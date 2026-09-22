住進復古百老匯售票亭！小鹿文娛臺南全新劇院酒店平日雙人房只要1,000元起，憑房卡還能免費看音樂演出

小鹿文娛攜手新朝代飯店打造全新「劇院酒店 臺南成功館」，平日雙人房最低千元起即可入住復古劇場！「這種將旅宿轉化為城市舞台的沉浸式體驗，完美重塑了府城人文旅宿的新高度。」資深編輯 李維唐 表示。

想要來一趟高質感又極具性價比的府城小旅行嗎？小鹿文娛攜手新朝代飯店打造全新品牌劇院酒店臺南成功館正式登場，平日雙人房最低竟然只要1,000元起就能浪漫入住，更厲害的是憑房卡還能免費看演唱會與精彩藝文展覽！從踏進飯店的那一刻起，整個空間瞬間化身為一座夢幻的城市舞臺，旅人不只是來睡一晚的過客，而是化身為這座復古劇場裡的精緻主角，在滿滿的戲劇儀式感中展開一場驚喜連連的旅程。

▲夜幕低垂，門口閃爍的霓虹燈牌與經典百老匯風格燈泡瞬間抓住眼球，一秒讓人以為來到紐約百老匯劇場，準備開啟一場專屬於自己的沉浸式住宿之夜。圖／The Theatre 劇院酒店提供；窩客島整理 ▲一樓後廳打造得像一座私密小型酒吧劇場，深紅帷幕配上華麗水晶吊燈，平時是放鬆休憩的好去處，不定期還能遇到驚喜現場演出。圖／The Theatre 劇院酒店提供；窩客島整理

踏入復古售票亭秒穿越百老匯

從臺南火車站出站後步行僅需要7分鐘即可輕鬆抵達這座極具話題性的奇幻空間。劇院酒店臺南成功館以璀璨奪目的百老匯劇院為靈感設計入口與招牌，將Check-in櫃臺巧妙打造為充滿年代感的復古售票亭，等待區更設置了有趣的互動售票亭與金屬鈴鐺，按壓時發出清亮聲響，滿滿入場看戲的儀式感瞬間湧現。緩步走進廊道與客房，牆上展示著精緻畫作與經典戲劇臺詞，營造出濃厚的敘事氛圍。一樓後廳設置小型劇院表演廳，提供沉穩舒適的皮革座椅供旅人休憩；二樓更精心規劃明星化妝室與後臺場景，大鏡框邊鑲嵌著明亮黃光泡燈，讓每位到訪者都能坐在專業化妝椅前體驗登臺前的奇幻情境。

▲辦理入住宛如前往戲劇院售票口買票，木質調櫃檯搭配復古紅牆，後方還藏有許多令人驚喜的戲劇小知識，讓排隊Check-in變得超有樂趣。圖／The Theatre 劇院酒店提供；窩客島整理



憑房卡免費看音樂演出與精采展覽

這趟旅程最讓人心動的莫過於無敵划算的省錢好康，適逢2026臺南藝術節登場，劇院酒店臺南成功館將飯店就是城市舞臺的概念完美融合，自10月2日至11月30日推出精彩的跨界企劃。10月2日起登場的2026臺南藝術節臺灣製造節目介紹展，規劃十個提問十個故事互動活動，邀請旅人在溫潤文字中留下屬於自己的故事；10月22日起則由那個劇團楊美英帶來城市幻視主題展覽，細膩呈現在地劇場記憶。最令人期待的是10月17日與10月24日晚間8點，城市樂手的日與夜音樂現場將分別由OK COOL以及詹詠安加PJ重磅登場，入住旅客憑房卡即可免費入場，直接省下門票錢，享受音符在耳邊震盪的震撼微醺夜晚。

▲高質感的高腳座椅與暖黃桌燈，搭配牆上拱門內陳列的表演海報，營造出濃濃的沉浸式劇院氛圍，無論小酌還是聊天都超級 chill。圖／The Theatre 劇院酒店提供；窩客島整理

翻玩空間體驗打造府城旅宿新地標

小鹿文娛集團自2013年成立以來，已成功打造26間獨創風格的特色旅館與2間商務空間，包含路徒行旅、路境行旅、町記憶旅店等知名品牌。這次透過與新朝代飯店的深厚在地連結，結合小鹿文娛擅長的創意企劃，讓旅宿不再只是單純休息的場所，而是充滿驚喜的生活藝文舞臺。平日千元起的高性價比房價加上免費展演體驗，白天在復古光影中細細觀展，夜晚伴隨現場音樂節奏悠閒放鬆，為每一次府城之旅留下極具質感的動人回憶。

▲雙床房型空間充裕又明亮，極簡設計中巧妙融入主題畫作與牆面文字，讓人一躺下就能沉浸在悠閒的渡假氛圍裡。圖／The Theatre 劇院酒店提供；窩客島整理







劇院酒店 臺南成功館（The Theatre Tainan ChengGong）

飯店地址：臺南市北區成功路 46 號

交通方式：鄰近臺南火車站，步行約 7 分鐘即可抵達

訂房電話：06-225-8121

開幕優惠資訊

房型優惠：平日住宿雙人房最低 1,000 元起。

獨家福利：

開幕期間入住房客，憑房卡即可免費觀賞 2026 臺南藝術節《城市樂手的日與夜》現場音樂演出（10/17、10/24 晚間 8 點）。

可免費參觀飯店內舉辦的藝術展覽活動（10/2–11/30）。





劇院酒店 臺南成功館 開幕活動與藝文特展整理

開幕專屬優惠活動

優惠內容：歡慶全新品牌開幕，推出住房限定專案，平日住宿雙人房最低 1,000 元起。

限定福利：房客憑房卡即可免費觀賞飯店內舉辦之「臺南藝術節」現場音樂演出。

2026 臺南藝術節 聯名展覽活動

活動主題：以「2Exhibitions 2 Live Performances 1 Hotel」為概念，將兩檔展覽帶入飯店空間。

活動展期：2026 年 10 月 2 日至 11 月 30 日。

2026 臺南藝術節-臺灣製造 節目介紹展

展期：10 月 2 日起登場

互動企劃：推出「十個提問，十個故事」互動活動，邀請旅人從作品提出的生命、信念、家庭、歷史、文化與未來等提問出發，留下專屬自己的故事。

那個劇團 楊美英《城市·幻視》主題展覽

展期：10 月 22 日起登場

展出核心：以「在旅途中，看見臺南劇場的記憶」為主題，帶領旅人深度認識臺南劇場、表演藝術與城市文化累積的故事。

現場音樂演出活動（《城市樂手的日與夜》）

活動場次與陣容

第一場：10 月 17 日晚間 8:00｜演出團隊：OK! COOL

第二場：10 月 24 日晚間 8:00｜演出團隊：詹詠安 + PJ

演出地點：劇院酒店 臺南成功館 一樓小型劇院表演廳

入場方式：當日入住旅客憑房卡即可免費入場。

常態性情境式體驗設施

復古售票亭 Check-in：入口與招牌以百老匯劇院為靈感，Check-in 櫃臺結合復古售票亭設計，等待區設有可互動售票亭與鈴鐺。

明星化妝室體驗區：二樓規劃明星化妝室與後臺場景，讓旅客體驗化身劇院演員登臺前的氛圍。

小型劇院表演廳：一樓後廳平時作為旅客休憩空間，不定期安排各類演出活動。

剛體驗完小鹿文娛獨具特色的沉浸式劇院旅宿，還想探索其他奢華飯店品牌與知名藝術家跨界打造的頂級聯名住房專案

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