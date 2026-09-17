第一名不是珍奶！Threads熱議「韓國人50嵐點餐攻略」，最愛小珍珠、全糖全冰網驚差很大

身為大珍珠控的編輯王瀅瀅表示，韓國人愛喝小珍珠這點還真沒想過欸！

台灣手搖飲文化紅遍全球，手搖飲店家更是韓國觀光客來台必造訪的熱門景點。最近Threads上就有一份針對台灣50嵐製作的點餐攻略引發熱烈討論，這份指南不僅將繁複的客製化選項梳理得井然有序，還極其貼心地標註了中文發音的韓文空耳，像是將大杯標註為「따베이」，甚至連向店家索取吸管或袋子的實用對話都全數包辦，細致程度讓不少台灣網友驚嘆連真台灣人都不一定整理得這麼詳細。

▲韓國觀光客將台灣50嵐點餐流程製作成詳細圖文攻略，在Threads引發熱烈討論。

甜度冰塊到吸管韓文空耳，這份攻略到底有多猛

身為國民手搖飲，不只一般韓國遊客愛喝，連BLACKPINK成員Rosé都層在高雄世運開唱時，邊吃鳳梨酥邊拿著50嵐飲料登台，親民舉動掀起全台粉紅旋風。而這份攻略從尺寸、甜度到冰塊選擇都進行了超詳盡的拆解，甚至在冰塊選擇中貼心備註「正常冰是韓國人最愛的量」，並詳細列出各類加價配料與模擬點餐對話。攻略中更仔細整理了豐富的加價配料種類，從基本的珍珠、布丁、冰淇淋，到檸檬汁、金桔汁、柚子醬，甚至是近年超夯的古早味麵茶都一應俱全。

為了讓韓國遊客能無痛點餐，原PO還直接寫出情境模擬對話。例如示範店員問「你要什麼？」時應回答「烏龍茶大杯一杯」，被問到「甜度冰塊？」時則回應「正常冰微糖」，最後再加上一句「加珍珠謝謝」，堪稱韓國人來台灣點手搖最強寶典。最令人意外的是原PO推薦的心中前三名飲料，依序為冰淇淋紅茶、珍珠奶茶與葡萄柚多多，其中珍珠奶茶用的還是小珍珠而非大顆波霸。這份完全由韓國人視角出發的口袋名單，展現出韓國遊客對台灣手搖飲的獨特偏好與滿滿熱愛。

▲攻略詳細拆解尺寸、甜度、冰塊與各式配料，甚至貼心標註正常冰是韓國人的最愛。

離開50嵐才是考驗？網笑記全糖全冰就能打天下

攻略一出也引來許多台灣網友圍觀互動，不少人笑稱如果自己換位思考成剛學中文的外國人，看到這麼複雜的客製化流程恐怕早已汗流浹背。也有人分享自己身邊愛喝甜的的韓國朋友學到最後，全部都只記得「全糖全冰」這一句萬用金牌口訣。此外還有網友打趣表示離開50嵐其實才是考驗的開始，外面其他手搖飲店的菜單複雜程度反而更難點。

更有網友看到名單後熱心提醒外國朋友記得指名要「波霸」，不然好幾次看到韓國客人點完珍珠後，都滿臉疑惑想說珍珠怎麼會這麼小顆。不過從這份超詳細的點餐攻略來看，不難看出韓國旅客對台灣在地茶飲文化的喜愛程度。如果今天是你當東道主，又會選擇帶韓國友人去哪一間飲料店呢？

▲原PO心中的50嵐前三名包含冰淇淋紅茶與小珍珠奶茶，展現獨特的韓國口味偏好。

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