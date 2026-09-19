壽司郎甜點又來搶戲！辻利焙茶抹茶聖代限量登場，北海道奶油卡達拉娜升級加碼

編輯 鄭雅之 表示：管你是抹茶控、還是焙茶控，壽司郎Ｘ辻利這次聯名甜點一次滿足誒～

抹茶控先衝壽司郎吃辻利！壽司郎這回驚喜帶來雙重驚喜饗宴。不僅特別攜手日本百年茶品牌辻利茶舖推出重磅聯名聖代，更同步啟動澎湃北海道主題活動。從濃郁交織的雙茶甜點，到嚴選北海道直送的鮮美干貝與特色湯咖哩拉麵，完美融合甜點與海鮮，壽司控絕對不能錯過這波秋季美食盛宴。



▲壽司郎抹茶控必吃辻利焙茶抹茶和風聖代，微苦茶韻結合多層次酸甜配料，帶給饕客極致奢華的抹茶甜點體驗。

▲壽司郎澎湃美味北海道主題活動限時開跑，集結北海道產干貝、炙燒鱈魚子、昆布漬石鰈與特色副餐拉麵等豐富海鮮佳餚。





抹茶控必吃辻利焙茶抹茶和風聖代

抹茶控最愛的！這次壽司郎與百年老字號辻利茶舖強強聯手，隆重推出「辻利焙茶抹茶和風聖代」。底層以自家製抹茶奶酪搭配黑糖蜜，夾入酸甜橘瓣與綿密蛋糕，頂層再放上宇治焙茶冰淇淋與辻利抹茶冰淇淋，多層次微苦甘甜的完美交織，每一口都是令抹茶控難忘，更被網友直呼「真不愧是被壽司耽誤的甜點店」。



▲壽司郎秋季限定辻利焙茶抹茶和風聖代，嚴選宇治焙茶冰淇淋與辻利抹茶冰淇淋，佐以栗子及蜜紅豆打造和風甜點饗宴。





直送澎湃美味北海道干貝海鮮饗宴

除了夢幻甜點，壽司郎更將北海道大海美味原汁原味搬上桌。「北海道貝柱3饗」一次帶來醬烤、檸檬鹽味與天婦羅酥炸三種風味，大顆「炙燒奶油北海道產帆立貝」則散發濃郁乳香。還有香氣逼人的「北海道產炙燒鱈魚子」與鮮味滿載的「北海道產昆布漬石鰈」，讓大家免出國就能品嚐最道地的日本海鮮。



▲壽司郎澎湃美味北海道限定海鮮北海道貝柱3饗，一次品嚐醬烤、檸檬鹽味與天婦羅酥炸三種鮮甜貝柱風味。

▲壽司郎北海道奶油馬鈴薯可樂餅選用北光馬鈴薯製作，搭配北海道生乳奶油，外皮金黃酥脆且內餡綿密滑順。





北海道靈魂湯咖哩拉麵

壽司郎副餐與甜點這回展現驚人實力，「湯咖哩拉麵」將辛香湯頭融入濃郁靈魂，搭配豐富蔬菜吸滿湯汁，每一口的層次感都超迷人。炸物首推「北海道奶油馬鈴薯可樂餅」，內餡鬆軟綿密且奶香爆棚。最後必吃「北海道奶油卡達拉娜」，發酵奶油的純粹乳香結合炙燒焦糖脆皮，濃郁滑順的口感讓人瞬間淪陷。



▲壽司郎道地日本風味湯咖哩拉麵，濃郁辛香湯頭加入南瓜與馬鈴薯等豐富蔬菜，搭配Q彈麵條呈現靈魂北海道美食。

▲壽司郎經典甜點升級版北海道奶油卡達拉娜，嚴選北海道發酵奶油慢火蒸烤，搭配香濃焦糖脆皮交織出奢華乳香口感。

壽司郎Ｘ辻利新品「辻利焙茶抹茶和風聖代」販售資訊

售價：140元

販售期間：9月15日至10月15日，數量有限售完為止





壽司郎澎湃美味北海道限定新品

活動時間：即日起至9月27日止，食材數量有限售完為止

品項、售價：

北海道產昆布漬石鰈 50元

北海道產炙燒鱈魚子 40元

鹿兒島縣產紅魽 70元

北海道貝柱3饗 100元

炙燒奶油北海道產帆立貝 80元

炙燒味噌北海道產櫻鱒 60元

北海道產鹽漬岩魚 60元

北海道產昆布漬赤魷 60元

北海道產玉米軍艦 40元

北海道產稻燒水章魚 60元

北海道產櫻鱒 50元

湯咖哩拉麵 135元

北海道奶油馬鈴薯可樂餅 50元

鹽煮北海道毛豆 50元

北海道奶油卡達拉娜 100元





話題新品都要吃到！

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