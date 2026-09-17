2026全國古蹟日9/19登場！全台28大古蹟限定開放2天，台中主場活動搶先看

2026全國古蹟日來了！編輯鄭亦庭表示：全台28大古蹟限定開放2天，古蹟迷、歷史迷快衝。
2026全國古蹟日28大古蹟限定開放！2026全國古蹟日將於9月19日至20日在文化部文化資產園區登場，今年全國古蹟日以「我們都活在未來的古蹟裡」為主題，除了臺中主場規劃豐富的展演、展覽、體驗與市集活動，更有全台28大古蹟景點限定開放，帶大家認識台灣文化資產與歷史魅力，快把握時間來朝聖。
台中主場全國文化資產行動博覽會2026全國古蹟日活動台中主場推出「全國文化資產行動博覽會」，集結全台各縣市政府、民間團體，呈現文化資產保存與活化成果，其中嘉義市以「翻閱木都+1事」呈現木構建築與城市脈絡的關係，基隆市推出「基隆軍事文化資產的華麗再變身」，聚焦軍事景觀保存與轉化故事，臺東縣則以「織布之道」展出部落工藝，展現傳統文化於當代的延續。
全國古蹟日台中主場表演、美食市集全要衝全國古蹟日台中主場活動也帶來一系列跨界展演，開幕演出特別邀請「客家八音」保存者鄭榮興校長結業藝生與街舞團「築夢者」同台，帶來古蹟日限定跨界演出，也會有口鼻笛古謠、掌中戲Remix DJ、木偶劇團等，壓軸由「古桃城山海鎮什家將本舘」攜手鳳鳴齋樂團演出，現場更設有傳藝手作坊、文資市集，讓大家買文創小物、吃美食餐車。
台中主場卡牌機集章、戰鬥陀螺體驗活動今年主場活動還規劃「卡牌機集章」、「戰鬥陀螺體驗營」，大家可依園區動線完成指定集章，於雅堂館前透過卡牌機取卡，並集滿套色章後，持卡到水集合室參加戰鬥陀螺體驗，完成體驗還能獲得抽獎券，有機會把最大獎戰鬥陀螺抽回家，讓大家在遊戲互動中感受古蹟日的參與樂趣。
全國古蹟日限定開放28大古蹟景點2026全國古蹟日串聯全台28處景點限定開放，從基隆要塞司令部校官眷舍、台北海軍將官官舍、桃園大溪林宅梅鶴山莊、中壢仁海宮，到臺中支局葉煙草再乾燥場建築群、西子灣隧道、里港郵便局等，通通特別在全國古蹟日9/19、9/20限定開放，古蹟迷、歷史迷絕對要衝。
2026年全國古蹟日主場活動資訊主場活動時間：2026年9月19、20日
活動地點：文化部文化資產園區(臺中市南區復興路三段362號)
2026年全國古蹟日 全台28大古蹟限定開放基隆要塞司令部校官眷舍
海軍將官官舍
中和瑞穗配水池
山本氏紀念碑導覽
新屋蚵間石滬群-文化景觀走讀
前空軍桃園基地設施群- 35中隊飛機棚廠區走讀
中壢仁海宮-傳統工藝纏花工作坊
大溪林宅梅鶴山莊-修復現場導覽
三七圳南圳及八本簿信仰圈-索三七南圳水利系統與信仰
埔心車站(後站)- 桃園茶產業的文化景觀
竹北泉州厝汾陽堂
國定古蹟進士第
勝興車站站長宿舍
臺中支局葉煙草再乾燥場建築群
武德殿及其附屬建築群基座通風層
鹿港日茂行
原西螺街長宿舍
復興鐵橋(北港溪鐵橋)
舊嘉義菸葉廠一號倉庫
原臺南長老教女學校本館暨講堂
原勝利國民學校禮堂
西子灣隧道
里港郵便局
市北町日式建築宿舍群3號
花蓮檢察長宿舍
雙乳山坑道
第一賓館地下坑道
26據點
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