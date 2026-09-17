2026全國古蹟日9/19登場！全台28大古蹟限定開放2天，台中主場活動搶先看

2026全國古蹟日來了！編輯鄭亦庭表示：全台28大古蹟限定開放2天，古蹟迷、歷史迷快衝。

2026全國古蹟日28大古蹟限定開放！2026全國古蹟日將於9月19日至20日在文化部文化資產園區登場，今年全國古蹟日以「我們都活在未來的古蹟裡」為主題，除了臺中主場規劃豐富的展演、展覽、體驗與市集活動，更有全台28大古蹟景點限定開放，帶大家認識台灣文化資產與歷史魅力，快把握時間來朝聖。



▲2026全國古蹟日9/19登場！全台28大古蹟限定開放2天，展演、市集活動搶先看。(圖片來源：基隆市文化觀光局)



▲2026全國古蹟日以「我們都活在未來的古蹟裡」為主題，於台中主場規劃展覽、戰鬥陀螺體驗與市集活動。(圖片來源：全國古蹟日官方FB)





台中主場全國文化資產行動博覽會

▲2026全國古蹟日！將於文化部文化資產園區推出「全國文化資產行動博覽會」。(圖片來源：全國古蹟日官方FB)





全國古蹟日台中主場表演、美食市集全要衝

▲2026全國古蹟日限定開放！串聯全台28大古蹟景點限定2天開放參觀。(圖片來源：全國古蹟日官方FB)





台中主場卡牌機集章、戰鬥陀螺體驗活動

▲2026全國古蹟日限定開放！串聯全台28大古蹟景點限定2天開放參觀。(圖片來源：全國古蹟日官方FB)



▲2026全國古蹟日！全台28大古蹟景點西子灣隧道限定開放。(圖片來源：全國古蹟日官方FB)





全國古蹟日限定開放28大古蹟景點

▲2026全國古蹟日限定開放！串聯全台28大古蹟景點，海軍將官官舍限定2天開放參觀。(圖片來源：全國古蹟日官方FB)



▲2026全國古蹟日限定開放！串聯全台28大古蹟景點，竹北泉州厝汾陽堂開放參觀。(圖片來源：全國古蹟日官方FB)





2026年全國古蹟日主場活動資訊

2026年全國古蹟日 全台28大古蹟限定開放

在台北古蹟裡逛展覽推薦

2026全國古蹟日活動台中主場推出「全國文化資產行動博覽會」，集結全台各縣市政府、民間團體，呈現文化資產保存與活化成果，其中嘉義市以「翻閱木都+1事」呈現木構建築與城市脈絡的關係，基隆市推出「基隆軍事文化資產的華麗再變身」，聚焦軍事景觀保存與轉化故事，臺東縣則以「織布之道」展出部落工藝，展現傳統文化於當代的延續。全國古蹟日台中主場活動也帶來一系列跨界展演，開幕演出特別邀請「客家八音」保存者鄭榮興校長結業藝生與街舞團「築夢者」同台，帶來古蹟日限定跨界演出，也會有口鼻笛古謠、掌中戲Remix DJ、木偶劇團等，壓軸由「古桃城山海鎮什家將本舘」攜手鳳鳴齋樂團演出，現場更設有傳藝手作坊、文資市集，讓大家買文創小物、吃美食餐車。今年主場活動還規劃「卡牌機集章」、「戰鬥陀螺體驗營」，大家可依園區動線完成指定集章，於雅堂館前透過卡牌機取卡，並集滿套色章後，持卡到水集合室參加戰鬥陀螺體驗，完成體驗還能獲得抽獎券，有機會把最大獎戰鬥陀螺抽回家，讓大家在遊戲互動中感受古蹟日的參與樂趣。2026全國古蹟日串聯全台28處景點限定開放，從基隆要塞司令部校官眷舍、台北海軍將官官舍、桃園大溪林宅梅鶴山莊、中壢仁海宮，到臺中支局葉煙草再乾燥場建築群、西子灣隧道、里港郵便局等，通通特別在全國古蹟日9/19、9/20限定開放，古蹟迷、歷史迷絕對要衝。主場活動時間：2026年9月19、20日活動地點：文化部文化資產園區(臺中市南區復興路三段362號)基隆要塞司令部校官眷舍海軍將官官舍中和瑞穗配水池山本氏紀念碑導覽新屋蚵間石滬群-文化景觀走讀前空軍桃園基地設施群- 35中隊飛機棚廠區走讀中壢仁海宮-傳統工藝纏花工作坊大溪林宅梅鶴山莊-修復現場導覽三七圳南圳及八本簿信仰圈-索三七南圳水利系統與信仰埔心車站(後站)- 桃園茶產業的文化景觀竹北泉州厝汾陽堂國定古蹟進士第勝興車站站長宿舍臺中支局葉煙草再乾燥場建築群武德殿及其附屬建築群基座通風層鹿港日茂行原西螺街長宿舍復興鐵橋(北港溪鐵橋)舊嘉義菸葉廠一號倉庫原臺南長老教女學校本館暨講堂原勝利國民學校禮堂西子灣隧道里港郵便局市北町日式建築宿舍群3號花蓮檢察長宿舍雙乳山坑道第一賓館地下坑道26據點

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