族群攜手走進戶外享受運動生活。台中視障專場在溫馨與感動中圓滿落幕，而先前因豪雨延期的台北寵物場，也確定將於10月31日重新出發。屆時廣大毛小孩爸媽們將能帶著心愛的寵物一起踏上賽道，持續傳遞陪伴與愛的正面力量。

▲身穿金黃色質感摺衫的梁文音驚喜現身舞台，手握麥克風深情開唱，那清亮溫暖的歌聲一飄出來，立刻成為全場最療癒的音樂力量，讓剛完賽的跑者們直呼超幸福。圖／TOYOTA提供；窩客島整理





2026 TOYOTA RUN「挺你一起跑」台中視障場

活動日期：2026年9月19日

活動地點：台中潭雅神綠園道

活動主題：聚焦於視障跑者與陪跑員之間的信任與陪伴

活動三大亮點

科技應用：AI聲音應援牆

特別將既有的AI加油牆升級強化為「聲音應援」功能。

跑者抵達會場時，可透過播放陪跑員與夥伴預先錄製的加油聲，讓視障跑者清楚「聽見」身旁的支持。

領跑人物：視障鐵人李協興

邀請視障鐵人李協興擔任領跑者，帶領視障跑者與陪跑員一同出發。

展現其從「參與者」轉變為「領跑者」的角色，並透過陪跑繩象徵彼此的信任與陪伴。

現場演出：梁文音攜手林信宏公益獻聲

邀請平時有跑步習慣的歌手梁文音，與視障歌手林信宏共同進行舞台演出。

於跑者完賽回到會場時，以音樂作為另一種應援形式，現場為跑者加油打氣。



