壽司郎甜點又來搶戲！辻利焙茶抹茶聖代限量登場，北海道奶油卡達拉娜升級加碼

編輯 鄭雅之 表示：管你是抹茶控、還是焙茶控，壽司郎Ｘ辻利這次聯名甜點一次滿足誒～
抹茶控先衝壽司郎吃辻利！壽司郎這回驚喜帶來雙重驚喜饗宴。不僅特別攜手日本百年茶品牌辻利茶舖推出重磅聯名聖代，更同步啟動澎湃北海道主題活動。從濃郁交織的雙茶甜點，到嚴選北海道直送的鮮美干貝與特色湯咖哩拉麵，完美融合甜點與海鮮，壽司控絕對不能錯過這波秋季美食盛宴。
抹茶控必吃辻利焙茶抹茶和風聖代
抹茶控最愛的！這次壽司郎與百年老字號辻利茶舖強強聯手，隆重推出「辻利焙茶抹茶和風聖代」。底層以自家製抹茶奶酪搭配黑糖蜜，夾入酸甜橘瓣與綿密蛋糕，頂層再放上宇治焙茶冰淇淋與辻利抹茶冰淇淋，多層次微苦甘甜的完美交織，每一口都是令抹茶控難忘，更被網友直呼「真不愧是被壽司耽誤的甜點店」。
直送澎湃美味北海道干貝海鮮饗宴
除了夢幻甜點，壽司郎更將北海道大海美味原汁原味搬上桌。「北海道貝柱3饗」一次帶來醬烤、檸檬鹽味與天婦羅酥炸三種風味，大顆「炙燒奶油北海道產帆立貝」則散發濃郁乳香。還有香氣逼人的「北海道產炙燒鱈魚子」與鮮味滿載的「北海道產昆布漬石鰈」，讓大家免出國就能品嚐最道地的日本海鮮。
北海道靈魂湯咖哩拉麵
壽司郎副餐與甜點這回展現驚人實力，「湯咖哩拉麵」將辛香湯頭融入濃郁靈魂，搭配豐富蔬菜吸滿湯汁，每一口的層次感都超迷人。炸物首推「北海道奶油馬鈴薯可樂餅」，內餡鬆軟綿密且奶香爆棚。最後必吃「北海道奶油卡達拉娜」，發酵奶油的純粹乳香結合炙燒焦糖脆皮，濃郁滑順的口感讓人瞬間淪陷。
壽司郎Ｘ辻利新品「辻利焙茶抹茶和風聖代」販售資訊
售價：140元
販售期間：9月15日至10月15日，數量有限售完為止
壽司郎澎湃美味北海道限定新品
活動時間：即日起至9月27日止，食材數量有限售完為止
品項、售價：
- 北海道產昆布漬石鰈 50元
- 北海道產炙燒鱈魚子 40元
- 鹿兒島縣產紅魽 70元
- 北海道貝柱3饗 100元
- 炙燒奶油北海道產帆立貝 80元
- 炙燒味噌北海道產櫻鱒 60元
- 北海道產鹽漬岩魚 60元
- 北海道產昆布漬赤魷 60元
- 北海道產玉米軍艦 40元
- 北海道產稻燒水章魚 60元
- 北海道產櫻鱒 50元
- 湯咖哩拉麵 135元
- 北海道奶油馬鈴薯可樂餅 50元
- 鹽煮北海道毛豆 50元
- 北海道奶油卡達拉娜 100元
話題新品都要吃到！
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