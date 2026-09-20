PORTER INTERNATIONAL週年慶推Urbancore風格裝備！滿額送多功能掛繩與膳魔師聯名保溫杯引爆搶購潮

告別穿搭場景限制！PORTER INTERNATIONAL週年慶強勢推出Urbancore風格裝備，滿額驚喜贈送多功能掛繩組與膳魔師聯名保溫杯。資深編輯李維唐表示，本次YOUNGSTER系列將高耐用面料結合多元收納，讓通勤與戶外休閒實現無縫切換。

時尚迷與戶外潮流愛好者趕快看過來！PORTER INTERNATIONAL 2026週年慶強勢登場，重磅推出話題度爆表的 Urbancore 城市裝備提案，這次更準備了超狂的滿額好禮多功能掛繩組與膳魔師聯名保溫杯，就是要讓大家拿到手軟！不管你是穿梭在捷運人潮中的上班族、週末喜歡約朋友在戶外咖啡廳打卡，還是熱愛隨時衝一波露營踏青的戶外控，都能完美告別場景限制，從機能包款到潮流隨身小配件，一次把最滿的潮流質感與極致機能通通融入日常穿搭中。

▲輕便率性的白色外套搭配大容量黑色後背包，坐在街頭階梯上隨手喝一口熱咖啡，隨身配件也是整體穿搭的質感亮點。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理 ▲沉穩大氣的軍綠色收納袋隨意放置在街角階梯，搭配霧黑保溫杯與質感掛繩，隨手一放就是極具品味的城市移動風格。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理

新潮戶外風格首選YOUNGSTER系列包款

這次週年慶主打的YOUNGSTER系列，絕對是今年秋季必備的風格神器。全系列採用高強度經典面料打造，觸感堅挺且手感紮實，兼具耐磨與輕盈特性。YOUNGSTER後背包售價6,250元，外袋採用便利的插扣式袋蓋，內袋則是束繩設計，雙重防護讓物品收納更加安心。筆電收納層特別加厚，可輕鬆放入15吋筆電，背部還貼心附上行李箱拉桿固定帶，不論是大學生上課、上班族通勤還是小旅行都非常適合。想要輕便出門的話，售價4,850元的YOUNGSTER雙層斜背包M則是絕佳選擇，雙主袋與魔鬼氈夾層設計，能將手機、短夾與隨身小物品收納整齊，簡約俐落的黑色與森林綠色，隨手一背就能展現隨性不羈的街頭時尚感。

▲背上挺括耐磨的經典黑色後背包穿梭城市街頭，或是換上森林綠雙層斜背包輕鬆出門，俐落工裝風格隨心切換。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理



消費滿額即贈多功能掛繩組與膳魔師保溫杯

除了機能包款之外，週年慶期間的滿額禮更是讓人心動不已。單筆消費滿8,000元，就能獲得多功能掛繩組，結合粗織編織繩、質感金屬登山鉤與品牌哨子，扎實的手感與撞色設計非常搶眼。這款掛繩可以靈活掛在牛仔褲耳、後背包上，也能作為手機掛繩或鑰匙圈使用，共有卡其色搭綠色、綠色搭粉色、深藍色搭紅色、黃色搭紅色等四種配色選擇。單筆消費滿10,000元，更可以直接把PORTER INTERNATIONAL與膳魔師THERMOS聯名的不鏽鋼保溫杯帶回家。350cc的輕量化容量，搭配手感細緻的沙色、卡其綠色與黑色霧面漆面，杯身印有經典的反光銀色走路人圖標，真空層設計能在攝氏65度的狀態下保溫六小時，隨手裝一杯熱咖啡或冰茶，展現質感極佳的永續生活態度。

▲手感極佳的霧面質感杯身印有反光走路人圖標，輕盈方便好攜帶，無論裝冰茶還是熱咖啡都能鎖住完美溫度。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理

超划算加價購與黑卡VIP會員專屬尊榮禮遇

想要增加穿搭層次感的時尚玩家，千萬不能錯過超值的加價購優惠。活動期間凡消費即可以350元加購PIN別針五入組，以旅行與環遊世界為靈感，復古圖樣能隨心扣在包款或帽子上；也可以1,250元加購摺疊收納袋，前置心型布標以隨興電繡字樣呈現，布料輕盈軟韌，收納後體積相當輕巧，展開後的大容量能輕鬆裝下外套與購物戰利品。此外，品牌也持續貼心回饋會員，任選兩件單筆消費滿6,000元即可現折300元。即日起至12月20日期間，完成黑卡VIP開卡、升等或續會，就能免費獲得品牌帆布袋，大面積的溫潤厚實帆布，搭配復古印戳與藍紅色調草寫字樣，手提織帶穩固耐用，展現出低調奢華的法式復古質感。

▲輕盈軟韌的沙色布料配上限量電繡心型布標，不管是當作隨身購物袋還是側背穿搭，都能展現隨性自然的都會質感。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理 ▲以機票與旅行元素為設計靈感，繽紛活潑的亮彩別針扣在包款或帽子上，隨手打造專屬於自己的獨特街頭風格。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理





PORTER INTERNATIONAL 2026週年慶活動與優惠總整理

週年慶限定滿額好禮

滿額禮第一重（滿NT$8,000）：贈送「多功能掛繩組」1組。結合粗編織繩、金屬登山鉤與品牌哨子，可作為褲耳裝飾、背包掛飾、手機掛繩或鑰匙圈。共4款顏色（卡其色-綠色、綠色-粉色、深藍色-紅色、黃色-紅色）。

滿額禮第二重（滿NT$10,000）：贈送「PORTER INTERNATIONAL x 膳魔師THERMOS不鏽鋼保溫杯」1個。350cc超輕量設計，具備真空保溫保冷功能（65度可保溫6小時），杯身帶有反光銀色走路人圖標。共3款顏色（沙色、卡其綠色、黑色）。

期間限定加價購優惠

PIN別針五入組：凡消費即可以 NT$350 加購，以旅行與環遊世界為設計靈感，推出2款顏色組合（橘色、藍色）。

摺疊收納袋：凡消費即可以 NT$1,250 加購，印有心型電繡圖樣，附前置D型環，輕巧好收納。共4款顏色（暖深灰、黑、灰、碳灰綠）。

會員專屬專寵回饋

滿額現折：任選兩件單筆消費滿 NT$6,000，立享 現折NT$300。

黑卡VIP尊榮禮：即日起至12/20，不限週慶門市，完成黑卡VIP開卡、升等或續會，即贈「品牌帆布袋」1個。採大容量設計與復古印戳印刷。

(註：滿額贈與加價購商品數量有限，贈/售完為止，實際檔期與活動請依門市及官方公告為準)

收藏完限定多功能掛繩與 VIP 專屬帆布袋後，還想探索近期有哪些不可錯過的快閃店與潮流打卡體驗嗎？

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